Samstag, 27. April

20.35 Uhr: Klub-Brauereifest mit unseren Lesern in Watzdorf

Klub-Brauereifest mit unseren Lesern in Watzdorf

19 Uhr: 60-Jähriger stirbt bei Motorradcrash am Kyffhäuser

ei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 85 über den Kyffhäuser an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen verlor am Samstagmittag ein Mann sein Leben. Gegen 11 Uhr befuhr der 60-jährige Motorradfahrer mit Sozia die B 85 von Bad Frankenhausen kommend in Richtung Kelbra. Beim Abbiegen übersah er den Gegenverkehr.

17.45 Uhr: Gebaut wie vor 500 Jahren: Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden präsentiert zwei neue Häuser

Im Freilichtmuseum Hohenfelden ist zu erleben, wie einst in Thüringen gelebt und gearbeitet wurde. Jetzt widmet sich dort eine neue Dauerausstellung den DDR-Zwangsumsiedelungen. (dpa)

15.40 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt beendet gegen Luckenwalde schwarze Serie

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat die schwarze Serie von zehn sieglosen Regionalliga-Spielen beendet. Gegen den FSV Luckenwalde siegte die Mannschaft von Fabien Gerber mit 5:2. Einem Stürmer gelangen dabei sogar drei Treffer.

14.56 Uhr: Aus der Opferrolle in die Landesregierung: Höcke untermauert Anspruch der AfD

Die AfD beschließt ihr Wahlprogramm für die anstehende Landtagswahl. Und Spitzenkandidat Björn Höcke fühlt sich verfolgt. Das Papier wurde am Samstag von den knapp 230 Mitgliedern auf dem AfD-Parteitag in Pfiffelbach einstimmig bei einer Enthaltung angenommen.

13.43 Uhr: Dorf aus dem Unstrut-Hainich-Kreis entkommt der Katastrophe und steht zusammen

Mitten in der Nacht reißt ein junger Autofahrer eine Gasleitung aus einer Hauswand - mit gravierenden Folgen für die Menschen aus fünf angrenzenden Straßen im Zentrum im Unstrut-Hainich-Kreis.

13.04 Uhr: 39 Religionslehrkräfte erhalten Lehrbeauftragung vom Bischof

In Thüringen haben 39 Frauen und Männer ihre kirchliche Lehrbeauftragung für den katholischen Religionsunterricht erhalten. Die Urkunden wurden am Samstag während eines feierlichen Gottesdienstes von Bischof Ulrich Neymeyr im Erfurter Dom überreicht. Die Beauftragung, die im Staatskirchenrecht „Missio canonica“ heißt, wird nach Angaben des Bistums Erfurt alle zwei Jahre verliehen. Bis dahin haben die Lehrkräfte mit einer vorläufigen Erlaubnis das Fach Religion unterrichtet. (dpa)

12.15 Uhr: 50.000 Euro Schaden und vier Verletzte nach Unfall im Kreis Gotha

An der A4 bei Gotha ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Bei einem Beteiligten stellte die Polizei Alkoholgeruch fest.

11.53 Uhr: Ramelow mit 99 Prozent als Linke-Spitzenkandidat auf Platz eins gewählt

Bodo Ramelow ist Deutschlands einziger Linke-Ministerpräsident. Der 68-Jährige will bei der Landtagswahl noch einmal antreten. Seine Partei wählte ihn nun zum Spitzenkandidaten.

11.30 Uhr: Entscheidung zum Fortbestand des Erfurter Galeria-Kaufhauses getroffen

Im Insolvenzverfahren für die bundesweite Kaufhaus-Kette ist der nächste wichtige Schritt gegangen. So geht es nun mit der Galeria-Filiale im Anger 1 weiter.

10.17 Uhr: Auseinandersetzung in Gartenanlage: Polizist stirbt nach Einsatz im Kyffhäuserkreis

Während eines Einsatzes in einer Gartenanlage in Bad Frankenhausen ist ein Polizist zusammengebrochen. Der 57-Jährige war zuvor durch Schläge eines 18-Jährigen getroffen worden. Er verstarb im Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

9.16 Uhr: Schicksalsstunde für den Bau? Erfurter Gewerkschaft warnt vor Fachkräfte-Flucht

Der Bezirksverband Erfurt der IG Bau schlägt Alarm. Grund dafür ist das drohende Scheitern der aktuell vierten Tarifverhandlungsrunde mit den Arbeitgebern. In diesem Fall drohe Streik, wie Ralf Eckardt, Bezirksvorsitzender der IG Bau erklärt. Dann drohe ein Stillstand von Bagger, Kränen und Betonmischer.

8.20 Uhr: Thüringer Ortsmeister 2024 gesucht: Am Samstag beginnt die Anmeldung

Städte und Gemeinden können sich um Titel, Pokal und Preisgeld bewerben. Die Vorjahres-Finalisten haben die Gewinne gut angelegt.

Freitag, 26. April

20.50 Uhr: „Zu oft vom Wasserwerfer gefallen“: Hitzige Debatte um Videoüberwachung im Landtag

Änderungen des Polizeiaufgabengesetzes brauchen in der Regel Zeit. Die CDU wollte dennoch kurz vor Legislaturende einen Antrag durchdrücken. Es geht um das Thema Videoüberwachung an gefährlichen Orten.

19.30 Uhr: „Alle juristischen Möglichkeiten gegen die AfD ausschöpfen“

Von ihrem Schreibtisch aus blickt Katrin Göring-Eckardt direkt auf das Reichstagsgebäude. 10,4 Prozent hat die AfD bei der vergangenen Bundestagswahl geholt – und ist seither in den Umfragen weiter gewachsen, obwohl sich ihre Demokratiefeindlichkeit immer deutlicher zeigt. Die grüne Vizepräsidentin des Parlaments fordert im Interview konkrete Schritte.

18.50 Uhr: „Peckham‘s“ ade: Beliebtes Erfurter Bistro schließt – aber nicht für immer

Die Nachricht war ein Schock: „Natürlich sind Tränen geflossen“, sagt Karina Both-Peckham. Nach mehr als 16 Jahren soll Schluss sein mit dem Peckham‘s in der Pergamentergasse. Die Hauseigentümer haben für die Räumlichkeiten im Erdgeschoss neue Pläne, für die das Bistro Platz machen soll, erfuhren sie im Februar. Ein Lebenstraum scheint ausgeträumt? Nein, so schnell wollen Karina Both-Peckham und Wolfram Both, ihr Mann und Inhaber des Peckham‘s, ihren Traum nicht aufgeben. An anderer Stelle, vielleicht nur ein paar hundert Meter entfernt, soll es eine neue Version ihres Bistros geben. Ein Peckham‘s 2.0. Doch bis es soweit ist, werden Monate und Jahre vergehen.

