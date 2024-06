Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 1. bis 7. Juni 2024.

Freitag, 7. Juni

20.06 Uhr: Thüringer Bildungsministerium soll 35 Millionen Euro einsparen

Finanzministerin Heike Taubert (SPD) legt Kürzungsbeträge fest. Es geht insgesamt um 156 Millionen Euro. Alle Ministerien sind betroffen.

19.10 Uhr: England trainiert in Jena: Was Fußballfans vorab wissen müssen

Die englische Nationalmannschaft um Harry Kane und Co kommt am Dienstag, 11. Juni, zum öffentlichen Training ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Wir fassen alle Details zusammen.

18.49 Uhr: Kapitalaufstockung bei der Aufbaubank soll Millionen-Investitionen für Thüringen bringen

Die Thüringer Aufbaubank bekommt Geld aus dem Staatshaushalt. Um 50 Millionen Euro auf 83 Millionen Euro soll das Eigenkapital des landeseigenen Kreditinstituts aufgestockt werden. Auf das von Linke, SPD und Grünen vorgelegte Änderungsgesetz hat sich die Mehrheit des Thüringer Landtags verständigt. Dahinter steckt ein konkretes Ziel, das schnell erreicht werden soll.

17.30 Uhr: Nach Zschäpe-Äußerungen Untersuchungsausschuss Rechtsterrorismus für Thüringen gefordert

Die Rechtsterroristin soll gegenüber dem BKA eine Bekanntschaft von Mundlos mit einer Frau in der Schweiz eingeräumt haben. Stimmt das, gibt es weitere NSU-Verbindungen nach Thüringen.

17.25 Uhr: Frostschäden bei Obst und Wein - Land prüft Hilfen

Etwa 85 bis 90 Prozent der Apfelernte in Thüringen könnte nach den Frostnächten Ende April in diesem Jahr ausfallen. Das habe eine erste Bestandsaufnahme ergeben, sagte Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke) am Freitag im Landtag in Erfurt. Hohe Ernteausfälle werde es auch bei Kirschen, Pflaumen und Wein geben. Allein die Winzer rechneten mit einem Schaden von etwa fünf Millionen Euro. Karawanskij sicherte zu, dass ihr Ministerium Finanzhilfen prüft. (dpa)

16.27 Uhr: Minderjährige Polizeischüler sorgen für Herausforderungen

Für Einstellungen bei der Landespolizei gibt es kein Mindestalter. Das führt dazu, dass immer wieder auch Minderjährige als Nachwuchsbeamte eingestellt werden. Die Erfahrungen mit ihnen sind oft gut.

15.55 Uhr: Zehn Millionen Euro für Familienförderung bei Wohneigentum

Um Familien mit Kindern beim Erwerb von Wohneigentum zu unterstützen, stellt Thüringen nach Angaben des Infrastrukturministeriums in diesem Jahr zehn Millionen Euro zur Verfügung. Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind im Haushalt können demnach vom Land einen Zuschuss beim erstmaligen Erwerb einer selbstgenutzten Wohnimmobilie erhalten. Ein entsprechendes Förderprogramm, das rückwirkend zum Jahresbeginn gilt, tritt Mitte Juni in Kraft, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Anträge dafür können vom 17. Juni an bei der Thüringer Aufbaubank gestellt werden. (dpa)

15.38 Uhr: Frost auf Erdbeerfeldern bereitet Landwirten Sorge

Spätfrost und Regen haben den Landwirten zu schaffen gemacht: Sie mussten um ihre Ernte kämpfen. Wie hoch die Ernteausfälle sind und wo es Erdbeeren zu kaufen gibt.

15.11 Uhr: Mehr Geld und Urlaub für Diakonie-Mitarbeiter

Für die rund 35.000 Mitarbeitende unter dem Dach der Diakonie Mitteldeutschland sind höhere Einkommen und ein zusätzlicher Urlaubstag vereinbart worden. Ab dem 1. Januar 2025 sollen die Entgelte um 5,4 Prozent steigen, hieß es am Freitag zu einer Entscheidung der arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Mitteldeutschland. Individuell würden Mitarbeitende je nach Eingruppierung eine Erhöhung von mehr als zwölf Prozent erhalten. So wirkten sich auch Anpassungen bei Einarbeitungs- und Erfahrungsstufen aus. Die Zahl der Urlaubstage wird von derzeit 30 auf 31 im kommenden Jahr erhöht. (dpa)

13 Uhr: Schweigeminute im Thüringer Landtag für getöteten Polizisten

Die Abgeordneten des Thüringer Landtags haben mit einer Schweigeminute des vor einer Woche in Mannheim getöteten Polizisten gedacht. Das Parlament hielt zum Zeitpunkt des Angriffs die laufende Debatte an, die Abgeordneten erhoben sich von ihren Plätzen. Vor dem Landtagsgebäude wehten Fahnen auf halbmast.

12.21 Uhr: Warum mehrere Panzer am Bahnhof Weimar zu sehen waren

Radpanzer der französischen Armee haben am Freitag Aufsehen erregt. Am Bahnhof in Weimar standen mehrere dieser Militärfahrzeuge, verladen auf Wagons, die auf einem entlegenen Gleis geparkt waren. Neben mehreren Panzern waren auch weitere Militärfahrzeuge zu erkennen.

12.09 Uhr: Ausländische Pflege-Azubis – Land stockt Unterstützung auf

Thüringen hat die Gelder zur Unterstützung von Betrieben und Einrichtungen bei der Ausbildung ausländischer Pflegekräfte aufgestockt. Unternehmen erhalten seit diesem Jahr 5000 Euro pro Ausbildungsplatz, wie das Sozialministerium am Freitag mitteilte. Bislang waren es 4000 Euro. Insgesamt stünden im Landeshaushalt in diesem Jahr 400.000 Euro für die Gewinnung und Ausbildung von Pflegekräften aus Nicht-EU-Ländern im Landeshaushalt zur Verfügung.

Mit einem Landeszuschuss werden die Unternehmen seit 2012 bei Anwerbeaktionen und Sprachkursen im Herkunftsland unterstützt. Der Freistaat und viele Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser bemühen sich angesichts des Fachkräftemangels seit Jahren um Personal etwa aus Vietnam. (dpa)

11.56 Uhr: Obacht in Eichenwäldern – Forst warnt vor giftigen Raupen

Der Eichenprozessionsspinner frisst die Kronen von Eichen kahl. Damit nicht genug: Die giftigen Brennhaare seiner Raupen sind vor allem für empfindliche Menschen ein Gesundheitsrisiko.

10.40 Uhr: Neues Kindergartengesetz beschlossen

Thüringen lässt sich eine bessere Betreuung von Mädchen und Jungen in den Kindergärten künftig 146 Millionen Euro pro Jahr mehr Kosten. Mit dem zusätzlichen Geld soll erreicht werden, dass sich Erzieherinnen und Erzieher intensiver um die Kinder kümmern können. Ein besserer Betreuungsschlüssel und damit mehr Personal ist Kern des seit fast einem Jahr diskutierten Kindergartengesetzes, das der Landtag am Freitag mit großer Mehrheit beschloss. Nur die Gruppe der FDP enthielt sich.

