Dienstag, 7. Mai

21 Uhr: Erhalt der Thüringer Geburtskliniken soll Priorität haben

Bei einer Diskussion des Hebammenverbandes mit Vertretern aus der Landespolitik zur künftigen flächendeckenden Versorgung in Thüringen herrschte Einigkeit - zum Beispiel darin, auch bei sinkender Geburtenzahl die Geburtsstationen – aktuell sind es noch 19 – zu erhalten, um das Angebot in der Fläche zu sichern. Aber es bestünde auch Nachholbedarf.

20.30 Uhr: Kleinere Parlamente in Thüringen möglich: Schränken wegfallende Mandate die Arbeitsfähigkeit ein?

Hunderte Frauen und Männer bewerben sich Ende des Monats in ganz Thüringen darum, in Stadträte, Gemeinderäte und Kreistage einzuziehen. Seit Monaten laufen dafür in den Parteien Vorbereitungen. Allerdings kann es nach der Wahl passieren, dass die Anzahl der Mitglieder nicht erreicht wird. Woran das liegt.

17 Uhr: Beweisaufnahme im Prozess um tödlichen Bobunfall in Oberhof abgeschlossen

Viele Fragen zu den Mitverantwortlichen sind weiter offen. Was als Gruppen-Spaß bei der Tourismus GmbH Oberhof gebucht worden war, endete am 23. Februar 2023 in einer Tragödie. Plädoyers und ein Urteil werden am kommenden Dienstag erwartet.

16.15 Uhr: Hoff: Entscheidung über Friedenstein-Struktur nach der Wahl

Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) rechnet erst nach der Wahl mit einer Entscheidung über eine Zusammenlegung der Friedenstein-Stiftung mit der Forschungsbibliothek Gotha. Es sei klar, dass diese Diskussion nicht mehr in dieser Wahlperiode entschieden werde, sagte Hoff nach einer Kabinettssitzung in Erfurt. Zugleich wollte man nicht erst am Beginn der kommenden Wahlperiode mit der Diskussion beginnen. „Es liegen jetzt die Grundlagen dar, auf deren Basis dann auch Entscheidungen getroffen werden können“, sagte Hoff. In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.

Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke sagte, man sei kein reines Schlossmuseum, auch kein Museum der Natur oder ein Katographiemuseum. „Wir sind ein Universalmuseum mit internationaler Ausrichtung“, sagte er. Man habe zusammen mit der Universität Erfurt überlegt, wie eine Kooperation aussehen könne. Im Raum stehe etwa der Vorschlag, dass sich die Stiftung um die Sammlungen, auch um die Bibliothek, kümmere. Zugleich könne der Forschungsstandort erhalten bleiben. (dpa)

15.15 Uhr: Mehr neue Vereine für Zugewanderte in Thüringen gegründet

In Thüringen gibt es derzeit 75 Vereine, in denen sich Zugewanderte organisiert haben. Allein in den vergangenen drei Jahren hätten sich mehr als 30 neue Migrantenorganisationen gebildet, teilte die Thüringer Integrationsbeauftragte Mirjam Kruppa am Dienstag mit. „Und wir wissen, dass noch mehr im Gründungsprozess stecken.“ Migranten würden sich demnach immer stärker im Ehrenamt einbringen. (dpa)

13 Uhr: Polizei gibt Ursache zu Brand in Stockmacherei bekannt

Vor einer Woche stand ein Holzbetrieb im Landkreis Eichsfeld in Flammen. Es entstand ein Millionenschaden. Die Polizei hat nun die Brandursache ermittelt.

12.14 Uhr: Kleintransporter fliegt an Autobahnabfahrt über Leitplanke

Eine Leitplanke an der A71 wird für einen Kleintransporter unfreiwillig zur Sprungschanze. Beim Aufprall auf dem Boden verletzt sich der Fahrer.

11.40 Uhr: Mögliche Bakterienbelastung: Thüringer Unternehmen ruft Käse zurück

Eine Thüringer Käserei warnt davor, bestimmte Produkte zu verzehren. Diese könnten mit Listerien-Bakterien belastet sein.

10.24 Uhr: Nach Schießerei in Gera: Haftbefehle erlassen

Nach den Schüssen in der Plauenschen Straße in Gera, die offenbar in Tötungsabsicht abgegeben wurden, konnten zwei Männer festgenommen werden. Gegen beide Männer wurde laut Polizeiangaben vom Dienstag Haftbefehl erlassen. Sie wurden jeweils in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern weiter an.

9.50 Uhr: Gewerkschaft beklagt rechtliche Unsicherheiten bei Cannabisgesetz

Seit über einem Monat darf in der Öffentlichkeit gekifft werden - allerdings mit Einschränkungen. Wie genau das in Thüringen umgesetzt werden soll, ist aber nach wie vor unklar.

8.38 Uhr: Geldflut nach Starkregen auf der Autobahn 9

Was machen hunderte Geldmünzen auf der Bundesautobahn 9 bei Triptis? Diese Frage stellten sich anfangs auch den Einsatzkräften der Schleizer Stützpunktfeuerwehr und der Autobahnpolizei, als sie an der Unfallstelle, zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis, ankamen.

8.17 Uhr: Ramelow jetzt auch bei Tiktok

Nach dem Bundeskanzler ist nun auch Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow auf dem Netzwerk Tiktok zu finden. Dort teilt er subtil gegen Olaf Scholz aus.

7.05 Uhr: Reparaturbonus: 30.000 bewilligte Anträge – Neustart ab Mitte Mai

Kaputte Dinge sollen in Thüringen mit einem finanziellen Anreiz noch eine Chance bekommen: Die rot-rot-grüne Landesregierung startet eine vierte Auflage des beliebten Reparaturbonus.

6.50 Uhr: Das waren 2023 die beliebtesten Babynamen in Thüringen

Alle Jahre wieder ermitteln Sprachforscher die beliebtesten Babynamen in Deutschland. Für Thüringen gibt es neue Spitzenreiter. Einer von ihnen taucht vor allem in Ostdeutschland häufiger auf. Die Ergebnisse.

6.16 Uhr: Nasser Dienstag in Thüringen erwartet

Auf einen nassen Start in den Tag müssen sich die Menschen in Thüringen am Dienstag einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist erst ab Mittag damit zu rechnen, dass der Regen nachlässt. Erste Auflockerungen sind dann am späten Nachmittag möglich. Maximal 16 Grad sind zu erwarten .In der Nacht auf Mittwoch bleibt es dann überwiegend trocken. Es weht ein schwacher Wind, dabei kühlt es bis auf vier Grad ab. (dpa)

Montag, 6. Mai

20.30 Uhr: Zum Schutz von Politikern: Thüringer Innenminister will Staatsschutz verstärken

Nach dem Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke werden auch in Thüringen Stimmen nach härteren Strafen und mehr Schutz laut. Thüringens Innenminister kündigt an, den Staatsschutz verstärken zu wollen.

17.45 Uhr: Aufruf zu Versammlung „Uni gegen rechts“ in Jena: CDU-Chef ist „bestürzt“

Zur Versammlung „Uni gegen rechts“ wird am Dienstag an der Universität Jena aufgerufen. Der CDU-Chef aus Jena zeigt sich wegen Vorwürfen gegen seine Partei „bestürzt“. Der Vorwurf, man arbeite mit der AfD vorbehaltlos zusammen, seine eine bewusste Verbreitung von Falschnachrichten.

17.10 Uhr: Mohring kandidiert nicht für den CDU-Bundesvorstand

Der frühere CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring kandidiert nicht erneut für den Bundesvorstand seiner Partei. Grund sei, dass er nicht vom Landesvorstand nominiert worden sei, sagte Mohring am Montag. Zuvor hatte der „Stern“ darüber berichtet. Mohring räumt den Platz unfreiwillig. Er habe sich beim Landesverband beworben. „Ich will, aber ich bin nicht vorgeschlagen“, sagte Mohring. Die CDU kommt seit von Montag bis Mittwoch in Berlin zu ihrem Bundesparteitag zusammen.

