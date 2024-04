Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 29. März bis 7. April 2024.

Sonntag, 7. April

21 Uhr: Auto brennt auf A9 - Autobahn kurzzeitig gesperrt

Die A9 bei Schleiz musste am Sonntagabend teilweise gesperrt werden. Hintergrund war ein brennendes Auto zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin kurzzeitig komplett gesperrt werden.

15 Uhr: Rot-Weiß Erfurt verliert Auswärtsspiel in Babelsberg

Der FC Rot-Weiß bleibt auswärts ein Punktelieferant. Trotz einer Führung blieb der FC Rot-Weiß Erfurt mit dem 1:3 (1:2) beim SV Babelsberg 03 im achten Regionalligaspiel in Folge ohne Sieg. Ein Spieler der Heimmannschaft stach besonders heraus.

14.30 Uhr: Werteunion hat ihren ersten Landesverband: Ex-CDU-Abgeordneter an die Spitze gewählt

In Bad Berka hat die Werteunion am Sonntag ihren Landesverband gegründet und einen zunächst drei Personen umfassenden Landesvorstand gewählt. Darunter ist auch der ehemalige Schatzmeister der CDU Thüringen.

13.25 Uhr: Mittlere bis hohe Waldbrandgefahr in Thüringen

In Thüringen hat sich die Waldbrandgefahr am Wochenende erhöht. Landesweit galt am Wochenende zumeist die Gefahrenstufe 3 für mittlere Waldbrandgefahr, wie aus einer Übersicht der Landesforstanstalt hervorging. Im Forstamt Bad Berka (Kreis Weimarer Land) galt sogar die zweithöchste Warnstufe 4, bei der öffentlich zugängliche Grillplätze und Feuerstellen gesperrt werden und es zu punktuellen Waldsperrungen kommen kann. Die Landesforstanstalt hatte vor dem Wochenende vor erhöhter Waldbrandgefahr gewarnt. Die Frühjahrsmonate März und April gelten neben dem Hochsommer als Waldbrandrisikomonate, weil noch vertrocknetes altes Laub und verdorrtes Gras die Böden bedeckt. Es kann sich rasch entzünden.

Bei Gera kam es am Samstag bereits zu einem kleineren Waldbrand. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, löschte die Feuerwehr in einem Waldstück zwischen Collis und Kaimberg ein Feuer auf einer Fläche von 20 bis 30 Quadratmetern. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, da das Feuer nach ersten Erkenntnissen an unterschiedlichen Stellen ausgebrochen war. (dpa)

11 Uhr: 20-Jähriger nach Abi-Feier im Landkreis Greiz durch Unbekannten schwer verletzt

Von einem Unbekannten schwer verletzt wurde ein 20-Jähriger im Landkreis Greiz. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er in ein Krankenhaus nach Jena verlegt werden musste. Die Polizei sucht Zeugen.

9.30 Uhr: Früherer „Tatort“-Kommissar Peter Sodann gestorben

Der Schauspieler Peter Sodann ist tot. Der gebürtige Meißener starb am Freitag im Alter von 87 Jahren in Halle an der Saale, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf Sodanns Familie berichtet. Bekannt wurde er unter anderem als „Tatort“-Kommissar Bruno Ehrlicher in Dresden und Leipzig.

9.15 Uhr: Welpe aus Gartenlaube gerettet

Feuerwehr und Rettungskräfte mussten einen Hund aus einer Gartenlaube im Wartburgkreis befreien. Ohne Wasser und Futter war das Tier bei sommerlichen Temperaturen eingesperrt.

Samstag, 6. April

19 Uhr: Temperaturrekorde in Thüringen geknackt

In Thüringen war es am Samstag nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes vielerorts so warm wie noch nie Anfang April. Die wärmste Ecke sei am Samstag das Thüringer Becken gewesen, wo das Thermometer über 27 Grad kletterte. In diesem Ort wurde die Höchsttemperatur gemessen.

13.40 Uhr: Drei Tote bei Unfall im Ilm-Kreis

Am Samstag hat es einen tödlichen Unfall im Ilm-Kreis bei Gräfinau-Angstedt gegeben. Was bisher bekannt ist.

13.15 Uhr: Thüringer FDP wählt Kemmerich zum Spitzenkandidaten

Thomas Kemmerich wurde bei der FDP-Landesvertreterversammlung in Weimar zum Spitzenkandidaten gewählt. Kemmerich hat auch genaue Vorstellungen zu künftigen Koalitionen.

11 Uhr: So teuer ist die Theateraffäre schon jetzt für Erfurt

Die Affäre um mutmaßliche sexualisierte Vorfälle am Theater hat der Stadt Skandalschlagzeilen eingebracht - und kostet viel Geld. Für die Kosten von Gutachten zur Aufklärung von Vorwürfen am Theater Erfurt geht die Stadt von mindestens 320.000 Euro aus. Ein erster bislang nicht veröffentlichter Bericht habe rund 150.000 Euro gekostet, gab Erfurts Kulturdezernent Tobias Knoblich jetzt bekannt.

10 Uhr: Hauptbahnhof Erfurt am Morgen gesperrt - leblose Person im Gleis

Am Hauptbahnhof in Erfurt kam am Morgen der Zugverkehr zum Erliegen. Gegen halb 8 wurde eine Person im Gleisbett gemeldet. Rettungskräfte hätten nur noch den Tod feststellen können.

9.30 Uhr: Land Thüringen zahlt jedes Jahr Millionen an Impfopfer

Thüringen muss jährlich eine hohe Summe für anerkannte Opfer von Impfschäden zahlen. 90 Betroffene bekommen derzeit eine Rente. Manche Fälle stammen noch aus DDR-Zeiten.

9.10 Uhr: Carl Zeiss Jena gegen Cottbus: die Bilanz der Polizei

Nach dem 1:1 am Freitagabend im Regionalliga-Spiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und Energie Cottbus zieht die Polizei ein insgesamt positives Fazit. Vor dem Spiel sorgte der Fanmarsch von etwa 150 Jena-Anhängern kleinere Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch die Anreise der Gästefans sei demnach ohne Vorkommnisse verlaufen.

Einzig zu Beginn der zweiten Halbzeit zündeten Gästefans bengalische Feuer und kurz vor Spielende warfen Heimfans Becher Richtung Spielfeld. Bei der Abreise seien keine nennenswerten Vorkommnisse zu vermelden, sodass die Beamten von einem erfolgreichen und friedlichen Einsatz sprechen.

8.10 Uhr: So jagt die Polizei in Thüringen Autobahn-Raser

Es gibt Situationen, in denen selbst gestandenen Polizeibeamten wie Uwe Linke und Stefan Conrad für einen Moment das Herz in die Hose rutscht: Beispielsweise, wenn sie in extrem hohem Tempo einen Raser auf der Autobahn verfolgen und plötzlich jemand, ohne zu blinken, vor ihnen auf ihre Spur wechselt. Mit speziell ausgerüsteten Videofahrzeugen verfolgen die Beamten tagtäglich gravierende Verkehrsverstöße.

Freitag, 5. April

19.30 Uhr: Ministerien wollen keine Stellen an Thüringer Landesverwaltungsamt abgeben

Zur Verbesserung des Flüchtlingsmanagements sollten die Ministerien in Thüringen eigentlich Stellen an das zuständige Landesverwaltungsamt abgeben. Die sträuben sich jedoch, was Folgen für die Flüchtlinge hat.

