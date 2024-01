Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 14. bis 17. Januar 2024.

Mittwoch, 17. Januar

20 Uhr: Reichsbürger nehmen in Thüringen meist kommunale Bedienstete ins Visier

Die Zahl der Briefe aus dem Reichsbürger-Milieu, die einen Straftatbestand erfüllen könnten, hat in Thüringen seit 2020 deutlich zugenommen. Einzelpersonen und eine Familie bestimmen die Situation.

19.22 Uhr: Deutliche Mehrheit der Thüringer gegen Gendern

Im Landtag wird ein Verbot der sogenannten Gendersprache in den Schulen und in der öffentlichen Verwaltung debattiert. Die CDU hat einen Gesetzentwurf eingebracht. Laut Insa kann sich die Union hier auf eine breite Mehrheit in der Bevölkerung stützen. In der Umfrage bewerteten 70 Prozent die Verwendung von Gendersprache als schlecht. Eine aktuelle Umfrage zeigt auch, wie die Menschen im Freistaat zum Bau von Windkraftanlagen im Wald stehen. Die umstrittene Änderung des Waldgesetzes kann indes frühestens im Februar in Kraft treten.

18.21 Uhr: Für Gera wird umgeplant: Baustart für Stromautobahn durch Ostthüringen

Noch ist das Planverfahren für die Stromautobahn SuedOstLink nicht abgeschlossen. Doch werden in Ostthüringen schon in Kürze die ersten Arbeiten für den Bau der Höchstspannungsleitung beginnen. Wo zuerst gebaut wird noch vor der Planfeststellung und wo noch neu geplant werden muss.

17.10 Uhr: Hoher Schaden bei Wohnhausbrand in Großbreitenbach

Durch ein Feuer in einem Wohnhaus in Großbreitenbach (Ilm-Kreis) ist ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand am Mittwochnachmittag aus, die Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen, dabei wurde niemand verletzt.

16.42 Uhr: Vollsperrung nach Glätteunfall auf A4 – Fotos von der Unfallstelle

Auf glatter Fahrbahn kam es am Mittwochnachmittag auf der A4 bei Rüdersdorf zu einem Unfall. Ein Pkw, ein Kleintransporter und ein Lkw waren miteinander kollidiert. Verletzt wurde niemand. Wegen der Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Richtung Dresden voll gesperrt werden.

15.55 Uhr: Schnee und Glatteis - mehrere Unfälle in Thüringen

Schnee und Glatteis haben am Mittwoch die Autofahrer in Thüringen gefordert. Das Lagezentrum berichtete bis zum Nachmittag von mehreren kleineren Unfällen. Auch auf den Autobahnen wie auf der A9 zwischen Triptis und dem Hermsdorfer Kreuz sei es aufgrund der Witterung und unangepasster Geschwindigkeit zu Unfällen mit Verletzten gekommen, hieß es. Alle Entwicklungen auch in unserem Liveticker:

15.47 Uhr: Zu schnell und ohne Führerschein mit Transporter auf A9 unterwegs

Am Dienstag kontrollierte die Autobahnpolizei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der A9 in Fahrtrichtung München. Der Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger hatte es dabei besonders eilig. Bei weiteren Kontrollen wurden etliche Verstöße registriert.

14.22 Uhr: Thüringen schreibt Zuwanderungsbericht fort

Der Thüringer Zuwanderungs- und Integrationsbericht soll fortgeschrieben werden. «Wir brauchen fortlaufend genaue Daten über den Stand von Zuwanderung und Integration», erklärte die Thüringer Integrationsbeauftragte Mirjam Kruppa am Mittwoch. Nur mit einem umfassenden Überblick darüber seien staatliche Maßnahmen zielgerichtet und effektiv planbar. (dpa)

13.30 Uhr: Hochwasserschäden vor allem bei Forstwegen im Südharz

Das Hochwasser zum Jahreswechsel hat in Thüringen auch Waldwege in Mitleidenschaft gezogen. Die Landesforstanstalt geht nach eigenen Angaben vom Mittwoch allein für den Südharz von einer Schadenshöhe von rund 300.000 Euro aus. Aus- und Unterspülungen hätten die Forstwege insbesondere in Hanglagen streckenweise dramatisch beschädigt.

