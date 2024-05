Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 17. bis 23. Mai 2024.

Donnerstag, 23. Mai

18.03 Uhr: Industrieumsatz um zehn Prozent eingebrochen

Der Umsatz der Thüringer Industrie ist im ersten Quartal um 1,1 Milliarden auf rund 9,1 Milliarden Euro gesunken. Der Rückgang fiel mit 10,4 Prozent zweistellig aus, geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes von Donnerstag hervor. Allerdings gab es auch zwei Arbeitstage weniger als in den ersten drei Monaten 2023. (dpa)

16.32 Uhr: Mehr als 380 Thüringer Rettungsschwimmer 2023 im Einsatz

Sie bringen Kindern das Schwimmen bei, sichern Veranstaltungen ab - und helfen allen, die im oder am Wasser in Not geraten. Auch in Thüringen hatten die DLRG-Mitglieder 2023 zu tun.

13.55 Uhr: Faustschlag nach Pokalfinale: Buttstädt sieht Großrudestedter Pyro-Fan als Auslöser

Der Faustschlag-Fall beim Fußball-Kreispokalfinale zwischen Empor Buttstädt und dem SV Großrudestedt (2:1) erhitzt weiter die Gemüter beider Lager. Nachdem bekannt wurde, dass nach dem Spiel ein Buttstädter Anhänger den Co-Trainer des Gegners per Faustschlag niedergestreckt hatte, woraufhin dieser ihn anzeigte, meldeten sich nun die Buttstädter bezüglich des ebenfalls benannten Großrudestedter Fans, der eine Rauchfackel Richtung Buttstädter Team geworfen hatte, zu Wort.

13.40 Uhr: AfD-Nachwuchs in Thüringen vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft

Der Thüringer Verfassungsschutz stuft die Junge Alternative (JA) Thüringen als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung ein. Das teilte der Präsident des Amtes, Stephan Kramer, am Donnerstag in Erfurt mit. „Die Einstufung ist zum jetzigen Zeitpunkt geboten, weil sie sich mit ihren öffentlichen Aktionen und Äußerungen gegen grundlegende Aspekte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung richtet“, sagte er.

13.09 Uhr: Vorfall an Wahlkampfstand in Rudolstadt: Das sagen Polizei und AfD

Für ordentlich Aufsehen bei Besuchern des Markttages am Mittwoch in Rudolstadt - aber auch bei den Medien - sorgte ein Polizeieinsatz am Mittwochvormittag in der Rudolstädter Fußgängerzone. Hier war es beim Aufbau eines Wahlkampfstandes der Alternative für den Landkreis (AfL) Saalfeld-Rudolstadt zu einer hitzigen verbalen Auseinandersetzung zwischen Anwohnern der Marktstraße und AfD-Mitgliedern gekommen. Jetzt haben die Saalfelder Polizei und auch die betroffene Partei dazu Stellung genommen.

12.35 Uhr: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr im Saale-Orla-Kreis

Unbekannte haben in Wurzbach mehrere Gegenstände auf das Gleis gelegt und zwei Weichen manipuliert. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Gegenstände bewusst von bisher unbekannten Personen platziert wurden.

11.45 Uhr: Thüringer Justizskandal: Ist Schmiergeld am Oberlandesgericht Jena geflossen?

Am Landgericht Gera hat am Donnerstag ein Prozess gegen eine frühere Führungskraft des Oberlandesgerichtes in Jena und zwei Unternehmer begonnen. Sie sind wegen Untreue beziehungsweise Bestechung angeklagt. Dem Freistaat Thüringen ist laut Staatsanwaltschaft Gera ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

10.22 Uhr: Verfolgungsfahrt durch Nordthüringen nach Unfall: Mann rammt noch weitere Autos und verletzt Polizisten

Nach einem Unfall in Sondershausen hat sich ein Mercedes-Fahrer eine gefährliche Verfolgung mit der Polizei geliefert. Insgesamt wurden fünf Autos beschädigt und zwei Menschen verletzt.

9.36 Uhr: Aus für Badewelt Waikiki in Zeulenroda-Triebes: Stadtrat stimmt gegen Haushaltsplan

Auch die letzte Sitzung des Stadtrates Zeulenroda-Triebes brachte kein Licht am Ende des Tunnels. Die Stadträte entschieden sich mehrheitlich gegen den Haushaltsplan 2024, gegen eine Erhöhung des Stammkapitals der Stadtwerke GmbH Zeulenroda und somit auch für das Aus der Badewelt Waikiki.

8.45 Uhr: Herber Schlag für FC Carl Zeiss Jena: Leistungsträger wechselt zu Konkurrenten

Diese Personalie wird Fans des FC Carl Zeiss Jena nicht schmecken: Ein weiterer Abgang steht bevor – und schmerzt besonders.

8.02 Uhr: Zwei Verletzte bei Unfall auf B4 bei Elxleben - Laster umgekippt

Nach einem Unfall gegen 6 Uhr am Donnerstag kommt es auf der A71 und auf der B4 bei Erfurt zu starken Behinderungen. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

7.35 Uhr: Prozess gegen früheren hohen Justizbeamten wegen Bestechlichkeit beginnt

Ein früherer hoher Justizbeamter muss sich wegen Bestechlichkeit und Untreue ab Donnerstag vor dem Geraer Landgericht verantworten. Er soll als einstiger Referatsleiter am Thüringer Oberlandesgericht in Jena Unternehmern gegen private Darlehen Aufträge für das Oberlandesgericht zukommen lassen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zahlreiche Fälle zur Last.

Dabei soll sich zwischen 2012 und 2019 ein fortgesetzter Austausch von Darlehen und Rückzahlungsstundungen einerseits und Auftragsvergaben an verschiedene Firmen andererseits entwickelt haben. Dem Land Thüringen sind laut Anklage dadurch mindestens mehrere Hunderttausende Euro Schaden entstanden. Mit dem früheren Referatsleiter sitzen auch zwei mitangeklagte Unternehmer auf der Anklagebank. Für das Verfahren sind Termine bis Ende Dezember vorgesehen. (dpa)

7 Uhr: Erwartungen der Thüringer Wirtschaft hellen sich auf

Die konjunkturelle Talfahrt in Thüringen ist vorerst gestoppt, die Unternehmen blicken wieder etwas weniger düster in die Zukunft. Doch das ist laut Experten noch kein Grund zum Aufatmen.