18.23 Uhr: Thüringer BSW will keine Mitglieder mit AfD-Vergangenheit

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will in Thüringen keine Mitglieder aufnehmen, die noch in der AfD sind oder mal AfD-Mitglieder waren, sagt die Thüringer Landesvorsitzende Katja Wolf am Freitag in Erfurt. Zu dem jetzigen Zeitpunkt sei man sich innerhalb des Landesverbandes einig, dass die Aufnahme von Mitgliedern mit AfD-Vergangenheit „das falsche Signal“ sei, so Wolf. Noch im Januar hatte die Bundesvorsitzende Sahra Wagenknecht eine Mitgliedschaft von früheren AfD-Mitgliedern in einem Interview mit dieser Zeitung nicht direkt ausgeschlossen.

17.52 Uhr: Frau rast mit Tempo 201 über eine Eichsfelder Bundesstraße

Eine BMW-Fahrerin ist im Eichsfeld mit Tempo 201 auf einer Bundesstraße geblitzt worden. Erlaubt waren an der Stelle 100.

17.13 Uhr: Thüringer Landtag bereitet den Weg für Krankenhausreform

Die Bundesregierung strebt eine umfassende Krankenhausreform an. Mit der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf den Weg gebrachten Reform soll das Vergütungssystem der Kliniken mit Pauschalen für Behandlungsfälle geändert und vom finanziellen Druck zu immer mehr Fällen gelöst werden. Nun hat der Thüringer Landtag eine Voraussetzung dafür geschaffen und ein Gesetz geändert.

16.45 Uhr: Unbekannte schießen auf Katze im Kyffhäuserkreis mit Luftgewehr

Ein Unbekannter hat eine Katze bei ihrem Freigang mit einem Luftgewehr angeschossen und verletzt.

16.02 Uhr: Tödlicher Verkehrsunfall: 42-Jährige stirbt auf Landstraße

Bei einem Unfall im Saale-Holzland-Kreis ist am Freitag eine Autofahrerin ums Leben gekommen.

15.30 Uhr: Deutsche Bahn setzt noch einen drauf: DB Campus in der ICE-City wird erweitert

Die Deutsche Bahn konzentriert sich auf Erfurt als einen zentralen Standort. Der bereits angekündigte DB Campus neben dem Zughafen bekommt ein weiteres Gebäude hinzu.

13.30 Uhr: Thüringer Wirtschaft will stabile Regierung für das Land

Die Ampelkoalition in Berlin habe seit Amtsantritt in der Wählergunst zwanzig Prozentpunkte verloren, berichtete Hermann Binkert, Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstitutes Insa Consulere, auf einer Podiumsdiskussion in Erfurt. Für Thüringen wünsche er sich zukünftig stabile Verhältnisse.

13 Uhr: Landtag ändert Verfassung

Ehrenamt, Nachhaltigkeit und gleichwertige Lebensverhältnisse: In die Thüringer Landesverfassung werden drei neue Staatsziele aufgenommen. Dafür machte der Landtag am Freitag in Erfurt mit einer Zweidrittel-Mehrheit den Weg frei.

11.30 Uhr: Rekordzahl an Einbürgerungen in Thüringen

In Thüringen hat die Zahl der Einbürgerungen im vergangenen Jahr den höchsten Wert seit der Jahrtausendwende erreicht. 1605 in Thüringen lebende Migranten erhielten 2023 den deutschen Pass, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Die meisten neuen Staatsbürger stammen aus diesem Land.

10 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt fällt schwierige Entscheidung zur zweiten Mannschaft

Der FC Rot-Weiß Erfurt wollte seine zweite Mannschaft reaktivieren und in der Landesklasse einen Neuanfang starten. Nun hat der Klub eine Entscheidung getroffen.

9.50 Uhr: Fahnder in Thüringen decken 20 Millionen an hinterzogenen Steuern auf

Die Steuerfahndung in Thüringen hat im vergangenen Jahr über 20 Millionen Euro hinterzogene Steuern ermittelt. Im Jahr 2023 führten die Fahndungsstellen 283 Prüfungen durch - knapp 50 mehr als im Vorjahr, wie das Finanzministerium am Freitag mitteilte. So hoch waren die Gefängnisstrafen für die Steuersünder.

9.25 Uhr: 39-Jähriger beißt kurz nach Haftentlassung Sozialarbeiter ins Ohr

Wenige Stunden nach seiner Entlassung aus der Haft hat ein 39-Jähriger in Erfurt seinen Sozialarbeiter angegriffen. Der 39-Jährige habe dem Mann am Donnerstag ins Ohr gebissen, ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn mit einem Feuerlöscher attackiert.

6.30 Uhr: Thüringer Grüne fordern Inflationsausgleich für Lehrer an freien Schulen

Lehrer an staatlichen Schulen bekommen vom Land eine steuerfreie Prämie als Inflationsausgleich. Das gleiche fordert Astrid Rothe-Beinlich (Grüne) jetzt auch für das Lehrpersonal an freien Schulen.

Donnerstag, 25. April

21.35 Uhr: Staatsanwaltschaft nimmt Höckes Reden in Gera ins Visier

Dem Thüringer AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke droht weiterer juristischer Ärger: Die Staatsanwaltschaft Gera prüft derzeit, ob sie in zwei Verfahren die Aufhebung von Höckes Immunität beim Thüringer Landtag beantragt. Derzeit gebe es zu beiden Sachverhalten Vorermittlungen gegen den 52-Jährigen.

21.02 Uhr: Rot-Rot-Grün will zwölf kommunale Schwimmbäder in Thüringen unterstützen

Die Energiekosten sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Das betrifft auch Schwimmbäder in den Kommunen. Nun sollen sie finanziell unterstützt werden. Doch es gibt Bedingungen.

20.27 Uhr: Mehrere Unfälle bei Eisregen und Hagel auf Autobahnen in Thüringen

Winterliche Straßenverhältnisse haben am Donnerstag auf den Autobahnen in Thüringen zahlreiche Verkehrsunfälle verursacht. Dabei kam es neunmal im Bereich der Autobahn 73 zu witterungsbedingten Unfällen. Zwei Menschen wurden verletzt.

19.36 Uhr: Kopfzentrum-Gruppe: Praxisschließung in Gera ist vom Tisch

Nach der Rettung der Leipziger Standorte der Kopfzentrum-Gruppe haben deren Geschäftsführer und Sachwalter am Donnerstag auch den Weiterbetrieb der zur Gruppe gehörenden HNO-Praxis in Gera in Aussicht gestellt. Nachdem in den vergangenen Tagen „Fortführungslösungen“ für fünf Praxen und zwei OP-Räume in Leipzig gefunden worden seien, „die den Rahmenbedingungen des Insolvenzrechts Rechnung tragen“, werde man „nach aktuellem Stand“ auch ein Konzept für die Praxis in Gera umsetzen können, teilten beide mit. Ob der Weiterbetrieb allerdings wie in Leipzig unterbrechungsfrei geschieht, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

19 Uhr: Startklar für die Uniform: Polizeischule in Meiningen akzeptiert 102 Bewerber

Die ersten 102 Bewerberinnen und Bewerber für die im Oktober beginnende Polizeiausbildung in Thüringen haben ihre Zusagen erhalten. Allerdings wurden auch bereits 457 Absagen an Interessenten erteilt, darüber informierte Jürgen Loyen, Leiter der Bildungseinrichtung. Laut Innenministerium waren kurz vor Bewerbungsschluss, Ende März, 2100 Bewerbungen für rund 300 Anwärterstellen eingegangen.