Die Sanierung der Forstwege könne erst im Frühjahr erfolgen, wenn der Boden frostfrei und einigermaßen abgetrocknet sei, hieß es. Während die intensiven Niederschläge vor allem den Waldwegen im Südharz zugesetzt hätten, seien die Schäden in Thüringer Wäldern durch die vergangenen Stürme aber überschaubar geblieben. (dpa)

12.17 Uhr: Thüringen nimmt bei Auktionen mehr als eine halbe Million Euro ein

Thüringen hat bei Versteigerungen von ausrangierten Dienstwagen und Erbstücken im Internet im vergangenen Jahr erneut mehr als eine halbe Million Euro eingenommen. Neben handelsüblichen Autos wurde auch ein Skoda 1000 MB von 1967, ein Rennrad und ein Mountainbike versteigert. Aber auch Liebhaberstücke fanden in dem virtuellen Auktionshaus schnell Käufer.

11.12 Uhr: Gezielt Autos von Ukrainern in Gera beschädigt?

An 13 Fahrzeugen in Gera-Lusan sind die Reifen zerstochen und die Spiegel beschädigt worden. Bereits in der Nacht zum Montag wurden im Stadtteil 13 Autos beschädigt. Besteht ein Zusammenhang? Und haben die Täter gezielt Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen beschädigt?

9.32 Uhr: 24-Jähriger stirbt bei Unfall in Südthüringen

Bei einem Unfall auf der B19 in Südthüringen ist am Mittwochmorgen ein 24 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen und hier mit einem Kleinbus zusammengestoßen.

8.24 Uhr: Thüringer Glückspilz gewinnt 2,4 Millionen Euro im Lotto

Bei der Ziehung des Eurojackpots hat ein Lottospieler aus Thüringen einen Millionenbetrag gewonnen. Der oder die Glückliche tippte fünf Richtige und eine Eurozahl und kann sich nun über 2,4 Millionen Euro aus der zweiten Gewinnklasse freuen.

7.30 Uhr: Banger Blick auf Schneewalze: FC Carl Zeiss Jena will gegen Einheit Rudolstadt spielen

Der FC Carl Zeiss Jena will am Mittwochabend gegen den FC Einheit Rudolstadt testen. Doch die Frage steht: Kann die Partie angesichts der Wettervorhersage überhaupt stattfinden?

6.42 Uhr: Starke Schneefälle und Glatteis in Thüringen

Glatteisgefahr herrscht am Mittwoch in Thüringen. Mittags setzen teilweise starke Schneefälle ein, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Vor allem im Thüringer Wald und westlich davon fallen gebietsweise 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee in 24 Stunden. Im Südosten des Freistaates geht der Schnee gebietsweise in gefrierenden Regen über, wodurch es laut Wetterdienst sehr glatt werden kann. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus zwei bis plus zwei Grad, im Bergland bei minus drei bis null Grad.

Dienstag, 16. Januar

20.40 Uhr: Thüringer Wander-Trio auf Titeljagd

Drei Strecken sind für Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg nominiert: Südharzer Dampflok-Steig, Griffelpfad und Hexenpfad.

19.34 Uhr: Neue Schule bereitet Geflüchtete und Zuwanderer in Thüringen auf Ausbildung vor

Mit einer neuen Schule für Migranten will Thüringen den Fachkräftemangel abfedern. Gestartet werden soll am 1. März an vier Standorten im Freistaat.

19 Uhr: Wagenknecht-Partei macht neue Mehrheiten in Thüringen möglich

Die Partei der früheren Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht käme bei einer Landtagswahl in Thüringen auf 17 Prozent der Stimmen. Zulauf erhielte das Bündnis aus allen anderen Parlamentsparteien mit Ausnahme der Grünen .Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag dieser Zeitung. Hauptverlierer wären Linke und AfD. Die Ergebnisse:

18.27 Uhr: Druck auf Bausewein zu Theater-Ermittlungen wächst: „Die Stadtverwaltung muss jetzt handeln“

Das Kontrollorgan für das Theater tritt am Mittwoch zusammen. Nun werden Befürchtungen laut, dass die Stadtspitze zu Vorwürfen des Machtmissbrauchs nur spärlich informiert.