6.14 Uhr: Gebäude stark beschädigt: Sprengstoffanschlag auf Bankfiliale in Friedrichroda

In Friedrichroda gab es in der Nacht zum Donnerstag eine Explosion in einer Bankfiliale. Das Gebäude wurde stark beschädigt.

Mittwoch, 22. Mai

20.14 Uhr: Verdacht auf Holz-Fremdkörper – Bäckerei ruft Brötchen zurück

Eine Bäckerei aus Thüringen hat mehrere Backwaren zurückgerufen. Die Produkte wurden bundesweit bei Netto sowie in mehreren Bundesländern unter anderem bei Edeka und Marktkauf vertrieben.

19.22 Uhr: Die Fallstricke bei den Kommunalwahlen in Thüringen

Tausende Kandidaten und Stimmzettel, die kaum auf den Tisch in der Wahlkabine passen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Kommunalwahl.

18.30 Uhr: Drogenhändler im Rollstuhl muss für viele Jahre ins Gefängnis

Das Landgericht Gera hat am Mittwoch einen im Rollstuhl sitzenden Drogenhändler aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Auch seine Lebensgefährtin muss wegen diverser Drogengeschäfte ins Gefängnis. Was Kronzeugen ausgepackt haben.

17.54 Uhr: Mehr Transparenz bei der Grundsteuer gefordert

Müssen die Thüringer im Zuge der Grundsteuerreform und der damit verbundenen notwendigen Anpassung der Hebesätze am Ende tiefer in die Tasche greifen? Aus einigen Kommunen kommen bereits Signale, dass das Wohnen teurer werden könnte. Die CDU-Landtagsfraktion stört sich vor allem an der mangelhaften Nachvollziehbarkeit der Neuberechnungen und fordert ein entsprechendes Register. Das Finanzministerium lehnt den Vorstoß ab und sieht mehr Nach- als Vorteile.

17.06 Uhr: Ramelow zu Kommunalwahlen: „Denkzettel bringt lokal nichts“

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hofft am Sonntag vor allem auf eine gute Wahlbeteiligung. Ein Umstand bereitet ihm allerdings Sorge.

16.45 Uhr: Leben am seidenen Faden nach versuchtem Totschlag in Gera

Im Prozess gegen drei Männer wegen versuchten Totschlags in Gera haben die Rettungskräfte berichtet, dass das Leben des Opfers am seidenen Faden hing. Eine Notfallsanitäterin schildert dramatische Minuten eines nächtlichen Einsatzes.

16.23 Uhr: Thüringer Ärzte unzufrieden mit Reformen

Die Debatte um Ambulantisierung und Klinikreform spaltet Niedergelassene und Krankenhäuser in Thüringen. Ethische Bedenken gibt es bei der Gewinnung ausländischer Fachkräfte.

15.36 Uhr: Sozialpädagoge aus Jena steht vor Gericht wegen sexuellen Missbrauchs

Am Landgericht Gera hat am Mittwoch ein Prozess gegen einen Sozialpädagogen aus Jena begonnen. Eines der Opfer kannte er schon von der Arbeit.

14.41 Uhr: Urteil nach tödlichem Unfall von Oberhof rechtskräftig

Die strafrechtliche Aufarbeitung der tödlichen Gaudi-Fahrt auf der Oberhofer Rennschlittenbahn ist abgeschlossen. Die Prozessbeteiligten haben den Richterspruch des Amtsgerichts Suhl aus der Vorwoche nicht angefochten. „Das Urteil ist im Strafausspruch rechtskräftig geworden“, bestätigte am Mittwoch nach Ablauf der Frist das Gericht dieser Zeitung.

14.10 Uhr: Mehr Firmenpleiten und weniger Verbraucherinsolvenzen in Thüringen

Die Konjunkturschwäche sowie schwierige Finanzierungsbedingungen sorgen dafür, dass mehr Firmen in Thüringen in finanzielle Schieflage geraten. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen wegen Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit stieg im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 auf 78 Fälle, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte.

12.28 Uhr: Vereinbarung über Fachkräfteaustausch mit Vietnam

Nach dem Besuch einer Wirtschaftsdelegation aus Thüringen in Vietnam im Herbst sind jetzt Besucher aus Danang nach Thüringen gekommen.

11.10 Uhr: Frau in Arnstadt überrollt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Dienstagvormittag kam es in der Saalfelder Straße in Arnstadt zu einem Unfall. Laut Polizeiangaben stürzte eine 80-Jährige aus bisher unbekannter Ursache auf der Straße. Ein Transporter, der dort rückwärts rangierte, übersah offenbar die Frau und überrollte sie.

10.50 Uhr: Lkw kippt in Erfurt in den Straßengraben

Am Mittwochmorgen kam es auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-Vieselbach zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizeiangaben versuchte der 44-jährige Fahrer das Schlingern seines Sattelaufliegers zu verhindern, steuerte dagegen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

9.40 Uhr: Starke Regenfälle in Thüringen: Keller, Garagen, Straßen überflutet

Mehrere Keller, Garagen und Straßen sind in der Nacht auf Mittwoch vom Starkregen im Wartburgkreis überflutet worden. Zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr habe es nach aktuellem Stand 28 Einsätze gegeben, wie die Pressesprecherin des Landrats des Wartburgkreises am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

8.45 Uhr: Radfahrer stirbt nach Unfall in Saalfeld

Nach einem Unfall am Dienstag auf der Brauhauskreuzung in Saalfeld ist ein 61-jähriger Fahrradfahrer noch am selben Tag seinen schweren Verletzungen erlegen. Das bestätigte die Saalfelder Polizei heute Morgen.

7.40 Uhr: Top-Mediziner Deutschlands gekürt

Das Magazin Focus hat die Top-Mediziner Deutschlands gekürt - darunter sind vier Mediziner aus dem Katholischen Krankenhaus in Erfurt. Bei diesen vier Chefärzten sind die Erfurter in ausgezeichneten Händen.