10.09 Uhr: Deutliche Kritik an polizeilichem Behördenschreiben zu Bedrohungslagen an Schulen

Ein Brief der Thüringer Polizei vom Mai an die Eltern, Thüringer Schülerinnen und Schüler trifft zunehmend auf Kritik. In dem Schreiben werden Verhaltensweisen, beispielsweise bei „Gewalt- und Amokdrohungen“ an Schulen erklärt. In erster Linie sind es Verbote: „Rufen Sie Ihr Kind im Notfall nicht per Handy an!“, aber auch „Betreten Sie nicht das Schulgebäude oder gefährdete Nahbereiche!“, heißt es in dem Behördenbrief.

Für die Landeselternvertretung ist die Art und Weise der Verbreitung unangemessen. Es fehlte häufig die Einordnung der Fakten.

9.41 Uhr: Reisende stranden in Leinefelde: DRK Eichsfeld hilft am Bahnhof Menschen in Notlage

Ein ungewöhnlicher Einsatz forderte das DRK Eichsfeld, als rund 150 Reisende bei Kälte und Nieselregen stundenlang am Leinefelder Bahnhof ausharren müssen. Das leisten die Ehrenamtlichen:

8.15 Uhr: Polizei trainiert im Erfurter Steigerwaldstadion für den Ernstfall

Großaufgebot der Bundespolizei vor dem Erfurter Steigerwaldstadion. Tumultartige Szenen im benachbarten Südpark entpuppt sich als Fortbildung für Polizisten.

In Erfurt wappnet die Polizei sich für die Fußball-EM: die Bilder Mit angelegten Körperschutz stellen sich die Beamten den Hooligans entgegen. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Polizeihunde halten die gewaltbereiten Fußballfans in Schach. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Provokantes Auftreten soll die Polizisten aus der Reserve locken. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rivalisierende Fangruppen und eine lebensbedrohliche Einsatzlage bildeten am Donnerstagvormittag den Kern einer Fortbildung der Bundespolizei Hünfeld. Sie dient der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Das Erfurter Steigerwaldstadion war dabei die Kulisse der gespielten Auseinandersetzung mit der Polizei. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt 1 / 46

7.23 Uhr: Sonne und Wolken am Wochenende

Bei Sonne und vielen Wolken wird das Wochenende in Thüringen überwiegend freundlich. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es am Freitag bei maximal 18 bis 20 Grad meist niederschlagsfrei. Im Bergland werden bis 18 Grad erwartet. Der Samstag wird bei bis zu 23 Grad zunächst heiter. In Ostthüringen können laut Prognose sogar 25 Grad erreicht werden. Am Abend ziehen Wolken auf. Bei nur noch 17 bis 20 Grad gibt es der Vorhersage zufolge am Sonntag bei wolkigem Himmel auch heitere Abschnitte. Bis 16 Grad werden es im Bergland. (dpa)

6.10 Uhr: Ernstfall Thüringen: Die erstaunliche Allianz gegen die AfD

Damit nicht die Kandidaten der Rechtsextremen an die Macht kommen, rufen Linke zur Wahl der CDU auf. Doch einer macht da nicht mit.

Donnerstag, 6. Juni

19.47 Uhr: Mehr Geld für den Feuerwehrnachwuchs – aber auch ein Bekenntnis gefordert

Der Landtag hebt die Pauschale für die Jugendfeuerwehr an und bereitet den Weg für weitere Schritte bei der Digitalisierung. Von den Einsatzkräften fordert das Parlament nun aber auch ein Bekenntnis.

18.49 Uhr: Extremismus: SPD-geführtes Ministerium zögerlich bei SPD-Forderung

Besserer Schutz des öffentlichen Dienstes vor Verfassungsfeinden: Die SPD-Innenminister finden es gut, dass der Bund im Kampf gegen Rechtsextremisten sein Disziplinarrecht verschärft hat. In Thüringen gibt es bei dem Thema aber kaum Bewegung.

18.05 Uhr: Nächster Akt im Thüringer Superwahljahr – die Europawahl

2024 ist das Jahr der Wahlen im Freistaat. Am Sonntag, 9. Juni, geht es auch um Europa. Fragen und Antworten aus Thüringer Sicht dazu.

17.40 Uhr: Auftragsmord von Schöten: Mutmaßliches Geständnis erfolgte im Park an der Ilm

Am 8. März des Vorjahres soll der Ehemann der getöteten Doreen Sch. die Anstiftung zum Mord an seiner Frau eingeräumt haben. Davon sind die Thüringer Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Erfurt im aktuellen Prozess gegen vier Angeklagte vorm Landgericht Erfurt überzeugt. An diesem Tag traf sich der damals Tatverdächtige mit einer Schweizer Polizistin im Park an der Ilm in Weimar. Das Landeskriminalamt hatte die Beamtin in dem mehr als 20 Jahre alten Mordfall als Vertrauensperson auf den Ehemann angesetzt, um von ihm ein Tatgeständnis zu bekommen. Vor Gericht wurde am Donnerstag der Audiomitschnitt des Treffens abgespielt.

17.26 Uhr: Erneut Wahlen für Gremien im Landtag gescheitert – Kontrollkommission gilt als besonders heikel

In weniger als drei Monaten ist Landtagswahl, kommende Woche die letzte Sitzung des Parlaments. Doch erneut scheitern Wahlen für Gremien – mit teils noch unklaren Konsequenzen.

17.04 Uhr: Engagement für gleichen Arbeitslohn und Frauenrechte: Bundesarbeitsgericht feiert 70-jähriges Bestehen in Erfurt

Großer Bahnhof am Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt: Zum zweitägigen Europarechtlichen Symposium anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Gerichtes sind 280 teils hochrangige Juristinnen und Juristen auf den Petersberg in der Landeshauptstadt gekommen, darunter die Spitzen wichtiger Bundes- und Landesgerichte aus ganz Deutschland.

16.47 Uhr: Viehhalter müssen weniger für Beseitigung von Tierkadavern zahlen

Thüringer Viehhalter werden bei den Kosten zur Beseitigung von Tierkadavern entlastet. Der Landtag beschloss am Donnerstag ein Gesetz, nach dem die Halter nur noch ein Drittel der Kosten übernehmen müssen statt wie bisher zwei Drittel. Das Land soll ein Drittel der Kosten beisteuern, ein weiteres Drittel übernehmen die Kommunen. Die Tierhalter würden mit dem Gesetz um voraussichtlich rund 2,73 Millionen Euro entlastet, erläuterte der FDP-Abgeordnete Robert-Martin Montag. Er wies darauf hin, dass die Kosten im Zuge der Energiekrise gestiegen seien. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sagte, das Gesetz solle auch helfen, der Gefahr illegaler Entsorgung von Tierkadavern und damit auch der Verbreitung von Tierseuchen vorzubeugen. (dpa)

16 Uhr: Inflation in Thüringen gestiegen

Die Inflationsrate zieht in Thüringen wieder an. Das bekommen Verbraucher etwa im Supermarkt und an den Tankstellen zu spüren.

15.07 Uhr: Denstädt: Begriff „Zuchtmittel“ soll aus Gesetz gestrichen werden

Der Begriff „Zuchtmittel“ soll aus dem Jugendgerichtsgesetz gestrichen werden. „Ich freue mich sehr, dass der Thüringer Antrag einstimmig angenommen wurde“, erklärte Thüringens Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne) am Donnerstag nach dem Treffen der Länderressortchefs in Hannover.