18 Uhr: Mit Blaulicht durch Bauernprotest-Stau Richtung Kreißsaal

ie Eltern der kleinen Marlene haben einen aufregenden 15. Januar hinter sich. Mit starken Wehen saß Marlenes Mama auf dem Beifahrersitz, während der Papa zügig Richtung Uniklinik steuerte, wo das Kind zur Welt kommen sollte. Doch dann steckten sie fest – im Jenaer Bauernprotest-Stau.

17.07 Uhr: Frau stirbt bei Unfall in Zeulenroda

Auf der Bundesstraße 94 bei Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Transporter. Dabei kam die Fahrerin des Autos ums Leben.

16.40 Uhr: DWD warnt vor Glatteis

Der Winter kehrt zurück nach Thüringen. Und er bringt nicht nur Schnee für die Skisportregionen rund um den Thüringer Wald mit - sondern auch eine Gefahr für Autofahrer. Hier können Sie alle Entwicklungen verfolgen.

16.05 Uhr: Täglich bis zu zwei Attacken gegen Zigarettenautomaten in Thüringen

Attacken auf Zigarettenautomaten haben sich im Vorjahr erneut deutlich erhöht. Insgesamt erfassten die Ermittler „637 Sachverhalten im Zusammenhang mit Angriffen auf Zigarettenautomaten“, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Erfurt dieser Zeitung. Im Jahr davor waren es 579 Attacken. Damit wurden 2023 in Thüringen täglich mindestens einer, zumeist aber zwei Zigarettenautomaten attackiert. Fahndungserfolge wie der jüngste im Saale-Orla-Kreis sind dagegen selten.

15.30 Uhr: Kabinett bestätigt Wahltermine in diesem Jahr

Die Termine für die Kommunal- und Landtagswahl in diesem Jahr in Thüringen stehen nun endgültig fest. Die Landesregierung habe den Termin 26. Mai für die Wahl der Kommunalparlamente, Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte am Dienstag bestätigt, teilte die Staatskanzlei in Erfurt mit. Mögliche Stichwahlen zu den Oberhäuptern der Kommunen sollen am 9. Juni zusammen mit der Europawahl sein. Ein neuer Landtag wird in Thüringen am 1. September gewählt. (dpa)

14.38 Uhr: Tote Schweine in Nordhausen: Staatsanwaltschaft verzichtet nach Prozessende auf weitere Ermittlungen

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Tierzuchtbetriebes Van Asten wird im vergangenen Jahr vom Nordhäuser Amtsgericht verurteilt. Sein Anwalt fordert weitere Konsequenzen.

13.46 Uhr: Kleine Pudeldame büxt in Erfurt aus - und läuft auf Bundesstraße vor ein Auto

Ein schwarzer Pudel ist auf der B4 vor ein Auto gelaufen. Die Autofahrerin ging davon aus, dass das Tier den Zusammenstoß nicht überlebt hatte. Doch der Hund hatte offenbar einen Schutzengel.

12.30 Uhr: Golf kracht in Weimar in Einfamilienhaus

Ein Unfall mit kurios anmutender Ursache hat sich in Weimar ereignet. Zum großen Glück für die Hausbesitzer war zum Unfallzeitpunkt niemand zu Hause. So schildert der Verursacher, wie es zu dem Unglück kam.

Ein Golf ist am 6. Januar in das Wohnhaus Unterm Schießhaus 15 gekracht. © Ulrich Zander | Ulrich Zander

10.50 Uhr: Hoffnung auf Langlauf im Thüringer Wald

Langlauffans können sich zum Wochenende Hoffnungen auf gespurte Loipen im Thüringer Wald machen. „Die Spurer warten darauf, dass sie präparieren können“, sagte eine Sprecherin des Regionalverbunds Thüringer Wald am Dienstag mit Blick auf die Wetterprognosen. Rund um hoch gelegene Gebiete wie Oberhof oder Schmiedefeld sei davon auszugehen, dass der angesagte Schnee auch komme und bis zum Wochenende liegen bleibe.