7.30 Uhr: Erobert die AfD die Rathäuser? - Thüringer Kommunalwahl als Testfall

Die Thüringer entscheiden am Sonntag über die Besetzung von Rathäusern, Landratsämtern und Kommunalparlamenten. Bringt sich die Höcke-AfD schon in Position für die Landtagswahl im September?

6.20 Uhr: Der Mittwoch startet verregnet

Auf einen regnerischen Start in den Mittwoch müssen sich die Menschen in Thüringen einstellen. Im Laufe des Tages werde sich die Wolkendecke nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) jedoch auflockern und die Regenschauer nehmen ab. Bis zu 20 Grad werden erwartet, in der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu neun Grad. (dpa)

6.15 Uhr: Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde wird 80 Jahre alt

Am Vormittag hat er die US-Botschafterin in der Alten Synagoge getroffen, dann, vor diesem Gespräch, die Pressekonferenz im Erfurter Rathaus zur ersten Stolperstein-Verlegung in der Stadt, und eigentlich steht am Abend noch der Jahresempfang der CDU im Terminkalender … Er könnte kürzertreten und sollte es für seine Gesundheit wohl auch. Seit zwölf Jahren ist Reinhard Schramm Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde. 80 Jahre wird er heute.

Dienstag, 21. Mai

18.08 Uhr: Wanderweg zur Wartburg nicht nutzbar

Ein eingestürztes Gebäude sorgt dafür, dass ein viel begangener Wanderweg zur Wartburg in Eisenach gesperrt worden ist. Es gehe um den Abschnitt in Verlängerung des Schlossbergs, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Ein Gebäude direkt im Wald, das in unmittelbarer Nähe zum Wanderweg liege, sei zu Pfingsten teilweise zusammengebrochen. Verletzt worden sei dabei niemand. Die Feuerwehr habe entsprechende Hinweisschilder angebracht. Als Ausweichroute sollte der Weg über Hainweg und Burgstraße genutzt werden. (dpa)

17.50 Uhr: Kandidat lässt sich für zwei Parteien zur Kommunalwahl aufstellen

Bei den anstehenden Wahlen am Sonntag steht im Wartburgkreis ein parteiloser Kandidat gleich für zwei Parteien auf unterschiedlichen Listen. Michael Brodführer (CDU) respektiert die Entscheidung seines Ortsverbandes.

17.28 Uhr: Uni-Projekt gibt Orientierung vor der Kommunalwahl

Am Wochenende sind die Thüringerinnen und Thüringer an die Wahlurne gerufen. In diesen Landkreisen und Städten gibt ein spezielles Projekt Orientierung.

16.55 Uhr: Björn Höcke bittet Anhänger um Spenden für Gerichtskosten

Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke verdient rund 9000 Euro – netto. Offenbar nicht genug für seine Gerichtskosten. Die sollen nun seine Anhänger bezahlen.

16.26 Uhr: Thüringer Ministerien fordern 2500 neue Stellen trotz Minus in der Steuerschätzung

Für den kommenden Landesetat 2025 haben die Ministerien laut Finanzministerin Heike Taubert (SPD) rund 2,06 Milliarden Euro mehr verlangt, als die Steuerschätzung hergibt. Die Landesregierung hat in den steuerstarken Jahren keine Vorsorge getroffen, kritisiert CDU-Fraktionschef Mario Voigt.

15.41 Uhr: Auftragsmord von Schöten: Wie das Landgericht Erfurt „VP Sonja“ schützt

Der heimliche Einsatz einer Schweizer Polizistin half, den 20 Jahre alten Mord von Schöten aufzuklären. Wie genau, das könnte geheim bleiben. Was bis jetzt dazu bekannt ist.

14.57 Uhr: Nach Attacke beim Pokalfinale: Trainer zeigt Prügel-Fan an

Fast 900 Zuschauer wollten am vergangenen Freitag in Erfurt das Fußball-Kreispokalfinale zwischen Empor Buttstädt und dem SV Großrudestedt miterleben. Nachdem beim Spiel alles friedlich geblieben war, sorgten einige Wenige nach dem Schlusspfiff für Krawall.

14.36 Uhr: Ohne Zuwanderung fehlen 123.000 Arbeitnehmer in Thüringen

Etliche Firmen in Thüringen können offene Stellen nicht besetzen oder bekommen keine Azubis. Laut einer Studie lässt sich das Fachkräfteproblem ohne mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland nicht lösen.

14 Uhr: Erfurt wird zu einer riesigen Showbühne

Vom 14. bis 16. Juni steigt das 47. Krämerbrückenfest in Erfurt. Über 150 Programmpunkte unterschiedlicher Genres erwarten die Besucher an neun Veranstaltungsorten. Alle aktuellen Infos finden Sie hier.

13.50 Uhr: Mann bei Tauchunfall lebensgefährlich verletzt

Immer wieder kommt es im Sundhäuser See in Nordhausen zu Tauchunfällen. Vergangenes Jahr starben dort zwei Menschen. Nun gab es wieder ein Unglück.

13.20 Uhr: Kommunalpolitiker fährt im Wartburgkreis zweigleisig

Tickets von AfD und CDU: Bei den Kommunalwahlen in Thüringen fährt ein Kandidat zweigleisig und steht auf der CDU-Liste für eine Stadtratswahl und auf der Liste der AfD bei der Kreistagswahl.

13.15 Uhr: Freistaat verleiht Thüringer Kulturnadeln

Vier ehrenamtliche Kulturschaffende werden dieses Jahr vom Freistaat und dem Kulturrat Thüringen für ihr Engagement mit einer Kulturnadel geehrt. Das teilte eine Sprecherin des Kulturrats am Dienstag in Erfurt mit. Das sind die vier Preisträger 2024.

11.57 Uhr: Sattelzug kippt um - Fahrer schwer verletzt

Ein Sattelzug ist auf der A38 bei Berga (Landkreis Mansfeld-Südharz) in Fahrtrichtung Göttingen verunglückt. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Fahrbahn ist teilweise gesperrt.

