Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 18. bis 22. Februar 2024.

Donnerstag, 22. Februar

19.53 Uhr: Unter Hochspannung: Eskalieren politische Angriffe über die Schlagzeilen hinaus?

In Thüringen kommt es gerade in den vergangenen Tagen immer wieder zu Attacken, die sich gegen Parteien richten oder möglicherweise gar direkt auf Kommunalpolitiker zielen. Ein Blick auf die aktuelle Lage im Land.

19.10 Uhr: Tiefes Loch auf Wirtschaftsweg in Ichstedt

Zu einem Erdfall kam es am Donnerstagvormittag auf einem Wirtschaftsweg in Ichstedt im Kyffhäuserkreis. Aus bisher ungeklärter Ursache sackte in dem Bereich die Erde auf einer Fläche von rund vier Meter mal zwei Meter und rund zweieinhalb Meter Tiefe ab. Durch die Feuerwehr wurde der Bereich abgesperrt, der Weg ist aus Sicherheitsgründen momentan nicht befahrbar. Weitere Untersuchungen durch die zuständigen Behörden sollen erfolgen. (red)

Das etwa zweieinhalb Meter tiefe Loch bildete sich auf einem Wirtschaftsweg in Ichstedt (Kyffhäuserkreis). © Feuerwehr/Silvio Dietzel | Feuerwehr/Silvio Dietzel

18.41 Uhr: So denken Thüringer Ärzte und Pfleger über die Klinikreform

Die Klinikreform ist in aller Munde. Klinikinsolvenzen drohten, die Qualität der Behandlung stehe auf der Kippe, heißt es. Doch wie steht es tatsächlich um die Häuser und wie sehen es Praktiker, die dort tagtäglich mit Patienten arbeiten? Beim politischen Salon im Haus Dacheröden wehren sich Behandelnde aus Thüringer Kliniken gegen pauschale Kritik an ihrer Arbeit und hoffen gleichzeitig auf Veränderungen.

18.15 Uhr: Auffahrunfall im Rennsteig-Tunnel sorgt für Vollsperrung auf der A71

Im Tunnel Rennsteig auf der Autobahn 71 bei Oberhof im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist es zu einem Auffahrunfall gekommen. Auf der Fahrbahn habe es am Donnerstagnachmittag kurzzeitig eine Vollsperrung gegeben, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde demnach niemand. Wegen eines technischen Defekts habe ein 55-Jähriger versucht, sein langsamer werdendes Auto in die nächstgelegene Pannenbucht des Tunnels zu steuern. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin habe dies jedoch zu spät bemerkt und fuhr auf das vor ihr fahrende Auto auf. Durch den Aufprall wurde ihr Auto nach links geschleudert und kollidierte mit der linken Tunnelwand. (dpa)

17.49 Uhr: Nach Habeck-Besuch in Seligenthal: „Der Hass geht unter die Haut“

Das Südthüringer Unternehmen Viba wurde angegriffen, weil es den Bundeswirtschaftsminister empfing. Inzwischen scheint sich die Stimmung etwas zu drehen.

17.23 Uhr: Thüringer CDU-Vorstand macht um seinen Vorschlag für die Landesliste ein großes Geheimnis

Am Samstag will die Union sich für die Landtagswahl in Thüringen aufstellen. Der Parteivorstand könnte dabei auch den Umgang mit dem Ex-Landesvorsitzenden final klären.

16.50 Uhr: Zehntausende Thüringer Kinder leben in Familien mit Suchtproblemen

Wenn die Mama zur Flasche greift oder der Papa abhängig von Glücksspiel ist, belastet das die Kinder. In Thüringen sind Zehntausende Kinder von der Sucht ihrer Eltern betroffen.

15.26 Uhr: Krise am Theater Erfurt: Millionen-Loch und keinen Durchblick

Für wenig erfreuliche Überraschungen gut ist die erste Bilanz, die von der neuen Werkleitung des Erfurter Theaters jetzt im Werkausschuss vorgelegt wurde. Drei Wochen in der neuen Funktion haben demnach für Christine Exel, die neu eingesetzte und von den Stadtwerken entliehene Expertin, auch nicht ansatzweise gereicht, sich einen Überblick über die Finanzlage des Hauses zu machen, hieß es im Werkausschuss.

14.53 Uhr: Ungesicherte Ladungen und andere Mängel: Mehrere Fahrzeuge auf A4 gestoppt

Am Rastplatz Eichelborn auf der A4 werden am Donnerstag Fahrzeuge wegen ungenügend gesicherter Ladungen und anderer Mängel von der Autobahnpolizei gestoppt.

14.28 Uhr: Regina Polster wird CDU-Landtagsabgeordnete

Die Wirtschaftsinformatikerin Regina Polster wird CDU-Landtagsabgeordnete. Die Erfurterin rückt für Christian Herrgott nach, der die Landratswahl im Saale-Orla-Kreis gewonnen hatte. Der Wechsel soll voraussichtlich am 12. März vollzogen werden, wenn Herrgott als neuer Landrat vereidigt wird, wie die Thüringer CDU-Fraktion am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Polster ist Professorin an der Fachhochschule Schmalkalden. Nach CDU-Angaben ist die seit 2014 im Landesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Thüringen. (dpa)

14.23 Uhr: Missbrauchsverdacht gegen Lehrer aus Rudolstadt

Ein schrecklicher Verdacht richtet sich gegen einen Lehrer: Der Mann, der an einer Schule in Rudolstadt unterrichtet hat, soll an Kindern sexuelle Gewalt ausgeübt haben.