18.45 Uhr: Parteigründer Hans-Georg Maaßen im Interview: „Die Werteunion redet mit allen“

Hans-Georg Maaßen, der die Partei aus der CDU heraus gründete, will nicht für den Thüringer Landtag kandidieren – aber sieht sich selbst bereit für ein anderes wichtiges Amt. Hier lesen Sie das ganze Interview.

15.40 Uhr: Werteunion gründet ersten Landesverband in Thüringen

Zwischen CDU und AfD will sich die sehr konservative Werteunion in Position bringen. Für die Landtagswahl in Thüringen sollen jetzt die Weichen gestellt werden.

13.16 Uhr: Eltern fordern bessere Kommunikation bei Bedrohungslagen

Die Thüringer Landeselternvertretung hat eine bessere Krisenkommunikation bei Bedrohungslagen an Schulen angemahnt. Bei Amok- oder Bombendrohungen habe es in jüngster Vergangenheit keine zeitnahe Kommunikation mit den Eltern gegeben, monierte die Landeselternvertretung in einer Mitteilung vom Freitag. „Lange bevor die Eltern von der Schulleitung informiert wurden, waren Kurzmeldungen mit Spekulationen in den Medien und sozialen Netzwerken kommuniziert und Gerüchte machten die Runde“, hieß es. Das habe für Unsicherheit bei den Eltern gesorgt. Die Landeselternvertretung forderte den flächendeckenden Einsatz von Apps, mit denen Schulleitungen die Eltern direkt erreichen könnten. (dpa)

12.32 Uhr: In illegaler Marihuana-Plantage mehr als 1000 Pflanzen beschlagnahmt

Bei einem Einsatz gegen eine illegale Marihuana-Plantage in Greiz hat die Polizei mehr als 1000 Pflanzen beschlagnahmt. Bei der Aktion am Donnerstag seien sechs Lkw-Ladungen mit Beweisen sichergestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Ermittelt werde gegen sieben 19 bis 36 Jahre alte Männer. Ihnen werde der gewerbsmäßige illegale Anbau beziehungsweise Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge zur Last gelegt. Die Männer waren bei dem Einsatz vorläufig festgenommen worden. Das Amtsgericht Gera hat nun über Untersuchungshaft gegen sie zu entscheiden. Die Polizei hatte die illegale Plantage auf einem früheren Fabrikgelände ausgehoben.

11.48 Uhr: „Knockout 51“-Verfahren: Haftbefehle gegen drei Männer aufgehoben

Im Verfahren um die rechtsextreme Kampfsportgruppe „Knockout 51“ hat das Thüringer Oberlandesgericht die Haftbefehle gegen drei der vier Beschuldigten aufgehoben. „Knockout 51“ war vor allem im Raum Eisenach aktiv, in der Gruppe hatten sich besonders gewaltbereite Rechtsextremisten versammelt.

10.50 Uhr: Gothaer Auswanderer bringt die Thüringer Küche nach Sri Lanka

Gunter Völker lebt seinen Traum. Meistens sonniges Wetter. Der Strand ist nicht weit entfernt. In seiner Küche kann er sich Tag für Tag verwirklichen. Und ganz nebenbei holt er Thüringer Gerichte nach Sri Lanka. Eigentlich stammt Gunter Völker aus Bad Tabarz. Heute genießt der 60-Jährige sein Leben im Indischen Ozean. In Hikkaduwa hat der gelernte Koch 2022 sein Lokal „Captain Gunni‘s Bistro & Restaurant“ eröffnet. Dort verkauft er neben lokalen Spezialitäten und deutschen Gerichten vor allem eine Besonderheit: Bratwurst.

9.36 Uhr: Umwelthilfe: Solarenergie in Großstädten in der Krise

Die Großstädte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hängen beim Ausbau der Solarenergie nach einer Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) deutlich hinterher. Dies habe die Auswertung der Daten aus dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur ergeben, teilte die DUH am Freitag in Berlin mit.

So müssten Magdeburg, Erfurt und Jena ab sofort jährlich den Photovoltaik-Zubau bis 2035 um mindestens 50 Prozent gegenüber den vergangenen zwei Jahren erhöhen. „Gemessen am Pariser Klimaabkommen sind wir weit entfernt von einer zufriedenstellenden Ausbaurate in deutschen Städten“, sagte die Bundesgeschäftsführerin der DUH, Barbara Metz. Bund und Länder müssten jetzt mit den richtigen Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass die Kommunen den dringend nötigen Sonnen-Turbo starten könnten. „Sonst gerät die Solarenergie in Deutschland weiter in die Krise“. (dpa)

9.20 Uhr: Fahrer hat Krampfanfall auf der Autobahn - Ersthelfer stoppen Auto auf der A4

Ein Autofahrer hat auf der A4 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ersthelfer stoppten den Mann in einer, wie die Polizei beschreibt, heldenhaften Rettungsaktion.

8.37 Uhr: Polizei stuft vier Regionen in Thüringen als „gefährliche Orte“ ein

Vier sogenannte „gefährliche Orte“ gibt es in Thüringen. Drei davon liegen in Erfurt. Dort kann die Polizei auf Grundlage des entsprechenden Gesetzes Personen ohne Anlass kontrollieren. Besonders an einem Brennpunkt ist die Zahl der Straftaten deutlich angestiegen.

7.50 Uhr: Das Wetter in Thüringen: Am Wochenende wird es sommerlich warm

Mit sommerlichen Temperaturen wartet der Frühling am Wochenende in Thüringen auf. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wird der Freitag bei maximal 19 bis 22 Grad noch stark bewölkt und es regnet hin und wieder etwas. Im Bergland werden 15 bis 19 Grad erwartet. Der Himmel lockert jedoch am Samstag auf und die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad. Es weht nur ein schwacher Wind. Allerdings wird der Himmel teilweise durch Saharastaub trüb wirken.

Auch am Sonntag werden bei viel Sonnenschein 24 bis 27 Grad erreicht. Für das Bergland werden 20 bis 24 Grad vorhergesagt. Es bleibt trocken, es kann mitunter Schleierwolken geben. Es weht nur ein schwacher Wind. (dpa)

7.12 Uhr: Großplakate von Andreas Bausewein gießen Öl ins Erfurter Wahlkampf-Feuer

Großplakate des Amtsinhabers Andreas Bausewein (SPD) für die Oberbürgermeisterwahl am 26. Mai haben in Erfurt einen Sturm der Entrüstung bei der politischen Konkurrenz entfacht. Die sogenannten Großflächenaufsteller stehen auf Grünflächen und unterliegen daher der Grünflächensatzung, die solche Wahlwerbung erst ab dem 15. April erlaubt. Doch sie stehen bereits jetzt.

6.45 Uhr: Größerer Polizeieinsatz in Erfurt: Mindestens zwei Personen verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Nach drei Tatverdächtigen wird gefahndet.