18.11 Uhr: Diskussion zum Thüringen-Monitor: Plötzlich wird es persönlich

Benjamin Hoff (Linke) hat es geahnt. Weniger als ein halbes Jahr vor der Landtagswahl am 1. September, sagt der Staatskanzleichef am Rednerpult im Landtag, sei die Versuchung besonders groß, die Ergebnisse des Thüringen-Monitors zum Gegenstand eines Schlagabtauschs zwischen Koalition und Opposition zu machen. Wenige Minuten, nachdem der Minister seine Rede beendet hat, ist der Wahlkampf in vollem Gange. „Sie werden die erste Regierung sein, die das Land in einem schlechteren Zustand übergibt, als sie es geerbt hat“, sagt CDU-Fraktionschef Mario Voigt in Richtung der rot-rot-grünen Koalitionäre.

18 Uhr: Frei.Wild-Sänger in Erfurt: Zwischen Freiheit und Fehlerkultur

In einer Autobiografie wehrt sich Frei.Wild-Frontmann Philipp Burger gegen Nazi-Vorwürfe. Der Abend ist eine Gratwanderung. Die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung hat den Frontmann der Band Frei.Wild, Philipp Burger, in den Kaisersaal eingeladen.

17.19 Uhr: Mit Video: Britischer Feuerwehrkonvoi macht in Erfurt Halt

Blaulicht und Martinshorn warnen nicht vor Gefahren, es sind mehr die Zeichen für ein – wir sind da! Ausgesendet haben das Signal 108 Feuerwehrleute aus Großbritannien, die an diesem Mittwoch Station in Erfurt machen. Bevor es dann weiter geht in die Ukraine. Es ist nicht der erste Tross, der auf dem langen Weg in das unter dem russischen Angriffskrieg leidende Land in Erfurt Station macht. Schon 2022 waren dreimal Feuerwehrleute aus Großbritannien in Erfurt zu Gast, um hier Kraft für die Weiterreise zu tanken.

16.55 Uhr: Bündnis will ökologische und sozial gerechte Verkehrswende

Ein neues Bündnis aus Gewerkschaften, Sozial- und Umweltverbänden und der evangelischen Kirche will sich für eine sozial gerechte und ökologische Mobilitätswende in Thüringen einsetzen. Ziel sei, soziale Belange wie Barrierefreiheit, Gesundheitsschutz oder Bezahlbarkeit voranzubringen, hieß es anlässlich der Gründungsveranstaltung am Donnerstag in Erfurt. Das Bündnis orientiert sich an einem ähnlichen bundesweiten Zusammenschluss und ist nach eigenen Angaben erst das vierte seiner Art auf Länderebene.

Konkrete Forderungen an die Politik sollen erst später formuliert werden, hieß es weiter. Auch mit der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft wolle das Bündnis ins Gespräch kommen. „Eine ganztägig im dichten Takt bediente Bushaltestelle im Ort zu haben, ist genauso wichtig und essenziell wie Einkaufsmöglichkeit oder ärztliche Versorgung“, sagte etwa die Geschäftsführerin des Awo-Landesverbands Thüringen, Katja Glybowskaja. Beteiligt sind etwa auch die Umweltverbände BUND und Nabu, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaften Verdi, IG Metall und EVG sowie die Evangelische Kirche Mitteldeutschland. (dpa)

16 Uhr: Tödlicher Unfall in Hermsdorfer Holzbetrieb – Kripo Jena ermittelt weiter

Bei der Ziegler Holztechnik GmbH in Hermsdorf herrscht Trauer. Am Dienstag ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall in der Werkhalle. Ein 28-jähriger Mitarbeiter kam ums Leben, der einzige Augenzeuge wurde schwerst verletzt ins Krankenhaus gebracht. Was die Polizei bis jetzt weiß.

15.19 Uhr: Am Thüringenpark ausgesetzt: So geht es Pudel Gino heute

or knapp zwei Wochen machten Passanten im Norden eine traurige Entdeckung. Ein Pflegefrauchen kümmert sich rührend um den Findling.

13 Uhr: Temperaturen bis 25 Grad - Frühling kehrt zurück nach Thüringen

Nach dem wechselhaften Wetter in den letzten Tagen können sich die Thüringer laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf ein Wochenende mit sommerlichen Temperaturen einstellen. So werden laut dem DWD in den nächsten Tagen die Temperaturen wieder auf bis zu 25 Grad klettern.

11.30 Uhr: Statistik: Jährlich etwa 1000 Hektar Landwirtschaftsfläche weniger

In Thüringen gehen rein statistisch im Schnitt über 1000 Hektar landwirtschaftliche Fläche pro Jahr verloren. Seit 2010 sank die landwirtschaftlich genutzte Fläche im Freistaat um 14.462 Hektar und lag 2023 noch bei 772.300 Hektar, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Das waren durchschnittlich 1112 Hektar pro Jahr. Damit ist binnen 13 Jahren eine Fläche so groß wie die kreisfreie Stadt Suhl verloren gegangen. (dpa)

9 Uhr: Neues Thüringer Schulgesetz: Mehr Mitspracherecht für Eltern

Nach jahrelangen Diskussionen hat Thüringen ein neues Schulgesetz. Mit den Stimmen aller anwesenden Abgeordneten verabschiedete der Landtag die neuen Regelungen, die nach zähen Verhandlungen zwischen Rot-Rot-Grün auf der einen und CDU sowie FDP auf der anderen Seite erreicht worden waren.

8 Uhr: Thüringen benötigt Ermittlungseinheit für alte Mordfälle

Unter der Überschrift „Mord verjährt nicht. Die Aufklärung von Cold Cases“ haben zwei Tage lang, Kriminalistinnen und Ermittler, Vertreter von Staatsanwaltschaften, Polizeipsychologinnen und -psychologen, aber auch Dienststellenleiter im Landeskriminalamt (LKA) in Erfurt beraten. Ein Fazit ist, dass Thüringen dringend eine gesonderte Ermittlungseinheit für alte Mordfälle, inzwischen häufig „Cold Case Unit“ genannt, benötigt.

6.30 Uhr: Land will mehr Geld für Sicherheit in Zügen bereitstellen

Die Sicherheitslage in den Thüringer Zügen des Schienenpersonennahverkehrs war am Mittwoch Thema einer Beratung von Landesregierung, Bahnunternehmen und Bundespolizei. Seit der Einführung des Deutschlandtickets kommt es in Nahverkehrszügen vermehrt zu Kriminalitätsdelikten. In Thüringen ist davon besonders eine Strecke betroffen.