11.50 Uhr: Thüringen nimmt 112 Millionen Euro weniger Steuern ein als prognostiziert

Die aktuelle Steuerschätzung geht für dieses Jahr von Mindereinnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 112 Millionen Euro aus. Dieser basiert allerdings noch auf der Steuerschätzung vom Mai 2023. Gegenüber der Steuerschätzung vom Oktober 2023 verbleiben Mindereinnahmen in Höhe von 56 Millionen Euro, heißt es in einer Vorlage für die Kabinettssitzung.

9.13 Uhr: Streit der AfD Saalfeld-Rudolstadt sorgt bundesweit für Schlagzeilen

Die skurrile Situation, dass Björn Höcke Wahlkampf gegen die eigene Partei macht, zieht das Interesse der überregionalen Medien auf sich. Was das bedeutet.

7.50 Uhr: Ramelow: „Emotionale Fremdheit“ gegenüber Grundgesetz überwinden

Anlässlich des 75. Jahrestags der Grundgesetz-Verkündung schlägt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) vor, das Regelwerk per Volksabstimmung zur deutschen Verfassung zu machen. Ein solcher Schritt würde in Ostdeutschland eine „emotionale Fremdheit“ gegenüber dem Grundgesetz überwinden helfen, erklärte der Linken-Politiker in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“

7.05 Uhr: Rund 2000 Schüler in Austauschprogrammen

In Thüringen nehmen dieses Schuljahr rund 2000 Schülerinnen und Schüler an einem Gruppenaustauschprogramm mit dem Ausland teil. Im vergangenen Schuljahr waren es rund 1800, wie das Thüringer Bildungsministerium auf Anfrage mitteilte. Die Zahlen beziehen sich auf staatliche Schulen.

6.10 Uhr: Kostspielige Aufrüstung: Millionen für Alarmierungstechnik bei der Thüringer Polizei notwendig

Die Zentrale der Thüringer Polizei braucht einen neuen Betreiber. Damit wird eine weitere Millioneninvestition in die Technik der Polizei fällig – und muss, im Idealfall, binnen eines Jahres umgesetzt werden, damit auch über den Juni 2025 hinaus eine verlässliche Alarmierung von Polizei im Ernstfall möglich ist.

6 Uhr: Unwetterwarnung: Gewitter und teilweise Starkregen

Nach einem sonnigen Morgen müssen sich die Menschen in Thüringen auf Gewitter und teilweise starken Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist ab dem Nachmittag mit aufkommendem Regen und Unwettern zu rechnen. Abends seien dann südlich des Thüringer Waldes Starkregen und Sturmböen möglich. Die Temperaturen steigen tagsüber bis auf 25 Grad.

Montag, 20. Mai

17.15 Uhr: Hunderte Lehrer quittieren in Thüringen den Dienst

Pro Jahr werfen in Thüringen mehrere Hundert Pädagogen das Handtuch und geben den Beruf auf. Welche Gründe der Lehrerverband dafür sieht und was er deshalb fordert.

16.20 Uhr: Radfahrer in Eisenach von Motorrad erfasst und schwer verletzt

Bei einer Ausfahrt mit einer Motorradkolonne ist eine Frau mit einem Radfahrer kollidiert. Der Mann musste schwer verletzt per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

14.45 Uhr: Dienstältester deutscher Landrat scheidet aus dem Amt: „So oft wollte ich aus der CDU austreten“

Der dienstälteste Landrat Deutschlands scheidet im 35. Dienstjahr aus, weil er altersbedingt nicht noch einmal für das Amt im Landkreis Eichsfeld kandidieren darf. Er war oft dicht davor, seine Partei zu verlassen. Warum, erklärt Werner Henning (CDU) im Interview mit unserer Zeitung.

13.53 Uhr: Nach Absage von Mark-Forster-Konzert in Erfurt: Polizei rückt aus kuriosem Grund aus

Sänger Mark Forster sollte zu Pfingsten in Erfurt auftreten. Doch das Konzert wurde abgesagt. Vermeintliche Einbrecher in der Messehalle riefen die Polizei auf den Plan. Dann wurde es kurios.

13.12 Uhr: Blankenhain im Fußball-Fieber: Die große Lust nach der schweren Last

Riesenball, Blumenbeet und Fanmeile: Der 6700-Einwohner-Ort Blankenhain im Weimarer Land macht sich für die EM bereit.

10.54 Uhr: Thüringer warten über einen Monat auf Elterngeld

Wer in Elternzeit geht, kann mit dem Elterngeld Miete oder andere Ausgaben bestreiten. Doch die Bearbeitung der Anträge dauert. In einem Kreis müssen frisch gebackene Eltern besonders lange warten.

Sonntag, 19. Mai

20.10 Uhr: Thüringer Museen fordern mehr Unterstützung von Politik

Seit 1978 wird weltweit jährlich der Internationale Museumstag gefeiert – als gemeinschaftliche Aktion, um in der Öffentlichkeit auf die Situation der Museen aufmerksam zu machen. Thüringen feierte seine Auftaktveranstaltung diesmal im Schillerhaus Rudolstadt mit einer Podiumsdiskussion und anschließenden Workshops. 50 der über 240 Thüringer Museen öffneten am Pfingstsonntag ihre Türen und boten ein abwechslungsreiches Programm mit exklusiven Führungen und Einblicken in die Museumsarbeit sowie vielen Mitmachaktionen.

19.08 Uhr: Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises: Unfall, Notarzt, Krankenhaus

Der Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises, Harald Zanker (SPD), musste nach einem Unfall am Sonntagvormittag mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er hat sich erneut die Hüfte gebrochen. Am Dienstag soll er operiert werden.

18.27 Uhr: Gewitterwarnung für Teile Thüringens

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Teile Thüringens eine Warnung wegen starken Gewitters am Sonntagabend ausgesprochen. Betroffen seien die Landkreise Gotha, Sömmerda und Weimarer Land, der Saale-Holzland-Kreis sowie die Städte Erfurt, Jena und Weimar, teilte der DWD mit. Es bestehe unter anderem Gefahr durch Blitzschlag, umstürzende Bäume oder Aquaplaning.

18 Uhr: Unüberhörbare Demo führt zum Erfurter Domplatz

Vom Nordbahnhof zum Domplatz ist die Freie Kulturkarawane durch die Stadt gezogen. Mehr als 1000 Menschen nahmen teil.