Größerer Polizeieinsatz in Erfurt: Mindestens zwei Personen verletzt Am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr gab es erneut einen größeren Polizeieinsatz in der Schmidtstedter Straße in Erfurt, nachdem es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel Zwei Personen im Alter von 22 und 23 wurden verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel Nach drei Tatverdächtigen wird gefahndet. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel Die Straße war für mindestens zwei Stunden in Richtung Bahnhofstraße für die polizeilichen Ermittlungen gesperrt. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel Polizeibeamte überprüften auch einen angrenzenden Parkplatz, möglicherweise nach einem Tatwerkzeug. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel Diese Vorfälle markieren eine Reihe von Übergriffen in den vergangenen Monaten in diesem Bereich. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel Ermittlungen zu einer Körperverletzung. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel Ermittlungen zu einer Körperverletzung. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel 1 / 8

6.35 Uhr: Missglückter Kochversuch endet mit Feuerwehreinsatz in Gera – Jugendlicher verhindert Schlimmeres

Ein Küchenbrand hat am Donnerstagabend in Gera zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst geführt. Nach ersten Informationen hatte ein Jugendlicher gegen 20.30 Uhr den Notruf gewählt und den Brand einer Fritteuse gemeldet. Haupt- und ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr rückten daraufhin in die Salzstraße aus. Demnach hatte sich der Jugendliche mit vier Kindern Pommes in einem Topf mit heißem Öl frittiert. Laut Einsatzleiter der Feuerwehr war dabei beim Ausschöpfen der Pommes heißes Öl auf die Herdplatte getropft und hatte sich entzündet. Löschversuche der Heranwachsenden seien missglückt.

Donnerstag, 4. April

19.52 Uhr: Nach Helikopter-Unglück Baumfällung von Hand

Nach dem Absturz eines Forsthubschraubers an einem Buchen-Steilhang in Südthüringen werden die kritischsten der vertrockneten Buchen von Hand gefällt. Ab Freitag werden die Arbeiten dann vorerst eingestellt. Der Pilot konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

18.20 Uhr: Blitzermarathon in Thüringen: An diesen Stellen wird kontrolliert

Thüringen gehört auch in diesem Jahr zu den Bundesländern, die sich am Blitzermarathon beteiligen. Dieser ist am Freitag, 19. April, und Teil der sogenannten Speedweek, der Aktionswoche für mehr Verkehrssicherheit. Zum Blitzermarathon richtet die Polizei im Freistaat über 100 Messstellen ein. Ein Überblick über die geplanten Blitzer.

17.25 Uhr: Damit ihr Sohn die Schule besuchen kann, klagt eine Mutter gegen die Stadt Jena

„Wir gehören dazu“ – Inklusion in Jena: Der 14-jährige Max ist Autist und ging 15 Monate nicht zur Schule – von den Ämtern fühlte sich die Familie alleingelassen.

16.41 Uhr: Projekt Schrägaufzug: Der erste Kran thront über der Leuchtenburg

Um die Leuchtenburg bei Kahla künftig barrierefrei zu erreichen, beginnt eine weitere Bauetappe. Warum später mit der Eröffnungsfahrt zu rechnen ist.

15.59 Uhr: Zöllner finden an der Landesgrenze zu Thüringen 227.000 Euro Bargeld in Hohlräumen von Auto versteckt

Dem Zoll ist auf der A9 in Bayern nahe der Landesgrenze zu Thüringen ein großer Fang geglückt. Bargeld in Höhe von rund 269.000 Euro wurde sichergestellt. Der Großteil davon war versteckt.

15.30 Uhr: Thüringen soll Vorreiter bei ME/CFS-Versorgung werden

Thüringen soll Spitzenreiter bei der Forschung und Versorgung von Long-Covid- und ME/CFS-Patienten werden. Die Erforschung der bislang unheilbaren Krankheit soll am Universitätsklinikum Jena mit Landesmitteln erheblich ausgebaut werden. Ebenso sollen medizinische Behandlungs- und Versorgungsstrukturen sichergestellt und über das Krankheitsbild aufgeklärt werden.

13.40 Uhr: Erfurt bekommt erst zum Jahresende einen neuen Zoodirektor

Erfurt sucht einen neuen Zoodirektor. Die Stadtverwaltung hat die Stellenausschreibung mit einer Bewerbungsfrist bis zum 7. Mai veröffentlicht. Wer den Erfurter Zoopark künftig führen will, muss zuerst eine Aufgabe lösen.

12.29 Uhr: Abgestürzter Spezial-Hubschrauber kommt zerlegt zurück in die Schweiz

Ein Hubschrauber soll bei Forstarbeiten zum Einsatz kommen, doch die Maschine stürzt ab. Nun soll er in Einzelteilen zerlegt in die Schweiz gebracht und einzelne Bäume von Hand gefällt werden.

11.40 Uhr: Sieben Personen bei Großrazzia in Greiz festgenommen

In Greiz gibt es seit Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Polizei. Sieben Personen seien bisher festgenommen worden. Darum geht es.

10.34 Uhr: Sexueller Missbrauch in der Familie? Vater aus dem Kreis Nordhausen soll sich an Adoptivtochter vergangen haben

Bei der Polizei schildert das mutmaßliche Missbrauchsopfer aus dem Kreis Nordhausen Details angeblicher Übergriffe. Zu einer Verurteilung kommt es nicht.

9.55 Uhr: Suche nach flüchtigem 21-Jährigen: Hubschrauber und Fährtenhund in Arnstadt im Einsatz

In Arnstadt wurde am Mittwoch nach einem 21-Jährigen gesucht. Unter anderem kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Das sind die Hintergründe.

8.47 Uhr: Nach Messerangriff in Erfurt: Mutmaßlicher Täter in Großbritannien gefasst

Im Stadtzentrum von Erfurt wurde ein 27-Jähriger schwer verletzt. Einen Monat später ist der Täter festgenommen worden - er wollte nach Großbritannien flüchten. Was bisher bekannt ist:

8.20 Uhr: Geld ist bewilligt, ein Name fehlt: Wann kommen Erfurts Park-Patrouillen?

In den Erfurter Parks geht es ab und an schon wieder heiß her. Partyhungrige Jugendliche treffen auf genervte Anwohner und gestresste Ordnungshüter. Um Konzepte für ein friedliches Feiern in der Öffentlichkeit wird in der Stadt schon lange gerungen. Ein Lösungsansatz ist inzwischen zum Greifen nah.

7.06 Uhr: Neue Projekte in Thüringen gegen die Parknot von Lastwagen auf Autobahnen

Sie stehen auf Rastplätzen, in Gewerbegebieten und ruhigen Stadtecken - Lastwagen. Das Defizit an Stellplätzen ist groß. An den Lkw-Hauptachsen in Thüringen soll es schrittweise mehr Angebote geben.

6.41 Uhr: Marktführer will Elektro-Mopeds zum Mieten nach Erfurt bringen

Das Unternehmen Emmy, Marktführer beim Moped-Sharing in Deutschland, will sein Angebot auf Erfurt ausweiten. Wie die Stadtverwaltung bestätigt, sei eine Flotte von 200 bis 250 Elektro-Mopeds in der Thüringer Landeshauptstadt geplant. Bislang ist Emmy nur in den Großstädten Hamburg, Berlin und München präsent.

6.05 Uhr: Thüringer Sparer verlieren Geld durch Inflation

Die Thüringer sind eifrige Sparer, aber keine Anleger – zu diesem Ergebnis kommt das Ipsos-Institut in einer aktuellen Studie. Demnach sparen in Thüringen gegenwärtig 66 Prozent der Menschen, aber lediglich ein Viertel verfolgt dabei eine konkrete Anlagestrategie. Gut zwei Drittel der Thüringer legen regelmäßig Geld auf die hohe Kante, das verliert allerdings an Wert.