13.30 Uhr: Tausende Liter Chemikalien in mutmaßlichem Drogenlabor gesichert

Was am Montagnachmittag als Gefahrguteinsatz im südlichen Wartburgkreis begonnen hatte, ist inzwischen ein Fall für die Kriminalpolizei. Seit Tagen sind Experten des Bundeskriminalamtes (BKA), der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes (LKA) sowie der Kripo Suhl in einer Lagerhalle bei Leimbach in der Nähe von Bad Salzungen damit beschäftigt, tonnenweise Chemikalien sowie Spuren zu sichern.

13.03 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Besuch in Jena

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu mehr Zuversicht und Optimismus aufgerufen. „Das Wetter ist so mies wie die Stimmung im Lande“, sagte er am Donnerstag bei einem Besuch des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena mit Blick auf regnerisches Wetter am Vormittag.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (von rechts), Bodo Ramelow und Andreas Tünnermann, Institutsleiter, stehen im Fraunhofer Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik OIF neben einer Präzisionsschleifmaschine und Optiken für die Anwendung im Weltraum. © DPA Images | Martin Schutt

12.24 Uhr: Umfrage: Wagenknecht-Partei könnte Thüringer Politik-Patt beenden

Eine neue Studie der SPD-nahen Ebert-Stiftung bestätigt andere Umfragen und zeigt, dass neue Mehrheiten in Thüringen möglich sein können. Eine große Mehrheit der Menschen in Thüringen ist mit der Landesregierung unzufrieden. In einer Umfrage des Civey-Instituts äußerten sich knapp 65 Prozent kritisch zur Arbeit des rot-rot-grünen Kabinetts. Nur rund 27 Prozent erklärten sich zufrieden damit. Der Rest konnte sich nicht entscheiden.

12.10 Uhr: Anteil der Ukrainer in Thüringen gestiegen

In den zwei Jahren seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist der Anteil von Ukrainern an der Bevölkerung in Thüringen deutlich gestiegen. Im Oktober 2023 machten Ukrainerinnen und Ukrainer 1,51 Prozent der Thüringer Gesamtbevölkerung aus, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervorgeht. Vor dem Krieg lag der Anteil bei 0,13 Prozent, im Januar 2023 bei 1,37. (dpa)

12.03 Uhr: Mehr Menschen sind 2023 in Thüringen ertrunken als im Vorjahr

Im letzten Jahr sind mehr Menschen in Thüringens Gewässern ertrunken als im Vorjahr. Die Zahl der Badetoten stieg von acht auf mindestens 13, wie eine Auswertung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ergab. Jeweils ein Kind im Alter von sechs bis zehn und im Alter von elf bis 15 Jahren waren darunter. Vor allem Seen und Flüsse waren demnach 2023 die Unfallschwerpunkte in Thüringen.

11.34 Uhr: Thüringer Umweltverband BUND fordert Trinkwasserentgelt

Der Thüringer Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert ein Wasserentnahmeentgelt für den Freistaat. „Diese Lenkungsabgabe ist ein wichtiges Instrument, um vorsorgenden Ressourcenschutz voranzutreiben und regt gleichzeitig Industrie und Privathaushalte zum Wassersparen an“, sagt Verbandsgeschäftsführer Sebastian König. Für Oberflächengewässer sollten künftig 20 Cent pro Kubikmeter fällig werden.

10.30 Uhr: Erfurter Gastronomen stemmen sich gegen Krise – Hilfe vom TV-Koch Frank Rosin

Sie sind Gastwirte mit Leidenschaft. Trotzdem plagen Denise König und Andreas Schöppe aus Erfurt Sorgen. Jetzt suchen sie Hilfe beim bekannten Fernseh-Koch Frank Rosin.

9.58 Uhr: Lkw im Straßengraben: Behinderungen auf der A4 bei Erfurt

Ein Lkw-Fahrer wurde am Morgen vom Schlaf übermannt. Sein Sattelzug steht im Straßengraben an der A4. Für die Bergung muss die Autobahn gesperrt werden.

8.39 Uhr: Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der A9 unterwegs - Hund findet weitere Drogen

Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain und Opiaten ist ein 24-jähriger Mann Mittwochnachmittag in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei geraten. Ein Rauschgiftspürhund des Zolls fand verschiedene illegale Substanzen.

8 Uhr: Hababusch: Archäologischer Sensationsfund auf Weimars abenteuerlichster Baustelle

Paukenschlag für Weimars Stadtgeschichte: Die Fundstücke aus dem Hof des ehemaligen Haus Hababusch geben Aufschlüsse über ein Jahrzehnte altes Rätsel um die Ursprünge der Stadt. „Das ist das Pompeji der Innenstadt.“

7.35 Uhr: Wechselhaftes Wetter in Thüringen

Der Donnerstag bringt wechselhaftes Wetter nach Thüringen. Es regnet zeitweise bei Temperaturen von bis zu 13 Grad, im Bergland bis zu 10 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Im Bergland gibt es Windböen, in freier Lage auch stürmische Böen. Oberhalb von 800 Metern sind Sturmböen angekündigt. Die Nacht zu Freitag bringt viele Wolken und gebietsweise Regen bei Tiefstwerten von drei Grad, in Kammlage null Grad. Der Wind nimmt im ganzen Land vorübergehend zu. Es gibt verbreitet stürmische Böen, in freier Lage auch Sturmböen. Örtlich werden schwere Sturmböen vom DWD nicht ausgeschlossen.

Am Freitag nimmt der Wind wieder ab und es ist locker bewölkt bei etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu elf Grad, im Bergland bei bis zu acht Grad. (dpa)

7.07 Uhr: „Ermutigende Beispiele“ für die Zukunft - Bundespräsident besucht Jena

Im Rahmen seiner Themenreihe „Werkstatt des Wandels“ macht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag Station in Jena. Dort will er das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF sowie Carl Zeiss besuchen. Dabei geht es unter anderem um die Themen Photonik für die Erdbeobachtung und die Halbleiterfertigung. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird erwartet.