16.45 Uhr: Kurioses Wahlplakat: Die Geschichte hinter diesem einzigartigen Erfurter Kandidaten

Für mehr Sicherheit oder mehr Schulen wollen sich gleich mehrere Parteikandidaten stark machen - aber nur einer streitet für ein spezielles und bezahlbares Mahl.

15.44 Uhr: Frau will in Sondershausen Milben bekämpfen und zündet Balkon an

Eine Frau wollte Milben auf ihrem Balkon bekämpfen. Ihre Bemühungen endeten in einem Balkonbrand.

15 Uhr: FC Rot-Weiß mit Remis in Chemnitz

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat sich mit einem Remis aus der Regionalliga-Saison verabschiedet. Beim 2:2 gegen den Chemnitzer FC schlug ein Erfurter Stürmer gleich zweimal zu.

14.54 Uhr: FC Carl Zeiss Jena verabschiedet sich mit Sieg aus der Regionalliga-Saison

Den sportlich bedeutungslosen Erfolg gegen den FC Eilenburg nutzt Jena für Ehrungen und Verabschiedungen. Die Partie im Schnellcheck:

12.46 Uhr: CDU-Fraktion: Kinder besser vor Gewalt und Missbrauch schützen

In einigen Bundesländer gibt es sie schon: Childhood-Häuser, in denen Kindern nach Missbrauch und Gewalt traumagerecht geholfen wird. Die CDU hält solch eine Einrichtung auch in Thüringen für nötig.

11.28 Uhr: Vier Verletzte nach Spritztour im Ilm-Kreis

Unter Alkoholeinfluss hat eine 16-Jährige im Ilm-Kreis einen Unfall verursacht. Die Jugendliche verlor in Böslenben-Wüllersleben in einer Kurve die Kontrolle über ein sogenanntes Mopedauto, das dann umkippte. Vier Personen wurden verletzt.

11 Uhr: Zwei Verletzte nach gewalttätigen Übergriffen in Weimar

Bei gewalttätigen Übergriffen in der Weimarer Innenstadt sind zwei junge Männer verletzt worden. In beiden Fällen ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.

10.16 Uhr: Drei Erfurter und ihre schräge Wahlkampfidee

Sie treten für drei verschiedene Parteien zur Stadtratswahl an, werben aber gemeinsam um Stimmen. Nicht jeder findet das so unproblematisch wie sie.

9.31 Uhr: Regen und Gewitter an Pfingsten in Thüringen

Ungemütliches Wetter ist für Pfingsten in Thüringen angekündigt. Regen, Gewitter und starker Wind erwarten die Menschen im Freistaat. Im Eichsfeld ist Starkregen möglich.

8.44 Uhr: Trotz hoher Energiekosten kein Anstieg der Mietschulden in Thüringen

Hunderttausende Thüringer wohnen zur Miete. Vor allem die Nebenkosten sind gestiegen, Menschen mit niedrigem Einkommen leiden besonders darunter. Trotzdem bleiben nur wenige ihre Miete schuldig.

7.23 Uhr: ThSV Eisenach zwingt Flensburgs Weltstars in die Knie

Der ThSV Eisenach spielt auch in der nächsten Saison erste Liga. Gegen Favorit Flensburg gelang ein Sensationssieg.

Samstag, 18. Mai

22.05 Uhr: Aufgeheizte Stimmung beim Kreispokalfinale: Trainer muss nach Faustschlag ins Krankenhaus

Nach einem Fußballspiel zweier Teams aus dem Landkreis Sömmerda kam es zu einem Streit zwischen rivalisierenden Fanlagern. Ein Trainer bekam einen Faustschlag aufs Auge.

21.30 Uhr: Technisches Hilfswerk aus Thüringen hilft bei Unwetter-Einsatz im Saarland und in Rheinland-Pfalz

Ehrenamtliche Helfer des Technischen Hilfswerks aus Thüringen und Sachsen haben sich am Samstag auf den Weg ins saarländische und rheinland-pfälzische Hochwassergebiet gemacht. Wie das THW mitteilt, haben die starken Regenfälle von Tief „Katinka“ am Freitag in vielen Städten und Gemeinden in den Bundesländern Saarland und Rheinland-Pfalz zu großflächigen Überflutungen und Schäden an der Infrastruktur geführt. Die ehrenamtlichen THW-Einsatzkräfte werden zusammen mit den Einheiten, die sich seit Freitag im Schadensgebiet befinden, der Bevölkerung nach den starken Regenfällen helfen.

21 Uhr: Eisenach schafft mit Sieg gegen Flensburg-Handewitt den Klassenerhalt

Der ThSV Eisenach sichert sich den Klassenerhalt mit dem ersten Pflichtsieg gegen die SG Flensburg-Handewitt. Der Handball-Bundesligist gewann gegen den Tabellen-Dritten am Samstagabend mit 28:27 (14:13). Bester Werfer vor 3082 Zuschauern in der Werner-Aßmann-Halle war Manuel Zehnder mit zwölf Treffern, davon zwei Siebenmeter. Marco Grgic traf siebenmal. (dpa)

20.35 Uhr: Thüringer HC siegt souverän in Solingen

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihre letzte Auswärtsaufgabe in dieser Bundesliga-Saison souverän gelöst. Das Team von Trainer Herbert Müller gewann am Samstagabend beim Tabellenvorletzten HSV Solingen-Gräfrath 76 mit 38:32 (18:15) und besiegelte so den Abstieg der Gastgeberinnen. Johanna Reichert war mit neun Toren beste Werferin des THC, der nach dem zehnten Auswärtssieg in dieser Saison nun bei 39:11 Punkten steht. (dpa)

19.45 Uhr: Hunderte ziehen bei pro-palästinensischer Demo durch Erfurt

Eine bis zum offiziellen Ende der Kundgebung friedlich gebliebene pro-palästinensische Demonstration ist am Samstagnachmittag durch die Erfurter Innenstadt gezogen. Der von starker Polizeipräsenz begleitete Protestmarsch, zu dem Teilnehmer unter anderem aus Jena, Weimar und Leipzig angereist waren, zählte zeitweise rund 300 Demonstranten. Anlass war der palästinensische Nakba-Gedenktag am vergangenen Mittwoch.