Mit Blick auf das Wahljahr wolle er nun nicht kandidieren. Es wäre nicht gut, „Thüringer Dissonanzen auf offener Bühne auszutragen“, sagte er. Er wolle sich nun auf seine Wahlkämpfe für den Kreistag und den Landtagswahlkreis konzentrieren. Mohring steht nicht auf der CDU-Liste für die Landtagswahl, ist jedoch Direktkandidat im Wahlkreis Weimarer Land I. (dpa)

15.30 Uhr: Thüringer Väter bei Geburt ihrer Kinder im Durchschnitt 34,8 Jahre alt

Das Durchschnittsalter von Vätern bei der Geburt ihrer Kinder liegt in Thüringen nach Behördenangaben bei durchschnittlich 34,8 Jahren. Das hat das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag anlässlich des anstehenden Vatertags am 9. Mai mitgeteilt. Die Zahl bezieht sich auf das Jahr 2022 und schließt sowohl neue Väter, als auch Männer, die zum wiederholten Mal Vater geworden sind, mit ein. Im Vorjahr lag das Durchschnittsalter der Väter ebenfalls bei 34,8 Jahren. (dpa)

13.47 Uhr: Inflation in Thüringen steigt leicht an

Die Inflationsrate in Thüringen ist im April leicht gestiegen. Preistreiber im Freistaat sind vor allem Gas und Fernwärme. Dagegen gibt es Entspannung bei einer vor allem im Sommer beliebten Leckerei.

13.10 Uhr: Thüringens CDU-Chef fordert nach Überfall in Dresden harte Bestrafung

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat den Überfall auf den SPD-Politiker Matthias Ecke als einen Angriff auf das demokratische Grundverständnis bewertet. „So etwas muss hart bestraft werden“, sagte Voigt am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Die Demokratie lebe davon, dass unterschiedliche Meinungen öffentlich präsentiert würden. „Und deswegen muss Demokratie da wehrhaft sein.“

12.23 Uhr: LKA sucht nach linksextremen Überfällen mutmaßliche Späherin – Wer erkennt die Frau?

Nach einer Attacke auf zwei Rechtsextreme im Januar 2023 in Erfurt könnten die Ermittler vorangekommen sein. Gesucht wird eine junge Frau. Das LKA hat Fotos veröffentlicht und bittet um Mithilfe.

12 Uhr: 34-Jähriger wird durch Messerstiche schwer verletzt

Bei einem Messerangriff in Nordhausen ist ein 34-Jähriger schwer verletzt worden. Zuvor waren mehrere Männer aneinander geraten. Was bisher bekannt ist.

11.46 Uhr: Alarm im Kreis Gotha: Gefährlicher Gasaustritt in Ohrdruf erfordert schnelles Handeln

Achtung! Bei Bauarbeiten in Ohrdruf ist eine Gasleitung getroffen worden. Die Leitstelle des Landkreises warnt. So sollten Sie sich verhalten:

11.10 Uhr: Schüsse in Becken und Oberarm: Zwei Festnahmen nach Bluttat in Gera

Die Staatsanwaltschaft informiert über Einzelheiten des versuchten Tötungsverbrechens am Sonntag im Geraer Ostviertel. Was zur Tat und zu den Tatbeteiligten bislang bekannt ist:

10.33 Uhr: Lkw stürzt am Erfurter Kreuz um

Bei einem Unfall auf der A71 ist am Montagmorgen ein Lkw-Fahrer verletzt worden. Es kommt zu Behinderungen.

Lkw kippt am Erfurter Kreuz um - Fahrer wird verletzt Ein Lastwagen ist am Montagmorgen am Erfurter Kreuz auf der Überfahrt von der A71 zur A4 in Fahrtrichtung Dresden umgestürzt. Der mit offenbar leeren Containern beladene Lastwagen hatte bei der Überfahrt mehrere dutzend Meter Leitplanke auf der linken Seite weggerissen und war dann auf die Fahrerseite gestürzt. Der Fahrer kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auf der Autobahnüberfahrt gibt es seither Verkehrsbehinderungen.

8.15 Uhr: Amazon in Erfurt nimmt Betrieb auf

Amazon nimmt heute in Erfurt sein neues Logistikzentrum in Betrieb. Das Werk wird etappenweise hochgefahren. Am 8. Mai kommen die nächsten 100 Mitarbeiter hinzu. Die Standort-Leiterin Silvana Specht verrät, was das Besondere am neuen Logistikzentrum ist.

7.37 Uhr: Woche startet mit Regenwetter in Thüringen

Viele Wolken, Regen und vereinzelte Gewitter bestimmen das Wetter am Montag in Thüringen. Lokal kann der Regen kräftiger ausfallen, vor allem im Süden des Freistaates regnet es schauerartig und es kann Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 18, im Bergland 12 bis 15 Grad. Stark bewölkt und regnerisch geht es in der Nacht zum Dienstag weiter, im Norden lockert es langsam auf. Es kühlt ab auf 11 bis 7 Grad. Der Dienstag startet mit Wolken und Regen, später ziehen sich die Niederschläge aber zurück und am späten Nachmittag gibt es größere Auflockerungen. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 17, im Bergland 11 bis 16 Grad. (dpa)

7.04 Uhr: Höchststand bei Drogentoten in Thüringen

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Drogentoten in Thüringen deutlich gestiegen. Nun wurde ein Höchststand erreicht. Und eine neue, gefährliche Droge hat den Weg in den Freistaat gefunden.

6.20 Uhr: Grippesaison in Thüringen deutlich milder ausgefallen als im Vorjahr

Die Grippesaison in Thüringen ist nahezu beendet. So heftig wie im Winter 2022/2023 fiel sie zwar nicht aus. Es gab aber dennoch Dutzende Todesfälle.

Sonntag, 5. Mai

19 Uhr: Neutorturm-Brand in Arnstadt: Staatsanwalt ermittelt gegen fünf Verdächtige

Unmittelbar nach dem verheerenden Brand am 19. April hatte die Polizei zunächst einen 24-Jährigen vernommen. Inzwischen haben sich auch gegen vier weitere Männer Verdachtsmomente ergeben. Gegen fünf Tatverdächtige werde nun durch die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt.

18 Uhr: Zwei Simson-Fahrer bei Ausfahrt in Südthüringen verletzt

Zwei Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls während einer Moped-Ausfahrt am Samstag bei Suhl. Der Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen. Der Unfallverursacher hatte Alkohol konsumiert.

15.25 Uhr: Versuchtes Tötungsverbrechen: Kripo ermittelt nach Schießerei in Gera

Zu einem versuchten Tötungsverbrechen kam es in den Morgenstunden des Sonntags, 5. Mai, im Bereich der Plauenschen Straße in Gera. Die Landeseinsatzzentrale in Erfurt bestätigte auf Nachfrage entsprechende Informationen, die sich am Sonntag in den sozialen Netzwerken im Internet verbreiteten. Was bisher bekannt ist.

13 Uhr: Thüringer Awo sieht Demokratie in Gefahr – neun Projekten droht das Aus

Thüringer Sozialverbände zeigen sich über mögliche Etat-Kürzungen besorgt. Mehrere Projekte zur Demokratieförderung stehen vor dem Aus. Awo und Diakonie sehen keine politische Neutralitätspflicht.

9 Uhr: Energiekosten-Anteil am Einkommen in Thüringen besonders hoch

Gemessen am Einkommen bezahlen die Menschen in Thüringen deutschlandweit am meisten für Strom und Gas. Dies geht aus Berechnungen des Vergleichsportals Check24 hervor. Die vergleichseise hohen Kosten liegen nicht nur an der geringen Kaufkraft.