Mit dem Besuch solle die Entwicklung Jenas zu einem international renommierten Zentrum für optische und optoelektronische Forschung und Entwicklung gewürdigt werden, hieß es. Die Reihe „Werkstatt des Wandels“ solle den Fokus auf Orte gelingender Transformation richten, an denen es „ermutigende Beispiele für einen erfolgreichen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft“ gebe, hieß es. (dpa)

6.25 Uhr: Trotz Streikaufruf: Verkehr rollt in Jena und Saale-Holzland-Kreis

Trotz eines Streikaufrufes der Gewerkschaft Verdi für den öffentlichen Nahverkehr in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis rollt der Verkehr am Donnerstagmorgen nahezu planmäßig. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Beschäftigten des Jenaer Nahverkehrs und der JES Verkehrsgesellschaft für den Donnerstag in der Zeit von 0 Uhr bis 24 Uhr zum Warnstreik aufgerufen.

Mittwoch, 21. Februar

16.53 Uhr: Thüringer CDU-Landeschef Voigt drängt in Spitze der Bundespartei

Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mario Voigt will für die Bundesspitze seiner Partei kandidieren. „Ich wurde vom Landesvorstand einstimmig für das Präsidium der CDU Deutschlands vorgeschlagen und habe vor, mich zu bewerben“, sagte er auf Anfrage dieser Zeitung.

15 Uhr: Polizei in Gera gelingt Schlag gegen deutschlandweit agierende Bande

Der Polizei in Gera ist nach monatelangen Ermittlungen laut eigenen Angaben ein großer Schlag gegen deutschlandweit agierende Betrüger gelungen. Dabei wurden Bargeld und Sachwerten in Millionenhöhe beschlagnahmt. Mit dieser Masche haben die Betrüger Millionen gemacht.

14.30 Uhr: Polizei hebt großes Drogenlabor im Wartburgkreis aus

IIm Wartburgkreis ist die Polizei auf ein großes Drogenlabor gestoßen. Zuvor gab es einen Großeinsatz der Feuerwehr wegen gefährlicher Chemikalien. Die ersten Probenentnahmen durch die Kriminalpolizei ergaben, dass es sich bei den Chemikalien um Bestandteile zur Zubereitung von Betäubungsmitteln handele.

14 Uhr: Cannabis-Freigabe: Fachleute in Thüringen dringen auf mehr Präventionsangebote

Die Landesärztekammer warnt seit Monaten vor der geplanten Teillegalisierung von Cannabis. Ihr Präsident, ein Kinderarzt, hat vor allem die Gesundheitsrisiken für Heranwachsende im Blick.

13.15 Uhr: Kampf gegen die Zeit: Fleisch von 115.000 Hühnern landet im Straßengraben – Lkw-Fahrer harrt in Kabine aus

53 Stunden in der Kälte: Ein Lasterfahrer harrt in einer havarierten Zugmaschine aus. Was trieb Aleksas Younus dazu? Die Geschichte einer ungewöhnlichen Rettung.

Fleisch von 115.000 Hühnern landet im Unstrut-Hainich-Kreis im Straßengraben Der verunglückte Lastwagen hatte 20 Tonnen Hähnchenbrust ohne Knochen geladen. © Daniel Volkmann Funkemedien | Daniel Volkmann In der Nacht zum Mittwoch gelang es einem Bergungsdienst, das havarierte Fahrzeug samt zerbrochenem Anhänger aus seiner misslichen Lage zu befreien und abzutransportieren. © Daniel Volkmann Funkemedien | Daniel Volkmann Für gut 53 Stunden harrte der litauische Lastwagenfahrer Aleksas Younus in der Kabine seines verunglückten Lastwagens aus. © Daniel Volkmann Funkemedien | Daniel Volkmann

13.04 Uhr: Mehr Unfälle in Thüringen in den ersten elf Monaten 2023

Die Thüringer Polizei hat in den ersten elf Monaten 2023 mehr Unfälle registriert als im Vorjahreszeitraum. Nach den vorläufigen Ergebnissen wurden von Januar bis November 2023 insgesamt 46.215 Unfälle gezählt - 1280 (2,8 Prozent) mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Demnach stieg die Zahl der Unfälle mit Getöteten von 68 auf 83. Insgesamt kamen 92 Menschen ums Leben, 19 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Unfälle mit Verletzten ging indes leicht zurück, von 5123 auf 5093. Insgesamt wurden 6569 Menschen verletzt, 32 weniger als von Januar bis November 2022. (dpa)

12.30 Uhr: AfD-Mitgliedschaft rechtfertigt in Thüringen noch keinen Waffenentzug

Allein die Mitgliedschaft im AfD-Landesverband Thüringen rechtfertigt noch keinen Widerruf einer Waffenerlaubnis. Das ist die Konsequenz einer Entscheidung des Thüringer Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Weimar vom Montag dieser Woche. Damit bestätigte das Gericht eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gera. Allerdings sieht der 3. Senat des Oberverwaltungsgerichts im Gegensatz zur erstinstanzlichen Entscheidung ausdrücklich „gewichtige Anhaltspunkte für eine verfassungswidrige Ausrichtung des Landesverbandes“ der AfD.

11.25 Uhr: Stiller Protest: Das sind die Bilder der Demo gegen die AfD, Höcke und Co. in Nordhausen

Hunderte Demonstranten versammelten sich am Dienstagabend vor der alten Schule im Nordhäuser Ortsteil Sundhausen. Für Aufsehen sorgte bei dem stillen Protest ein Nordhäuser AfD-Politiker, der gleich zu Beginn mit einer Deutschlandfahne auf das Gelände marschierte.

