Nordhausen. Am Mittwoch wurde eine Frau in Nordhausen Opfer dreister Betrüger. Die Polizei bittet in dem Fall um Zeugenhinweise. So wird die Tatverdächtige beschrieben.

Wie die Polizei berichtete, wurde eine Frau am Mittwoch um ihr Erspartes gebracht. Mit der Masche des Schockanrufs hatten unbekannte Betrüger einen fünfstelligen Bargeldbetrag erbeutet.

Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise. Die Geschädigte übergab das Geld den Angaben zufolge gegen 14.40 Uhr im Bereich der Hardenbergstraße an eine unbekannte Täterin. Diese konnte wie folgt beschrieben werden:

etwa 1,60 m groß

35 bis 40 Jahre alt

lange schwarze, zum Zopf gebundene Haare

bekleidet mit auffälligem Trenchcoat in der Farbe Rot

grüne Umhängetasche

Die Polizei fragt:

Wem ist zur Tatzeit im Bereich des Tatortes eine weibliche Person aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Ist die Person gesehen worden, als sie in ein Fahrzeug eingestiegen ist? Sind in diesem Zusammenhang ein amtliches Kennzeichen oder auch Fragmente davon in Erinnerung geblieben?

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen. (Aktenzeichen: 0098930)