Samstag, 4. Mai

17.30 Uhr: Ramelow verurteilt Attacke auf SPD-Politiker

Thüringens Ministerpräsident, Bodo Ramelow zeigt sich über den Angriff auf einen SPD-Politiker bestürzt. Auch Thüringer Politiker haben mit Einschüchterungsversuchen zu kämpfen.

14.45 Uhr: Naturschutzverband warnt vor möglichem AfD-Wahlerfolg

Der Umweltverband Bund in Thüringen warnt vor einem möglichen Wahlerfolg der AfD bei der Landtagswahl. „Die AfD will Abschottung und Natur nur für Deutsche. Dass Natur nicht an der Grenze haltmacht, hat sie nicht verstanden“, sagte der Geschäftsführer des Landesverbands, Sebastian König, am Samstag am Rande einer Landesversammlung in Erfurt. Die AfD schreibe sich Naturschutz auf die Fahnen, stelle ihn aber im Zweifel hinter der Wirtschaft an. „Was die AfD da macht, ist reine Masche.“

Mit Blick auf die anstehenden Wahlen und schwierigen Mehrheitsverhältnisse in Thüringen sagte König, es sei auch unter einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung gelungen, die Gelder für Naturschutz trotz Sparzwängen im Landeshaushalt zu erhöhen. „Es gibt offenbar Einigkeit, dass Naturschutz wichtig ist für Thüringen.“ Auch unter früheren CDU-geführten Landesregierungen seien gute Projekte entstanden, etwa zur Rettung der Wildkatze. (dpa)

11.15 Uhr: Thüringer Verfassungsschutzchef warnt vor Tiktok

In den USA wird derzeit über ein Verbot der Plattform Tiktok diskutiert. Auch Thüringens Verfassungsschutzchef warnt vor der App. Verbote sieht er aber kritisch.

9.40 Uhr: Forstanstalt erwartet wieder gewaltige Menge Schadholz

Angesichts des Klimawandels kämpft in Thüringen vor allem die Fichte um ihr Überleben. In diesem Jahr werden aber wohl wieder viele dieser Bäume gefällt werden müssen. Es sei unverkennbar, dass der Klimawandel den Wäldern im Freistaat schwer zusetze.

7.40 Uhr: Ausgelassenes Treiben: Gothardusfest macht Gotha zur Feiermeile

Am Freitag erfolgte die feierliche Eröffnung des Gothardusfestes in Gotha durch Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), Sankt Gothardus und die historische Torwache der Altschützengesellschaft Gotha. Die Bilder vom ersten Abend:

Gotha feiert: Gothardusfest startet mit Fassanstich und Eloy de Jong Mit Segen von Gothas Schutzpatron beginnt das 26. Gothardusfest Gotha: Maximilian Große in der Rolle des Sankt Gothardus. Sankt Gothardus alias Maximilian Große und Marketenderin Susanne Schöler treffen letzte Vorkehrungen, damit am Kostüm des Schutzpatrons zur Eröffnung auf der Bühne des Hauptmarktes alles sitzt. Die Paulaner-Führung ist zur Eröffnung des Gothardusfests Gotha mit Fassanstich gekommen; 2. von rechts: Florian Schörghuber. Fassanstich zum Gothardusfest. OB Knut Kreuch schafft es mit dem zweiten Schlag. O'zpaft is! - Mit Fassanstich haben am Freitagnachmittag Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD/links), Sankt Gothardus (Maximilian Große) und Paulaner-Chef Florian Schörghuber auf dem Gothaer Hauptmarkt das Gothardusfest eröffnet.

Freitag, 3. Mai

21.14 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt verliert bei Herthas U23 in letzter Minute

Weil der Platz der Amateure im Schatten des Berliner Olympiastadions für die Fußball-EM generalsaniert wird, um der österreichischen Elf beste Trainingsbedingungen zu bieten, musste Hertha BSC II umziehen. Im ungewohnten Terrain, im in die Jahre gekommenen Jahnsportpark im Bezirk Prenzlauer Berg, präsentierte sich die Alte Dame wie eine rüstige Rentnerin mit langem Atem und schickte den FC Rot-Weiß Erfurt mit einem 0:1 zu Boden.

15.43 Uhr: Fünf Thüringer Erfolgsprojekte aus der Wirtschaft stellen sich vor

Thüringens Wirtschaft setzt gezielt auf Innovationen und ist dabei auf einem guten Weg. Das soll der diesjährige Kongress zum Thema - Innocon 2024 - am 15. Mai belegen. In der Weimarhalle treffen sich dann Unternehmer, Wissenschaftler und Vertreter aus Politik und Gesellschaft zum Austausch.

14.30 Uhr: TEAG mit mehr Umsatz, gestiegenen Investitionen und höherem Gewinn

Die Thüringer Energie AG (TEAG) hat am Freitag ihre Bilanz vom letzten Jahr vorgestellt. Demnach sei das Unternehmen weiter auf Wachstumskurs.

13.30 Uhr: Verbesserung statt Stellenabbau: Betreuung in Thüringer Kindergärten ist auf Kante genäht

In Thüringen droht sich ein Szenario zu wiederholen, das das Land schon in den 90er-Jahren erlebt hat: Wegen stark rückläufiger Geburtenzahlen sinkt der Bedarf an Kita-Plätzen und damit an pädagogischen Fachkräften, sodass Kindergärten geschlossen und Stellen abgebaut werden. Doch genau das wollen Eltern, Erzieher, Verbände und weitere Verbündete diesmal verhindern. Sie fordern, die Chance, die sich daraus ergibt, zugunsten einer Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation und damit der Qualität der Betreuung zu nutzen.

12.55 Uhr: Höcke kennt sein Einkommen nicht: „Meine Frau ist die Finanzministerin.“

Am Landgericht Halle geht der dritte Verhandlungstag dem Ende entgegen, als es um die finanziellen Verhältnisse des Angeklagten Björn Höcke geht. Dem droht für die Verwendung einer Parole einer verfassungsfeindlichen Organisation eine Geldstrafe. Bei einer Wahlkampfrede in Merseburg im Jahr 2021 hat er einen Auftritt mit „Alles für Deutschland“ beendet, der Parole der Sturmabteilung (SA) der Nationalsozialisten. Die Staatsanwaltschaft sieht darin einen Verstoß gegen Paragraf 86a des Strafgesetzbuches und hat Anklage erhoben. Auf die Frage nach seinen finanziellen Verhältnissen muss Höcke passen: „Meine Frau ist die Finanzministerin“, sagt der 52-Jährige fast entschuldigend.

12.04 Uhr: Das sind die 24 Teilnehmer bei der Mini-EM

Funke Thüringen sucht den Mini-Europameister. Die Teilnehmer stehen nun fest. Am 14. Mai wird den Vereinen jenes Land zugelost, das sie beim Turnier in Gera repräsentieren.

11.13 Uhr: Rente mit 63 abschaffen: Thüringer Sozialverbände kritisieren Pläne der FDP

Die FDP hat einen Zwölf-Punkte-Plan vorgelegt, der auch in Thüringen für Aufregung sorgt. Der Plan sieht unter anderem vor, Leistungsverweigerern sofort 30 Prozent ihrer Bürgergeldbezüge zu kürzen. Bisher war das nur in Stufen umsetzbar. Zudem beinhaltet der Plan steuerliche Anreize für Überstunden und einen Abbau der Bürokratie in verschiedenen Bereichen, einschließlich des Baugewerbes. Die FDP möchte zudem die „Rente mit 63“ eliminieren. Das stößt bei den Thüringer Sozialverbänden auf Kritik.