6 Uhr: Aprilwetter in Thüringen mit Sonne, Regen und Gewittern

Ein Tiefdruckgebiet sorgt für wechselhaftes Aprilwetter in Thüringen. Der Donnerstag startet bewölkt, wiederholt fallen Regen- oder Graupelschauer, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In Kammlagen vermischen sich die Schauer mit Schnee und es kann gewittern. Die Temperaturen erreichen sieben bis zehn Grad, im Bergland drei bis sieben Grad .In der Nacht zum Freitag fallen anfangs noch Schauer, später bleibt es trocken. Es kühlt ab auf drei bis null Grad, in Hochlagen bis minus ein Grad, und es friert in Bodennähe. Der Freitag beginnt heiter, im Tagesverlauf ziehen Wolken auf. Es bleibt überwiegend trocken, nur am Nachmittag fallen gelegentlich Schauer. Es wird wärmer als an den Vortagen mit 12 bis 15 Grad, im Bergland 6 bis 11 Grad. (dpa)

Mittwoch, 24. April

22 Uhr: Größter Amazon-Standort in Europa steht im Zeichen der Erfurter Puffbohne

Am 6. Mai nimmt Amazon in Erfurt seinen Betrieb auf. Die Standort-Leiterin Silvana Specht verrät, was das Besondere am neuen Logistikzentrum ist.

21.10 Uhr: Aus Angst vor Übergriffen: Amtliche Bekanntmachung soll in Nordhausen nicht mehr die vollständigen Adressen der Lokalpolitiker verraten

Im Kreis Nordhausen kämpfen bei der bevorstehenden Kommunalwahl insgesamt 261 Bewerber um die 46 Sitze im neuen Kreistag. Der Wahlausschuss hat alle Listen zugelassen. Ende des Monats ist die amtliche Bekanntmachung im Internet vorgesehen. Allerdings sollen dort die Bewerber nicht mehr mit ihren vollständigen Adressen aufgeführt werden, sondern lediglich mit ihrem Wohnort. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme.

20.43 Uhr: Neues Restaurant in Erfurt ruft sogar Bodo Ramelow auf den Plan

Mit einem einzigartigen Konzept will Mahmoud Makhlouf die Erfurter Gastronomenszene aufmischen. Seine Idee findet auch bei den heimischen Bauern großen Anklang.

19.50 Uhr: Schulgesetz verabschiedet: Regierung und Opposition loben Kompromiss

Nach jahrelangen Diskussionen hat Thüringen ein neues Schulgesetz. Mit den Stimmen aller anwesenden Abgeordneten verabschiedete der Landtag am Mittwoch die neuen Regelungen, die nach zähen Verhandlungen zwischen Rot-Rot-Grün auf der einen und CDU sowie FDP auf der anderen Seite erreicht worden waren. Nach dem neuen Schulgesetz können etwa Eltern in Zukunft einfacher darüber entscheiden, ob ein Kind in den inklusiven Unterricht geht oder eine Förderschule besucht. Und: Eltern können ihr Kind künftig nicht nur in Ausnahmefällen von der Einschulung ein Jahr zurückstellen lassen können. Die Einigung sieht vor, dass nicht mehr allein medizinische Gründe ausschlaggebend dafür sind, dass Eltern eine solche Zurückstellung beantragen können. Das Letztentscheidungsrecht darüber, ob ein Kind ein Jahr später als geplant eingeschult wird, verbleibt allerdings bei den Schulleitern, obwohl die CDU darauf gedrungen hatte, dieses Recht auf die Eltern zu übertragen.

Bei der Besonderen Leistungsfeststellung bleibt es, wie es ist: Damit angehende Abiturienten diesen dem Realschulabschluss gleichgestellten Abschluss bekommen, müssen sie eine Prüfung ablegen. Über Änderungen am bisherigen Thüringer Schulgesetz war lange diskutiert worden. Der nun gefundene Kompromiss klammert viele der strittigen Fragen aus. Oftmals sei lediglich ein Minimalkompromiss erreicht worden, sagte die Grünen-Politikerin Astrid Rothe-Beinlich. Dennoch sei es gut, dass zumindest in diesen Punkten Einigkeit erzielt worden sei. (dpa)

19.25 Uhr: Extremisten auf der Wahlliste: Kandidaten für die Kommunalwahl in Thüringen stehen fest

Die Kandidatenlisten für die Kommunalwahl am 26. Mai stehen fest. In Thüringen werden Oberbürgermeister und Landräte aber auch Stadt- und Gemeinderäte gewählt. In Hildburghausen hat die Entscheidung, den Rechtsextremisten Tommy Frenck als Landratskandidaten zuzulassen, für Aufregung gesorgt. Auch das Votum des Wahlausschuss in Erfurt, den Co-Landessprecher der AfD, Stefan Möller, als Oberbürgermeister-Kandidat zuzulassen, wird kritisch gesehen.

19 Uhr: Awo zieht sich in Erfurt aus Begegnungsstätte zurück

Es war eine Nachricht, die Bewohner des Awo-Wohnprojekts „Heckenrose“ genauso aufgeschreckt hat wie viele Bewohner des Stadtteils Wiesenhügel: Ihnen wurde mitgeteilt, dass sich der Awo-Kreisverband Erfurt nach zehn Jahren aus der Begegnungsstätte „Heckenrose“ zurückzieht. Das sind die Gründe für den Schritt.

18.15 Uhr: Thüringer Regierung und CDU einigen sich auf Regulierung beim Ausbau von Windrädern

Mit einer Änderung des Landesplanungsgesetzes soll am Donnerstag im Thüringer Landtag dem unkontrollierten Ausbau von Windrädern ein Riegel vorgeschoben werden. Darauf haben sich am Mittwoch CDU und Rot-Rot-Grün verständigt. Zunächst wollten die Koalitionsfraktionen das Unionsvorhaben ablehnen, legten nun jedoch ihrerseits einen Änderungsantrag vor.

17.40 Uhr: AfD scheitert in Thüringen mit Corona-Antrag

Die AfD will, dass Menschen, die etwa wegen eines Verstoßes gegen Corona-Schutzmaßnahmen Bußgelder zahlen mussten, entschädigt werden. Eine große Mehrheit im Landtag hält von dieser Idee gar nichts. Anleihen an die DDR-Zeit sorgen zum Teil für eine hitzige Auseinandersetzung.

17.11 Uhr: Höcke im Kreis Gotha beleidigt? Justiz gibt Einschätzung ab

Fünf Tage nach den Demonstrationen in Mühlberg hat die Staatsanwaltschaft Erfurt eine Einschätzung abgegeben. Mitglieder der Gruppe „Omas gegen rechts“ aus Erfurt hatten bei der Gegendemonstration ein Plakat mit sich geführt, das den Vorsitzenden des Thüringer Landesverbands der AfD Björn Höcke mit erhobenem rechten Arm zeigt. Auf dem Transparent hatte zudem der Spruch „Björn Höcke ist ein Nazi“ gestanden. Wegen des Anfangsverdachts der Beleidigung waren die vier Senioren kontrolliert und ihre Personalien aufgenommen worden.

