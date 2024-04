Erfurt. Sieben Männer haben einen 21-Jährigen in Erfurt ausgeraubt. Er wartete mit einem Kasten Bier an einer Haltestelle.

Die Lust nach Bier hat am Donnerstag in Erfurt zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hatte am Abend ein 21-Jähriger in einem Einkaufszentrum in der Nordhäuser Straße einen gefüllten Bierkasten gekauft.

An einer Haltestelle weckte der Bierkasten des jungen Mannes das Interesse einer siebenköpfigen Gruppe. Ohne zu fragen, nahmen die Personen Flaschen aus dem Kasten. Als der 21-Jährige versuchte, das zu verhindern, schlugen zwei Personen mit Fäusten in sein Gesicht und nahmen ihm den Bierkasten ab.

Die Polizei konnte anschließend zwei junge Männer im Alter von 19 Jahren mit dem Bierkasten schnappen. Ob sie an dem Raub beteiligt waren, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