Stiller Protest: Das sind die Bilder der Demo gegen die AfD, Höcke und Co. in Nordhausen Die Demonstranten zeigten mit Bannern, was sie von der AfD halten. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise Mehr und mehr füllte sich das Gelände der alten Schule kurz vor 18 Uhr in Sundhausen. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise „Das Licht sein für Demokratie!" war das Motto des Protests. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

10.30 Uhr: Thüringer Beamtenbund enttäuscht von Landesregierung

Mit dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst von Ende 2023 sollen Beamte mehr Geld in der Tasche haben. Doch die Anpassungen dafür in Thüringen entsprechen nicht den Vorstellungen des Beamtenbunds.

9.45 Uhr: 66-Jähriger verliert 635.000 Euro an Betrüger

Ein 66-jähriger Erfurter hat nach Angaben der Polizei 635.000 Euro an Geldanlagenbetrüger verloren. Der Mann hatte Ende 2023 online nach Möglichkeiten zur Geldanlage gesucht.

8.55 Uhr: Engagierte Menschen in Thüringen sollen besser geschützt werden

Der Brandanschlag auf das Haus eines engagierten Lokalpolitikers löst Entsetzen aus. Doch es könnten viele weitere Menschen gefährdet sein, meint Innenminister Georg Maier. Sie sollen nun kontaktiert werden.

8.27 Uhr: Thüringer Steuerberater beklagen zu viel Bürokratie bei Corona-Hilfen

Steuerberater in Thüringen kritisieren einen „ausufernden Prüfprozess“ bei Corona-Wirtschaftshilfen. Das Land fordert vom Bund, den Aufwand bei der Abrechnung für die Unternehmen deutlich zu reduzieren.

8.02 Uhr: AfD-Veranstaltung mit Gegendemonstration in Sundhausen

In Nordhausen haben nach MDR-Angaben am Dienstagabend rund 300 Menschen an einem sogenannten Bürgerdialog der AfD-Landtagsfraktion teilgenommen. Gegen die Veranstaltung in der Festhalle Sundhausen demonstrierten ebenfalls etwa 300 Nordhäuser. Sie waren einem Aufruf des Bürgerbündnisses „Nordhausen Zusammen“ gefolgt. Um die AfD-Veranstaltung hatte es im Vorfeld Streit gegeben.

„Keine Böcke auf AfD + Höcke“, steht auf dem Plakat eines Demonstranten während eines Protests, der unter dem Motto „Das Licht sein für Demokratie!“ gegen eine Veranstaltung der AfD stattfand. © DPA Images | Matthias Bein

7.40 Uhr: Lieferengpässe bei Medikamenten bleiben auch in Thüringen ein Problem

Lieferengpässe bei Arzneimitteln bleiben für die Apotheken in Thüringen ein Problem. Bei einigen Diabetes-Medikamenten beispielsweise gebe es Wartezeiten zwischen zwei und acht Wochen, bis ein Rezept eingelöst werden könne, sagte der Präsident der Landesapothekerkammer, Ronald Schreiber. Teilweise führten Apotheken Wartelisten. Er beobachte auch Probleme bei bestimmten starken Schmerzmitteln und bei manchen Augenmedikamenten wie entzündungshemmenden Augensalben. Ein Dauerbrenner seien fehlende Antibiotika.

7 Uhr: Eltern kämpfen verzweifelt gegen die Abwicklung einer Erfurter Schule an

Mit Unverständnis, Wut und einem letzten Fünkchen Hoffnung sehen die Eltern der Erfurter Regelschule „Ulrich von Hutten“ der Stadtratssitzung am 28. Februar entgegen. Geht es nach der Stadtverwaltung, soll dann das Aus der Schule besiegelt werden: Um dem neuen Gymnasium 11 Platz zu machen, dürfte die Huttenschule keine Kinder mehr aufnehmen und würde spätestens 2029 auslaufen. Die Eltern kämpfen dagegen an.

6.13 Uhr: Milde Temperaturen und Wolken am Mittwoch in Thüringen

Auf viele Wolken und Wind müssen sich die Menschen in Thüringen am Mittwoch einstellen. Mit bis zu zwölf Grad bleibt es dabei mild, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Zum Tagesstart ist im Südosten des Landes örtlich mit Regen zu rechnen. Im Tagesverlauf bleibt es dann meist trocken. Es weht Wind aus Südwesten. In der Nacht zum Donnerstag wird es bei Temperaturen um die vier Grad nass und bewölkt. Im Bergland wird es Wind- und Sturmböen geben. (dpa)

Dienstag, 20. Februar

21 Uhr: Landrat des Wartburgkreises zieht Kandidatur für Landtagswahl zurück

Bei der Nominierung des Direktkandidaten der CDU für den Landtags-Wahlkreis 6 (Wartburgkreis 2) gab es gleich zwei personelle Überraschungen. Der zuvor als Kandidat ins Spiel gebrachte Landrat Reinhard Krebs zog überraschend aus persönlichen Gründen zurück. Für die jetzige Direktkandidatin gab es nur eine knappe Mehrheit.

18 Uhr: Beschwerden über Arbeitsbedingunen: „Blitz-Aktion“ der IG Metall bei Batteriehersteller CATL

Beschäftigte des chinesischen Batterieherstellers CATL haben nach Angaben der Gewerkschaft die IG Metall wiederholt um Unterstützung bei der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen gebeten. Die Erfurter Verwaltungsstelle der IG Metall Erfurt hat deshalb für diese Woche eine „Blitz-Aktion“ an den beiden Standorten des Unternehmens am Erfurter Kreuz in Arnstadt und im Erfurter Güterverkehrszentrum in Vieselbach angekündigt.