6 Uhr: Kein neues Thüringer Landesamt für Soziales in dieser Legislatur

Das Ministerium muss seine Pläne für ein neues Landesamt für Soziales begraben. Die Zeit für eine Verabschiedung des nötigen Gesetzes im Landtag ist zu knapp.

Mittwoch, 3. April

20 Uhr: Erfurter Zoo plant die Rückkehr der Giraffen

Der Erfurter Stadtrat hat drei Millionen Euro zusätzlich für den Zoo bewilligt. Unter anderem sollen Giraffen zurückkehren. Aber auch andere Tiere, eine neue Zooschule und vieles mehr sollen von dem Geld profitieren. So machte der Stadtradt den Weg frei für die Investition.

18 Uhr: Absturz: Windböe erfasst Spezialhubschrauber im Kreis Sonneberg

Ein Spezial-Hubschrauber soll einen Hang von vertrockneten Buchen befreien und damit für mehr Sicherheit auf einer Straße sorgen. Der Einsatz endet mit einem Absturz.

Ein Spezial-Hubschrauber soll einen Hang von vertrockneten Buchen befreien und damit für mehr Sicherheit auf einer Straße sorgen. Der Einsatz endet mit einem Absturz. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 Zu einem Hubschrauber-Unfall ist es heute in Judenbach im Landkreis Sonneberg gekommen. Dort stürzte ein einsitziger Spezialhubschrauber der Schweizer Firma Rotex-Helicopter ab, der mit einer Spezialstange und einem speziellen hydraulischen Greifer zuvor Bäume an einem Steilhang gesägt und ausgeflogen hatte. Wie der MDR berichtet, hatte ihn eine starke Böe erwischt. © NEWS5 | NEWS5 1 / 30

16.46 Fallschirmsprung-Betreiber Dädalus hat Insolvenzantrag gestellt

Mit dem Fallschirmsprung-Unternehmen Dädalus wird es definitiv keinen Sprungbetrieb mehr auf dem Verkehrslandeplatz Kindel geben. Die Geschäftsführer Christoph Aarns und Dieter Schwarz haben kürzlich Insolvenz für das Betreiberunternehmen beantragt. Seit Januar ist die Flugplatzgesellschaft davon in Kenntnis gesetzt, sagt Geschäftsführer René Pilz. Ein Gutachter hat laut Aarns eine Wertermittlung der Dädalus-Basis erstellt.

15.25 Uhr: Naturschützer warnen: Wild- und Hauskatzen nicht verwechseln

Wer im Wald kleine grau-getigerte Katzen findet, sollte Vorsicht walten lassen: Statt um verlassene Haustiere könnte es sich um junge Wildkatzen handeln. Davor warnte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Thüringen am Mittwoch. Oft sei die Mutter der Wildkatzen nur auf Mäusejagd und kehre wieder zu den Kätzchen zurück. Die Tiere sollten also nicht aus dem Wald mitgenommen werden.

„Die Europäische Wildkatze ist ein gefährdetes Wildtier und steht unter Artenschutz. Die Mitnahme von Wildkatzen und ihren Jungtieren aus dem Wald ist daher verboten“, so Thomas Mölich, Leiter eines Wildkatzen-Projekts beim BUND Thüringen. (dpa)

13.22 Uhr: Rund neun Millionen Euro für Hochwasserschutz in Caaschwitz

Neun Millionen Euro sind für besseren Hochwasserschutz in Caaschwitz (Landkreis Greiz) vorgesehen. Mit dem Geld soll unter anderem ein 1,6 Kilometer langer Deich gebaut werden. Bis 2027 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, teilte das Umweltministerium am Mittwoch mit. Caaschwitz liegt im Hochwasserrisikogebiet der Weißen Elster. Das Hochwasser 2013 richtete dort erhebliche Schäden an. (dpa)

12.41 Uhr: Unbekannter schießt während Schonzeit trächtiges Rotwild

In Südthüringen hat ein Jagdpächter einen erschreckenden Fund gemacht. Der bisher unbekannte Schütze wollte die Tat offenbar vertuschen.

12.05 Uhr: Mario Voigt schließt Koalition mit dem BSW nicht aus

Mario Voigt will in Thüringen Ministerpräsident werden. Für den Thüringer CDU-Spitzenkandidaten bleiben Koalitionen mit den Linken oder der AfD Tabu. Doch der 47-Jährige hält sich Optionen offen.

11.30 Uhr: Viel Sonne und Temperaturen bis 27 Grad - Thüringen steht sommerliches Wochenende bevor

Über die Osterfeiertage hat der Sommer in Thüringen mit Temperaturen über der 20-Grad-Marke schon mal einen kurzen Anlauf genommen. Nach den derzeitigen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es das kommende Wochenende jedoch richtig sommerlich. Das sind die Aussichten.

10.20 Uhr: E-Bike-Tourismus in Thüringen: Laden ist Trumpf

Die Thüringer Tourismusbranche will künftig stärker vom Trend zum E-Bike profitieren. „Thüringen verfügt über ein gut ausgebautes Radwegenetz und eine attraktive Landschaft, die E-Bike-Touristen anspricht“, sagte eine Sprecherin der Thüringer Tourismus Gesellschaft. Die bisherigen Erfahrungen hätten gezeigt, dass etwa die bergigen Regionen des Thüringer Waldes oder auch die südlichen Ausläufer des Harz besonders davon profitiert hätten, dass immer mehr Menschen mit elektrisch unterstützten Rädern unterwegs seien.

9.51 Uhr: Fieberschübe, Bauchschmerzen, Erschöpfung: Mayas Leiden bewegt das Weimarer Land

Seit einer Infektion vor rund zwei Jahren verschlechtert sich der Zustand einer Zehnjährigen aus Vippachedelhausen immer weiter. Inzwischen ist das Mädchen ein Pflegefall und steht im Mittelpunkt einer Online-Spendenkampagne.

9 Uhr: Rettungseinsätze: Großprojekt im Kreis Gotha droht zu scheitern

Der Kreis Gotha wollte mit anderen Kreisen für eine Zentrale Leitstelle kooperieren. Jetzt steht das Projekt auf der Kippe – dabei wurde bereits investiert.

8.18 Uhr: Mann bei Forstarbeiten im Kreis Saalfeld-Rudolstadt schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 63-Jähriger am Dienstag bei Forstarbeiten zwischen Unterwellenborn und Rockendorf. Der Mann sei in einem Privatwald in der Nähe von Birkigt zwischen einem Traktor und einem Baum eingeklemmt worden, bestätigte eine Sprecherin der Polizei Saalfeld am Mittwoch. Er wurde mit schwersten Verletzungen durch einen Hubschrauber der ADAC-Luftrettung ins Krankenhaus geflogen.

7.47 Uhr: Lohnlücke zwischen Ost und West schwindet kaum

Die Einkommensunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland bleiben auch mehr als 33 Jahre nach der Vereinigung groß. Im vergangenen Jahr verdienten Vollzeitbeschäftigte in Ostdeutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts durchschnittlich 824 Euro brutto pro Monat weniger als Kollegen im Westen. Ein Jahr zuvor war die Differenz 842 Euro.