Der während der NS-Diktatur in das Gesetz eingeführte Begriff bringe das faschistische Menschenbild zum Ausdruck. Drill galt als wichtigstes Mittel der Disziplinierung. Das widerspreche dem heutigen Ansatz, junge Menschen erzieherisch zu fördern, so Denstädt.

Das Bundesjustizministerium solle nun einen Gesetzentwurf dazu erarbeiten, teilte die Ministerin nach der Justizministerkonferenz weiter mit. Das Jugendgerichtsgesetz regelt das formelle Jugendstrafrecht, dessen Kerngedanke ist Erziehung vor Strafe. (dpa)

14 Uhr: Mehr jugendliche Rauschtrinker im Krankenhaus

Greifen Kinder und Jugendliche zu Hochprozentigem, so hat das oft fatale Folgen. In zahlreichen Fällen endet der Rausch im Krankenhaus. Und die Zahlen steigen in Thüringen wieder.

13.15 Uhr: Preisgeld von 71.000 Euro für Thüringer Gründer und Unternehmen

In Thüringen werden auch in diesem Jahr wieder herausragende Geschäftsideen, erfolgreiche Jungunternehmen und gelungene Betriebsnachfolgen prämiert. Existenzgründer und Start-ups könnten sich bis zum 9. September für den Gründungspreis ThEx Award bewerben, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. In vier Kategorien werden demnach Preisgelder in Höhe von 71.000 Euro vergeben. Die Auszeichnungen werden am 19. November in Erfurt verliehen. (dpa)

13.08 Uhr: Thüringen soll flächendeckend Frauenhäuser bekommen

Über viele Jahre hinweg haben Sozialpolitiker moniert, dass es zu wenige Frauenhäuser und Schutzwohnungen in den Kommunen gibt. Nun zieht das Land die Zuständigkeit an sich.

12.01 Uhr: Thüringer Behörden müssen sich besser auf Cyber-Attacken vorbereiten

Die „Lükex-Übung“ 2023 mit einem Internetangriff auf die Regierungsarbeit hat Schwachstellen in Thüringen offengelegt. Behörden und Institutionen müssen sich deutlich besser vorbereiten.

11.54 Uhr: Thüringen soll flächendeckend Frauenhäuser bekommen

Über viele Jahre hinweg haben Sozialpolitiker moniert, dass es zu wenige Frauenhäuser und Schutzwohnungen in den Kommunen gibt. Nun zieht das Land die Zuständigkeit an sich.

11.37 Uhr: Einsätze wegen Hass-Postings in Thüringen

Volksverhetzende Inhalte, antisemitische Äußerungen: Die Behörden gehen bundesweit gegen mutmaßliche Verantwortliche für Hass-Postings im Internet vor – auch in Thüringen.

10.08 Uhr: Wieder Einbrüche in Imbissbuden in Weimar

In fünf Imbissständen eines Weimarer Einkaufszentrums ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Diese Taten reihten sich in eine Serie mit ähnlichen Einbrüchen der letzten drei bis vier Wochen in Weimar ein, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

8.18 Uhr: Verband befürchtet Bädersterben in Thüringen wegen nicht ausreichender Finanzhilfen

Eine Ausweitung der Einwohnerzahl bei gleichbleibender Fördersumme stößt auf Kritik. Die CDU fordert neues Konzept zur Bäderentwicklung.

7.27 Uhr: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Stichwahlen Thüringen

Am kommenden Sonntag werden in Thüringen 27 Oberbürgermeister, Landräte und Bürgermeister ermittelt. Wo es besonders spannend wird und weshalb ein Kreis ein Sonderfall ist:

6.39 Uhr: Auto prallt gegen Felswand: 18-jähriger Mitfahrer stirbt

Bei einem Unfall im Landkreis Sonneberg ist ein 18-Jähriger gestorben. Er sei in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.40 Uhr mit drei weiteren Menschen in einem Auto auf der Landstraße L1148 von Steinach nach Blechhammer unterwegs gewesen, als der Wagen in einer Linkskurve ins Schleudern geriet, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

6.21 Uhr: 19-Jähriger stirbt nach Autounfall im Eichsfeld

Nach einem Autounfall im Eichsfeld ist ein 19-Jähriger gestorben. Zwei weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Das Auto, in dem der 19-Jährige als Beifahrer saß, geriet demnach Mittwochabend auf der Landstraße 1005 bei Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und gelangte auf die Gegenfahrbahn.

6 Uhr: Geldsegen für Ehrenamtliche in Thüringen

Im Landtag soll kurz vor dem Ende der Legislaturperiode ein CDU-Gesetz beschlossen werden. Darum wurde lange Zeit gerungen.

Mittwoch, 5. Juni

21.59 Uhr: Sahra Wagenknecht wettert in Weimar gegen die Ampel

Zum Wahlkampfauftritt haben sich rund 1500 Menschen auf dem Theaterplatz in Weimar versammelt. Sie alle sind gekommen, um Sahra Wagenknecht live zu erleben.

20.10 Uhr: Schlechte Stimmung beim BSW Thüringen – droht jetzt der Abwärtstrend?

BSW-Vorstandsmitglied Mario Forchhammer hat seinen Posten geräumt. Beim Landesverband des Bündnis Sahra Wagenknecht ist die Stimmung gedrückt. Auch viele Mitglieder sind frustriert.

19.37 Uhr: Thüringer Innenminister will Abschiebungen nach Afghanistan und in die Nachbarländer

Nach dem Mord an einem Polizisten in Mannheim diskutiert die Politik über das weitere Vorgehen. Die Thüringer CDU fordert Taten statt Worte von der Landesregierung. Die Linke übt Kritik am Vorstoß des Innenministers.

18.45 Uhr: Pflegende Angehörige: Viel Kritik an Vorschlag der Thüringer SPD

Die SPD will etwas Neues ausprobieren, um pflegende Angehörige zu entlasten. Doch viel Unterstützung findet die aktuelle Idee der Sozialdemokraten im Landtag nicht.

17.55 Uhr: Höcke will nicht für AfD-Spitze kandidieren

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke will auf dem Bundesparteitag in Essen nicht für die Parteispitze kandidieren. Einen entsprechenden Bericht von MDR Thüringen bestätigte sein Büro am Mittwoch auf Anfrage. Höcke habe seine Entscheidung mit den drei Landtagswahlen im Herbst in Thüringen, Sachsen und Brandenburg begründet. (dpa)

17.36 Uhr: Marodes Schienennetz: Tausende zusätzliche Lkw auf Thüringer Straßen befürchtet

Thüringer Verkehrsunternehmen dürfen ihre Güter nicht mehr auf der Schiene transportieren. Das hat große Auswirkungen auf viele Orte in Thüringen.

16.51 Uhr: Für Ramelow geht Rentenpolitik in die falsche Richtung

Mit deutlichen Worten hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Rentenpolitik der Bundesregierung kritisiert. Es sei grundsätzlich falsch, zur Sicherung der gesetzlichen Rente in Deutschland auch auf Gewinne aus Geschäften am Kapitalmarkt zu setzen, sagte Ramelow am Mittwoch in Erfurt während eine Plenardebatte. „Das Aktienpaket, das jetzt eingeführt wird, halte ich für eine Katastrophe.“ Damit laufe die deutsche Rentenpolitik „in die völlig falsche Richtung“.