16.34 Uhr: Erfurter Theater-Skandal schlägt Wellen bis in die Schweiz

Die Freistellung von Guy Montavon als Generalintendant und Ablösung als Erster Werkleiter zieht Kreise bis in die Schweiz. Am Theater St. Gallen hätte Montavon ab Mai den „Wilhelm Tell“ inszenieren sollen.

16.30 Uhr: Wie die finanzielle Jahresbilanz des Landes ausfällt

Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) kann beim Jahresabschluss des Haushaltes auf eine Finanzrücklage von knapp 1,3 Milliarden Euro verweisen. Das bedeutet aber nicht, dass das Land finanziell besonders gut dasteht. Ein Defizit gab es trotzdem.

16.10 Uhr: Denstädt: Gesetz soll Integrationsangebote finanziell absichern

Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) plädiert dafür, Landesleistungen zur Integration von Zuwanderern als Pflichtaufgabe des Landes gesetzlich zu regeln. Angestrebt werde, noch vor der Landtagswahl Eckpunkte für ein in der nächsten Wahlperiode zu beschließendes Integrations- und Teilhabegesetz zu erarbeiten, teilte das Migrationsministerium am Dienstag mit. Damit sollen Integrationsangebote finanziell abgesichert werden. Bislang ist die Integrationsförderung eine freiwillige Aufgabe des Landes, das etwa Beratungsangebote für Geflüchtete finanziell unterstützt. (dpa)

16.03 Uhr: Streit um Stromtrasse – Aiwanger bereit für Treffen mit Ramelow

Schon der grobe Planungskorridor einer neuen Stromtrasse hat im bayerisch-thüringischen Grenzgebiet viel Ärger hervorgerufen. Nun wurde eine Bitte aus Erfurt in München erhört.

14.41 Uhr: Thüringen hat 1,3 Milliarden Euro auf der hohen Kante

Thüringen hat 2023 weniger Geld verbraucht als erwartet. Damit bleibt mehr im Sparstrumpf des Landes. Wahrscheinlich muss der Freistaat auch im nächsten Jahr keine neuen Schulden aufnehmen.

13.20 Uhr: Paket-Transporter in Erfurt geklaut – Verfolgungsjagd bis nach Nohra

In Erfurt ist heute Vormittag ein Paket-Transporter von einem Mann gestohlen worden. Eine anschließende Verfolgungsjagd führte die Polizei bis nach Nohra.

13.05 Uhr: Leiharbeit für viele keine Alternative mehr

Über viele Jahre hinweg waren Leiharbeitsfirmen für Menschen in Thüringen eine Jobchance - nun sinkt ihre Bedeutung. Die Zahl der Leiharbeiter im Freistaat sank im vergangenen Jahr um fünf Prozent auf knapp 27.000, teilte die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur am Dienstag mit. Schon im Jahr davor war ihre Zahl um etwa zwei Prozent zurückgegangen. „Leiharbeit verliert an Bedeutung“, erklärte der Chef der Regionaldirektion Markus Behrens. Die Corona-Pandemie, Lieferengpässe und Energiekrise hätten bei diesem Trend wie ein Katalysator gewirkt. Für manche Menschen könne Zeitarbeit aber weiter ein Sprungbrett in den Arbeitsmarkt sein. (dpa)

13.01 Uhr: Sprengung von Geldautomaten in Gera: Angeklagter will nicht der dritte Täter sein

Das Landgericht Gera beschäftigt sich seit Dienstag erneut mit der Sprengung eines Geldautomaten in Gera. Zwei Täter sind bereits verurteilt. Die Staatsanwaltschaft Gera hat nun einen dritten Mann auf die Anklagebank gebracht. Der bestreitet, an der Tat beteiligt zu sein.

12.17 Uhr: Länderspiel in Jena geplant: Warum die Partie ohne Zuschauer stattfinden soll

Am 21. März soll ein Länderspiel in der neuen Jenaer Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld stattfinden. Laut dem Spielplan des europäischen Fußballverbandes UEFA ist an diesem Tag um 17.30 Uhr die Partie zwischen Israel und Polen geplant. Auf dem Feld werden die U21-Mannschaften der Länder unter Ausschluss der Öffentlichkeit um Punkte für die EM-Qualifikation kämpfen. Bei der Stadionbetreibergesellschaft Elf5 halten sie sich auf Anfrage bedeckt zu den Plänen.

11.35 Uhr: Laster verliert an der Grenze zu Thüringen Diesel - Sperrung auf der A38

Ein Laster hat Diesel verloren und für eine Sperrung der Autobahn 38 in Friedland im Landkreis Göttingen gesorgt. Die Straße sei seit dem frühen Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Deiderode und Friedland in Fahrtrichtung Halle in der Nähe der Grenzen nach Hessen und Thüringen gesperrt, teilte die Polizei mit.

10.41 Uhr: Weniger Luftrettungen in Thüringen: „Christoph 70“ muss seltener abheben

Im vergangenen Jahr mussten die Rettungshubschrauber des ADAC seltener zu Einsätzen aufbrechen. Im langjährigen Vergleich ist die Zahl jedoch immer noch hoch.

9.55 Uhr: Büro von Thüringens Landtagspräsidentin mit Hakenkreuzen beschmiert

Unbekannte haben das Wahlkreisbüro von Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) mit Hakenkreuzen beschmiert. Der Staatsschutz ermittle, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach sei die rote Farbe schon am Montagnachmittag an dem Büro in Bleicherode angebracht worden.