7 Uhr: 13 Ordnungsrufe im Thüringer Landtag 2023 – Bislang keine Pläne für Ordnungsgeld

Vom „Besserwessi“ zum „dreckigen Rassisten“: Solche und noch heftigere Aussagen haben Landtagsabgeordneten Ordnungsrufe eingebracht. 13 Ordnungsrufe und 4 Rügen listet der Thüringer Landtag in einer Übersicht für 2023 auf. Andernorts werden Rufe nach härten Strafen bei solchen Tönen laut.

6.42 Uhr: Umzug, Pflege, Minijob, Grabpflege - was kann man von der Steuer absetzen?

Im Frühling steht für viele Thüringer die neue Steuererklärung an. Was es dabei zu beachten gilt und welche neuen Regelungen es gibt, erklärten Steuerexperten beim Telefonforum unserer Zeitung.

6.05 Uhr: Schutz von Wildtieren: In Thüringen müssen Hunde an die Leine

In vielen Bundesländern gilt Anleinpflicht für Hunde während der Brut- und Setzzeit. In Thüringen ist das anders geregelt. Welche Bußgelder bei Verstößen drohen.

Dienstag, 2. April

19.09 Uhr: Thüringer Richter wollen ministerielles Weisungsrecht gegenüber Staatsanwaltschaften abschaffen

Das Thüringer Oberlandesgericht will die Einflussnahme von Ministerien auf Staatsanwaltschaften einschränken. Unterstützung bekommt sie dabei von der Linke-Fraktion, die aber auch Bedenken hat.

16.03 Uhr: Nürnberger Traditionsfirma will großes Werk in Gera-Cretzschwitz bauen

Das Nürnberger Traditionsunternehmen Ammon will in Gera in großem Stil investieren. Geplant ist ein neues Werk im Industriegebiet Gera-Cretzschwitz. Wie viele Millionen Euro veranschlagt sind, wie viele Arbeitsplätze entstehen sollen und welche Pläne das Unternehmen für das künftige Dienstleistungszentrum für Mitteldeutschland verfolgt.

15.35 Uhr: Wegen geplanter Sperrung am Stausee: Bürgermeister meldet Feuerwehr ab

Im Streit um die ab Mittwoch geplante Vollsperrung der L 2385 im Abschnitt zwischen Staumauer Hohenwarte und dem Abzweig zur Lothramühle hat Hohenwartes Bürgermeister Manfred Drieling (parteilos) am Ostersonnabend die nächste Eskalationsstufe gezündet. Er meldete die Freiwillige Feuerwehr Hohenwarte für den Zeitraum der Hangsicherungsarbeiten im betreffenden Abschnitt ab. Diese Begründung gibt es für die Aktion.

15.09 Uhr: Rechtsanwälte wegen Betrugsvorwürfen vor Gericht

Statt juristisch zu helfen, sollen mehrere Rechtsanwälte Kapitalanleger, deren Anlagen in Schieflage geraten sind, betrogen haben. Das wird den fünf Angeklagten vorgeworfen.

14.15 Uhr: Neuer Rettungshubschrauber für Südthüringen

Für eilige Rettungseinsätze gibt es in Südthüringen einen neuen Helikopter. Der Hubschrauber des Typs H135 komme seit Montag als Christoph 60 in Suhl zum Einsatz, teilte die DRF Luftrettung am Dienstag mit. Im Vergleich zum Vorgängermodell biete das neue Fluggerät ein Glascockpit und einen Vier-Achsen-Autopiloten, der die Piloten im Flug entlaste. Außerdem sorge ein Anti-Kollisions-System für zusätzliche Sicherheit. Christoph 60 könne Einsatzorte im Umkreis von 60 Kilometern binnen 15 Minuten erreichen, hieß es. (dpa)

Seit dem 1. April kommt in Suhl ein Hubschrauber des Typs H135 als neuer Christoph 60 zum Einsatz. © dpa | -

13.05 Uhr: Neue Betrugsmasche: Vermeintliche Insolvenzverwalter bieten Waren an

Unbekannte haben einen Unternehmer aus Thüringen betrogen. Es ging um neuwertige Waren zu Sonderkonditionen. So gingen die Betrüger vor.

12.18 Uhr: Holiday on Ice: Wie ein Erfurter Talent die Show in der Messe bereichert

Soko Stuttgart, die Fußball-Europameisterschaft, Konzerte von Santiano, das Falko-Musical, Olympische Spiele, die ZDF-Serie Lena Lorenz und die Vierschanzentournee – bei all diesen Veranstaltungen übernimmt Florian Eib die Audiodeskription. Dazu gesellt sich nun „Holiday on Ice“ in Erfurt. Der 33-Jährige ist gebürtiger Erfurter. Und so bereitet er sich auf einen ganz besonderen Einsatz in seiner Heimatstadt vor.

12 Uhr: Prozess gegen mutmaßliche Reichsbürger der Reuß-Gruppe startet

Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt startet am 21. Mai der Prozess gegen die mutmaßliche „Reichsbürger“-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß. Dies teilte das Gericht am Dienstag mit. Die Bundesanwaltschaft lege den neun Angeklagten zur Last, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Ziel der Vereinigung sei es gewesen, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland gewaltsam zu beseitigen und durch eine eigene, bereits in Grundzügen ausgearbeitete Staatsform zu ersetzen. Den Vorwürfen zufolge soll die Vereinigung ab August 2021 einen Umsturz geplant und konkret vorbereitet haben.

Hintergrund ist eine großangelegte Anti-Terror-Razzia im Dezember 2022 in mehreren deutschen Bundesländern und im Ausland. Auch das Jagdschloss von Heinrich XIII. Prinz Reuß in Bad Lobenstein wurde durchsucht, er selbst wurde in Frankfurt festgenommen. Er wird verdächtigt, der Kopf der Gruppe gewesen zu sein. Aus Sicht des Thüringer Innenministeriums war er auch Teil eines Thüringer „Reichsbürger“-Netzwerks. Insgesamt hat die Bundesanwaltschaft 27 Verdächtige angeklagt - auch vor den Oberlandesgerichten in München und Stuttgart. (dpa)

11.14 Uhr: Thüringer Polizei berichtet von ruhigem Cannabis-Start

Seit Montag darf in der Öffentlichkeit gekifft werden - allerdings mit Vorgaben. Die Polizei spricht von einem ruhigen Start in Thüringen.

10.30 Uhr: Weitere Airline startet vom Erfurter Flughafen ins Ausland

Mit der Fluglinie „Mavi Gök“ bietet der Flughafen Erfurt-Weimar nun weitere Flüge nach Antalya an. Was das für den Sommerflugplan heißt.

9.12 Uhr: 60.000 Besucher beim Erfurter Altstadtfrühling

Seit Samstagmorgen blinkt, tönt und duftet es auf dem Erfurter Domplatz: Das Osterwochenende ist die erste Bewährungsprobe und zeigt insgesamt eine gute Bilanz: „Samstag und Sonntag sind 50.000 Besucher gekommen“, sagt der Marktleiter.

8.37 Uhr: Stürmisches Wetter nach Ostertagen in Thüringen

Nach den Ostertagen kommt ungemütliches Wetter auf die Menschen in Thüringen zu. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, weht am Dienstag bei maximal 11 bis 15 Grad ein mäßiger Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen. Nur im Südstau des Thüringer Waldes muss mit Niederschlägen gerechnet werden. Die Aussichten.

