Erfurt. Unbekannte haben an einem Drogeriemarkt randaliert. Diese und andere Meldungen der Polizei aus Erfurt.

Fahnder der Kriminalpolizei Erfurt haben am Dienstag einen 39-Jährigen hinter Gitter gebracht. Der Mann war nach Angaben der Polizei wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesucht worden.

Nach intensiven Ermittlungen nahmen die Beamten den Erfurter schließlich am Morgen in einer Wohnung am Moskauer Platz fest. Da der 39-Jährige die geforderte Summe von über 2000 Euro nicht aufbringen konnte, muss er nun seine Haftstrafe von knapp fünf Monaten in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt absitzen.

Kanaldeckel in Drogeriemarkt geworfen

In Erfurt randalierten in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte an einem Drogeriemarkt. Im Stadtteil Rieth hatten sich die Täter gegen Mitternacht an einem Kanaldeckel bedient und diesen gegen die doppelt verglaste Eingangstür des Geschäfts geworfen. Wie die Polizei mitteilt, hielt zwar die Scheibe den Angreifern stand, beschädigt wurde diese dennoch.

Die Polizei sicherte am Tatort Beweismittel und nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann gegenwärtig keine Aussage getroffen werden.

Mercedesfahrer fällt Baum

Ein 57-jähriger Autofahrer fällte am Dienstag in Erfurt unfreiwillig einen Baum. Wie die Polizei mitteilt, kam er aus noch ungeklärter Ursache in der Sulzer Siedlung mit seinem Daimler-Benz von der Straße ab und fuhr gegen den Baum.

Der Baum fiel um. Der Wert des zerstörten Baums wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. An dem Mercedes-Benz entstand Totalschaden in Höhe von 45.000 Euro. Der 57-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

