Sassnitz. Auf Rügen ist am Sonnabend ein Urlauber aus Thüringen verunglückt. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ein Urlauber aus Thüringen ist auf Rügen nach eigener Aussage am Steuer eingeschlafen und mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Der 55-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Sein Auto wurde abgeschleppt.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am frühen Samstagmorgen auf der Kreisstraße 2 in Richtung Dranske. Dass er am Steuer eingenickt war, hatte der Mann laut Polizei den Beamten selbst gesagt.