Rund um Steinach lägen derzeit etwa zwölf Zentimeter Schnee - fünf weitere seien nötig, um eine Skatingloipe zu legen, erklärte die Sprecherin. Für eine klassische Spur brauche es dann mindestens 25 Zentimeter. Aktuell sind im Thüringer Wald noch keine Loipen gespurt. Für Skifahrer und Snowboarder sind vier Lifte geöffnet. (dpa)

10.14 Uhr: Erneuter Brand in ehemaliger Gaststätte „Thüringer Hof“ in Zeulenroda-Triebes

In der ehemaligen Gaststätte „Thüringer Hof“ in Zeulenroda-Triebes ist am Montagabend gegen 23 Uhr erneut ein Feuer ausgebrochen - nur wenige Tage nach dem ersten Brand.

9.32 Uhr: Schule für Jugendliche aus dem Ausland soll starten

Die im Aufbau befindliche „German Professional School“ zur Berufsvorbereitung junger Ausländer soll im März in Thüringen starten. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und die Präsidentin der Schule, Katrin Langer, wollen heute in Erfurt über das Projekt informieren. Die Schule soll junge Leute mit Migrationshintergrund fit für eine Berufsausbildung im Freistaat machen. Damit soll nach Angaben des Ministeriums auch dem Fachkräftemangel im Freistaat begegnet werden. Der Lehrplan an der Schule soll neben dem Erwerb der deutschen Sprache auch die Vermittlung interkultureller Kompetenzen, grundlegender Kenntnisse über Deutschland und zentraler Werte der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung umfassen. (dpa)

9.06 Uhr: Thüringer Schauspielerin als weiblicher Clint Eastwood in TV-Serie zu sehen

Die Jenaer Schauspielerin Karoline Schuch übernimmt die Hauptrolle in der Mystery-Crime-Serie der ARD „Oderbruch“. Am Freitag sind die ersten vier Folgen zu sehen.

8.30 Uhr: Unbekannte laden erneut Misthaufen vor Parteibüro in Gera ab

Vor dem Wahlkreisbüro der Grünen in Gera in der Heinrichstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag erneut einen Misthaufen abgeladen. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas vorgekommen ist.

8.04 Uhr: Wetterdienst: Schnee und Glätte in Thüringen

Schnee und Glätte bestimmen das Wetter am Dienstag in Thüringen. Bis zum Mittag fallen Schneeschauer, danach klingen sie langsam ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Dabei wird es glatt. Die Temperaturen liegen bei null bis zwei Grad, im Bergland herrscht Dauerfrost bei minus sechs bis null Grad. Am Mittwoch setzen vormittags teilweise starke Schneefälle ein.

7.45 Uhr: Hundertfacher Gesetzesverstoß in Gera: Deshalb besuchen Kinder keine Schule, obwohl sie es müssten

Rund 190 Jungen und Mädchen besuchen aktuell keine Schule in der Stadt, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Vor einem Jahr waren es knapp 100 Kinder.

6.32 Uhr: Nordhäuser Landrat: Hotel-Unterbringung von Asylbewerbern nimmt Druck von Kommunen

Der Nordhäuser Landrat Matthias Jendricke (SPD) kann die Kritik an der vorläufigen Hotel-Unterbringung von Asylbewerbern im sachsen-anhaltinischen Merseburg nur bedingt nachvollziehen. Zwar seien die Kosten mit fast 2000 Euro pro Person und Monat in der Tat hoch: „Aber das Nachbarland tut etwas, was Thüringen nicht macht: Wenn seine Erstaufnahmeeinrichtung überläuft, bucht es – notfalls für teuer Geld – Hotelkapazitäten für eine befristete Nutzung zu. Das nimmt Druck von der Erstaufnahme und von den Kommunen.

Montag, 15. Januar

20.15 Uhr: Knockout 51“-Prozess könnte in die Verlängerung gehen

Am Jenaer Oberlandesgericht geht die Verhandlung um vier Mitglieder der mutmaßlich rechtsextremen Kampfsportgruppe in die nächste Runde. Brisante Telefonate und Chatverläufe geben Einblick in die ideologische Sicht der Angeklagten.