19.09 Uhr: Halle-Attentäter verweigert ärztliche Behandlung in Erfurter Klinik

Der Attentäter von Halle befindet sich weiterhin in einem Erfurter Krankenhaus. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte er ärztliche Behandlungen bis zum späten Samstagnachmittag abgelehnt, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

18.22 Uhr: Trabi für 12.500 Euro bei Ebay: Liebeserklärung an Trabant, Wartburg und Co. in Mühlhausen

Blauer Dunst liegt jährlich am Pfingstwochenende in der Luft. Das Aroma der Zweitakt-Motoren lässt in Erinnerungen schwelgen. Trabant, Wartburg und Co.: Es ist eine Liebeserklärung an DDR-Oldtimer, die hier rund 450 Fahrzeuge und deren Fans vereint. Das Trabant- und IFA-Treffen am Mühlhäuser Schwanenteich hat Kultstatus erreicht. „Hier kommen Freunde zusammen“, sagt André Thon vom Trabantclub Mühlhausen, der das Treffen zum 27. Mal organisierte.

Den weitesten Weg im Trabi hatten zwei Männer aus der Schweiz und aus den Niederlanden. Der Rest reiste aus ganz Deutschland an, aus allen Himmelsrichtungen. Viele nehmen sich seit Jahren extra übers Pfingstwochenende Urlaub für das Treffen.

17.40 Uhr: Mehr als 100 Aktionen zum Museumstag in Thüringen

Zum Internationalen Museumstag präsentieren sich am Sonntag in Thüringen wieder viele Häuser ihren Besuchern. Nach Angaben des Thüringer Museumsverbands beteiligen sich mehr als 50 Häuser im Freistaat. Unter dem diesjährigen Motto „Museen mit Freude entdecken“ stehen den Angaben zufolge mehr als 100 Aktionen auf dem Programm. Dazu gehören neben neuen Ausstellungen unter anderem auch Sonderführungen sowie Mitmach- und Familienangebote. Der Eintritt dafür sei vielerorts frei.

Die diesjährige Auftaktveranstaltung (11.00 Uhr) im Schillerhaus in Rudolstadt widmet sich der Literatur. Thüringen besitze viele herausragende Literaturmuseen, die sich zu dem gemeinsamen Projekt «Poesie der Dinge» zusammengeschlossen haben. 15 Autoren haben sich dabei mit Objekten in fünf Museen poetisch auseinandergesetzt. Die zeitgenössischen Schriftsteller haben laut dem Verband ihren ganz persönlichen Blick auf die Exponate und die Häuser in ihren Texten eingebracht und in einer Publikation veröffentlicht. (dpa)

16.58 Uhr: Darum fällt das Konzert von Mark Forster am Pfingstsonntag ins Wasser

Kurzfristig abgesagt hat Mark Forster sein Konzert, das für Sonntag in der Erfurter Messehalle angekündigt war. Schon in Augsburg war sein Auftritt entfallen. Das ist der Grund.

16 Uhr: Mehrere Demonstrationen für Demokratie und Vielfalt in Thüringen

Hunderte Menschen sind am Samstag thüringenweit für Demokratie und Weltoffenheit auf die Straße gegangen. Zu dem Aktionstag hatte die Initiative „Weltoffenes Thüringen“ aufgerufen. In mehreren Städten wie in Eisenach, Jena und Weimar gab es Demonstrationen, Demokratiefeste, Musik und Gespräche.

15.37 Uhr: Zwei weitere Fluglinien starten ab dem Flughafen Erfurt in Richtung Türkei

Seit dem Wochenende können Urlauber mit zwei weiteren Fluglinien von Erfurt aus in Richtung Antalya abheben. Eine davon startete am Freitag sogar einen täglichen Betrieb.

14.41 Uhr: Auffahrunfall im Wartburgkreis: 15-jähriger Simson-Fahrer schwer verletzt

Ungebremst ist ein Fahrer mit seiner Simson auf ein wartendes Auto aufgefahren. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall im Wartburgkreis schwer verletzt.

13.22 Uhr: Ehepaar tot im Altenburger Land gefunden - Kripo ermittelt

Zwei Leichen wurden in der Wohnung eines Wintersdorfer Mietshauses entdeckt. Dabei soll es sich um ein Ehepaar, 61 und 65 Jahre alt, handeln. Was bsiher bekannt ist:

13 Uhr: Gothaer Ekhof-Festival sucht wieder Kulissenschieber

Für die Verwandlung der barocken Bühne des Ekhof-Theaters in Gotha werden wieder Helfer mit starken Muskeln gesucht. Bei den Aufführungen zum alljährlichen Ekhof-Festival werden - für die Besucher unsichtbar - die Kulissen noch wie anno 1687 nahezu lautlos im „Untergrund“ bewegt. Allein deshalb reisten aus ganz Deutschland Theaterliebhaber an, die diese Verwandlung mit viel Applaus würdigten, teilte die Friedenstein Stiftung Gotha mit. (dpa)

12.32 Uhr: Voller Saal bei Höcke in Greiz: Medien müssen draußen bleiben

Rund 100 Teilnehmer einer bunten Gegendemo hatten Aufstellung genommen gegenüber dem Eingang der Gaststätte „Reißberg 04“ in Greiz. Der Grund: Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke, der auch in Greiz zur Landtagswahl antritt, hatte zu einem „Bürgerdialog“ in das Gasthaus eingeladen, in dem regelmäßig auch andere Parteien und politische Gruppen tagen.

11.47 Uhr: Innenministerium: Unterkunft in Hermsdorf soll Ende Mai leer sein

Zwischenzeitlich harrten Hunderte Geflüchtete in einer zur Unterkunft umgebauten Halle in Hermsdorf aus. Nun sind es noch rund 170. Innenminister Maier will die Halle bis Ende Mai leer sehen.

