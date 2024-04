Bad Langensalza. Nach einem Unfall in Bad Langensalza ist ein 83-Jähriger im Krankenhaus verstorben. Der Mann war mit seinem Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.

In der Tonnaer Straße ereignete sich am Freitag gegen 11 Uhr ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, war ein 83-Jähriger mit seinem Ford von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw kam auf einem Grundstück zum Stehen. Ersthelfer versorgten den Mann an der Unfallstelle. Er musste reanimiert werden - verstarb jedoch wenig später im Krankenhaus, heißt es weiter.

Ermittlungen zur Ursache

Das Fahrzeug wurde zur Klärung der Unfallursache sichergestellt. Gegenwärtig könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein medizinischer Notfall Ursache für den Unfall war. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle musste die Straße bis etwa 15.30 Uhr gesperrt werden, sodass es zu Einschränkungen im Straßenverkehr kam.