7.50 Uhr: Bis zu 400 angehende Zöllner beginnen in Erfurt ihre Ausbildung

Die deutsche Zollverwaltung kann im laufenden Jahr alle ausgeschriebenen Ausbildungs- und Studienplätze besetzen – ungeachtet des immer wieder beschworenen Mangels an Nachwuchs. Bis zu 400 angehende Zöllner in der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes würden demnächst in Erfurt ihre Ausbildung beginnen, sagte ein Sprecher der Generalzolldirektion in Bonn der Deutschen Presse-Agentur.

7.18 Uhr: Unbekannter versteckt in Erfurt Geldscheine – und lässt via Instagram danach suchen

„Cash Catch“ ist eine Art moderne Schnitzeljagd, die gerade in allen größeren Städten Einzug hält. Was die Erfurter den Suchenden aus Jena voraus haben.

7 Uhr: Kammer: Ohne ausländische Ärzte funktioniert Gesundheitssystem nicht

Für das Funktionieren des deutschen Gesundheitssystems sind Ärzte aus dem Ausland nach Einschätzung von Fachleuten unverzichtbar. „Ohne die Ärzte aus dem Ausland können wir unser Gesundheitswesen nicht auf dem derzeitigen Standard aufrechterhalten“, sagte die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Ellen Lundershausen, der Deutschen Presse-Agentur. Allein in Thüringen kommt nach Zahlen der Landesärztekammer ein Viertel der Krankenhausärzte aus dem Ausland. In anderen ostdeutschen Ländern ist der Anteil ähnlich hoch.

6.08 Uhr: Umstrittenes Zertifikat für rechtsextremen Online-Shop in Thüringen

Ein von einem bundesweit bekannten Rechtsextremisten betriebener Versandhandel in Südthüringen ist von der Industrie- und Handelskammer als Ausbildungsbetrieb anerkannt worden. Das sorgt für Kritik.

Montag, 1. April

19.12 Uhr: Thüringer Familienbetriebe verlangen Sparstrategie von neuer Regierung

Der Freistaat muss seine Ausgaben in den Griff bekommen. Davon ist der Verband der Familienunternehmer überzeugt – und nennt diese Summe als Ziel.

15.12 Uhr: Pferd stürzt meterhohe Böschung hinab und bleibt hinter Garage stecken

Zu einem schweren Unfall mit einem Pferd ist es am Ostermontag in Langenbach in der Gemeinde Schleusegrund (Landkreis Hildburghausen) gekommen. Der Besitzer war mit seinen vier Pferden am Mittag mit seinen Tieren einen Weg entlang gelaufen, als eines der Pferde einen Abhang hinabrutschte.

Bei einem Unfall in Bad Berka im Weimarer Land ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschruaber war im Einsatz.

14.22 Uhr: Rottweiler beißt Frau beim Gassigehen in Nordhausen

Zwei frei laufende Hunde haben eine Spaziergängerin in Nordhausen angegriffen. Ihre Wunden mussten im Südharzklinikum behandelt werden.

13.43 Uhr: Osterwort: Katholischer Bischof betont Rolle von Friedensstiftern

In seinem Osterwort hat der katholische Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr die Bedeutung von Friedensstiftern herausgestellt. Das Leitwort des Katholikentags laute „Zukunft hat der Mensch des Friedens“, hieß es in einem Manusskript zu Neymeyrs Osterwort. Als Beispiele nannte er etwa die Persönlichkeiten Mahatma Gandhi und Martin Luther King. Beide seien bekanntlich erschossen worden. Doch mit „Zukunft“ sei im Psalm 37 „sicher nicht der nächste Tag“ gemeint. Vielmehr müsse die Perspektive auch über das Ende des eigenen Lebens hinausreichen. „Da haben nämlich Mahatma Gandhi und Martin Luther King und viele andere Friedensstifter langfristig eine Zukunft der Versöhnung, des Friedens und der Gerechtigkeit eröffnet, auch wenn sie selbst die Früchte nicht ernten konnten“, so Neymeyr. (dpa)

13.06 Uhr: Deutschlandticket für Studierende kommt - aber noch nicht in Thüringen

Mit dem jetzt beginnenden Sommersemester können viele der rund drei Millionen Studierenden in Deutschland ein vergünstigtes Deutschlandticket für 29,40 Euro nutzen. Es erlaubt, bundesweit mit Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs zu fahren. Doch nicht überall wird der Beschluss von Bund und Ländern zum Semesterstart umgesetzt. In Thüringen soll das Deutschlandticket für Studierende erst zum Wintersemester kommen. Der von Bund und Ländern ins Auge gefasste Start zum Sommersemester 2024 sei von vornherein unrealistisch gewesen, hieß es beim Verkehrsverbunds Mittelthüringen. Zudem, so schränkt die Konferenz der Thüringer Studierendenschaften ein, könnten kleinere Hochschulstandorte wohl verzichten, während eine Einführung an den großen Hochschulstandorten Erfurt und Jena wahrscheinlich sei. (dpa)

12 Uhr: Porschefahrer wird bei einem Unfall in Südthüringen schwer verletzt

Bei einem Unfall ist am Samstag ein 40-jähriger Porsche-Fahrer im Landkreis Sonneberg schwer verletzt worden. Am Porsche entstand Totalschaden in Höhe von 150.000 Euro.

10.47 Uhr: Mopedfahrer ohne Versicherungsschutz verletzt bei rücksichtsloser Flucht einen Fußgänger

Ein Mopedfahrer ist in Apolda vor der Polizei geflüchtet. Auf seiner rücksichtslosen Fahrt durch die Stadt verletzte er einen Fußgänger. So beschreibt ihn die Polizei.

10 Uhr: Brandschutzmängel: Größere Baumaßnahme wird im Zentrum von Gera vorbereitet

Im Justizzentrum Gera sind auch 14 Jahre nach der Eröffnung noch nicht alle Baumängel abgestellt. Das teilt das Justizministerium in der Antwort auf eine Kleine Anfrage des Ostthüringer FDP-Landtagsabgeordneten Dirk Bergner mit. Der Eigentümer streitet sich mit dem Generalübernehmer.

9.18 Uhr: Experte: TV-Duell könnte CDU in ein Dilemma führen - und Höcke nutzen

Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt will AfD-Rechtsaußen Björn Höcke in einem TV-Duell inhaltlich stellen. Das birgt nach Ansicht des Jenaer Kommunikationswissenschaftlers Tobias Rothmund größere Risiken für die CDU als für die AfD. „Es nutzt in erster Linie Björn Höcke, weil er durch diese Art des Duells in die Rolle eines ernst zu nehmenden, politischen Gegners gehoben wird, mit dem man sich die Bühne teilt“, sagte Rothmund der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

8.50 Uhr: Ukrainer bekommen mehr Zeit für den Kennzeichenwechsel

Ukrainer, die schon länger in Thüringen leben, dürfen ihre Autokennzeichen unter Umständen vorerst behalten. Das Land habe eine eigentlich bis Ende März geltende Ausnahmeregelung bis zum 30. September verlängert, teilte ein Sprecher des Verkehrsministeriums mit. Eigentlich müssen Fahrzeuge nach mindestens einem Jahr in Deutschland umgemeldet werden. Bund und Länder hatten sich aber auf Ausnahmen geeinigt, wenn ein Mensch als Flüchtling anerkannt ist, nicht dauerhaft in Deutschland bleiben will und sein Auto ausreichend versichert und geprüft ist.