Indem die Bundesregierung auf den Kapitalmarkt zur Mitfinanzierung der gesetzlichen Rente setze, drücke sie sich vor einer Entscheidung, die aus seiner Sicht unumgänglich sei, sagte Ramelow: Die Einführung einer modernen Bürgerversicherung, in die jeder einzahlen solle – egal, ob er etwa Arbeiter, Angestellter, Beamter oder Selbstständiger ist. So wie die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland derzeit organisiert ist, zahlen Beamte und Selbstständige dort in der Regel keine Beiträge ein. (dpa)

16.39 Uhr: Investordays bringen Gründer und Geldgeber in Thüringen zusammen

Die Investordays sind eine der größten derartigen Veranstaltungen deutschlandweit. Startups aus Thüringen, Tschechien, der Schweiz und aus Japan haben sich in Erfurt internationalen Investoren präsentiert.

16.20 Uhr: Thüringer holen Preise bei Jugend forscht: Diese Teams haben gewonnen

Beim Bundeswettbewerb Jugend forscht hat die Jury drei Thüringer Projekte mit Preisen bedacht. Eine Schülerin und fünf Schüler haben gewonnen. Das haben die Nachwuchsforscher entdeckt.

15.27 Uhr: Thüringer Parteien zerstritten über öffentlichen Gesundheitsdienst

Die Fraktionen im Thüringer Landtag können sich auf keinen Gesetzentwurf einigen. Der Freistaat ist das einzige Bundesland ohne gesetzliche Regelung der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

14.47 Uhr: Tausende zusätzliche Lkw auf Thüringer Straßen befürchtet

Thüringer Verkehrsunternehmen dürfen ihre Güter nicht mehr auf der Schiene transportieren. Das hat große Auswirkungen auf viele Orte in Thüringen.

14.04 Uhr: Ente gut, alles gut: Feuerwehr Gera rettet Erpel aus misslicher Lage

Wildes Gera: Wie Anwohner im Stadtteil Debschwitz auf den tierischen Notfall aufmerksam wurden und wie die Ente ihren Weg in die Freiheit fand.

13.16 Uhr: Feuerwehrauto bleibt auf Erfurter Kreuzung stecken

Die Drehleiter kommt nicht um die Kurve, weil ein Auto falsch geparkt ist: Bei der jüngsten Feuerwehrbefahrung in Erfurt wurden 19 Informationskarten verteilt, neun Verwarnungen ausgesprochen, einmal wird der Abschleppdienst gerufen. Die Intention: Die Bevölkerung zu sensibilisieren dafür, regelkonform zu parken. Nicht im Kreuzungsbereich, nicht in Feuerwehrzufahrten, nicht auf Gehwegen.

12.25 Uhr: Mehr Großkonzerte in Oberhof geplant

Die Biathlon-Arena hat sich am vergangenen Wochenende mit den Auftritten von Andreas Gabalier und Roland Kaiser für weitere Konzerte empfohlen. Kommt nun Udo Lindenberg in die Biathlon-Arena nach Oberhof? Oder Herbert Grönemeyer? Oder Helene Fischer?

11.30 Uhr: Eichsfeld: Unfall mit Schulbus, Rettungshubschrauber im Einsatz

Im Eichsfeld kommt es zu einem schweren Unfall mit einem Schulbus. Es gibt mehrere Verletzte.

11.17 Uhr: Kein Jobabbau trotz Umsatzeinbruchs im Baugewerbe

Thüringens Bauwirtschaft hat im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht. Im Bauhauptgewerbe verringerten sich die Erlöse nach Angaben des Statistischen Landesamtes von Mittwoch um zehn Prozent auf 386,2 Millionen Euro. Dabei wurden mögliche Preiserhöhungen, die das Umsatzvolumen erhöhten, nicht herausgerechnet, so die Statistiker. Trotz des Rückgangs blieb die Beschäftigungssituation mit rund 14.200 Arbeitnehmern stabil. (dpa)

9.37 Uhr Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Zwischen Uder und Heiligenstadt ist ein Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt worden. Er hatte mehrere Fahrzeuge überholt, als es zu dem Unfall kam.

9.11 Uhr: Thüringer Minister für Abschiebeabkommen mit Afghanistans Nachbarn

Thüringens Innenminister Georg Maier fordert nach der tödlichen Messerattacke in Mannheim Gespräche mit den Nachbarländern Afghanistans über gemeinsame Abschiebungen. „Man muss jetzt keine Deals mit den Taliban machen, sondern es geht jetzt darum, mit den Nachbarländern Gespräche zu führen, zum Beispiel mit Pakistan“, sagte der SPD-Politiker am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk.

8.32 Uhr: RUN 2024 in Erfurt: Strecke, Anreise, Straßensperrungen beim Unternehmenslauf

Heute findet der „RUN – Thüringer Unternehmenslauf“ zum 15. Mal in Erfurt statt. Hier gibt es alle wichtigen Infos für Teilnehmer und Anwohner.

7 Uhr: Thüringer Landeskriminalamt lagert 1700 Waffen „zum Vergleich“

Sogenannte Vergleichswaffensammlungen helfen der Kriminalpolizei bei den Ermittlungen. Thüringens Sammlung ist vergleichsweise klein - und offenbar nicht so belastet wie die anderer Bundesländer.

6.34 Uhr: Bewölkter Mittwoch in Thüringen - zwischendurch Regen

Wolken und zeitweise Regen bestimmen das Wetter am Mittwoch in Thüringen. Der Tag startet bewölkt, später regnet es gelegentlich, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Am Nachmittag fallen einzelne Schauer - und auch Gewitter schließen die Meteorologen nicht aus. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 22 Grad, im Bergland auf 15 bis 19 Grad. Der Regen zieht im Verlauf der Nacht Richtung Osten ab und es lockert bei 11 bis 6 Grad auf. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, Schauer sind laut DWD zumindest möglich. Die Temperaturhöchstwerte erreichen 18 bis 21 Grad, im Bergland 14 bis 18 Grad. (dpa)

6.12 Uhr: Sportmediziner Best: „Ich bin so etwas wie der Concierge“

Dr. Best aus Weimar kümmert sich während der Fußball-EM 2024 in Deutschland um die Nationalmannschaft Englands. Für den Fall der Fälle hält er den Kontakt zwischen Englands Fußball-Nationalelf und Weimars Klinikum.

Dienstag, 4. Juni

20.15 Uhr: Entscheidungsfindungen „intransparent, autokratisch“: Thüringer BSW verliert erstes Vorstandsmitglied

Kaum gegründet, gibt es schon den ersten Rücktritt im Vorstand der Wagenknecht-Partei in Thüringen. Weshalb einer der Beisitzer im BSW-Landesvorstand hingeworfen hat.

19.23 Uhr: Thüringern droht Ausfall des Sommerurlaubs: Viele Reisen können nicht angetreten werden

Die Pleite des Reiseveranstalters FTI bringt nicht nur Arbeitsplätze im Freistaat in Gefahr. Kurz vor dem Beginn der Sommerferien droht vielen Thüringern ein böses Erwachen: Ihre geplante Urlaubsreise findet womöglich nicht statt.