9.12 Uhr: Aus Klinikum in Gotha verschwunden: Von vermisstem Jungen fehlt weiter jede Spur

Vor über zwei Wochen ist ein 11-Jähriger aus dem Helios Klinikum in Gotha verschwunden. Seitdem fehlt jede Spur von dem Jungen. Die Kriminalpolizei ermittelt immer noch zu den Umständen seines Verschwindens.

8.45 Uhr: Rentner aus Nordhausen übergibt mehrere tausend Euro an Telefonbetrüger

Mehrere tausend Euro haben Telefonbetrüger am Montag von einem Rentner aus Nordhausen erschlichen. Mittels eines Schockanrufs hätten die Unbekannten den Mann dazu gebracht, den hohen Geldbetrag als vermeintliche Kautionszahlung zu übergeben.

8.10 Uhr: Aufklärungsbataillon der Bundeswehr in Gotha hat neuen Kommandeur

Mit einem Übergabeappell im Hof von Schloss Friedenstein hat Oberstleutnant Friedrich Biebrach das Kommando über das Aufklärungsbataillon 13 in die Hände von Oberstleutnant Benjamin Hoppe gelegt.

Aufklärungsbataillon der Bundeswehr in Gotha hat neuen Kommandeur Mit einem Übergabeappell im Hof von Schloss Friedenstein hat Oberstleutnant Friedrich Biebrach das Kommando über das Aufklärungsbataillon 13 in die Hände von Oberstleutnant Benjamin Hoppe gelegt. Im Beisein von Brigadegeneral Alexander Krone und Landrat Onno Eckert. © Wieland Fischer / Funke Medien Thüringen | Wieland Fischer

7.29 Uhr: Thüringen kann fast alle EU-Fördergelder auszahlen

Die Gefahr, dass wichtige EU-Fördermittel des Strukturfonds Efre wegen schleppender Auszahlungsverfahren innerhalb der Landesregierung für den Freistaat verloren gehen, scheint weitgehend gebannt. „Gegenüber dem Stand der vorherigen Berichterstattung (zum Stand 31. Oktober 2023) hat sich die Bewilligung um 55,6 Millionen Euro erhöht und liegt nun bei 99,4 Prozent. Ausgezahlt werden konnten zusätzliche 151,0 Millionen, sodass der Auszahlungsstand insgesamt bei 1.223,0 Millionen Euro (97,93 Prozent) liegt“, schreibt Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).

7 Uhr: Nasser und trüber Dienstag in Thüringen erwartet

Ein nass-grauer Dienstag erwartet die Menschen in Thüringen. Dabei seien milde Temperaturen mit bis zu elf Grad möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Tagsüber gibt es viele Wolken, dazu immer wieder Regenschauer und mäßigen Wind. In der Nacht auf Mittwoch bleibt es bewölkt. Auch etwas Regen ist möglich. Bei Tiefsttemperaturen von vier Grad weht ein schwacher Wind. (dpa)

6.27 Uhr: Experten warnen vor Infektionen: Zecken sind bereits sehr aktiv

Die vergangenen Monate boten Zecken prächtiges Wetter zum Überleben. Entsprechend aktiv sind die blutsaugenden Parasiten bereits. In Risikogebieten liegt die Wahrscheinlichkeit einer FSME-Infektion nach Angaben des baden-württembergischen Landesgesundheitsamts nach einem Zeckenstich bei 1 zu 50 bis 1 zu 100. Ein Infektionsrisiko besteht laut RKI vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, in Südhessen, im südöstlichen Thüringen, in Sachsen und seit dem Vorjahr auch im südöstlichen Brandenburg. Zecken übertragen in Deutschland neben FSME etwa auch die Lyme-Borreliose. Erstes Symptom der Borreliose ist oft eine größer werdende Rötung um die Einstichstelle herum, später können Nerven, Gelenke und Herz von den Bakterien befallen werden. Experten raten dazu, sich von Frühjahr bis Herbst in freier Natur vor Zecken zu schützen. (dpa)

Montag, 19. Februar

19.30 Uhr: Altersdurchschnitt in Thüringen seit der Wende um knapp zehn Jahre gestiegen

Die Bevölkerung Thüringens wird im Durchschnitt immer älter. Der Altersdurchschnitt der Bevölkerung ist seit 1990 um 9,6 Jahre gestiegen, wie aus der jüngsten Veröffentlichung des Landesamtes für Statistik in Erfurt hervorgeht. Die sogenannten Babyboomer sind derzeit die stärkste Gruppe.

18.57 Uhr: Brandstiftung in Waltershausen: Haus von SPD-Politiker betroffen

Am frühen Montagmorgen musste die Feuerwehr in Waltershausen zu einem Brand ausrücken. Dahinter könnte ein politisches Motiv stecken.

17 Uhr: Landesverband der Werteunion will sich in nächsten Wochen gründen

In Thüringen will sich in den nächsten Wochen der Landesverband der Werteunion gründen. An die Landesspitze will ein früherer CDU-Bundestagsabgeordneter. Eine Zusammenarbeit mit der AfD hält man für möglich.

16.15 Uhr: Opposition will keinen Aufschub bei Bezahlkarte für Geflüchtete

Seit vielen Monaten wird in Deutschland über die Bezahlkarte für Asylbewerber diskutiert. Einige Thüringer Kreise sind schon vorgeprescht. Nun gibt es erneut Streit in der Bundesregierung.

14 Uhr: Verfahren um auf Balkon abgelegtes Neugeborenes hat begonnen

Ein Kind wird geboren. Unmittelbar nach der Geburt soll das Baby komplett in ein Tuch gehüllt auf einem Balkon abgelegt worden sein. Nun steht die Mutter vor Gericht.