11.20 Uhr: Große Thüringer Städte planen keine Public Viewings zur EM

Zur WM 2006 waren in Thüringer Städten Tausende Menschen zum Public Viewing zusammengekommen. Bei der diesjährigen Fußball-EM im eigenen Land fallen die Feste voraussichtlich kleiner aus.

10.12 Uhr: Rund 19.000 Bewerber für Wahlen der Kommunalparlamente in Thüringen

In knapp einer Woche wählen die Thüringer vielerorts Bürgermeister, Landräte und Gemeinderäte. In manchen Orten bleibt der Stimmzettel aber leer.

9.43 Uhr: Starke Polizeipräsenz am Helios Klinikum Erfurt: Strafgefangenen zur medizinischen Versorgung gebracht

Am Freitagmittag sorgte eine große Polizeipräsenz am Erfurter Helios-Klinikum für Aufsehen. Ein Strafgefangener wurde zu einer Behandlung gebracht. Laut Medienberichten soll es sich um den Attentäter von Halle handeln.

8 Uhr: Thüringer Zoos machen steigende Kosten zu schaffen

Während der Betrieb immer teurer wird, versuchen Tierparks und Zoos in Thüringen, deutliche Preissteigerungen zu vermeiden. Nötige Sanierungen müssen teilweise verschoben werden.

7.35 Uhr: Thüringer Wissenschaftler vermehrt von Anfeindungen betroffen

Thüringer Universitäten beklagen verbale Attacken auf ihre Wissenschaftler. Diese beschränken sich nicht nur auf Hasskommentare im Netz.

Freitag, 17. Mai

21.45 Uhr: Leserfrage: Darf ich ein Wespennest einfach vernichten?

Wir beantworten Leserfragen, diesmal geht es um ein Wespennest in einem Fahrradschuppen sowie Mäuse und Füchse, die einem Leser das Leben schwer machen.

21 Uhr: Unzufriedenheit und Frustration bei Thüringer Landwirten

Die Stimmung unter den Thüringer Landwirten sei mies, weil sie weniger Geld im Portemonnaie haben, als in den Vorjahren. So fasste der Vizepräsident des Thüringer Bauernverbandes, Lars Fliege, die aktuelle Situation zusammen. Entscheidungen zur Ausrichtung der Agrarpolitik in Brüssel und Berlin hätten lange gedauert und dadurch zu einer breiten Verunsicherung und Frustration unter Landwirten geführt. Das alles habe in den Bauernprotesten seinen Ausdruck gefunden. „Wir waren nicht allein auf der Straße, da waren auch Handwerker, Spediteure und andere Unternehmer“, so Fliege. Beleg für eine gesellschaftliche Unzufriedenheit.

20.24 Uhr: Massive Zerstörung und Attacken im Wahlkampf: Wahlhelfer aus Ostthüringen lässt sich nicht einschüchtern

Der Wahlkampf ist aufgeheizt. Quer durch Thüringen zieht sich ein Bild der Zerstörung, wenn man auf die allerorten aufgehängten Plakate schaut. In einer Woche sollen die Menschen im Land ihre Oberbürgermeister und Landräte, Stadt- und Gemeinderäte bestimmen. Am 26. Mai findet die Kommunalwahl statt, zwei Wochen später die Stichwahlen und die Europawahl. Dafür wird seit Wochen plakatiert – und zerstört. Philipp Herrmann (36) ist seit 2017 SPD-Mitglied. Er wurde vor wenigen Tagen beim Verteilen von Flyern attackiert.

19.38 Uhr: Vielen Jenaer Wahlplakaten fehlt ein wichtiges Detail: Wie teuer wird das?

Vielen Jenaer Wahlplakaten fehlt ein wichtiges Detail: Das Impressum, auf dem Interessenten nachlesen können, unter welcher Anschrift sie den Verfasser erreichen. Laut Thüringer Pressegesetz muss ein Druckwerk diese Information bieten. Bußgelder werden bei Verfehlungen angedroht.

19.12 Uhr: CDU-Landrätin Schweinsburg: „Mario Voigt ist intelligent. Ob er immer klug ist, weiß ich nicht“

Die scheidende Greizer Landrätin und Präsidentin des Landkreistages spricht im Interview über die Schwächen ihrer Partei, den Umgang mit der AfD und Zukunftspläne.

18.16 Uhr: Rebellion oder „Sturm im Wasserglas“? AfD-Bundesvize wirft Parteifreunden unprofessionelles Verhalten vor

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der AfD, Stephan Brandner, wirft einigen Thüringer Parteifreunden vor, der Partei mit ihrem aktuellen Verhalten im Kommunalwahlkampf zu schaden. Hintergrund ist ein Streit in der AfD im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. „Dort werden von einigen Mitgliedern Einzelinteressen über das Interesse der Gesamtpartei gestellt und sowas ist Mist“, sagte Brandner.

17.50 Uhr: Wenn jede Sekunde zählt: Familie aus Mühlhausen kämpft für die letzten Wünsche ihres kleinen Sohnes

Der vierjährige Joel aus Mühlhausen kämpft gegen einen unheilbaren Gehirntumor. Seine Familie und viele Unterstützer versuchen, ihm die verbleibende Zeit so schön wie möglich zu gestalten. Das ist Joels bewegende Geschichte.

16.43 Uhr: Richtungsstreit an Weimars Franz-Liszt-Hochschule

In schrillen Misstönen tobt zurzeit ein Richtungsstreit an Weimars Franz-Liszt-Hochschule, von Harmonie keine Rede. Offenbar gerät der Haushalt zusehends aus den Fugen; für die nahe Zukunft fürchtet man drastische Sparzwänge. In dieser Extremlage müssen die Hochschulgremien jetzt über den „Struktur- und Entwicklungsplan (STEP) bis 2030“ beraten. Ein erster Entwurf sieht krasse Einschnitte vor, darunter die komplette Abwicklung des Instituts für Alte Musik.

15.52 Uhr: Höcke will diese TV-Moderatorin anzeigen

Sie hat sich zwar distanziert und ihren Eintrag im Internet gelöscht. Dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke ist es aber egal. Er kündigt rechtliche Schritte an.