19.25 Uhr: Tröbnitzer Familie verliert bei Brand ihr Zuhause

Mit einem Albtraum hat für eine Familie aus dem Saale-Holzland-Kreis das neue Jahr begonnen. Starke Rauchentwicklung stellt Feuerwehrleute aus Tröbnitz und umliegenden Orten vor große Herausforderung.

19.10 Uhr: CDU und AfD vor Stichwahl im Saale-Orla-Kreis

Nach der ersten Runde der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis wägen Linke und SPD ihre Optionen ab. Derweil suchen Voigt und Höcke den Streit.

19 Uhr: Trauer um den israelischen Künstler Nihad Dabeet

Der Schöpfer des Erfurter Paradiesbaums starb mit nur 55 Jahren. Ein Nachruf.

18.46 Uhr: Petition gegen Björn Höcke

Angesichts des Erstarkens der AfD wird neben einem Verbotsverfahren nun eine weitere Möglichkeit diskutiert: ein Antrag auf Entzug der Grundrechte für herausragende Verfassungsfeinde. Dazu ist inzwischen eine Petition gestartet worden, die sich namentlich gegen den Thüringer AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke richtet, dessen Landesverband der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem einstuft.

18 Uhr: Der lange Weg zur Krankenhausreform in Thüringen

Welche und wie viele Kliniken braucht das Land? Diskutiert wird darüber schon lange – kommt jetzt der Durchbruch.

17.19 Uhr: Traktor-Demos und Blockaden auf Thüringer Straßen

Auch am Montag demonstrierten Bauern und andere in Thüringen. Die Auswirkungen auf den Verkehr bekam auch eine Hochschwangere zu spüren. Die Proteste könnten weitergehen.

16.36 Uhr: Thüringer Landesregierung will jüdische Einrichtungen besser schützen

Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Thüringen ist seit dem Hamas-Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober sprunghaft angestiegen. Jetzt sollen jüdische Institutionen besser geschützt werden.

16 Uhr: Auf dem Weg zur Entbindung im Stau wegen Bauernprotesten

Die Polizei hat eine kurz vor der Entbindung stehende Schwangere aus einem von Bauernprotesten ausgelösten Stau ins Klinikum Jena geleitet. Der Begleiter der Frau hatte die Polizei um sofortige Hilfe gebeten. Er saß mit der Hochschwangeren im Jenaer Stadtgebiet mit dem Auto hinter einem Protestkorso von Landwirten fest.

15.35 Uhr: Toter in der Gera im Landkreis Sömmerda gefunden

Ein toter Mann ist in der Gera im Landkreis Sömmerda entdeckt worden. Zwei Angler fanden den leblosen Körper im Wasser zwischen Walschleben und Andisleben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

15.16 Uhr: Passagierzahlen am Flughafen Erfurt-Weimar etwa auf Vorjahresniveau

Die Passagierzahlen am Flughafen Erfurt-Weimar haben sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr nur leicht erhöht. Im vergangenen Jahr wurden rund 138.000 Fluggäste gezählt, wie der Flughafen am Montag mitteilte. 2022 waren es nach Angaben des Flughafenverbandes ADV knapp 136.000 gewesen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 sind gut 153.000 Gäste von dem Flughafen in Thüringen geflogen. (dpa)

14.53 Uhr: Thüringer Finanzämter gehören zu den schnellsten

Die Thüringer Finanzämter haben im vergangenen Jahr bei der Bearbeitungszeit von Lohnsteuererklärungen deutlich zugelegt. Platz 5 im bundesweiten Ranking entspricht einer Verbesserung um sieben Plätze gegenüber dem Vorjahr. Diese Stadt ist Thüringens Bearbeitungsprimus.

14.09 Uhr: 600 Funde bei Grabungen am Verteidigungsturm der Leuchtenburg

Mehr als 600 Funde sind bei Ausgrabungen im freigelegten Untergeschoss des sogenannten Schleierturms der Leuchtenburg bei Kahla entdeckt worden. Als nächstes sollen Materialproben an dem alten Wehrturm entnommen und analysiert werden.