18.56 Uhr: Warum sich das Wetter am Wochenende in Thüringen nicht präziser vorhersagen ließ

Das angesagte Unwetter erreichte am vergangenen Wochenende auch Thüringen, aber nicht überall entleerten sich Gewitterzellen. Warum sich das nicht präziser vorhersagen ließ.

17.10 Uhr: Dorfladen oder Industrieansiedlung: EU hilft bei Thüringer Projekten

Am Sonntag wird das Europaparlament gewählt. Für viele Menschen ist die EU vor allem eine große Verwaltung in Brüssel. Aber in Thüringen steckt mehr EU als landläufig bekannt.

16.42 Uhr: Rekord bei Petitionsmitzeichnungen

Im Petitionsausschuss des Thüringer Landtages sind im vergangenen Jahr 539 Petitionen eingereicht worden. Mit 98 Petitionen kamen die meisten aus dem Bereich Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, heißt es im Bericht des Gremiums für das Jahr 2023, den die Ausschussvorsitzende Anja Müller (Linke) am Dienstag der Landtagspräsidentin Birgit Pommer übergab. Die öffentlichen Petitionen erhielten demnach 58.690 Mitzeichnungen. Dies sei ein neuer Rekord, hieß es. (dpa)

16.06 Uhr: Elementarschaden-Versicherung: Ministerpräsident Ramelow will Notfalls Ländervorstoß

Seit Jahren wird über eine Pflicht zum Abschluss einer Elementarschaden-Versicherung diskutiert. Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) sieht Klärungsbedarf.

14.35 Uhr: Marion Walsmann möchte erneut ins EU-Parlament einziehen

Die CDU-Europaabgeordnete Marion Walsmann bewirbt sich um eine weitere Legislatur. Sie setzt dabei auf Erreichtes und ihre lange Politik-Erfahrung.

14.32 Uhr: Krank durch Hitze: 240.000 Thüringer sind betroffen

In Thüringen leiden 240.000 Menschen unter besonders heißen Tagen. Jeder fünfte Thüringer berichtet von hitzebedingten Gesundheitsproblemen.

12.48 Uhr: Messe Erfurt warnt vor Verkehrschaos bei Anfahrt zu Konzerten mit André Rieu und Chris Norman

Stargeiger André Rieu tritt Mittwoch in Erfurt auf. Eine Baustelle bremst Autofahrer aus. Selbst die Anreise mit der Straßenbahn wird dann knifflig.

11.56 Uhr: Ramelow: Thüringen ist auf Europa angewiesen

Thüringen hat einen Teil seiner wirtschaftlichen Stärke nach Meinung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) der Europäischen Union zu verdanken. „Thüringen ist auf Europa zwingend angewiesen“, sagte Ramelow weniger Tage vor der Europawahl am 9. Juni der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Der Freistaat stelle zwar nur 0,4 Prozent der Bevölkerung in der EU, gehöre aber seit Jahren zu den europäischen Regionen in der höchsten Förderkategorie. „Wir werden überdurchschnittlich unterstützt“, so Ramelow.

Allein im Zeitraum von 2021 bis 2027 würden aus dem europäischen Regionalfonds rund 1,1 Milliarden Euro nach Thüringen fließen. Beträchtliche Mittel im dreistelligen Millionenbereich gebe es zudem für soziale Projekt sowie für ländliche Regionen. (dpa)

11.31 Uhr: Wieder mehr Senioren als Gasthörer an Thüringer Unis

Ob eine Geschichtsvorlesung oder ein Theologieseminar: An den Thüringer Unis haben sich im vergangenen Wintersemester wieder mehr ältere Menschen als Gasthörer weitergebildet. Insgesamt seien 150 Gasthörerinnen und Gasthörer im Wintersemester 2023/24 über 59 Jahre alt gewesen, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag mit. Die älteste Person sei 89 Jahre alt gewesen. Im Vorjahr seien es 122 ältere Hospitanten gewesen, in den Jahren vor Corona noch um die 200. (dpa)

10 Uhr: Etwas weniger Arbeitslose im Mai

Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist im Mai im Vergleich zum April um 1400 auf 67.800 gesunken. Die Arbeitslosenquote sei in diesem Zeitraum von 6,3 auf 6,1 Prozent nach unten gegangen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Halle mit. Im Mai vor einem Jahr waren 63.100 Arbeitslose gemeldet, die Quote lag damals bei 5,8 Prozent. Die Regionaldirektion griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. Mai vorlag. (dpa)

8.12 Uhr: Webseite des Wahlleiters: Verbesserungen nach Ausfällen geplant

Während der ersten Runde der jüngsten Thüringer Kommunalwahlen war die Webseite des Landeswahlleiters zeitweise wieder nicht erreichbar. Nun sollen Änderungen an der Software helfen.

7.01 Uhr: Thüringer Gesundheitsexperten kritisieren neuen Klinikatlas des Bundes

„Verbrauchertäuschung“ und „Irreführung“: Gesundheitsexperten aus Thüringen kritisieren den neuen Klinikatlas des Bundes. Das Vergleichsportal sei fehlerhaft und bilde nicht alle Daten ab.

6.30 Uhr: Sonne-Wolken-Mix am Dienstag in Thüringen erwartet

Ein Dienstag mit Sonne und Wolken erwartet die Menschen in Thüringen. Nachdem es morgens verbreitet bewölkt ist, ist tagsüber immer wieder mit längeren Sonnenphasen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bis zu 22 Grad sind möglich. Nachts kühlt es bis auf neun Grad ab. Gegen Mittwochmorgen zieht zunehmend starke Bewölkung auf. Es bleibt weitgehend trocken. (dpa)

6.04 Uhr: Parteikarriere im Windschatten von Höcke: Thüringer AfD-Politiker will ins Europaparlament

Ein Thüringer ist nach den Skandalen um das AfD-Spitzenduo zur Europawahl zum De-facto-Spitzenkandidaten avanciert. René Aust (AfD) will vom Thüringer Landtag ins Europaparlament wechseln.

Montag, 3. Juni

19.02 Uhr: Nach dem Examen erst mal auf Weltreise? Jenaer Professor kritisiert Trend unter Studienabsolventen

Christoph* ist Ende 20 und vor drei Jahren mit dem Medizinstudium fertiggeworden. Doch als Arzt gearbeitet hat der Thüringer bislang nur kurze Zeit. Direkt nach dem letzten Staatsexamen ist er mit seiner Freundin erst einmal im Wohnmobil auf eine einjährige Europareise gegangen. Dass er ein Studium in Anspruch genommen hat, das den Steuerzahler mehr als 200.000 Euro kostete, und Ärzte dringend gebraucht werden, ändert nichts an seinen Plänen. Einer, der solche, keineswegs seltene Entscheidungen kritisch bewertet, ist Professor Nikolaus Knoepffler, Leiter des Bereichs Ethik in den Wissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er hält es für einen „Fehler, dass der deutsche Staat das Studium verschenkt“.

