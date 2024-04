Eisenach. Bei einem Verkehrsunfall in Eisenach ließ die Polizei einen der Beteiligten einen Atemalkoholtest machen. Der Mann war zuvor zweimal gegen ein anderes Auto gefahren.

Einen Atemalkoholwert von 4,4 Promille pustete heute Vormittag in Eisenach in der Mühlhäuser Straße ein 27 Jahre alter Opel-Fahrer ins Testgerät. Der extrem alkoholisierte Mann war zuvor einem 27 Jahre alten Mercedes-Fahrer aufgefahren, der an einer roten Ampel halten musste. Laut Meldung der Polizei setze er anschließend zurück und krachte dann erneut ins Heck des Mercedes.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt des Mannes und ordnete eine Blutentnahme an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red