16.30 Uhr: „Medibus“ für Post-Covid-Patienten wird in Thüringen gut angenommen

Seit knapp einem halben Jahr können Post-Covid-Patienten in Thüringen durch den „Medibus“ wohnortnah betreut werden. Das deutschlandweit einmalige Projekt wird stark nachgefragt, hat aber noch Kapazitäten.

15.15 Uhr: Verlassener Pudel Gino: Jetzt sucht das Erfurter Veterinäramt Zeugen

Das Schicksal des 14 Jahre alten Pudel-Rüden Gino beschäftigt viele Erfurter. Vor neun Tagen, am 15. April, war er in der Nähe des Thüringenparks von Passanten gefunden und ins Tierheim gebracht worden, wo man sich liebevoll um ihn kümmert. Der Teacup-Pudel war völlig ausgehungert und dehydriert, wog gerade noch zwei Kilogramm, brauchte dringend ärztliche Behandlung.

13.54 Uhr: Schlag gegen internationalen Pädophilenring - Durchsuchungen auch in Thüringen

Bei einer Großrazzia in Frankreich und Deutschland gegen einen Pädophilenring werden 19 Menschen festgenommen. Auch in Thüringen gab es Durchsuchungen.

13.03 Uhr: Vorsicht beim Sammeln von Pilzen und Kräutern in Thüringen

Die Pilzsaison 2024 startet in Thüringen zeitiger als sonst. Eine Verwechslungsgefahr geht vom Giftchampignon und der Frühjahrslorchel aus. Worauf bei Waldmeister und Maispitzen zu achten ist.

12.30 Uhr: Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Hermsdorf - weiterer wird schwer verletzt

In Hermsdorf ist am Mittwoch ein Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Ein weiterer wurde schwerst verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Kripo ermittelt.

11.23 Uhr: 150.000 Euro Schaden: Holzhaus im Saale-Orla-Kreis brennt erneut

Die Feuerwehr war am Dienstagnachmittag in Külmla im Einsatz. Dort brannte ein Haus, welches zunächst als gelöscht galt. In der Nacht brach das Feuer erneut aus.

10.50 Uhr: Bislang mehr als 6000 Bäume für Wildkatzenwälder gepflanzt

Um Wildkatzen mehr Lebensraum zu verschaffen, sind in Thüringer Wäldern nach Angaben des BUND seit dem vergangenen Jahr mehr als 6000 Bäume gepflanzt worden. Unter anderem sei im Stadtwald von Wasungen mit der Pflanzung von mehr als 1000 Setzlingen begonnen worden, teilte der Landesverband am Mittwoch mit. Im Raum Sonneberg waren es nach Angaben einer Sprecherin 3500 Setzlinge. Der Schwerpunkt in dem Bund und Land finanziell unterstützten Programm lag auf einheimischen Laubbäumen und Sträuchern, mit denen die Wälder zugleich besser für den Klimawandel gewappnet werden sollen. (dpa)

9.45 Uhr: Thüringer Immobilien werden versteigert: Diese Objekte stehen zum Verkauf

Im Mai werden 31 Thüringer Immobilien versteigert. Die Bandbreite reicht von der Villa über Plattenbauten bis zur kompletten Hofanlage. Eine Übersicht.

7.30 Uhr: Schrubben, prüfen, pflegen - Thüringens Freibäder stehen vor Saisonstart

Erst kam der April sommerlich daher und machte Lust auf einen Freibadbesuch, nun scheint der Winter zurück. Trotz Wetter-Kapriolen laufen in den Bädern im Freistaat die Vorbereitungen für die Saison. Wann die Freibäder öffnen. (dpa)

7.15 Uhr: „Der Schmerz hört nie auf“: Erfurt gedenkt der Opfer des Amoklaufes am Gutenberg-Gymnasium

Zum stillen Gedenken wird am Freitag, 26. April, an das Gutenberg-Gymnasium Erfurt eingeladen. „Zum 22. Mal jährt sich der traurigste Tag unserer Schulgeschichte, den wir in das Gedächtnis rufen wollen und den 16 Menschen, die unschuldig ihr Leben ließen, still gedenken“, schreibt Schulleiter Sebastian Starke auf der Webseite der Schule.

6.50 Uhr: Dutzende Hunde für Tierversuche in Thüringen genutzt

Für Tierversuche werden in Thüringen vor allem Mäuse genutzt. Aber auch 415 Schweine, 110 Hunde, 15 Pferde oder Esel und 7 Schafe landeten 2022 zu Versuchszwecken in Laboren im Freistaat. Das geht aus Daten des Bundesamts für Risikobewertung hervor, auf die das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz auf Anfrage verwies. (dpa)

6.48 Uhr: WBG-Vorstand nagelt Thesen zum bezahlbaren Wohnen an Erfurter Rathaustür

Wie einst Martin Luther wollen Christian Büttner und Christian Gottschalk von der Erfurter WBG „Einheit“ eine Diskussion lostreten. Auch wenn sie dabei anecken sollten.

6.30 Uhr: Regen, Graupel, Gewitter: Ungemütliches Wetter in Thüringen

Wer in Thüringen in den kommenden Tagen vor die Tür geht, sollte vorbereitet sein. Schauer und Schnee sind angesagt. Der Tag beginnt bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Die Meteorologen kündigen Regenschauer und in höheren Lagen Schnee an. Teilweise mischt sich Graupel in die Schauer und es kommt zu vereinzelten Gewittern mit stärkeren Windböen. Die Temperaturen erreichen sieben bis zehn, im Bergland drei bis sieben Grad.

In der Nacht zum Donnerstag schwächen die Schauer etwas ab. Die Temperaturen sinken auf plus zwei bis minus zwei Grad - regional mit Frost. (dpa)

6.05 Uhr: Kaum mehr Interesse an E-Autos in Thüringen

Durch den Wegfall der Kaufprämie sinkt das Interesse der Thüringer an E-Autos dramatisch. Eine Mobilitätsstudie zeigt einen weiteren negativen Trend im Freistaat auf.

6.00 Uhr: Schreiben zu Umgang mit AfD sorgt in Thüringer CDU für Unruhe

Ein Schreiben der CDU-Bundesspitze an die Kommunalpolitiker der Partei sorgt in Thüringen für Unruhe. Es geht darin um dem Umgang mit der AfD. Der Thüringer Landesverband wird vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft.

Dienstag, 23. April

21.32 Uhr: Rechtsextremist Tommy Frenck darf Landratskandidat sein

Ein vom Thüringer Verfassungsschutz als deutschlandweit bekannter Rechtsextremist bezeichneter Bewerber ist für die Kommunalwahl im Landkreis Hildburghausen zugelassen worden. Er kann damit bei den Wahlen am 26. Mai erneut als Landratskandidat antreten. Eine Mehrheit im zuständigen Wahlausschuss habe die Kandidatur von Tommy Frenck zugelassen, sagte der Wahlleiter des Landkreises, Mario Geitt, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Von den fünf Mitgliedern des Ausschusses hätten drei für die Zulassung von Frenck votiert, zwei dagegen, so Geitt.