10 Uhr: Elektronik und Kleidung aus Lkw in Mörsdorf gestohlen - mindestens 10.000 Euro Schaden

In Mörsdorf (Saale-Holzland-Kreis) hat der Zoll bei einer Lkw-Kontrolle einen großen Warendiebstahl entdeckt. Den Beamten sei die fehlende Zollplombe an zwei Lastwagen nahe dem Paketverteilungszentrum aufgefallen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Beim Öffnen zeigte sich demnach am Donnerstag, dass viele Pakete geöffnet und leer waren.

9.23 Uhr: Thüringer Polizei erneuert für eine Million Euro ihre Abhörtechnik

Eine gemeinsame Abhörzentrale von Thüringen und Sachsen sollte längst arbeiten. Warum das Projekt bisher scheiterte und das Land weiteres Geld in die Hand nehmen muss.

8.35 Uhr: Bundespräsident eröffnet Initiative „Zukunftswege Ost“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier startet heute in Saalfeld eine Besuchsreihe durch Thüringen, Brandenburg und Sachsen. In Saalfeld spricht Steinmeier zum Auftakt der Initiative „Zukunftswege Ost“. Dieser Zusammenschluss von privaten Stiftungen, Organisationen und Unternehmen will engagierte Menschen in den ostdeutschen Bundesländern stärken, die sich für Weltoffenheit einsetzen. Außerdem will Steinmeier in Saalfeld ein Unternehmen besuchen, das Saugbagger für anspruchsvolle Baumaßnahmen herstellt und den Angaben zufolge Weltmarktführer in diesem Bereich ist. Weitere Besuche des Bundespräsidenten sind im Mai in Steinhöfel und Müncheberg in Brandenburg sowie in Görlitz und Zittau in Sachsen geplant. (dpa)

8.10 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt bestätigt Ausstieg des Hauptsponsors

Finanz-Beben beim FC Rot-Weiß: Nach dem Ausstieg der VR Bank Bad Salzungen als Co-Sponsor hat nun der Haupt- und Trikotsponsor, die Deutsche GigaNetz GmbH, überraschend seinen Vertrag zum Saisonende gekündigt. Das bestätigte der Verein am Donnerstagnachmittag in einer offiziellen Stellungnahme.

7.30 Uhr: Gutachten empfiehlt Bettenabbau an Thüringer Krankenhäusern

Thüringen soll nach Experteneinschätzung die Zahl der Krankenhausbetten verringern. Dass im Jahr 2022 nur rund 65 Prozent der Klinikbetten ausgelastet waren, sei „ein klares Indiz dafür, dass für den bestehenden Bedarf zu viele Betten vorgehalten werden“, heißt es in einem Gutachten des Berliner Beratungsunternehmens PD für den neuen Thüringer Krankenhausplan, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Norm sei ein Auslastungsgrad von 85 Prozent. Gemessen daran und an der tatsächlichen Belegung könne die Kapazität der Planbetten von rund 14.600 um rund 2900 reduziert werden, ohne dass dies eine „signifikante“ Auswirkung auf die Versorgungssicherheit der Bevölkerung hätte, schätzen die Gutachter ein.

7.01 Uhr: Maximal 20 Grad und Wolken am Freitag in Thüringen

Auf maximal 20 Grad und viele Wolken können sich die Menschen in Thüringen am Freitag einstellen. Trotz starker Bewölkung bleibt es tagsüber weitestgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu wird es windig. In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt und leicht windig. Von Osten her ziehen einzelne Schauer auf, stellenweise ist Nebel möglich. Bis auf 6 Grad sinken die Temperaturen. (dpa)

6.45 Uhr: Arbeitsplätze bei insolventem Zulieferer Eissmann bleiben vorerst

Die Arbeitsplätze beim insolventen Autozulieferer Eissmann bleiben zunächst erhalten. Es gebe derzeit keine Pläne, Betriebe von Eissmann-Gesellschaften in Deutschland zu schließen, teilte das Büro des Insolvenzverwalters Holger Leichtle in Stuttgart mit. In einem seit einigen Wochen laufenden Investorenprozess seien etwa 100 mögliche Interessenten angeschrieben worden. Die Resonanz sei positiv. Eissmann beschäftigt etwa 1000 Menschen in Deutschland. Die größten Werke befinden sich in Gera (405 Mitarbeiter), Pirna (285) und Bad Urach (258).

6.22 Uhr: Sozialdemokraten und BSW in Thüringen? - SPD-Chef Maier will „nichts ausschließen“

Georg Maier (SPD) tut sich schwer mit einer Bewertung aktueller Umfragezahlen mit Blick auf die im September anstehende Landtagswahl in Thüringen. Das Institut „Insa“ hat seine Partei bei sieben Prozent gemessen. Der SPD-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat bezeichnet das als „unbefriedigend“, auch wenn es zuletzt einen „Aufwärtstrend“ gegeben habe. Sein Ziel für September: „Wir streben an, deutlich zweistellig zu werden.“ Und dennoch: Die aktuellen Insa-Zahlen, die im Auftrag dieser Zeitung ermittelt wurden, ließen eine Mehrheitskoalition jenseits eingeübter Bündnisse zu, über die bisher kaum gesprochen wurde.

Donnerstag, 2. Mai

20.09 Uhr: Papierabfälle brennen auf Betriebsgelände in Erfurt – Windböen erschweren Löscharbeiten

In Erfurt ist die Feuerwehr am Abend zu einem Brand in die August-Röbling-Straße ausgerückt. Auf einem Betriebsgelände hatten größere Mengen Papierabfälle Feuer gefangen. Starke Windböen erschwerten die Löscharbeiten.

19.02 Uhr: Thüringer Umweltverband BUND fordert eine Milliarde Euro für Nachhaltigkeit

Der Thüringer Bund für Umwelt- und Naturschutz fordert einen Milliardenbetrag für die Nachhaltigkeit politischen Handelns. „Die Aufnahme dieses Staatsziels in die Verfassung haben wir sehr begrüßt. Dem müssen jetzt aber auch Taten folgen“, sagte BUND-Landesgeschäftsführer Sebastian König dieser Zeitung.

17.41 Uhr: Ummelde-Aufruf der Thüringer Universitäten zeigt keinen Erfolg

Die Hochschulen in Thüringen hatten eine Kampagne gestartet, dass ihre Studierenden auch im Freistaat wählen können. Die Initiative läuft jedoch ins Leere.

16.49 Uhr: EKM verliert etwa 21.100 Kirchenmitglieder

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hat binnen eines Jahres fast 21.100 Mitglieder verloren. 594.610 Menschen gehörten der Kirche somit 2023 an, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hieß. Der Verlust an Kirchenmitgliedern ging zum größten Teil auf Sterbefälle zurück, das waren den Angaben zufolge rund 15.000. Ausgetreten seien 2023 aus der EKM 9682 Frauen und Männer, 2022 waren es noch mehr als 10.000 gewesen. Die Zahl der Taufen lag noch nicht aus allen Regionen vor, wie es weiter hieß. Bislang seien für das vergangene Jahr 3323 verzeichnet. 2022 seien es 4128 Taufen gewesen. (dpa)

16 Uhr: Thüringer CDU will mit Sachsen und Bayern gemeinsame Abschiebungen organisieren

„Wir sind bereit, dieses Land zu führen.“ Mario Voigt (CDU) steht am Donnerstag in einer Fabrikhalle in einem Erfurter Industriegebiet und stellt vor, wie seine Partei das Land nach dem 1. September regieren will. as Regierungsprogramm der CDU nennt sich „Thüringen-Plan“. Ein Fokus ist die Migration. Ein anderer Schwerpunkt die Entbürokratisierung.

14.10 Uhr: Höcke-Prozess: Gericht geht nicht von Zusammenlegung der Anklagen aus

Mitte April wurde in Halle ein Prozess gegen AfD-Politiker Björn Höcke eröffnet. Er soll wissentlich einen Nazi-Spruch verwendet haben. Die Verhandlungen beschränken sich nun wohl nur auf einen Fall.