13.20 Uhr: Thüringer Museen werden auf NS-Raubgut untersucht

Wurde dieses Bild oder jene Skulptur in der NS-Zeit geraubt? In Thüringer Museen schlummern etliche Objekte, deren Herkunft nicht geklärt ist. Nun will ein neues Projekt mehr Klarheit schaffen.

13 Uhr: Ex-CDU-Mann Weiler wird Vize der Werteunion

Mit dem ehemaligen Ostthüringer CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Weiler hat die am Wochenende offiziell als Partei gegründete Werteunion einen weiteren prominenten Unionspolitiker in ihren Reihen. Weiler, der einst 20 Jahre Mitglied der SPD war, wechselte 2002 in die CDU und war von 2013 bis 2021 Mitglied im Bundestag. Auf einem Ausflugsschiff auf dem Rhein nahe Remagen wurde er zu einem von drei Stellvertretern von Hans-Georg Maaßen gewählt, der ebenso die Thüringer CDU verlassen hatte. Weiler kann sich eine Kandidatur als Landrat im Saale-Holzland-Kreis im Mai vorstellen, sagte er.

12.32 Uhr: Vorsicht auf den Straßen: Erste Molche kriechen schon los

Das milde Wetter sorgt für Aktivität bei den ersten Amphibien. In welcher Thüringer Region traditionell als erstes Wanderbewegungen registriert werden.

12 Uhr: Keuchhusten und Windpocken wieder mehr verbreitet in Thüringen

Nach einer Corona-Delle sind im vergangenen Jahr wieder mehr Infektionskrankheiten wie Keuchhusten oder Windpocken in Thüringen aufgetreten. Die Zahlen näherten sich 2023 dem Vor-Corona-Niveau an, wie die Techniker Krankenkasse am Montag auf Basis von Meldungen an das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Besonders auffällig seien die Fallzahlen bei Keuchhusten.

11.22 Uhr: Tarifverträge in nur etwa der Hälfte der Thüringer Altenpflegeeinrichtungen

Nur etwa die Hälfte der Pflegeeinrichtungen in Thüringen bezahlt ihr Pflegepersonal nach Tarif. Etwa 44 Prozent der Pflegeheime und 57 Prozent der ambulanten Einrichtungen entlohnen Fach- und Hilfskräfte stattdessen nach dem regional üblichen Entgeltniveau. Es werden in Thüringen bundesweit die niedrigsten Stundenlöhne gezahlt.

10.30 Uhr: Nach Ausweichmanöver: Mit Fisch beladener Lkw gerät in Straßengraben

Weil ein Lkw in den Graben geraten war, musste die Landstraße 1031 im Unstrut-Hainich-Kreis für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine war am Sonntag gegen 19.15 Uhr auf der Landstraße zwischen Großwelsbach und Thamsbrück unterwegs. Als ihm ein Fahrzeug mittig auf der Straße entgegenkam, habe er ausweichen müssen. Der Lkw, der mehrere Tonnen Fisch geladen hatte, geriet in den Graben.

9.56 Uhr: Dachstuhl eines Hauses im Landkreis Nordhausen brennt

Am frühen Montagmorgen ist ein Feuer in einem Haus in Sollstedt im Landkreis Nordhausen ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz.

9 Uhr: 21-jährige Dachdeckerin aus Erfurt ist unter den Top 20 bei Germany’s Next Topmodel

Lange braune Haare, ein gerader Pony und meistens ein Lächeln auf den Lippen - so präsentiert sich die Erfurterin Alexandra in der Fernsehsendung Germany’s Next Topmodel (GNTM). Die 21-Jährige hat sich im Casting gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt und die Top 20 der aktuellen Staffel der Pro-Sieben-Sendung erreicht. Dabei geht es nicht nur um ihr Aussehen, vor allem ihr Beruf und ihre Hobbys scheinen für das Fernsehformat Dinge zu sein, die Alexandra aus der Masse der Kandidatinnen herausheben.

8.26 Uhr: Thüringerin ist Deutsche Meisterin im Kniffel: Neben Glück auch Köpfchen gefragt

Die amtierende Deutsche Meisterin kommt aus Blankenhain (Weimarer Land). Im Gespräch erzählt Tina Göltzner, wie sie zum Kniffeln kam und welchen Trick sie auf Lager hat.

7.41 Uhr: Waldsterben: In Thüringen fehlt Saatgut zur Aufforstung

Die staatliche Baumschule Breitenworbis (Eichsfeld) produziert 2024 rund zwei Millionen Setzlinge mehr als in den Jahren zuvor. Ihr Bestand beträgt aktuell rund fünf Millionen Pflanzen. Das Saatgut ist aber zu wenig, um die Kahlflächen kurzfristig in Thüringen ausreichend zu bepflanzen, so Elger Kohlstedt. Der Leiter des Forstamtes Leinefelde, zu dem die Schule gehört, sagt: „Wir bräuchten allein in Thüringen etwa 200 Millionen Pflanzen für die Aufforstung.“

7.06 Uhr: Sven Kellner siegt bei Bürgermeisterwahl in Hörselberg-Hainich

Es gibt einen neuen Rathauschef in der Gemeinde Hörselberg-Hainich im Wartburgkreis. Der bisherige Bürgermeister hatte das Amt vorzeitig zum Jahresende aufgegeben.