18.08 Uhr: Forschungszentrum für klimaneutrales Bauen soll nach Weimar

Der Freistaat bringt Wirtschaftsstaatssekretärin Katja Böhler zufolge beste Voraussetzungen mit. Thüringen konkurriert mit Sachsen um das geplante neue Bundesforschungszentrum.

17.14 Uhr: Nach medizinischer Behandlung: Halle-Attentäter zurück in JVA Tonna

Kurz vor Pfingsten musste der Halle-Attentäter aus dem Gefängnis in ein Krankenhaus gebracht werden. Er gilt als einer der gefährlichsten Gefangenen des Landes. Nun sitzt er wieder in seiner Zelle in Thüringen.

16.30 Uhr: Bessere Kindergartenbetreuung in Thüringen soll kommen

Nach langem Hin und Her soll sich der Personalschlüssel in Thüringens Kindergärten deutlich verbessern. Bildungsexperten jubeln. Doch nicht jeder Wunsch wurde erfüllt.

16.04 Uhr: Kinder- und Jugendhilfegesetz: SPD-Sozialpolitiker ärgert sich über CDU-Manöver

Wenn es eines Beweises für die Absurdität des politischen Geschäfts bedurfte, dann liefert ihn für Denny Möller, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, die Debatte ums Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz: Seit Rot-Rot-Grün im Juni 2023 einen Entwurf zur Novellierung dieses Gesetzes vorgelegt hat, um unter anderem Vorgaben des Bundesgesetzgebers umzusetzen, sei es nicht nur immer wieder ins Hintertreffen geraten.

15.32 Uhr: Gastronomie: 77 Prozent der Betriebe in Thüringen haben die Preise erhöht

Volle Restaurants, gut gebuchte Unterkünfte: Das ist das Bild, das sich derzeit in den größeren Thüringer Städten zeigt. „Ein Aufschwung ist festzustellen“, sagt Mark A. Kühnelt, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Thüringen. „Aber nicht überall.“ Das Gastgewerbe erholt sich zwar langsam, hat aber weiter zu kämpfen.

14.08 Uhr: Breitbandausbau für autonomes Fahren und Industrie nötig

Beim Blick auf die Thüringen-Karte gibt es beim Breitbandausbau nur noch wenige weiße Flecken. Er danke allen Akteuren, die dafür gesorgt hätten, dass man spürbar vorangekommen sei, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) heute in Erfurt.

13.10 Uhr: Englisches Mannschaftscamp EM-Schwerpunkt für die Thüringer Polizei

Die Thüringer Polizei sieht der Fußball-Europameisterschaft ab 14. Juni in Deutschland entspannt entgegen. Einsatzschwerpunkt ist laut Landespolizeidirektion Blankenhain (Kreis Weimarer Land), wo sich die Unterkunft der englischen Nationalmannschaft befinden wird. Die „Three Lions“ wollen dort ab 10. Juni für die Dauer des Turniers ihr Quartier beziehen.

13 Uhr: Ex-Umweltministerin Siegesmund ist jetzt Verbandschefin

Die frühere Thüringer Umweltministerin Anja Siegesmund ist nun Chefin des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE). Die 47-Jährige trat am Montag ihren Posten als geschäftsführende Präsidentin des Verbands mit Sitz in Berlin und Brüssel an, wie der BDE mitteilte. Sie war bereits im Mai 2023 gewählt worden, musste aber nach Ende ihrer Ministerinnen-Zeit in Thüringen eine längere Karenzzeit abwarten. (dpa)

12.39 Uhr: Thüringen schickt Katastrophenhelfer nach Bayern

Die Hochwasserlage in Bayern ist angespannt. Deswegen hat das Bundesland um Hilfe gebeten - und bekommt Unterstützung aus Thüringen. Es ist ein riskanter Einsatz.

11.48 Uhr: Förderprogramm zum Ausbau der Ganztagsbetreuung startet

Für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Thüringer Grund- und Gesamtschulen können Schulträger ab sofort Förderanträge stellen. Das gab das Bildungsministerium am Montag in Erfurt bekannt. Demnach stehen rund 100 Millionen Euro von Bund und Land zur Verfügung sowie elf Millionen Euro von den Trägern selbst. Es gebe im Freistaat einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Primarstufe, erklärte Bildungsminister Helmut Holter (Linke). „Wir sind bei dem Thema traditionell gut und verlässlich aufgestellt. Während andere Bundesländer hier noch aufholen müssen, legt Thüringen gemeinsam mit den Schulträgern den Schwerpunkt auf die qualitative Entwicklung in den Grund- und Gemeinschaftsschulen, um das Ganztagsangebot weiter zu verbessern“, sagte Holter.

Den Angaben zufolge können die Mittel bis Ende 2027 investiert werden. Antragsberechtigt seien 33 staatliche Schulträger sowie 52 Träger der Schulen in freier Trägerschaft. (dpa)

11.19 Uhr: Trümmerfeld nach Unfall auf A4 bei Erfurt: Lkw prallt in Baustellenfahrzeug

Auf der A4 bei Erfurt hat sich am Montag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Sattelschlepper war am Morgen in ein Baustellenfahrzeug gefahren. Zwei Personen wurden verletzt. Die Autobahn ist voll gesperrt.

10.30 Uhr: Nach TV-Beitrag: Weitere Firmen drohen mit Rückzug, wenn Batterierecycling in Gera kommt

Nach dem Geraer Traditionsunternehmen Electronicon drohen nun zwei weitere Unternehmen an, ihre Zelte im Gewerbegebiet Gera-Hermsdorf abzubrechen, wenn im unmittelbar angrenzenden Industriegebiet Cretzschwitz der Batterie-Recycling-Park Thüringen errichtet wird. Anlass ist ein ARD-Beitrag vom 28. Mai.

9.20 Uhr: Vermutete Kampfmittel bremsen Baustelle

Weil Munition aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet wird, verzögern sich Straßenbauarbeiten in Neudietendorf. Eigentlich sollte in der Goethestraße schon ab Mitte Mai gebaut werden. Aktuell beginnen erste Vorarbeiten in der benachbarten Gotterstraße.

9.11 Uhr: Mann flüchtet auf gestohlenem Rad vor Polizei in Erfurt – und prallt gegen Streifenwagen

Ein 39-Jähriger soll mit einem gestohlenen Fahrrad vor der Polizei geflüchtet und schließlich gegen einen Streifenwagen gefahren sein. Menschen blieben bei dem Unfall am Sonntagabend unverletzt, wie die Polizei Erfurt am Montag mitteilte.

8.26 Uhr: Ramelow: Kosten beim Stromnetzausbau im Blick behalten

Beim Netzausbau wird darüber diskutiert, statt Erdkabeln wieder mehr Freileitungen zu bauen, aus Kostengründen - ein Argument auch für Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow.