13 Uhr: Von Schließung bedrohtes Thüringer Unternehmen: Wirtschaftsminister Tiefensee spricht in Japan mit Konzernspitze

Thüringens Wirtschaftsminister ist nach Japan gereist. Unter anderem sprach er dort über eine Unterstützung für Übergangslösungen der von Schließung bedrohten Produktion von IHI Ichtershausen. Wie die Japaner sich äußerten.

12.45 Uhr: Zahl der Ausländer in Thüringen etwas gestiegen

Die meisten in Thüringen lebenden Ausländer sind aus der vom Krieg betroffenen Ukraine in den Freistaat gekommen. 34.180 Ukrainerinnen und Ukrainer waren Ende 2023 in Thüringen gemeldet, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Sie bildeten damit die größte ausländische Gruppe. Aus dem seit Jahren vom Bürgerkrieg gezeichneten Syrien haben 22.055 Menschen in Thüringen Zuflucht gefunden. Die drittgrößte Gruppe ausländischer Mitbürger stammt aus Polen, von dort kamen 14.780 Menschen. (dpa)

12.15 Uhr: Nach Großbrand in Stockmacherei: Feuerwehr gerührt von großer Hilfsbereitschaft

Hinter vielen Feuerwehrleuten aus dem Eichsfeld und Nordhessen liegen zwei harte Tage. Der Brand in der Stockmacherei in Wahlhausen entpuppte sich als eine große Herausforderung. Und die war am Dienstag noch lange nicht gemeistert.

9.15 Uhr: Vollbrand einer Gartenlaube in Erfurt: 46-Jährige rettet Angehörige und wird schwer verletzt

Bei einem Feuer in einer Erfurter Gartenlaube ist am Mittwoch eine 46 Jahre alte Frau verletzt worden. Sie konnte noch ihre Angehörigen vor dem Feuer retten. Nur für ihren Hund kam jede Hilfe zu spät.

8.35 Uhr: Brände am Brocken beschäftigen Feuerwehr und Polizei - Löschflugzeug im Einsatz

Gleich zwei Brände mussten am Mittwoch am Brocken gelöscht werden. Die Feuerwehr setzte auch ein Löschflugzeug ein, um einen der Brände zu bekämpfen.

7.45 Uhr: Stechmücken haben in Thüringen gute Voraussetzungen

Sie nerven vor allem an schwülen Sommerabenden oder in der Nähe von Gewässern: Stechmücken. Die ersten von ihnen sind schon wieder unterwegs. Und die Vorzeichen für die Tiere stehen nicht schlecht.

6.40 Uhr: Angler findet Weltkriegsbombe in Nordhausen

Ein Angler hat im Kreis Nordhausen im Wasser der Zorge einen verdächtigen Gegenstand entdeckt und die Polizei alarmiert. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine amerikanische, 90 mm Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Gebiet um den Fundort wurde zunächst weiträumig abgesperrt.

6.25 Uhr: Sonne und einzelne Gewitter am Donnerstag in Thüringen erwartet

Sonnig und warm wird es am Donnerstag in Thüringen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ziehen ab Vormittag Quellwolken auf. Es ist aber trotzdem viel Sonnenschein zu erwarten. Die Temperaturen klettern den Meteorologen zufolge auf maximal auf 26 Grad. Ab dem Nachmittag sind im Thüringer Wald und Südthüringen dann örtlich Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht zum Freitag wird es stark bewölkt. Im Südwesten sind weiter Schauer und Gewitter zu erwarten. Bei Tiefsttemperaturen von zehn Grad weht ein schwacher Wind. (dpa)

Mittwoch, 1. Mai

20.15 Uhr: Mit Kleinkind im Auto: Mann flüchtet vor Polizeikontrolle in Leinefelde

Polizisten beabsichtigen am Mittwochmorgen eine routinemäßige Verkehrskontrolle in der Heiligenstädter Straße in Leinefelde. Ein 33-jähriger Audifahrer sollte kontrolliert werden. Auf dem Beifahrersitz saß ein drei Jahre altes Kind. Als die Beamten die Kontrolle einleiten wollten, gab der Fahrer plötzlich Gas.

19.49 Uhr: Auto rutscht Hang herab – Baum verhindert Sturz in die Saale

Nahe des Campingplatzes Linkenmühle im Saale-Orla-Kreis ist ein Mann mit seinem Auto vom Weg abgekommen. Der Pkw rutschte einen Hang herab. Die Feuerwehr musste den Fahrer befreien.

Auto rutscht Hang herab – Baum verhindert Sturz in die Saale Am Mittwochnachmittag kam es nahe des Campingplatzes Linkenmühle zu einem Feuerwehreinsatz. Laut ersten Erkenntnissen war ein 81-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug auf einem Wanderweg unterwegs und kam aus unbekannten Gründen vom Weg ab. Das Auto rutschte einen Hang hinab. Nur ein Baum verhinderte, dass der Pkw in die Saale rutschte. Der Fahrer wurde gegen 16.15 Uhr durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit. Das Auto musste zuvor aufwendig gesichert werden. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Bergung des Pkw dauerte bis gegen 20.15 Uhr.

19.30 Uhr: Fazit der Polizei zum Demogeschehen

Die Polizei hat am Mittwochabend (Stand 17.30 Uhr) Bilanz gezogen. Den Angaben zufolge wurden thüringenweit sechs Strafanzeigen aufgenommen. In Sondershausen hat ein Teilnehmer Widerstand gegen Polizisten geleistet. So fällt die Bilanz aus.

19.12 Uhr: Konfliktlösung in Erfurt Parks: Wie steht es um die Sicherheit der Nachteulen?

Ein Name ist gefunden und das Geld so gut wie bewilligt. Bis die ersten nächtlichen Streifen unterwegs sind, dauert es wohl dennoch bis zum Herbst.

18.54: Ein Jahr nach dem Bachgasse-Kessel: Rund 750 Teilnehmer bei Mai-Demo in Gera

Die Polizei begleitete erneut mit einem Großaufgebot den linken Protestzug durch die Innenstadt. So lief der Demo-Nachmittag in Gera:

17.17 Uhr: Ergebnisse der Insa-Umfrage in Thüringen: Wagenknecht-Partei könnte Wahl entscheiden

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gehört zu den Gewinnern der neuesten Umfrage. Erstmals seit Januar wäre eine Regierungsmehrheit im Landtag ohne AfD oder Linke möglich. Das sind die Ergebnisse im Überblick.

17 Uhr: Mai-Kundgebungen verlaufen in Thüringen überwiegend reibungslos

Der 1. Mai ist in Thüringen bis zum frühen Abend ohne große Zwischenfälle verlaufen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte landesweit in mehreren Städten zu Kundgebungen aufgerufen.

16.23 Uhr: Ramelow und Voigt offen für Idee eines Azubi-Werks

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und sein Herausforderer Mario Voigt (CDU) haben sich offen für die Idee eines Azubi-Werks nach dem Vorbild der Studierendenwerke gezeigt. „Ich kann es mir vorstellen, ich kann es mir aber eben auch kooperativ mit den Kammern vorstellen“, sagte Ramelow am Rande einer Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zum Tag der Arbeit am Mittwoch in Erfurt. CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt signalisierte ebenfalls Offenheit: Man müsse sich das konkret anschauen. „Genauso wie beim Studenten- und Semesterticket muss es eben auch das Azubiticket flächendeckend geben“, sagte er . Zuvor hatte der Bezirksvorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, vorgeschlagen, die Auszubildenden sozial gleichzustellen mit den Studierenden. Dafür könnten Auszubildendenwerke nach dem Vorbild der Studierendenwerke geschaffen werden. (dpa)

15.30 Uhr: SEK-Einsatz in Nordhausen

Ein 35-Jähriger hat sich am Dienstagabend in einer Wohnung in der Halleschen Straße in Nordhausen verschanzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, gab es einen umfangreichen Polizeieinsatz, an dem auch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes beteiligt waren.