Sonntag, 31. März

15.34 Uhr: Trauer um jungen Pößnecker Motorrad-Rennfahrer

Zu einem folgenschweren Rennunfall ist es zur Saisoneröffnung in Hockenheim gekommen. Ein junger Rennfahrer aus Thüringen kam dabei ums Leben.

14.40 Uhr: EM wirft in Blankenhain erste Schatten voraus

Die Uhr tickt: In nicht einmal 80 Tagen beginnt die Fußball-Europameisterschaft und im „Spa- und Golfresort Weimarer Land“ in Blankenhain wird die englische Nationalmannschaft ihr Camp aufschlagen. Zuvor – und zwar vom 26. bis 31. Mai – will die deutsche Nationalmannschaft ihr Trainingslager in der Lindenstadt durchführen. Am Fußballplatz für läuft die Turbosanierung und der Medienrummel nimmt an Fahrt auf.

14.11 Uhr: 18-Jähriger bei Unfall in Bad Berka schwer verletzt

Bei einem Unfall in Bad Berka im Weimarer Land ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschruaber war im Einsatz.

Bei einem Unfall in Bad Berka im Weimarer Land ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei der 18-Jährige mit seinem Motorrad gegen 15.30 Uhr in der Weimarischen Straße stadtauswärts auf den rechten Bordstein geraten, stürzte und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Durch den Sturz wurde der Jugendliche schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad sei ein Sachschaden von 500 Euro entstanden. Da in der Nähe kein Notarzt verfügbar war, musste einer mit dem Hubschrauber „Christoph 70" an die Unfallstelle geflogen werden. Er landete direkt neben der Unfallstelle auf dem Parkplatz eines Modediscounters.

13 Uhr: Thüringer Freizeit- und Erlebnisparks starten in die Saison

Seit März haben viele Freizeit- und Erlebnisparks in Thüringen geöffnet. Einige waren dabei wegen schlechten Wetters aber später dran als geplant. «Wir freuen uns sehr auf die neue Saison und hoffen vor allem auf gutes Wetter», erklärt Christian Fruth vom Freizeit- und Erlebnispark Possen. Auch der Funpark Inselsberg, der Aktivpark Hohenfelden und kleine Einrichtungen wie der Mini- Freizeitpark und die Sandsteinhöhle in Walldorf haben ihre Türe für Besucher offen. (dpa)

10 Uhr: Bundeswehr zieht in Thüringen mehr Frauen an als anderswo

Fast nirgendwo in Deutschland zieht es anteilig so viele Frauen zur Bundeswehr wie in Thüringen. Der Frauenanteil unter den 543 Rekrutinnen und Rekruten aus dem Freistaat lag vergangenes Jahr bei 21,5 Prozent, wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte. Auch beim Anteil der minderjährigen Bundeswehrrekruten lag Thüringen im vergangenen Jahr deutlich über dem Bundesschnitt.

9 Uhr: Bauernkriegs-Gedenkjahr soll Touristen nach Bad Frankenhausen bringen

500 Jahre nach einer entscheidenden Schlacht des Deutschen Bauernkriegs im thüringischen Bad Frankenhausen soll die Erinnerung an das historische Ereignis den Tourismus in der Region ankurbeln. Dazu sind 2025 unter anderem eine Nachinszenierung der Schlacht an deren einstigem Schauplatz, Thomas-Müntzer-Festspiele, ein Kultursommer und Popkonzerte geplant, wie Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) auf Anfrage sagte. Am 15. Mai 1525 war das Heer der aufständischen Bauern unter Führung des radikalen Predigers Thomas Müntzer in Bad Frankenhausen vom Fürstenheer vollständig besiegt worden. (dpa)

Samstag, 30. März

20.30 Uhr: Wolf auf A9 bei Schleiz von Auto überfahren

Bereits am Freitagabend ereignete sich auf der A9 an der Anschlussstelle Schleiz ein Wildunfall. Wie die Polizei am Sonnabend informierte, habe es sich bei dem verendeten Tier um einen Wolf gehandelt.

16.30 Uhr: Hunderte beteiligen sich an Ostermärschen in Thüringen

An mehreren Orten in Thüringen haben sich Menschen am Karsamstag an Ostermärschen beteiligt, um ein Zeichen gegen Krieg und für Frieden zu setzen. Angekündigt waren Ostermärsche etwa in Jena, Suhl und Gera. In Jena beteiligten sich nach Angaben der Polizei vom Samstag rund 300 Menschen an einer Demonstration. Ein zweiter Ostermarsch der Initiative «Ukrainer in Jena» kam auf 110 Teilnehmer. Laut Polizei verliefen die Demos friedlich. In Suhl nahmen 60 Menschen an dem dortigen Ostermarsch teil, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Veranstaltung verlief demnach ruhig. (dpa)

14.50 Uhr: Jena gewinnt in Rostock - Treffer kurz vor Schluss bringen den FCC auf die Siegerstraße

Beim Gastspiel der Thüringer im hohen Norden konnten die Zeiss-Kicker drei Punkte entführen. Mit 3:1 (1:0) gewannen die Thüringer bei der zweiten Mannschaft des Zweitligisten. Ein Elfmeter kurz vor Schluss und ein katastrophaler Rückpass eines Rostocker brachten den Thüringern den Auswärtssieg ein.

14.20 Uhr: Thüringer Landesforstanstalt gibt keine Entwarnung wegen Trockenheit

Auch wenn Experten von einer geringeren Dürre-Gefahr in diesem Jahr ausgehen: Thüringens Landesforstanstalt bleibt in Habachtstellung.

11.30 Uhr: 18-Jähriger kracht gegen Baum: Vier schwer verletzte Teenager im Landkreis Gotha

Vier schwer verletzte Jugendliche sind das Ergebnis eines schweren Verkehrsunfalls im Landkreis Gotha. Rettungshubschrauber und Notarzt waren im Einsatz, nachdem ein 18-Jähriger gegen einen Baum fuhr.

10.20 Uhr: Polizei sucht im Landkreis Gotha Fünfjährigen mit Hubschrauber

Einen großen Schreck erlebte die Mutter eines Fünfjährigen aus Hörsel am Freitag. Der Junge war ausgebüxt. Die Polizei suchte aufwendig nach dem Kind, Hubschrauber und Suchhund kamen zum Einsatz.