7.52 Uhr: Unwetter-Lage beruhigt

Nach zahlreichen Unwetter-Einsätzen am Wochenende hat sich die Lage in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beruhigt. In der Nacht gab es keine größeren Schäden, wie die Lagezentren am Montag mitteilten. „Wir sind erleichtert“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Sachsen, in Thüringen sprach man von einer sehr ruhigen Nacht. (dpa)

7 Uhr: Mischung aus Sonne und Wolken zum Wochenstart

Während im Süden und Südwesten Deutschlands die Menschen Hochwasser und Starkregen ausgesetzt sind, sieht es in Thüringen zum Wochenbeginn freundlich aus. Sonne und Wolken wechseln sich am Montag ab. Der Tag startet stark bewölkt, später gibt es neben vielen Quellwolken aber auch längere sonnige Abschnitte, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen 16 bis 20 Grad, im Bergland 13 bis 16 Grad. (dpa)

6.43 Uhr: Feuerwehr bei Brand in Erfurt im Einsatz

Am Sonntagabend hat es in einem Wohnhaus in Erfurt gebrannt. Wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung wurden zwei Personen vom Rettungsdienst behandelt. Die Kripo ermittelt.

6.11 Uhr: Erstmals in den neuen Bundesländern: Thüringer-Wald-Karte mit Mehrwert für Touristen

Gäste können die Thüringer Wald Card nun als All-inclusive-Variante erhalten. Mit der Karte können rund 170 Freizeiteinrichtungen kostenlos genutzt werden.

Sonntag, 2. Juni

18 Uhr: 40.000 Gäste beim Katholikentag in Erfurt

Zum Abschluss des Deutschen Katholikentags in Erfurt haben die Veranstalter zufrieden Bilanz gezogen. Schätzungen zufolge seien insgesamt 40.000 Menschen zu den Veranstaltungen und Konzerten des fünftägigen Treffens in die thüringische Landeshauptstadt gekommen, erklärte das Zentralkomitee der deutschen Katholiken am Sonntag. 20.000 Dauerkarten seien verkauft worden, dazu 3000 Tagestickets. Am Sonntag ging der Katholikentag mit einem großen Gottesdienst auf dem Domplatz zu Ende.

17 Uhr: Elternvertreter fordern bessere Infowege für Notfälle an Schulen

Nach einer Reihe von Gewaltandrohungen gegen Schulen innerhalb der vergangenen Monate hat die Landeselternvertretung (LEV) eine bessere Lösung für eine schnellere Kommunikation zwischen Schulleitung und Eltern in solchen Fällen gefordert. „Wir brauchen an allen Schulen digitale Kommunikationsmittel, damit die Schulleitung alle Eltern gegebenenfalls schnell und mobil erreichen und gut kommunizieren kann“, hieß es in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung des LEV. Die Elternvertreter forderten konkret die Einführung von Apps, die manche Schulträger bereits auch zur direkten Kommunikation der Schulleitung mit Eltern der Schülerinnen und Schüler nutzten. Es gehe auch darum, „dem Wildwuchs an Nachrichten in einer solchen Situation Einhalt zu gebieten“, hieß es weiter. Kontakte zu Eltern bestünden an vielen Schulen derzeit nur über E-Mail oder Telefon. Zuletzt war etwa Mitte Mai eine Bombendrohung per E-Mail an eine Erfurter Schule verschickt worden. Die Schule blieb an dem Tag geschlossen.

15.30 Uhr: VW-Fahrer prallt gegen Baum und stirbt

In Hildburghausen ist am Sonntag der 67-jährige Fahrer eines VW Touran gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle verstorben. Die Ursache des Unfalls ist bislang ungeklärt, ein Gutachter wurde hinzugezogen.

13.45 Uhr: Fotos der zweiten Eastside Fightnight im Boxen

Ausverkauftes Haus in der ehemaligen Karthalle Gera-Rusitz. Die Zuschauer kamen bei 15 Kämpfen auf ihre Kosten.

12.30 Uhr: Polizei warnt vor Falschgeld in Thüringen

In den vergangenen Wochen sind vermehrt gefälschte Geldscheine in Thüringen aufgetaucht. Die Polizei bittet die Menschen nun darum, genau hinzusehen.

11.54 Uhr: Bätzing spricht von Hochwasser und Hoffnung beim Katholikentag

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hat beim Abschlussgottesdienst des Katholikentags in Erfurt die aktuellen Unwetter und Hochwasser thematisiert. Er wolle einen besonderen Gruß an die richten, „die von den Unwettern der letzten Tage betroffen, sind, vor allem im Süden unseres Landes, die jetzt aufräumen oder immer noch mit den Fluten kämpfen. Wir wollen hoffen, dass die Menschenleben bewahrt und behütet bleiben“, sagte Bischof Georg Bätzing am Sonntag vor dem Erfurter Dom.

Auch die Organisatoren des Katholikentags hatten die Wetterlage im Blick. Am Samstagabend war wegen angekündigten starken Gewitter das Open-Air-Programm abgebrochen worden.

Der 103. Katholikentag war am Mittwoch in der Thüringer Landeshauptstadt eröffnet worden. Die Veranstalter rechneten mit 20 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die genaue Zahl soll am Sonntag bekanntgegeben werden. Neben Kulturveranstaltungen und Gottesdiensten standen auch viele Diskussionen auf dem Programm. Zu Gast waren etwa Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne). (dpa)

11.09 Uhr: 84-jähriger Autofahrer verwechselt Pedale - 16.000 Euro Schaden

In Suhl hat ein 84 Jahre alter Autofahrer Brems- und Gaspedal verwechselt, einen Unfall verursacht und dabei einen Schaden von rund 16.000 Euro angerichtet.

10.41 Uhr: Roland Kaiser begeistert Besucher in Lotto Thüringen Arena Oberhof

Unter dem Motto „50 Jahre, 50 Hits“ begeisterte Roland Kaiser die Konzertgäste in der ausverkauften Lotto Thüringen Arena Oberhof.

9 Uhr: Kinder vergeben Filmtrophäen - „Goldener Spatz“-Festival beginnt

Das Kindermedienfestival „Goldener Spatz“ ist in den Startlöchern: Zum geplanten offiziellen Beginn am Sonntag läuft der Eröffnungsfilm „Grüße vom Mars“ (Regie: Sarah Winkenstette) über einen Jungen mit Autismus, wie die Veranstalter zuvor mitteilten. Im Wettbewerb um die „Goldener Spatz“-Trophäen sind dieses Mal 35 Film- und TV-Beiträge nominiert, sechs Beiträge gehen im Wettbewerb „Digital“ ins Rennen. Wer gewinnt, bestimmt wieder eine Kinderjury - 32 Mädchen und Jungen sind dabei.

Das in der DDR ins Leben gerufene Festival feiert in diesem Jahr sein 45. Jubiläum. Deshalb werden Preisträgerfilme vergangener Jahre gezeigt. Auch der 125. Geburtstag von Autor Erich Kästner (1899-1974) wird gewürdigt. Wie immer sind Veranstaltungen für die Fachwelt zu Entwicklungen bei Kindermedien und ein medienpädagogisches Programm geplant. Traditionell zieht das Festival, das eigenen Angaben nach das größte seiner Art ist, nach einigen Tagen nach Erfurt um. Die Preisverleihung soll am 7. Juni stattfinden. (dpa)

Samstag, 1. Juni

21 Uhr: Großer Gottesdienst zum Abschluss des Katholikentags

Mit einem großen Gottesdienst geht der 103. Katholikentag am Sonntag ab 10 Uhr in Erfurt zu Ende. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, wird die Feier auf den Stufen vor dem imposanten Dom der Thüringer Landeshauptstadt leiten. Seit Mittwoch waren Katholikinnen und Katholiken für das Gläubigentreffen nach Erfurt gekommen. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) als Veranstalter rechnete mit 20.000 Teilnehmenden. Ob die Schätzung zutrifft, wird am Sonntagmittag bekanntgegeben. Über die fünf Tage waren nicht nur Geistliche und Gläubige nach Erfurt gekommen, sondern auch viele Vertreter aus der Politik. Ein Podium, an dem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnahm, war von Aktivisten gestört worden.

