Harztor. Ein Schornstein eines Reihenhauses in Harztor ist am Freitagmorgen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert. Nun wird zur Ursache ermittelt.

Am Freitagmorgen kam es gegen 6.30 Uhr in einem Reihenhaus in der Badestraße in Harztor zu einem Schornsteinbrand. Dieser konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden, ohne dass die Flammen auf weitere Gebäudeteile übergriffen.

Wie es in der Mitteilung der Polizei weiter heißt, beläuft sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 1000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red