Der 37-jährige Frenck ist seit Jahren eine zentrale Figur in der rechtsextremen Szene Thüringens. Er gilt etwa als Organisator von Rechtsrock-Konzerten. In der Vergangenheit wurde er in Verfassungsschutzberichten namentlich erwähnt, zuletzt auch im Jahr 2022. Das Thüringer Kommunalwahlgesetz schließt Extremisten eigentlich von der Teilnahme an Bürgermeister- und Landratswahlen aus. Nach der geltenden Rechtslage „kann nicht gewählt werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt“. Auch bei der Landratswahl 2018 war Frenck trotz dieser Rechtslage bereits als Landratskandidat zugelassen worden. Damals hatten sich fast 17 Prozent der etwa 54.500 Wahlberechtigen im Landkreis Hildburghausen für ihn als Landrat ausgesprochen. Gegen die mögliche Zulassung Frencks auch bei der nächsten Landratswahl hatte es in den vergangenen Tagen bereits Proteste gegeben. (dpa)

20.55 Uhr: Wahlausschuss Gera lässt zunächst vier der sieben OB-Bewerber zu

Vier der sieben Bewerber für das Amt des Geraer Oberbürgermeisters wurden zugelassen. Ein Kandidat soll nach der Vorprüfung für die Berufung in ein Beamtenverhältnis nicht geeignet sein.

20.30 Uhr: Neuer Eigentümer: In Thüringen aktiver Zuganbieter verkauft

Das Bahnbeteiligungsunternehmen Benex übernimmt den Bahnbetreiber Abellio in Deutschland, der auch in Thüringen verschiedene Eisenbahnlinien bedient. Welche Folgen hat das für die Fahrgäste?

19.46 Uhr: Fans des FC Carl Zeiss Jena planen Autokorso nach Zwickau: Was gibt es zu beachten?

Die Fans des FC Carl Zeiss Jena haben für Sonntag zu einem Autokorso aufgerufen, um die Mannschaft zum Auswärtsspiel gegen den FSV Zwickau (Anstoß 13 Uhr) zu begleiten. Doch was gibt es bei einem solchen Konvoi zu beachten?

19.09 Uhr: Gestohlener Trabi aus dem Wartburgkreis ist aufgetaucht

Der Trabi ist wieder da. Der weiß lackierte Zweitakter mit rotem Dach war am vergangenen Wochenende aus einem Ort im nördlichen Wartburgkreis gestohlen worden. Die Diebe sind nicht zimperlich mit dem Wagen umgegangen.

18.05 Uhr: Thüringen-Kliniken verkünden weitere Veränderungen für Standort Pößneck

Über weitere strukturelle und organisatorische Änderungen am Standort Pößneck haben am Dienstag die Thüringen-Kliniken mit Sitz in Saalfeld informiert. So könne die chirurgische Notfallversorgung an den Wochenenden nicht mehr aufrechterhalten werden. Was das bedeutet und wie es kompensiert werden soll.

17.34 Uhr: Wahlausschuss lässt AfD-Kandidat Möller trotz Zweifeln zur Erfurter OB-Wahl zu

Mit 3 zu 2 Stimmen hat der Erfurter Wahlausschuss AfD-Landessprechers Stefan Möller als Kandidat zur Erfurter Oberbürgermeisterwahl zugelassen. Der Abstimmung waren intensive Beratungen der Ausschussmitglieder vorausgegangen. Der eigentlich für den Dienstagvormittag (23. April) angesetzte Beschluss wurde auf den Nachmittag verschoben. Im Vorfeld der Wahlausschusssitzung waren Zweifel an der Eignung Möllers für das Amt des Oberbürgermeisters angemeldet.

16.02 Uhr: Höcke vor Gericht in Halle: „Ich habe mir nichts vorzuwerfen“

Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke steht in Halle wegen einer mutmaßlich verfassungswiedrigen Äußerung vor Gericht. Am Dienstag sagte er selbst aus.

15.30 Uhr: Thüringer FDP-Chef Kemmerich kritisiert Auftritt von Strack-Zimmermann

Eine Gruppe von Menschen hat eine Wahlkampfveranstaltung der FDP-Politikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann gestört. Die Reaktion der Politikerin stößt bei den Parteikollegen in Thüringen auf Kritik.

15 Uhr: Arbeiten an Arnstädter Neutorturm haben nach Brand begonnen

Vor mehr als einer Woche zerstörte ein Feuer die Kuppel des mittelalterlichen Neutorturms in Arnstadt. Nun wird das Wahrzeichen in ein Gerüst gesteckt.

14.11 Uhr: Erfurter Wahlausschuss ringt mit Entscheidung zu AfD-Kandidat

Noch ist unklar, ob Stefan Möller für die AfD bei der Oberbürgermeisterwahl in Erfurt antreten darf. Dem für die Zustimmung zuständigen Wahlausschuss wurden Zweifel an der Eignung vorgetragen. Warum der Vorgang bislang deutschlandweit beispiellos ist.

14.08 Uhr: Unfall mit schwer verletzter Elfjähriger im Kreis Nordhausen

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat in Bezug auf den schweren Unfall am 18. Oktober 2023 zwischen Limlingerode und Mackenrode eine Abschlussentscheidung getroffen. Damals war der Fahrer eines Renault Twingo in einer Kurve mit einer Elfjährigen zusammengestoßen, die auf der Landstraße mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Das Mädchen wurde durch den Aufprall lebensbedrohlich verletzt.

12.30 Uhr: Opel fährt Produktion für neues Elektromodel in Eisenach hoch

Immer wieder hatte es Sorgen um das Opel-Werk in Eisenach gegeben. Die Zusage für ein vollelektrisches Modell hatte diese vorerst zerstreut. Nun laufen die ersten Autos vom Band. (dpa)

12.06 Uhr: Mehr Fortbildungen an Polizeischule

Von Fremdsprachen bis hin zu Spezialisierungslehrgängen: Die Präsenz-Fortbildungen am Bildungszentrum der Thüringer Polizei in Meiningen haben 2023 deutlich mehr Teilnehmende besucht als im Jahr zuvor. Die rund 290 Präsenz-Veranstaltungen besuchten nach Angaben des Innenministeriums vom Dienstag etwa 2900 Teilnehmer. 2022 waren es rund 2120 Teilnehmer bei 230 Veranstaltungen gewesen.

Deutlich mehr Angebote habe es etwa zum Thema Führung und zu Handlungstrainings gegeben, hieß es in der Mitteilung der Deutschen Presse-Agentur. Auch bei Veranstaltungen zu den Themen Kriminalitätsbekämpfung und Verkehr habe es einen Anstieg gegeben. (dpa)

Auch baulich könnte die Polizeischule bis 2038 auf Vordermann gebracht werden. Eine Machbarkeitsstudie eines Weimarer Architektenbüros geht dafür von aktuellen Kosten in Höhe von 130 Millionen Euro aus.

