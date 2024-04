Landkreis Gotha. Diebe stehlen einen Bagger im Wert von 30.000 Euro. In Gotha kollidieren zwei Autofahrerinnen. Und schon wieder werden Wahlplakate beschädigt.

Langfinger haben erneut auf einer Baustelle zugeschlagen. Unbekannte stahlen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Minibagger in der Waltershäuser Straße in Bad Tabarz. Der Polizei Gotha zufolge ist noch unklar, wie es den Dieben gelang, den Bagger der Marke JCB zu stehlen.

Der Gemeinde Bad Tabarz sei ein Schaden von 30.000 Euro entstanden. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Hergang des Diebstahls oder zum Verbleib der Maschine werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha in Verbindung zu setzen. Bezugsnummer: 87770/2024. Zwei Wochen zuvor hatten Diebe einen Minibagger in Luisenthal gestohlen.

Zwei Verletzte bei Unfall in Gotha

Bei einem Verkehrsunfall in Gotha sind am Freitag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei nahm eine 39-jährige Fordfahrerin als Linksabbiegerin an der Ampelkreuzung Mozartstraße Ecke Stielerstraße einer 24-jährigen Kiafahrerin die Vorfahrt. Es kam zum frontalen Zusammenstoß.

Die beiden Frauen verletzten sich und mussten nach der Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Ausgetretene Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Zigarette löst in Gotha Alarm aus

Eine Zigarette hat am Samstag einen Feuerwehreinsatz in Gotha ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, habe ein 24-jähriger Wohnungsinhaber in der Humboldtstraße einen glimmenden Zigarettenstummel in einem Kunststoffaschenbecher entsorgt. Der Aschenbecher sei geschmolzen. Durch Glut und heiße Asche wurde ein Möbelstück beschädigt. Der Sachschaden wurde auf rund 100 Euro geschätzt.

Schon wieder Wahlplakate in Gotha beschmiert

Unbekannte haben erneut Wahlplakate in der Gothaer Südstraße beschädigt. Der Polizei zufolge kam es am Samstagabend gegen 21.40 Uhr zu der Tat. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen können sich dazu bei der Polizei unter 03621/781 124 unter Angabe der Bezugsnummer 0088124/2024 melden.

Nach Kritik an Werbung in Gotha: Wahlplakate von CDU-Kandidat beschmiert Von Wieland Fischer

Aus einem Facebook-Beitrag geht hervor, dass es sich bei den Plakaten um Werbung des Oberbürgermeisterkandidaten Robert Luhn handelt. Luhn kandidiert als Parteiloser für die CDU. Vergangene Woche wurden bereits Plakate des Kandidaten in der Südstraße beschmiert.

