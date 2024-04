Fretterode. Bei einem Unfall ist am Sonntagabend ein 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Im Eichsfeldkreis ist ein Motorradfahrer am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, war der 57-jährige Motorradfahrer gegen 18.50 Uhr auf der Landstraße aus Richtung Fretterode in Richtung Gerbershausen unterwegs.

Als er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte, kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Motorrad fuhr durch den Straßengraben und kollidierte mit einer Grabenüberfahrt.

Der 57-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Totalschaden.

