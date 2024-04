Landkreis Gotha. Nachdem Vandalen 25.000 Euro Schaden angerichtet haben, sucht die Polizei Gotha Zeugen. Einbrecher klauen Schmuck. Eine Frau fährt bekifft durch Gotha.

Ein bislang unbekannter Täter hat am 26. März um 20.49 Uhr mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Weimarer Straße in Gotha beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von circa 25.000 Euro.

Bei den polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass ein Radfahrer zu diesem Zeitpunkt am Täter sowie am Tatort vorbeifuhr und vermutlich Aussagen zum Sachverhalt machen kann. Des Weiteren wurde bekannt, dass die Buslinie A (in Richtung Siebleben) zum Tatzeitpunkt die Weimarer Straße befuhr.

Die genannten Zeugen sowie weitere Personen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Geschehnissen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer: 0080559/2024) zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus in Ohrdruf

Unbekannte nahmen am Donnerstag in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 20 Uhr ein Einfamilienhaus in der Straße Am Vetterberg in Ohrdruf ins Visier und drangen gewaltsam in dieses ein. Laut Angaben der Polizei wurde das Haus anschließend durchsucht und es wurde Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet.

Ob es sich dabei um einen oder mehrere Täter handelt, sei bisher noch unklar. Personen, die verdächtige Handlungen im Zusammenhang mit dem Geschehnis beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter der 03621-781124 (Bezugsnummer: 0086543/2024) in Verbindung zu setzen.

Bekifft durch Gotha gefahren

Eine 22-jährige Fahrerin eines E-Scooters wurde am Donnerstag im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bereich des Coburger Platzes in Gotha kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Beamten stoppten daraufhin die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Die 22-jährige Frau muss nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Autofahrer nach Unfall in Tonna verletzt

Ein 27-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwochnachmittag die Bundesstraße 176 von Döllstädt in Richtung Tonna, als es zum Unfall kam. Laut Angaben der Polizei wollte der Mann nach links abbiegen, sodass weitere Fahrzeuge hinter ihm abbremsen mussten.

Ein 51-jähriger Autofahrer überholte die Kolonne und kollidierte anschließend mit dem Pkw des 27-Jährigen. Dadurch wurden beide Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