15.04 Uhr: Hunderte bei Demo in Gera

Bei einer Demo aus dem linken Spektrum haben sich den Angaben zufolge am Nachmittag etwa 750 Teilnehmer versammelt.

Rund 750 Menschen beteiligen sich an linker Mai-Demonstration in Gera Rund 750 Teilnehmer haben sich am 1. Mai an der antifaschistischen Maidemonstration in Gera beteiligt. Nach den Vorkommnissen vor einem Jahr, als Teilnehmer der linken Demo über Stunden in der Bachgasse eingekesselt wurden, war eine hohe Teilnehmerzahl in diesem Jahr zu erwarten. Entsprechend sichert die Polizei die Demo mit einem Großaufgebot ab.

13.42 Uhr: „Party Location“ im Ilm-Kreis gerät in Brand

Eine Partyhütte im Ilm-Kreis ist am frühen Morgen abgebrannt. Der Besitzer wurde beim Versuch, die Hütte zu löschen, verletzt.

12.10 Uhr: Motorradfans starten in die Saison

Hunderte Biker aus ganz Deutschland starten auf dem Erfurter Domplatz zu einer gemeinsamen Ausfahrt durch Thüringen, die in diesem Jahr die Galopprennbahn Gotha-Boxberg zum Ziel hat. Erwartet wurden nach Angaben der Stadtverwaltung Erfurt rund 1000 Motorradfans, für viele der Start in die Bikersaison 2024.

Bikerausfahrt in Erfurt – Mehr als 50 Fotos von Harley, MZ und Co. So viele Maschinen wie lange nicht kommen an diesem 1.Mai zur Bikerausfahrt auf den Domplatz. Von hier aus geht es über die Dörfer nach Gotha-Boxberg. Von hier aus geht es über die Dörfer nach Gotha-Boxberg. Von hier aus geht es über die Dörfer nach Gotha-Boxberg. Von hier aus geht es über die Dörfer nach Gotha-Boxberg. Von hier aus geht es über die Dörfer nach Gotha-Boxberg. Von hier aus geht es über die Dörfer nach Gotha-Boxberg. Von hier aus geht es über die Dörfer nach Gotha-Boxberg. Von hier aus geht es über die Dörfer nach Gotha-Boxberg. Von hier aus geht es über die Dörfer nach Gotha-Boxberg. Von hier aus geht es über die Dörfer nach Gotha-Boxberg. Von hier aus geht es über die Dörfer nach Gotha-Boxberg.

11.51 Uhr: Demos zum 1. Mai gestartet

In Thüringen haben die Demonstrationen und Kundgebungen zum Tag der Arbeit begonnen. In der Landeshauptstadt Erfurt liefen am Samstagmorgen Hunderte den Anger entlang und durch die Innenstadt, teils hörten die Teilnehmer ersten Redebeiträgen zu. Auf der Erfurter Einkaufsmeile hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine Kundgebung geplant. Am frühen Nachmittag soll es zudem eine Podiumsdiskussion mit mehreren Thüringer Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 1. September geben. Die DGB-Demo läuft unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. Nach Angaben der Polizei wurden rund 2000 Teilnehmer angemeldet.

Einem Polizeisprecher zufolge wurden im Freistaat verteilt rund 40 Veranstaltungen zum Tag der Arbeit angemeldet. In Gera ist eine Demonstration mit rund 400 erwarteten Teilnehmern aus dem linken Spektrum geplant. In Sonneberg und in Sondershausen waren laut Polizei Demonstrationen des rechtsextremen Lagers angemeldet. (dpa)

11.22 Uhr: Strafprozess gegen AfD-Abgeordneten Czuppon geht in die nächste Runde

Der Strafprozess gegen den Thüringer AfD-Landtagsabgeordneten Torsten Czuppon geht in die nächste Runde. Der AfD-Politiker soll vor seiner Zeit als Abgeordnete als Polizeibeamter eine Strafanzeige gegen Unschuldige gestellt und diese damit einer Straftat bezichtigt haben.

10 Uhr: Das war die Walpurgisnacht auf dem Erfurter Domplatz

Mit einem riesigen Feuer feiern Thüringer die Walpurgnisnacht auf dem Erfurter Domplatz. Mit der Walpurgisnacht und dem Maifeuer wird seit 1997 in Erfurt der Winter verabschiedet und der Frühling begrüßt.

Walpurgisnacht in Erfurt 2024 – die Bilder vom Maifeuer auf dem Domplatz Hexen- und Teufelsspektakel um das Maifeuer auf dem Erfurter Domplatz. Die Hexen und Teufel gaben sich längst noch nicht geschlagen und versuchten, mit einem höllischen Spektakel in der Walpurgisnacht letztmalig den Sieg des Frühlings zu verhindern. Mit Schall, Rauch und mystischen Klängen begann das Hexen- und Teufelsspektakel, das mit dem Entzünden des Maifeuers seinen Höhepunkt erreicht hat. Das Thüringer Folklore Ensemble Erfurt zeigt verschiedenen Frühlingstänze um den auf dem Erfurter Domplatz aufgestellten Maibaum.

9.15 Uhr: Thüringer Sozialdemokraten wollen Verfassungsschutz mehr Befugnisse einräumen

Mehr Befugnisse für den Thüringer Verfassungsschutz? Die innenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion in Thüringen, Dorothea Marx, kann sich das in der nächsten Legislatur durchaus vorstellen und bezieht sich dabei auf die bundesweite Diskussion darüber, ob der Inlandsgeheimdienst auch Finanzermittlungen übernehmen soll.

8.52 Uhr: Demos und Kundgebungen zum Tag der Arbeit in Thüringen

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai soll es in zahlreichen Thüringer Städten Demonstrationen, Kundgebungen und Familienfeste geben. In Erfurt läuft die größere Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. Nach Angaben der Polizei wurden rund 2000 Teilnehmer angemeldet. Bei einer Podiumsdiskussion auf dem Anger wird unter anderem Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erwartet. Zuvor soll er bei einer DGB-Veranstaltung in Eisenach eine Rede halten. (dpa)

Dienstag, 30. April

22.02 Uhr: Thüringer HC verliert Krimi bei TuS Metzingen

Über sieben Monate lang hatten die Thüringer Handballerinnen in der Bundesliga auswärts nicht mehr verloren. Beim DHB-Pokalsieger reißt die Serie.

20.14 Uhr: Sechs Parteien weniger auf den Stimmzetteln zur Europawahl

Für die Europawahl in Thüringen sind 34 Parteien zugelassen worden. Das seien sechs weniger als bei der Europawahl im Jahr 2019, teilte der Landeswahlleiter Holger Poppenhäger am Dienstag mit. Die Stimmzettel werden damit 80,5 Zentimeter lang sein, hieß es. Die Europawahl findet am 9. Juni statt. Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben. Zeitgleich stehen in Thüringen die Stichwahlen für Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen an. (dpa)

19.18 Uhr: Gutachten zum Erfurter Theater bleibt unter Verschluss

Das Dokument über mutmaßlichen Machtmissbrauch am Erfurter Theater soll für die Öffentlichkeit ein Geheimnis bleiben. Es enthalte Material, das „Menschen zerstören könne“. Die Stadtspitze, die damit einer anwaltlichen Empfehlung folgt, fürchte sonst Schadenersatzklagen.

18.30 Uhr: Landtag oder Landrat? In Thüringen tanzt mancher Politiker vor den Wahlen auf zwei Hochzeiten

Albert Weiler (Werteunion) will Landrat werden. Und Landtagsabgeordneter. Das hat er weiteren Politikern gemein, die schon im Landtag sitzen.