13.35 Uhr: Unfall mit Fahrradfahrer: Verspätungen auf Bahnstrecke zwischen Weimar und Kranichfeld

Ein 65 Jahre alter Mann ist mit seinem Fahrrad beim Berkaer Bahnhof in Bahnschienen geraten und gestürzt. Es kommt zu Verspätungen im Bahnverkehr.

12.32 Uhr: Bahnstrecke nach Unfall in Pößneck weiterhin gesperrt

Zugreisende in Ostthüringen müssen sich nach einem Unfall an einem Bahnübergang bei Pößneck weiter auf Einschränkungen einstellen. Die Zugstrecke von Jena-Saalbahnhof nach Pößneck bleibe zunächst weiter gesperrt. Als Ersatz fahren Busse zwischen Pößneck und Orlamünde, wie die Erfurter Bahn auf ihrer Website mitteilte. Einer Unternehmenssprecherin zufolge werde zunächst ein Gutachter erwartet, der den Zustand einer beschädigten Brücke am Bahnübergang beurteilen soll. Am Samstag ist ein Mann mit seinem Auto auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) von einem Zug erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden.

12 Uhr: Grüne sehen geheime Zeugenbefragung im Mafia-Ausschuss kritisch

Die Grünen-Fraktion im Thüringer Landtag sieht die für Dienstag geplanten Zeugenvernehmungen im Mafia-Untersuchungsausschuss kritisch. Denn mit Ausnahme der erneuten Befragung eines Oberstaatsanwalts aus Gera dürfen die Ausschussmitglieder die weiteren geladenen Zeugen teils nur in geheimer Sitzung befragen. Es sollen die letzten Zeugenbefragungen des Ausschusses sein, der im Juni 2021 seine Arbeit aufgenommen hat.

11.23 Uhr: Erholungsphase für das Wild - Jagdsaison endet

Durchschnaufpause für Rehe, Hirsche und Co.: Thüringenforst hat die Jagdsaison 2023/24 beendet. Ab Dienstag beginne die Schonzeit, teilte die Landesforstanstalt am Montag mit. In der Schonzeit dürfen Tiere nicht gejagt werden, etwa damit nicht die Gefahr besteht, dass Jungtiere ihre Eltern verlieren. Von der Schonzeit ausgenommen ist Schwarzwild, also Wildschweine und männliche Mufflons.

10.20 Uhr: 19-Jähriger setzt Auto in Straßengraben - Jugendlicher rückt mit Traktor an

Bei einem Unfall im Landkreis Sömmerda sind vier junge Leute verletzt worden, einer davon schwer. Einer der Jugendlichen, der im Auto saß, versuchte hinterher, das Auto mit einem Traktor aus einem Graben zu ziehen.

9.30 Uhr: Pilotprojekt macht Balkonkraftwerke für mehr Mieter in Thüringen möglich

Balkonkraftwerke liegen im Trend - vor allem private Wohnungs- und Hausbesitzer nutzen den Sonnenstrom. Nun gibt es ein Projekt in Erfurt, Gera, Sömmerda, Ilmenau und Mühlhausen, bei dem auch viele Mieter profitieren können.

8.10 Uhr: Proteste am Montag: Hier kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen

Erneut kommt es heute in Thüringen zu Protestaktionen der Bauern. Im Kreis Gotha kann es am Montag zu Verkehrseinschränkungen kommen. Eine Kolonne aus Landwirten, Spediteuren und Unternehmern sorgt auf der B176 für Verkehrseinschränkungen. Rund 100 Fahrzeuge verlangsamen den Verkehr zwischen Gräfentonna und Andisleben. Die Demonstration soll bis 16 Uhr andauern. Auch zwischen Stadtroda und Jena ist zwischen 9 und 12 Uhr ein Korso mit etwa 250 Fahrzeugen geplant. Hier kommt es im Eichsfeld zu Verkehrsbehinderungen.

7.07 Uhr: Schnee und Regen in Thüringen - Wintergewitter möglich

Schneeschauer bestimmen das Wetter am Montag in Thüringen. Der Tag startet mit Schneefällen, im Tiefland teilweise mit Regen gemischt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Vereinzelte Wintergewitter mit Sturmböen schließt der Wetterdienst nicht aus. Die Temperaturen liegen bei maximal zwei Grad, im Bergland zwischen minus vier und null Grad. In der Nacht zu Dienstag schneit es lokal und es kann laut DWD-Prognosen glatt werden.