9.53 Uhr: Messe Techtextil - Branche zeigt Neuheiten aus Thüringen

Technische Textilien sind das Rückgrat der ostdeutschen Textilindustrie. Ab Dienstag zeigt die Branche ihre Neuheiten auf der Leitmesse in Frankfurt - und holt mehrere Innovationspreise.

Hitzebeständiger Stoff, der Polizisten vor Angriffen mit Molotow-Cocktails schützen soll, ein neues Verfahren zur Herstellung von Vlies und ein Messverfahren für besser sitzende BHs. Forschungsinstitute und Textilhersteller aus Sachsen und Thüringen stellen diese Woche ihre Neuheiten auf der Messe Techtextil in Frankfurt am Main vor. (dpa)

9.10 Uhr: Brandstifter hinterlässt im Unstrut-Hainich-Kreis Initialen

Ein kleiner Ort im Unstrut-Hainich-Kreis ist in Angst. Schon wieder brennt es und die Serie von Brandstiftungen nimmt immer bizarrere Formen an. Nun hinterließ der mutmaßliche Brandstifter eine Nachricht an die Einsatzkräfte und seine Initialen.

8.58 Uhr: Rasen als Hauptursache für Unfälle im Norden Thüringens

Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit ist und bleibt die Hauptunfallursache Nummer eins in Nordthüringen. Das zeigt die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2023, die jetzt von der Landespolizeiinspektion Nordhausen veröffentlicht wurde.

8 Uhr: Mehrere Autos brennen in Tiefgarage

Mehrere Autos haben in der Nacht zum Dienstag in einer Tiefgarage in Mühlhausen gebrannt. Drei Wagen standen vollständig in Flammen, wie die Polizei Nordhausen am Dienstag er Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zwei weitere Autos wurden durch das Feuer beschädigt.

7.45 Uhr: Explosion in Erfurter Wohnung: Polizei ermittelt gegen Mieter

Am Montagvormittag kam es in Erfurt gegen 11 Uhr zu einer Explosion in einer Wohnung in der Geraer Straße. „Es gab einen Unfall mit gefährlichen Stoffen, wobei eine Person schwer verletzt wurde“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mieter der betroffenen Wohnung. Bei dem Mann seien bestimmte Substanzen sichergestellt worden - um welche Stoffe genau es sich handelt, ist noch unklar. Dies werde nun untersucht, teilte die Polizei in Erfurt am Morgen mit.

7.40 Uhr: Höcke soll Möglichkeit zur Aussage bekommen

Hat Björn Höcke gewusst, dass es sich bei der Formulierung „Alles für Deutschland“ um eine verbotene Parole der Sturmabteilung (SA) der NSDAP handelt, und sie trotzdem in einer Rede verwendet? Das ist die Schlüsselfrage im Prozess gegen Thüringens AfD-Chef. Nun soll er heute die Möglichkeit bekommen, sich vorm Landgericht in Halle zu den Vorwürfen gegen ihn zu äußern. (dpa)

7 Uhr: Arbeitspflicht für Flüchtlinge: Warum nicht alle Kommunen die gleichen Voraussetzungen haben

Eine Arbeitspflicht für Flüchtlinge wie im Saale-Orla-Kreis ist aus Sicht des dortigen Landrats Christian Herrgott (CDU) nicht für jede Kommune in Deutschland ein sinnvolles Modell. Der Arbeitsaufwand seiner Landkreisverwaltung zur Organisation der Arbeitseinsätze bewege sich zwar in einem vertretbaren Umfang. „Das ist ein Aufwand, der zu leisten ist“, sagte Herrgott der Deutschen Presse-Agentur. Die Voraussetzungen seien von Landkreis zu Landkreis aber sehr verschieden. „Es muss jeder für sich selbst bewerten, ob eine Arbeitspflicht bei ihm Sinn macht oder nicht.“ (dpa)

6.30 Uhr: Nachtfrost und kühle Temperaturen in Thüringen

Nach einem frostigen Beginn scheint heute zunächst die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Später ziehen Wolken auf. Bei acht bis elf Grad, im Bergland bei drei bis sieben Grad, bleibt es trocken. Bewölkt und trocken geht es in der Nacht zum Mittwoch weiter, nur gegen Ende der Nacht fällt von Nordwesten her etwas Regen oder Schnee. Es kühlt ab auf plus zwei bis minus ein Grad.

6.24 Uhr: Polizei trainiert im Ilm-Kreis mögliche Einsätze für Fußball-EM

In Stützerbach, einer beschaulichen Ilm-Kreis-Gemeinde in Rennsteignähe, ist es heute vorbei mit der Ruhe. Einsatzkräfte der Bundes- und der Landespolizei wollen sich am Bahnhof des Ortes auf die Fußball-EM im Sommer in Deutschland einstimmen. Ziel sei, sicherzustellen, dass die Polizei bestmöglich auf potenzielle Herausforderungen während des Fußballturniers vorbereitet ist, heißt es in einer Pressemitteilung vor der Übung.

6 Uhr: Prozessbeginn nach tödlichem Unfall im Oberhofer Eiskanal

Nach dem tödlichen Unfall auf der Oberhofer Rennrodelbahn muss sich ab heute eine ehrenamtliche Helferin vor dem Amtsgericht Suhl verantworten. Der 47-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Die angeklagte ehrenamtliche Helferin hat das Unglück vor Gericht zutiefst bedauert. Es vergehe kein Tag, an dem sie nicht daran und an das schwere Leid denke, hieß es am Dienstag zum Prozessauftakt vor dem Amtsgericht Suhl in einer von der Verteidigung verlesenen Erklärung der sichtlich mitgenommenen und weinenden Angeklagten.

Ende Februar vergangenen Jahres war im Zielbereich des Eiskanals ein Gästebob gegen einen Schlauchring geprallt, weil sich beide Gefährte zeitgleich in der Eisrinne befanden. Dabei starb ein 45-Jähriger, der in dem sogenannten Ice-Tube saß, eine 41-Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen. (dpa)

Montag, 22. April

21.05 Uhr: Wie Elias Löder beim FC Carl Zeiss Jena seine Mitspieler anspornt

Das Stürmerduo des FC Carl Zeiss Jena sorgt für Schlagzeilen: Während Elias Löder als erster Fußballer überhaupt zweimal in Folge das Kacktor des Monats geschossen hat, bleibt Cemal Sezer dem Regionalligisten länger erhalten. Ich bin ein weiteres Jahr in Jena“, sagt der 28-Jährige und verweist auf eine Option in seinem Vertrag. Der Wintertransfer musste zehn Punktspiele absolvieren, damit sich der Kontrakt über das Saisonende hinaus verlängert.