18 Uhr: Angeklagte soll für den Bobunfall in Oberhof vom Veranstalter nicht versichert gewesen sein

In Suhl wurde am Dienstag der Prozess um den tödlichen Unfall auf der Bobbhan in Oberhof fortgesetzt. Die angeklagte Helferin soll für die Folgen der Todesfahrt vom Februar des Vorjahres nicht versichert sein.

17.30 Uhr: Ummelde-Aufruf der Thüringer Universitäten zeigt keinen Erfolg

Der Erfolg der Ummelde-Kampagne der Thüringer Hochschulen hält sich in Grenzen. In keiner der mitwirkenden Hochschulstädte haben sich laut Statistiken die Hauptwohnsitz-Anmeldungen signifikant verändert. Das war der Hindetrgund der Aktion.

16.17 Uhr: Zahl der Studienanfänger soll in Thüringen bis 2035 wachsen

Die Kultusministerkonferenz (KMK) erwartet stetig steigende Studienanfängerzahlen in Thüringen bis 2035. In dem Bundesland wird die Zahl von 8800 im Jahr 2023 auf 9700 Studienanfänger im Jahr 2035 steigen, wie die KMK am Dienstag mitteilte.

15 Uhr: 34 Parteien in Thüringen zur Europawahl zugelassen

Zur Europawahl am 9. Juni 2024 wurden für Thüringen insgesamt 34 Parteien zugelassen. Darüber informierte am Dienstag der Thüringer Landeswahlleiter. Im Vergleich zur letzten Europawahl im Jahr 2019 seien das sechs Parteien weniger. Der Stimmzettel werde somit eine Länge von 80,5 cm haben.

13.50 Uhr: Thüringen verliert mehr als 100 Agrarbetriebe binnen drei Jahren

Thüringen hat in den vergangenen drei Jahren mehr als 100 Agrarbetriebe verloren. Von 2020 bis 2023 sank die Zahl der Landwirtschaftsunternehmen von 3708 auf 3590, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mitteilte. Bei weniger Agrarfläche insgesamt ist zugleich ein Anstieg der durchschnittlichen Betriebsgröße der verbliebenen Unternehmen zu verzeichnen. Ein Betrieb bewirtschaftete demnach 2023 im Schnitt eine Fläche von 215 Hektar, 2020 waren es 209 Hektar gewesen.

12.37 Uhr: Großbrand in Eichsfelder Stockmacherei: Feuerwehren aus Thüringen und Hessen im Einsatz

Gegen einen Brand in der Stockmacherei in Wahlhausen im Landkreis Eichsfeld kämpfen zur Stunde Feuerwehren aus Hessen und Thüringen an. Probleme gibt es bei der Löschwasserversorgung.

11.55 Uhr: Versuchte Tötung: Mann in Bad Langensalza wird durch Stichverletzungen lebensbedrohlich verletzt

Ein 38-Jähriger ist in der Innenstadt von Bad Langensalza angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann kam am Montagabend mit einer Stichverletzung am Oberkörper ins Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der Mann schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei habe zwei Männer festgenommen.

10.45 Uhr: Erfurter Seniorin will in Bitcoins investieren: Betrüger erbeuten 24.000 Euro

Eine 80-Jährige aus Erfurt wollte sich im Internet über eine Geldanlage informieren. Sie verlor 24.000 Euro.

10 Uhr: Erneut weniger Arbeitslose in Thüringen

Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist im April im Vergleich zum März um 1400 auf rund 69.200 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 6,3 Prozent nach unten gegangen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Halle mit.

Der Arbeitsmarkt in Thüringen im April 2024.

8.53 Uhr: Schlossfestspiel-Konzerte in Sondershausen bereits ausverkauft

In eineinhalb Monaten beginnt die Festspielzeit in Sondershausen. Die Karten für die Vorstellungen von „Abba in Concert“ sind bereits jetzt ausverkauft.

7.47 Uhr: Ist der Brandstifter aus dem Unstrut-Hainich-Kreis geschnappt?

Ein 18-Jähriger steht in Verdacht, für die Brände der vergangenen Tage in Mehrstedt verantwortlich zu sein. Nach Informationen unserer Zeit kommt er aus der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen und ist selbst Feuerwehrmann. Es sei immer wieder dieselbe Telefonnummer gewesen, die die Leitstelle alarmiert hat. Und das sei der vermeintliche Brandstifter gewesen.

7 Uhr: Krankenstand in Thüringen auf bundesweit zweithöchstem Niveau

Im ersten Quartal 2024 ist der Krankenstand von Beschäftigten in Thüringen weiter hoch geblieben. Mit 6,7 Prozent liegt der Stand auf dem bundesweit zweithöchstem Niveau, wie die Krankenkasse DAK-Gesundheit in einem Report mitteilte. Demnach fehlten zwischen Januar und Ende März an jedem Tag 67 von 1000 versicherten Beschäftigten bei der DAK. Lediglich die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Saarland weisen einen höheren Krankenstand auf.

6.20 Uhr: Thüringen macht Fortschritte beim Katastrophenschutz

In Thüringen wird mehr Geld für den Katastrophenschutz in die Hand genommen. Es gibt an einigen Stellen jedoch noch Nachholbedarf. Eine Gesetzesänderung soll das jetzt richten.

Montag, 29. April

19.20 Uhr: EU-Millionen für Thüringen sind noch nicht abgerechnet

Thüringen kann nun doch auf EU-Fördermitel von über einer Milliarde Euro zurückgreifen. Doch nicht alle Gelder sind abgerechnet. Was das für das Wirtschaftsministerium bedeutet.

17.58 Uhr: Feuerwehr befreit eingeklemmtes Reh

In Weimar hat die Feuerwehr am Montagmorgen ein eingeklemmtes Reh befreit. Das Tier hatte sich in einem Grundstückstor verhakt, teilte die Stadt Weimar mit. Es habe sich ohne Hilfe nicht befreien können. Mit einem hydraulischen Spreizer sei das Torgitter geweitet worden. Das Reh verletzte sich den Angaben zufolge nicht. (dpa)

17 Uhr: Personalsituation an Thüringer Feuerwehrschule bleibt angespannt

Der Thüringer Feuerwehrverband bestätigt seinen Vorsitzenden Karsten Utterodt für weitere zwei Jahre. Der hat neben viel Lob auch eine Forderung an das Innenministerium.

16.04 Uhr: Thüringer Lehrerin bei Bundeswettbewerb ausgezeichnet

Die Thüringer Lehrerin Mirka Westendorff ist mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet worden. Die Mathematik- und Sportlehrerin am Georg-Ernst-Gymnasium in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) erhielt den Preis am Montag in der Kategorie «Ausgezeichnete Lehrkräfte». «Eine Lehrerin wie Mirka Westendorff zeigt, wie persönlich der Beruf auch ist, wie Charakter und Haltung die pädagogische Beziehung nachhaltig prägen und wie so aus einer Lehrkraft ein lebenslanges Vorbild werden kann», lobte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) in einer Mitteilung. (dpa)

14 Uhr: Beschäftigte im Thüringer Gastgewerbe bekommen deutlich mehr Geld

Die Beschäftigten im Thüringer Gastgewerbe bekommen mehr Geld. Die Entgelte steigen in drei Stufen bis zum Juli 2026 um insgesamt rund 18 Prozent. Das teilten die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Montag gemeinsam nach dem bereits in der ersten Verhandlungsrunde erzielten Tarifabschluss mit.

13.14 Uhr: Unbekannte zünden Maifeuer vorzeitig an - Polizei ermittelt

Gleich dreimal musste die Feuerwehr im Landkreis Greiz in der Nacht zu Montag zu Einsätzen ausrücken. In allen Fällen hatten Unbekannte Maifeuer vorzeitig angezündet.