6.45 Uhr: Keine Gebührenbescheide nach Bauernblockaden? Proteste werden Thema im Parlament

Im Zuge der Bauernproteste sind in Thüringen zahlreiche Straßen und Verkehrsknotenpunkte blockiert worden. Anders als bei den Klimaaktivisten schritt die Polizei aber nicht ein und erstellte keine Gebührenbescheide.

Sonntag, 14. Januar

19.09 Uhr: AfD-Kandidat Thrum liegt im Saale-Orla-Kreis vorn, Stichwahl gegen Herrgott

Bei der Wahl zum Landrat im Saale-Orla-Kreis zeichnet sich eine Stichwahl zwischen Christian Herrgott (CDU) und Uwe Thrum (AfD) ab. Nach der Auszählung von etwa 65 Prozent der Stimmen kommt Herrgott auf 33 Prozent der Stimmen, Thrum auf rund 46 Prozent. Um als Landrat gewählt zu werden, benötigen beide 50 Prozent der Stimmen. Regina Butz (SPD) kommt demnach auf rund 14 Prozent, Ralf Kalich (Linke) auf sieben Prozent der Stimmen. Am 28. Januar ist die Stichwahl.

17.30 Uhr: Nach Streikende: Bahnverkehr wieder im Normalbetrieb

Die Bahn fährt nach dem dreitägigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL in Sachsen nach Normalplan. „Es gibt keine streikbedingten Einschränkungen mehr, seit Betriebsbeginn am Morgen fahren die Züge wieder planmäßig“, sagte ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns am Samstag auf Anfrage. Von Mittwochmorgen bis Freitagabend hatte die GDL den Personenverkehr der Bahn bundesweit bestreikt und für Tausende Zugausfälle gesorgt. Nach dem Ende des Arbeitskampfes war die Bahn weiter gemäß Notfahrplan unterwegs, um einen reibungslosen Betriebsstart am Samstagmorgen vorzubereiten.

GDL und Bahn verhandeln seit Anfang November über neue Tarifverträge. Die Gewerkschaft will unter anderem eine Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn lehnt das ab und hat die Erweiterung bestehender Arbeitszeit-Wahlmodelle angeboten. Wer damit seine Arbeitszeit reduziert, muss aber finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. (dpa)

17.15 Uhr: Randalierender Barbesucher gibt sich in Erfurt als Belgier aus und landet in Haft

Ein wirklich dickes Kerbholz offenbarte sich in der Nacht zu Sonntag bei einem 35 Jahre alten Mann, der in einer Bar in der Schmidtstädter Straße für Aufsehen sorgte. Laut Meldung der Polizei hatte der Gast bereits Hausverbot, wollte aber der Aufforderung, die Bar zu verlassen, nicht nachkommen. Seinen Unmut machte er Luft, in dem er das Fahrrad eines Angestellten demolierte und einen weiteren mit einem Messer bedrohte. Schlussendlich kam der Mann in Haft.

14.20 Uhr: Skilifte im Thüringer Wald am Wochenende gut besucht

Frostige Temperaturen und leichter Neuschnee haben am Sonntag etliche Skifans auf die Pisten im Thüringer Wald gelockt. „Es ist reges Treiben am Skilift“, sagte etwa eine Sprecherin von Thüringens größtem Skigebiet am Silbersattel in Steinach. Fast alle Pisten seien dank Kunstschnees geöffnet. „Dazu kamen etwa zwei Zentimeter Neuschnee und die Natur sieht schön gefroren aus.“ Es sei zwar neblig am Hang, aber das halte die Menschen nicht ab. „Die Leute sind gut drauf.“ Auch in anderen Regionen waren Lifte und Pisten geöffnet.