20.12 Uhr: Pullover aus Hanf und Brennnesseln aus Thüringer Fertigung

Ohne chemische Zusätze und Farbstoffe kommen in Thüringen gefertigte Textilien der Geraer Firma Organicforce zu den Konsumenten. So werden in einem mittelständischen Unternehmen mit derzeit 40 Beschäftigten aus der einzigartigen Mischung aus Hanf, Brennnesseln und Baumwolle hochwertige Textilien erzeugt.

18.14 Uhr: Neue Leitung für DNT Weimar gefunden

Zwei Opernregisseure und ein Schauspielregisseur führen ab Sommer 2025 als Intendantentrio das Deutsche Nationaltheater Weimar. Die Nachfolge von Hasko Weber ist geklärt. Der Generalintendant des DNT Weimar übergibt sein Amt im nächsten Jahr an gleich drei Kollegen. Dieses Team soll das Theater dann leiten.

18.11 Uhr: So will Thüringen bis 2030 den ÖPNV-Anteil verdoppeln

In Thüringen sollen mehr Menschen vom Auto auf den Zug umsteigen. Wie das finanziert werden soll, darüber sind sich die beteiligten Ministerien nicht einig. Das ist geplant.

17.03 Uhr: Experten: Brandstiftung Ursache für Brand in Flüchtlingsunterkunft

Nach einem Feuer in der Landeserstaufnahme für Geflüchtete in Suhl gehen Fachleute von Brandstiftung aus. Experten des Landeskriminalamts schlossen nach Untersuchungen des Brandorts einen technischen Defekt als Ursache aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das betroffene Zimmer sei bei dem Brand quasi komplett zerstört worden, hieß es. Ob das Feuer vorsätzlich gelegt oder fahrlässig verursacht wurde, sei nicht bekannt. Nähere Angaben konnte die Polizei am Montag nicht machen. Die Ermittlungen liefen weiter.

Das Feuer war am Sonntag in einem Zimmer im zweiten Stock ausgebrochen. Zwei Sicherheitsmitarbeiter erlitten laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung. Die gesamte Unterkunft wurde evakuiert. Die betroffene Etage sei aktuell nicht mehr bewohnbar. (dpa)

16.35 Uhr: Schwan und Mann geraten in Weimar aneinander

Um sein Gehege zu verteidigen, hat ein Schwan in Weimar einen Mann angegriffen. Für einen Zeugen stellte sich die Situation aber zunächst anders dar.

15.43 Uhr: Bahn-Zugbegleiter in Thüringen ab Herbst mit Bodycams

Der Ton ist rauer geworden in der Gesellschaft, das bekommen auch die Zugbegleiter in den Regionalzügen von DB Regio Südost zu spüren. Das Unternehmen hat sich entschlossen, darauf mit einer neuen Maßnahme zu reagieren. Ab dem Herbst sollen sogenannte Körperkameras in den Wagen der Regionalzüge im Freistaat zum Einsatz kommen.

15.30 Uhr: Erfurter Bündnis fordert Ausschluss von AfD-Kandidat Möller von der OB-Wahl

Sechs Politiker bewerben sich um das Amt des Oberbürgermeisters in Erfurt. Kurz vor der Entscheidung über ihre Zulassung meldet sich das Bündnis „Auf die Plätze“ zu Wort.

14.29 Uhr: Rentner im Landkreis Sömmerda von Hunden angefallen und verletzt

Im Landkreis Sömmerda wurde ein Rentner von zwei Hunden angefallen und so verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Halter der Tiere.

13.44 Uhr: Explosion in Erfurter Wohnung: Landeskriminalamt ermittelt

Am Vormittag kam es gegen 11 Uhr zu einer Explosion in einer Wohnung in der Geraer Straße in Erfurt. „Es gab einen Unfall mit gefährlichen Stoffen, wobei eine Person schwer verletzt wurde“, sagt Feuerwehrsprecher Lars Angler. Was bisher bekannt ist.

12.17 Uhr: Biersteuer bringt Thüringen über 18 Millionen Euro ein

Seit Jahren ist der Bierabsatz rückläufig. Im Jahr 2023 aber war der Einbruch besonders drastisch. Dennoch spült die Biersteuer Millionen in die Landeskasse. Die aktuellen Zahlen rundum den Bierverkauf in Thüringen.

10.13 Uhr: Dehydriert und ausgehungert: Kleiner Pudel in einem Kübel in Erfurt gefunden

In einem Kübel vor dem Thüringen Park in Erfurt ist ein kleiner Teacup-Pudel gefunden worden. „Gino“ wog gerade einmal nur noch zwei Kilogramm und war in schlechtem Zustand. Wer kann Hinweise geben?

10.10 Uhr: Nach Brand in Suhler Flüchtlingsunterkunft: Experten ermitteln vor Ort

Nach einem Feuer in der Landeserstaufnahme für Geflüchtete in Suhl haben Experten der Kriminalpolizei am Montag den Brandort begutachtet. Die Untersuchungen seien am Vormittag abgeschlossen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Wann Ergebnisse vorliegen, ist unklar. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Sonntag ein Zimmer im zweiten Stock. Zwei Sicherheitsmitarbeiter erlitten laut Polizei

eine leichte Rauchgasvergiftung.

9.05 Uhr: Treibt sich im Unstrut-Hainich-Kreis ein Brandstifter herum?

In einem kleinen Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis brennt es am Wochenende gleich dreimal. Jede Menge Arbeit für die Feuerwehren am Wochenende. Bei allen drei Bränden in Mehrstedt kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

7.05 Uhr: Schnee und Regen zum Wochenstart in Thüringen

Die Woche startet mit Wolken und einer Mischung aus Regen und Schnee in Thüringen. Tagsüber fallen vereinzelte Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Oberhalb von 600 Metern schneit es. Die Höchstwerte liegen bei fünf bis sieben, im Bergland bei ein bis fünf Grad.

7 Uhr: 38-jähriger Fahrradfahrer volltrunken im Landkreis Sömmerda erwischt

Am Sonntagabend wurde im Landkreis Sömmerda ein Fahrradfahrer mit über drei Promille erwischt. Auch ein durchgeführter Drogentest verlief positiv.

6.35 Uhr: Thüringen kommt bei Digitalisierung der Verwaltung nur langsam voran

Bei der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen kommt Thüringen nur langsam voran. Das meldete die Deutsche Presse-Agentur am Montag. Eigentlich sollten 575 Verwaltungsdienstleistungen bis Ende 2022 online angeboten werden. Dieses Ziel wurde krachend verfehlt. Und so richtig voran kam Thüringen zuletzt nicht - bis auf eine Kommune.

6 Uhr: Bündnis hofft auf Thüringer Bürgerinitiativen

Uwe Rückert hat in den vergangenen Monaten immer eine Strategie mit Blick auf die im September anstehende Landtagswahl in Thüringen postuliert: Kleine Parteien sollten gemeinsam an den Start gehen, um sich nicht gegenseitig Stimmen wegzunehmen und so womöglich gleich gesammelt an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern.