15.38 Uhr: Eisenberger Flüchtlingsunterkunft wird erweitert - Wohnmodule geplant

Die Flüchtlingsunterkunft des Landes in Eisenberg soll mit Wohnmodulen erweitert werden. Damit könnten zusätzlich 228 Flüchtlinge untergebracht werden, teilte das Innenministerium am Freitag nach einem Besuch von Innenminister Georg Maier (SPD) in Eisenberg mit. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden dort voraussichtlich im September in Summe rund 450 Flüchtlinge eine angemessene Unterkunft haben. Maier kündigte demnach eine Vereinbarung mit der Stadt Eisenberg an, in der Lärmschutz- und Sicherheitsfragen verbindlich und damit für alle verlässlich geregelt werden.

15 Uhr: Prozess gegen Hauptmann - Verdacht einer Ordnungswidrigkeit

Der frühere Südthüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann muss sich vor Gericht verantworten. Das Landgericht Meiningen ließ eine Anklage gegen Hauptmann zu, wie die Behörde mitteilte. Das „Freie Wort“ hatte am Freitag zuerst über die Eröffnung des Hauptverfahrens berichtet. Demnach soll das Verfahren nicht wie von der Staatsanwaltschaft gefordert vor einem Strafrichter, sondern vor einem Ordnungswidrigkeitenrichter geführt werden. Es bestehe der Verdacht einer leichtfertigen Steuerverkürzung und damit einer Ordnungswidrigkeit. Für eine vorsätzliche Straftat der Steuerhinterziehung bestehe hingegen kein hinreichender Tatverdacht. Wann der Prozess beginnt, war zunächst nicht bekannt. (dpa)

14.12 Uhr: Geld für 700 Stellen: Förderung für Freiwilligendienste in Thüringen gesichert

Viele Jugendliche arbeiten nach dem Schulabschluss freiwillig im Pflegeheim oder in der Denkmalpflege. Die Freiwilligendienste werden unter anderem von Bund und EU gefördert.

13.25 Uhr: Sozialversicherungsbetrug: Durchsuchungen und Festnahmen in Nordthüringen

Sie sollen Sozialversicherungsbeiträge in Millionenhöhe vorenthalten haben. Jetzt klickten bei drei Beschuldigten aus Nordthüringen die Handschellen.

12 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Ramelow: Rentensystem nicht verhunzen

Die FDP sorgt mit ihrem Vorstoß, die abschlagsfreie Rente mit 63 abzuschaffen, für Aufsehen. Thüringens Ministerpräsident Ramelow kann dem nichts abgewinnen und schlägt etwas ganz anderes vor.

11.25 Uhr: Fleischerzeugung in Thüringen gestiegen

In Thüringen werden wieder mehr Tiere geschlachtet. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden 70.325 Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Pferde getötet und damit 1783 mehr als im ersten Quartal des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mitteilte. Das sei ein Anstieg von 2,6 Prozent. Vor allem wurden wieder mehr Rinder geschlachtet. Aus den geschlachteten Tieren wurden von Januar bis März 11.710 Tonnen Fleisch erzeugt. Die Schlachtmenge stieg damit in dem Vergleichszeitraum um 426 Tonnen beziehungsweise 3,8 Prozent. Die Zahl der Schlachtungen in Thüringen war in den vergangenen sieben Jahren stetig gesunken. (dpa)

10.44 Uhr: So springt die Stadt Jena mit „Science City“ als Namenssponsor ein bei den Basketballern

Nach dem Ausstieg der Jenaer Firma „Medipolis“ als Namenssponsor für die Jenaer Zweitliga-Basketballer ist die Stadt nun eingesprungen. Das Engagement gilt für ein Jahr, zumal der im Mai neu zu wählende Stadtrat Mitsprache haben muss.

9.16 Uhr: Bröckelnde Fassade in Erfurt: Das muss der Eigentümer unternehmen

Von einem Gründerzeithaus in der Schmidtstedter Straße fielen plötzlich Steine auf die Straße. Feuerwehr, THW und Bauexperten rückten an. Wie geht es nun weiter?

8.36 Uhr: Wolken, Wind und Regen am Freitag in Thüringen

Wolken und Regen bestimmen das Wetter am Freitag in Thüringen. Zwischendurch frischt der Wind auf und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Die Temperaturen erreichen 16 bis 20, im Bergland 12 bis 17 Grad. In der Nacht zum Samstag regnet es weiter bei 13 bis zehn, im Bergland bis sieben Grad. Am Samstag zeigt sich die Sonne kaum, die Meteorologen kündigen viele Wolken und gelegentlich Regen an. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 21, im Bergland bei 15 bis 18 Grad.

8 Uhr: Erfurt hat genehmigten Doppelhaushalt 2024/25

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat der Stadt Erfurt den Doppelhaushalt für die Jahre 2024/25 genehmigt. Erstmals sei das Haushaltsvolumen über eine Milliarde Euro gestiegen, teilte die Behörde am Freitag mit. Im laufenden Jahr seien rund 900 Millionen Euro für den regulären Betrieb und rund 135 Millionen Euro für den Vermögenshaushalt vorgesehen. Im Jahr 2025 seien es etwa 915 Millionen Euro für den regulären Betrieb und 130 Millionen Euro für den Vermögenshaushalt. (dpa)

7.47 Uhr: „Aufgepeppt!“ – Schlössertage erwarten wieder tausende Besucher

Ausstellungen, Führungen, Konzerte: Die Thüringer Schlössertage locken an diesem Pfingstwochenende wieder mit einem vielseitigen Programm. In 16 Residenzen und Gärten werden dazu bis Pfingstmontag tausende Besucher erwartet, wie die Schatzkammer Thüringen mitteilte.

7.02 Uhr: Neue Alkoholverbotszone in Eisenach gilt ab sofort

In einer neuen Alkoholverbotszone in Eisenach ist es ab sofort verboten, öffentlich Alkohol zu trinken. Aber reichen Schilder, um das Verbot durchzusetzen?

6.18 Uhr: Grabenkämpfe in der Thüringer SPD: „Maier als Parteivorsitzender inzwischen nur noch geduldet“

Der linke Flügel der Sozialdemokraten fühlt sich von Landesparteichef Georg Maier ausgebootet. Durch die Partei geht ein tiefer Riss.