13.30 Uhr: Unangemeldete Bauerndemos werden Thema im Landtag

Der Umgang der Thüringer Polizei mit Straßenblockaden durch Bauern oder Spediteure beschäftigt nun auch die Landespolitik. Er sehe es kritisch, dass die Beamten bei unangemeldeten Blockaden in der Regeln nicht eingeschritten seien, sagte der Linke-Innenpolitiker Sascha Bilay der Deutschen Presse-Agentur. In einer mündlichen Anfrage an die Landesregierung wolle er deshalb unter anderem wissen, warum an die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ Gebührenbescheide wegen mutmaßlich illegaler Blockaden verschickt worden seien, dies bei den oft unangemeldeten Blockaden im Zuge der Bauernproteste aber nicht geschehe. Das sagt die Polizei dazu.

12 Uhr: Mann schubst anderen auf Gleise

Am Paradiesbahnhof hat ein Mann einen anderen in den Rücken getreten, sodass dieser zwischen zwei Waggons auf die Gleise fiel. Vorher hatte der Angreifer den 63-Jährigen angerempelt, der ihn daraufhin zur Rede stellen wollte. Ein Augenzeuge verhinderte offenbar Schlimmeres und zog geistesgegenwärtig die Notbremse.

10 Uhr: Mann schleudert Glasflasche in Richtung eines Rettungswagens

Ein Mann hat in Gera eine Glasflasche in Richtung eines Rettungswagens im Einsatz geworfen. Die Besatzung habe nur mit einer Gefahrenbremsung eine Beschädigung des Wagens verhindert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Polizeibeamte hätten den 40-Jährigen direkt nach dem Vorfall am Samstag in der Nähe aufgegriffen. Er erhielt einen Platzverweis, habe aber wenig später in einer Tiefgarage Passanten angepöbelt.

9 Uhr: Drei Lotto-Millionengewinner in Thüringen

In Thüringen hat es im vergangenen Jahr drei Lotto-Millionäre gegeben. Der höchste Gewinn wurde 2023 mit rund 8,4 Millionen Euro Ende Oktober für einen in Nordthüringen abgegebenen Tippschein ausgeschüttet, wie Lotto Thüringen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Insgesamt wurden vergangenes Jahr rund 85 Millionen Euro an großen und kleinen Gewinnen an Spieler im Freistaat ausgezahlt. Die beliebteste Lotterie im Freistaat sei nach wie vor 6aus49. Aber auch der Eurojackpot wird immer beliebter.. Auch hier gab es einige Gewinne für Thüringer Tipper.

8 Uhr: Wahllokale geöffnet: Landratswahl im Saale-Orla-Kreis läutet Superwahljahr ein

Mit der Landratswahl im ostthüringischen Saale-Orla-Kreis beginnt heute das Superwahljahr 2024 im Freistaat. Etwa 67.000 Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die Nachfolge des seit zwölf Jahren amtierenden CDU-Landrats Thomas Fügmann abzustimmen. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Die Wahl gilt als erster Stimmungstest für die anstehenden Kommunalwahlen im Mai und die Landtagswahl im September. Fügmanns Nachfolger will unter anderem der Generalsekretär der Landes-CDU, Christian Herrgott, werden. Für die AfD geht der Landtagsabgeordnete Uwe Thrum ins Rennen. Für die Linke kandidiert mit Ralf Kalich ebenfalls ein Landtagsabgeordneter. Die einzige Nicht-Berufspolitikerin im Feld ist die parteilose Juristin Regina Butz, die von der SPD unterstützt wird. Falls keiner von ihnen die absolute Mehrheit erreicht, ist für den 28. Januar eine Stichwahl angesetzt. Alle Infos zur Wahl.

7 Uhr: Fachwerkhaus in Schmalkalden in Vollbrand

Ein Fachwerkhaus in Schmalkalden hat am frühen Sonntagmorgen in Vollbrand gestanden. Wie die Polizei berichtete, war das Feuer in dem aktuell unbewohnten Haus in der Haindorfsgasse ausgebrochen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 85.000 Euro. Mehrere Feuerwehren waren mit insgesamt rund 60 Kräften vor Ort und löschten die Flammen, wie Michael Pfunfke, Stadtbrandmeister und Einsatzleiter der Feuerwehr Schmalkalden berichtete. Wegen großer Brandschäden wurde etwa die Hälfte des mehrgeschossigen Wohnhauses von den Brandbekämpfern abgerissen, so Pfunfke. Noch sei unklar, warum das Feuer ausbrochen sei, hieß es.