20 Uhr: Hammer-Los für FC Carl Zeiss Jena im DFB-Pokal

Der FC Carl Zeiss Jena wird in der ersten Runde des DFB-Pokals den aktuellen Deutschen Meister und Pokalsieger begrüßen. Die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ergab am Samstag, dass der Regionalligist gegen Bayer Leverkusen antreten muss. Als Glücksfee war der einstige FCC-Spieler Nils Petersen im Einsatz, der erst am Montag zum öffentlichen Training der Nationalmannschaft Jena besucht hatte. Was die Verantwortlichen aus Jena zum Gegner sagen.

16.30 Uhr: Mann mit Waffe löst Polizeieinsatz in Ilmenau aus

Ein Mann hat in Ilmenau mehrfach mit einer Waffe geschossen und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner hatten am Freitagnachmittag die Polizei gerufen, nachdem sie den Mann dabei beobachtet hatten, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei der anschließenden Fahndung war der Mann nicht mehr auffindbar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Person geben können.

16 Uhr: Thüringens Innenminister: Rechtsextreme Strukturen wie Pilze

Thüringens Innenminister Georg Maier hat die aktuellen Herausforderungen in der Bekämpfung von Rechtsextremismus in Thüringen mit einem bildhaften Vergleich dargestellt. „Wir haben Neonazi-Strukturen zerschlagen, sehr viele Neonazis sitzen inzwischen in Haft. Aber das ist so wie die Pilze im Wald, wenn es geregnet hat, und es kommen überall neue Auswüchse“, sagte der SPD-Politiker am Samstag auf dem Katholikentag in Erfurt. Es gebe rechte Strukturen, die sich vernetzten, „unter der Erde, das ist wie so ein Wurzelwerk und jetzt sprießen die Pilze“. Dabei spiele der vom Thüringer Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Landesverband der AfD eine zentrale Rolle.

15.03 Uhr: Bündnis Sahra Wagenknecht: Für Frieden und gegen „Asylmissbrauch“

Das Bündnis Sahra Wagenknecht wählt Katja Wolf zur Spitzenkandidatin. Position 2 geht an den Co-Vorsitzenden Steffen Schütz. Im Wahlprogramm der jungen Partei stehen Themen wie Frieden, Bildung und Migration.

14 Uhr: Linke wirbt für Landarztquote in Thüringen bei Studienplatzvergabe

Mit einer Landarztquote bei der Vergabe von Medizin-Studienplätzen will die rot-rot-grüne Landesregierung dem Mangel an Haus- und Zahnärzten in ländlichen Regionen entgegentreten. Ein entsprechendes Gesetz soll der Thüringer Landtag noch vor der Sommerpause abschließend behandeln, wie die Thüringer Linke-Fraktion am Samstag mitteilte.

12.50 Uhr: Unbekannte zünden in Erfurt sechs Militärfahrzeuge an

Unbekannte haben Samstagmorgen auf einem Firmengelände im Erfurter Norden sechs Militärfahrzeuge angezündet. Durch die Hitzeentwicklung wurden nach Angaben der Polizei ebenfalls zwei in der Nähe abgestellte Fahrzeuge beschädigt.

11.05 Uhr: BSW startet Parteitag - Wolf greift AfD an

Thüringens BSW-Chefin Katja Wolf hat zum Start eines Landesparteitages die AfD angegriffen. Sie sei überzeugt, „dass Thüringen eine Alternative zur Alternative braucht, die mit ihrem menschenverachtenden Weltbild und ideologischen Verbrämtheit Thüringen in das finsterste Kapitel deutscher Geschichte zurückführen möchte“, sagte Wolf am Samstag vor 41 Mitgliedern des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) in Erfurt. Insgesamt sind 47 Menschen Mitglied im Thüringer Landesverband. Wolf machte den Mitgliedern Mut für den anstehenden Wahlkampf. „Unsere Muskeln sind angespannt, unsere Köpfe sind in Höchstform“, sagte sie. Die Aufgabe, die vor der jungen Partei liege, sei ein Marathon. „Wir sind dazu verdonnert, alle zusammen über die Ziellinie zu gehen.“ Sie habe keine Angst, aber sie habe Respekt vor der Aufgabe. „Thüringen braucht uns.“ (dpa)

10.50 Uhr: Drei Haftentlassungen in Thüringen nach Cannabisfreigabe

Das neue Cannabis-Gesetz halst der Justiz viel Arbeit auf. Tausende Verfahren müssen in Thüringen überprüft werden - und das bei einer ohnehin schon starken Belastung der Staatsanwaltschaften.

10.07 Uhr: Bürokratie, gestiegene Preise und Co.: Harte Zeiten für Thüringer Ausflugsgastronomie

Hohe Energiekosten, Bürokratie und Fachkräftemangel: Die Ausflugsgastronomie in Thüringen steckt nach Ansicht des Thüringer Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in schwierigen Zeiten. Grundsätzlich teilten Ausflugslokale die Probleme der gesamten Branche, aber es gibt noch andere Belastungen.

9.05 Uhr: BSW stellt Wahlprogramm und Landesliste auf

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wählt am Samstag bei einem Landesparteitag eine Liste für die Thüringer Landtagswahl. Außerdem soll ein Wahlprogramm beschlossen werden. Die Eisenacher Oberbürgermeisterin und frühere Linken-Politikerin Katja Wolf soll die Liste zur Landtagswahl als Spitzenkandidatin anführen, so sieht es der Vorschlag des BSW-Landesvorstandes vor. Platz zwei ist für den Unternehmer Steffen Schütz vorgesehen, der neben Wolf Co-Vorsitzender des Thüringer BSW-Landesverbands ist. Auf Platz drei will der frühere MDR-Moderator Steffen Quasebarth kandidieren. (dpa)

8.40 Uhr: Zahl der Organspender geht in Thüringen zurück

287 Patienten warten derzeit in Thüringen auf ein passendes Spenderorgan, deutschlandweit sind es 8334. Allerdings sinkt die Zahl der Spender und Spenden: Während es 2021 noch 30 Organspender in Thüringen gab, waren es im vergangenen Jahr nur noch 27. Ebenso ist die Anzahl der hier gespendeten Organe in derselben Zeit von 94 auf 79 gesunken, teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation auf Anfrage dieser Zeitung mit. Hintergrund ist der Tag der Organspende am 1. Juni.

8 Uhr: Warnung vor Dauerregen und Gewitter legen Thüringen vorab lahm

Volksfeste und Freilichtkonzerte abgesagt, Freibäder nur eingeschränkt geöffnet, Warnungen vor steigenden Flusspegeln und überfluteten Straßen – Vorabinformationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) über möglichen Dauerregen und starke Gewitter legen seit Donnerstag das Freizeit- und Veranstaltungsleben in Thüringen größtenteils lahm.

