Erfurt. Unbekannte sind in ein Büro in Erfurt eingebrochen. Sie stahlen eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro Bargeld.

Einbrecher sind in der Nacht zu Dienstag in ein Büro am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten sie dazu die Eingangstür der Firma.

Im Inneren des Gebäudes durchsuchten die Unbekannten verschiedene Schränke. Sie stahlen eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro Bargeld.

Zur selben Tatzeit versuchten Diebe nur wenige hundert Meter entfernt in ein Gebäude am Löberwallgraben einzubrechen. Hier scheiterten sie aber an der Eingangstür und ließen mehrere hundert Euro Sachschaden zurück. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, wird nun geprüft.