11.46 Uhr: Mann will von Erfurt in die Türkei fliegen und landet stattdessen in Haftanstalt

Ein 36-Jähriger konnte am Samstagabend nicht wie geplant seinen Urlaub vom Flughafen Erfurt-Weimar aus nach Antalya antreten. Stattdessen ging es für ihn in die JVA Tonna.

10.45 Uhr: Thüringer Waldquell 2023 mit Absatzrückgang

Der Getränkehersteller Thüringer Waldquell stellt sich in diesem Jahr auf anhaltend schwierige Marktbedingungen ein. Der Pro-Kopf-Konsum an alkoholfreien Getränken sinke, und die Kunden kauften immer preisbewusster ein, erklärte der Geschäftsführer der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH, Thomas Heß, am Montag. Das Unternehmen mit Sitz in Schmalkalden habe im vergangenen Jahr einen Absatzrückgang von 2,6 Prozent verzeichnet, damit aber immer noch besser als der Markt abgeschlossen. Der Umsatz sei hingegen um 3,3 Prozent auf 54,3 Millionen Euro gestiegen.

10.07 Uhr: Betrunkener will in Erfurt Straßenbahn nicht verlassen – und uriniert auf Boden

Ein schlafender Fahrgast musste in einer Straßenbahn in Erfurt geweckt werden. Verlassen wollte er die Bahn jedoch nicht. Stattdessen urinierte er auf den Boden.

9.30 Uhr: Viel Sonne am Maifeiertag in Thüringen

Auf einen Maifeiertag mit blauem Himmel, viel Sonnenschein und Temperaturen bis 27 Grad Celsius können sich die Menschen in Thüringen freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, startet die Woche bei zunächst noch wolkigem Himmel und 19 bis 21 Grad. Es bleibt meist niederschlagsfrei. Im Bergland werden 16 bis 19 Grad erwartet. Am Dienstag und Mittwoch dominiert der Vorhersage zufolge die Sonne. Die Temperaturen steigen auf maximal 24 bis 27 Grad. (dpa)

9.02 Uhr: Mehrere Polizeieinsätze: Mann schlägt und würgt in Erfurt seine Freundin

Gleich mehrfach musste die Polizei zu einer Erfurter Wohnung ausrücken. Grund war ein aggressiver und unter Alkohol sowie Betäubungsmitteln stehender 20-Jähriger.

8.20 Uhr: Ein nicht zugelassener OB-Bewerber in Gera widerspricht

Mehrere Bewerber für die Kommunalwahlen am 26. Mai in Gera sind vom Wahlausschuss Gera nicht als Kandidaten zugelassen worden. „Aus formalen Gründen“, wie es heißt. Darunter Bewerber für Ortschaftsräte und drei der sieben Bewerber für die Wahl zum Oberbürgermeister. Einer der nicht für die Kandidatur zugelassenen OB-Bewerber hat nach der Entscheidung des Wahlausschusses am 23. April der Nichtzulassung mithilfe eines Rechtsbeistands widersprochen: Yves Berlinghoff aus dem Kreis der rechtsextrem geführten „Miteinanderstadt“ in Gera. Nach dem Widerspruch wird der Wahlausschuss nochmals tagen, um zu einer Entscheidung zu finden.

7.39 Uhr: Wohnhaus brennt in Schmalkalden: Vier Menschen werden verletzt

In der Küche eines Einfamilienhauses in Schmalkalden ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen wurden verletzt.

7 Uhr: Schmutziger Wahlkampf in Gotha? Was hinter dem OB-Gehalt steckt

Im Wahlkampf kann es sicher hin und wieder etwas hitzig werden. Vielleicht sagt man auch einmal etwas, was man so gar nicht meint. Ein Kandidat für die Wahl in Gotha hat nun eine Behauptung über den Oberbürgermeister aufgestellt. Dann will er das nicht gesagt haben. Dabei gibt es Belege.

6.15 Uhr: Thüringer Tafeln brauchen Nachwuchs

Der Landesverband der Thüringer Tafeln will eine „Tafeljugend“ aufbauen. Das kündigte Landesvorsitzende Beate Weber-Kehr nach einem Treffen der 33 Thüringer Tafeln in Erfurt an. Weber-Kehr möchte junge Menschen dazu motivieren, sich gesellschaftlich zu engagieren, indem die Tafeln sich für deren Bedürfnisse öffnen und ihnen zugleich die Chance geben, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen. Derzeit werde die Tafelarbeit von insgesamt 857 Mitarbeitern geleistet, von denen der überwiegende Teil ehrenamtlich im Einsatz und bereits in fortgeschrittenem Alter sei.

Sonntag, 28. April

17 Uhr: U-Ausschuss zur Personalpolitik hört weitere Zeugen an

Der Landtags-Untersuchungsausschuss zur Personalpolitik des Freistaates setzt am Montag seine Arbeit fort. Dazu seien auf Antrag der rot-rot-grünen Regierungsfraktionen hochrangige Beamte aus mehreren Ministerien geladen, teilte die Linke-Landtagsfraktion am Sonntag mit. Bei den Befragungen gehe es um die Einstellungspraxis der vormaligen CDU-geführten Regierung unter Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht. Es sei dokumentiert, dass Staatssekretäre teils ohne Einbeziehung der Ministerien ernannt wurden, hieß es. (dpa)

15 Uhr: FC Carl Zeiss Jena gewinnt umkämpftes Traditionsduell

Der FC Carl Zeiss Jena hat sich für die 2:5-Pleite im Hinspiel beim FSV Zwickau revanchiert und das Auswärtsspiel bei den Sachsen am Sonntag mit 2:1 gewonnen. Das Spiel im Schnellcheck.

13.37 Uhr: Deutlich mehr Wohnmobile in Thüringen – Spitzenreiter Wartburgkreis

Nicht erst in der Corona-Pandemie haben viele Menschen die Vorzüge des mobilen Reisens entdeckt. Auch in Thüringen steigt die Zahl der zugelassenen Wohnmobile.

12.10 Uhr: Koalition sieht gefestigte Mafiastrukturen in Thüringen

Es war der bundesweit erste Landtags-Untersuchungsausschuss, der Mafiastrukturen und Behördenhandeln beleuchtete. Seine Arbeit zeigt, dass die Mafia nicht nur ein italienisches Problem ist.

11.20 Uhr: Sexueller Übergriff auf 14-Jährige: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Nach einem Übergriff auf ein 14-jähriges Mädchen in Zeulenroda-Triebes konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter ermitteln.

10.54 Uhr: Aktenstau bei Thüringer Staatsanwaltschaften

Bei den Thüringer Staatsanwaltschaften stapeln sich die Akten immer höher. Nicht nur die Zahl der unbearbeiteten Verfahren nimmt zu, auch die der neuen Fälle wächst stetig an.

10.32 Uhr: 16-Jähriger bedroht Schüler in Apolda mit Messer

Ein 16-jähriger Schüler hat in Apolda einen 13-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihn beleidigt. Die Polizei ermittelt.

9.05 Uhr: Lehramtsstudium mit Gehalt - Bewerbungen starten ab Mai

Im Kampf gegen den Lehrermangel startet Thüringen ein duales Studium für Regelschullehrer - nun können sich Interessenten ab Mai dafür bewerben. 50 Studienplätze sind zu vergeben, teilte das Thüringer Bildungsministerium mit. Los geht es dann zum Wintersemester 2024/2025. Alle anderen Lehramtsstudiengänge sollen erhalten bleiben. Das neue duale Studium ist an der Uni Erfurt angesiedelt.

8.20 Uhr: Polizist stirbt nach Einsatz im Kyffhäuserkreis – Rechtsmedizin legt Gutachten vor

Polizisten werden in Bad Frankenhausen in eine Gartenanlage gerufen. Ein 57 Jahre alter Beamter stirbt kurz nach dem Einsatz. Noch am Samstagabend veröffentlichte die Polizei Ergebnisse eines medizinischen Gutachtens.