6.20 Uhr: Regen und Wind zum Wochenstart in Thüringen

Windig und nass beginnt die neue Woche in Thüringen. Bis zum Montagmittag ist mit Wind- und Sturmböen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Vormittag lässt der Regen nach und es sind vereinzelt Auflockerungen möglich. Maximal elf Grad sind dabei zu erwarten. In der Nacht zum Dienstag wird es erneut nass und schwach windig. Bis auf vier Grad sinken die Temperaturen. (dpa)

Sonntag, 18. Februar

21.21 Uhr: Erster Heimsieg für Rodler Langenhan - Taubitz zweimal vorn

Oberhof bleibt für das deutsche Rodel-Team ein Erfolgsort. Beim Weltcup in Thüringen gab es am Wochenende in acht Rennen 14 Podestplätze, darunter fünf Siege. Allein zwei gingen an Julia Taubitz. Die Oberwiesenthalerin sicherte sich am Sonntag innerhalb von drei Stunden die Erfolge im Einsitzer und im Sprint. Damit übernahm sie wieder die Führung im Gesamtweltcup vor den abschließenden beiden Weltcup-Wochenenden in Sigulda. „Ich muss mich bei den Trainern bedanken, die mir immer wieder Tipps gegeben haben, wie man hier fahren muss. Ich habe mich hier in der Vergangenheit wirklich schwer getan“, sagte Taubitz nach ihren Weltcup-Erfolgen Nummer 25 und 26. Im Sprint schaffte am Sonntag Weltcup-Spitzenreiter Max Langenhan den ersten Heimsieg seiner Laufbahn. Der Thüringer verwies seinen Dauerrivalen Jonas Müller aus Österreich, gegen den er im Einzel am Samstag noch knapp verloren hatte, auf Platz zwei. „Keine Ahnung, wo ich den Turbo zünden konnte. Es ist bombastisch, dass ich endlich hier den vielen Helfern mit einem Sieg etwas zurückgeben konnte“, sagte Langenhan. (dpa)

19.51 Uhr: Weimars ehemaliger Gerichtspräsident kritisiert Thüringer Richterausbildung

Der frühere Weimarer Gerichtspräsident Strauch sieht methodische Defizite in der juristischen Ausbildung. Die Frage, wie Richterinnen und Richter zu Urteilen gelangen, findet gewöhnlicherweise diese Antwort: Sie prüfen den Sachverhalt, die zugehörigen Beweise und Zeugenaussagen – und urteilen dann, wie es so schön in der Strafprozessordnung heißt, nach ihrer „freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung“. Und dies, was sonst, auf der Basis der geltenden Gesetze. In einem neuen Lehrbuch erklärt der Richter das Vorgehen.

17.45 Uhr: Motorradfahrer stürzt bei Pößneck, prallt gegen Leitplanke und stirbt

Am Sonntagnachmittag kam es auf der L118 zwischen Kleindembach und Pößneck zu einem schweren Motorradunfall. Nach ersten Informationen der Polizei ist der Fahrer kurz vor dem Abzweig Schweinitz aus Kleindembach kommend von der Fahrbahn abgekommen, kam dadurch ins Schleudern und stürzte. Er stieß mit dem Kopf gegen die Leitplanke und war sofort tot.

17.30 Uhr: Betrunkener Mann stürzt bei Seebergen von Brücke auf Bahngleise

Ein 40 Jahre alter Mann hat sich bei einem Sturz auf die Bahngleise nahe Seebergen (Landkreis Gotha) schwer verletzt. Er kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Zugverkehr war zwischenzeitlich eingestellt.

15.30 Uhr: Reifenplatzer auf A9: Rettungshubschrauber bringt schwer verletzten Autofahrer aus Bayern ins Krankenhaus

Auf der Autobahn 9 in Thüringen sind die Rettungskräfte am Sonntag zu einem schweren Unfall zwischen Dittersdorf und Triptis gerufen worden. An Bord des Unfallautos war auch ein Kind. (dpa)

Zwei Verletzte bei schwerem Unfall auf A9 nahe Triptis Am Sonntagvormittag kam es auf der A9 nahe der Anschlussstelle Triptis (Fahrtrichtung Berlin) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Nach ersten Erkenntnissen war wohl ein Reifenplatzer dafür verantwortlich, dass das Auto zuerst mit der Fahrbahntrennung und dann mit der rechten Leitplanke kollidierte, sich überschlug und schließlich neben der Autobahn zum liegen kam. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert

13 Uhr: TWZ-Chef über die Zukunft des Wintersports in Thüringen: „Es muss noch viel passieren“

Biathlon-Arena, Rodel-Bahn, Sprungschanzen, Ski-Halle, Fallbach-hang-Lift – das sind Sportanlangen, deren Eigentümer und Betreiber das Thüringer Wintersport-Zentrum ist (TWZ). Der Chef des TWZ Hartmut Schubert spricht im Interview über die Herausforderungen des Klimawandels und über die Ganzjahres-Nutzung der Wintersportanlagen.

12 Uhr: Mehr als 37.000 Schaulustige beim Winterleuchten im egapark

Lichtkunst im Erfurter egapark hat seit Mitte November mehr als 37.000 Gäste zum traditionellen Winterleuchten gelockt. Allein das Finale am Samstagabend zog 2500 Schaulustige in Thüringens größten Garten, wie eine Sprecherin der Erfurter Stadtwerke am Sonntag mitteilte. Dies sei der besucherstärkste Tag des Winterleuchtens gewesen. Zu erleben waren beim Saisonfinale unter anderem leuchtende überlebensgroße Schneebälle und eine Feuershow. (dpa)

9 Uhr: Wechselhaftes Wetter in Thüringen

Erst Sonne, dann Wolken und Regen erwarten die Menschen in Thüringen am Sonntag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Tag zunächst noch sonnig, im weiteren Verlauf ziehen dichte Wolken auf. Am Nachmittag tritt Regen auf - bei Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es stark bewölkt und gebietsweise regnerisch. Zum Morgen lässt der Regen nach. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 5 und 7 Grad. (dpa)