8.15 Uhr: Diebstähle in Krankenhäusern sind auch in Thüringen trauriger Alltag

Krankenhäuser sind Anlaufpunkt für Hilfesuchende und Kranke – doch auch Diebe nutzen die offenen Strukturen immer wieder aus, um sich zu bereichern. „Dass in Krankenhäusern Gegenstände gestohlen werden, lässt sich trotz umfassender Sicherheitsvorkehrungen leider nicht gänzlich vermeiden“, fasste etwa die Sprecherin des Universitätsklinikums Jena, Annett Lott, die Lage zusammen. Der Umgang mit Diebstählen sei ein Spagat zwischen Offenheit und Sicherheit. Die jeweils eingesetzten Maßnahmen müssten daher genau abgewogen werden. Dazu rät die Polizei. (dpa)

8 Uhr: Bierpreise steigen - Gastronomen geben Transportkosten weiter

Die Thüringer Gastwirte blicken nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Thüringen nur verhalten hoffnungsvoll auf die nun beginnende Biergartensaison. „Wir merken, dass sich das Ausgabeverhalten der Gäste in den vergangenen Monaten geändert hat“, sagte der Geschäftsführer des Verbandes, Dirk Ellinger, der Deutschen Presse-Agentur. Die in vielen Lebensbereichen teilweise deutlich gestiegenen Preise führten vielerorts dazu, dass Menschen nicht mehr so häufig zum Essen oder Trinken ausgingen oder zumindest sparsamer bei Bestellungen seien. Auch die Preise spielten eine Rolle. (dpa)

Freitag, 29. März

19.33 Uhr: Ramelow beklagt aggressive Stimmung vor Kommunalwahlen

Im Mai stehen in Thüringen Kommunalwahlen an. Nach Ansicht von Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) gibt es nicht überall im Land genügend Kandidaten – und nennt einen Grund dafür.

17.40 Uhr: Wetter am Osterwochenende – Samstag bis zu 24 Grad möglich

Das Osterwochenende soll am Samstag mit bis zu 24 Grad ungewöhnlich warm werden in Thüringen. Es gebe viel Sonne und nur nachmittags erste Quellwolken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Am Ostersonntag wird es laut DWD etwas ungemütlicher. Die Aussichten.

16.14 Uhr: Nach Kostenexplosion bei Energiepreisen: Suche nach Kompromiss für Weimarer Unternehmen

Im Streit um explodierende Fernwärmepreise hofft der Weimarer Oberbürgermeister noch auf eine Verständigung zwischen den Stadtwerken Weimar und dem Stahlbauunternehmen Weimar-Werk GmbH. Er selbst sehe als Aufsichtsratsvorsitzender des Versorgers keine Möglichkeit, Einfluss auf die Preisgestaltung zu nehmen, schon gar nicht politisch, sagte Peter Kleine (parteilos).

14.30 Uhr: CDU für zügige Befreiung von Gema-Gebühren für Vereinsfeste

Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt hat mehr Tempo bei der Befreiung der Vereine von Gema-Gebühren gefordert. «Gerade jetzt zum Osterfest organisieren viele Vereine Osterfeuer, bei denen Gema-Gebühren anfallen», sagte Voigt der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Er warf der Thüringer Regierung vor, eine Kostenübernahme durch das Land noch nicht konkret geregelt zu haben, obwohl dafür rund 325 000 Euro im aktuellen Haushalt bereitgestellt worden seien.

13.30 Uhr: VW rammt Strommast und Baum – Zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall in Rockensußra im Kyffhäuserkreis sind ein 23-Jähriger und eine 16-Jährige schwer verletzt worden. Ein VW war von der Straße abgekommen, hatte einen Stromverteiler und einen Zaun gerammt und dann gegen einen Baum gefahren. Die Polizei ermittelt derzeit noch, wer von beiden Insassen am Steuer saß.

Bei einem Unfall in Rockensußra im Kyffhäuserkreis sind ein 23-Jähriger und eine 16-Jährige schwer verletzt worden. Ein VW war von der Straße abgekommen, hatte einen Stromverteiler und einen Zaun gerammt und dann gegen einen Baum gefahren. Die Polizei ermittelt derzeit noch, wer von beiden Insassen am Steuer saß.

13.15 Uhr: Gläubige tragen Kreuze zur Leuchtenburg

Mit einer Kreuzweg-Prozession von Seitenroda bis zur Leuchtenburg haben Gläubige an Karfreitag an den Leidensweg Jesu erinnert. An der ökumenischen Prozession beteiligten sich rund 250 Menschen, wie die Direktorin der Leuchtenburg, Ulrike Kaiser am Freitag sagte. Einige Teilnehmer trugen große, schwere oder kleinere Holzkreuze. Auf dem Weg zu der mittelalterlichen Burg im Saale-Holzland-Kreis machten die Gläubigen mehrfach Halt und sangen Lieder. In ganz Thüringen erinnerten Christen bei Gottesdiensten, Andachten und Konzerten an die Leidenszeit und den Tod Jesu.

13 Uhr: Autofahrer prallt gegen Mauer und Laternenmast

Ein 27-Jähriger ist in Leinefelde-Worbis im Eichsfeld mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer und einen Laternenmast geprallt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in der Nacht zum Freitag schwer verletzt, sein Beifahrer erlitt keine Verletzungen, wie die Polizei Eichsfeld mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war der 27-Jährige alkoholisiert und zu schnell gefahren, als er in der Rechtskurve nach links von der Straße abkam. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

Bei dem Unfall im Eichsfeld wurde eine Person schwer verletzt. © Landespolizeiinspektion Nordhausen | Landespolizeiinspektion Nordhausen

12.15 Uhr: Mehrere Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen angezündet

Unbekannte haben in der Nacht zum Karfreitag in Nordhausen drei Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen angezündet. Laut Polizei wurden die Brände gegen 3 Uhr innerhalb von nur zehn Minuten gelegt. Der Schaden wird auf 30.000 EUR geschätzt, die Polizei sucht Zeugen. Auch im Unstrut-Hainich-Kreis brannte ein Kleinbus mit ukrainischen Kennzeichen. Die Polizei ermittelt.

Ein Bus stand am Mittag des Karfreitags nahe Schlotheim in Flammen. © Feuerwehr Schlotheim | Silvio Dietzel

12 Uhr: Thüringer Freizeit- und Erlebnisparks starten in die Saison

Seit März haben viele Freizeit- und Erlebnisparks in Thüringen geöffnet. Einige waren dabei wegen schlechten Wetters aber später dran als geplant. Unter den Angeboten sind Kletterpark, Hüpfburgenland, Bratwurstmuseum oder auch fliegende Gondeln. Ein Überblick über die bereits geöffneten Parks.

11.30 Uhr: Großbrand entpuppt sich als ansehnliches Lagerfeuer

Viel Lärm um wenig: Zahlreiche Feuerwehren aus Rudolstadt, den Ortsteilen und umliegenden Orten wurden am Donnerstagabend zu einem vermeintlichen „Großbrand“ nach Rudolstadt geschickt, so das Alarmstichwort der Leitstelle in Jena, die die Meldung um 18.10 Uhr absetzte. Mit Blaulicht eilten die Fahrzeuge zum Einsatzort im Gewerbegebiet in der Oststraße. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich um ein ansehnliches Lagerfeuer auf dem Gelände einer Firma handelte.

11 Uhr: Mehr Bewerber für Ausbildung bei der Polizei

Das Interesse für eine Ausbildung bei der Polizei ist nach Angaben des Thüringer Innenministeriums gestiegen. Mehr als 2100 Interessenten bewarben sich bislang für den neuen Ausbildungsjahrgang im mittleren Dienst, wie das Thüringer Innenministerium am Freitag mitteilte. Das seien 300 Bewerbungen mehr als im Vorjahr.

10 Uhr: Supermarkt-Vandalen verursachen 20.000 Euro Sachschaden

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Waltershausen (Landkreis Gotha) mehrere Scheiben an Supermärkten eingeworfen. An zwei Läden schmissen die Täter Steine gegen die Fenster, wie die Polizei Gotha am Freitag mitteilte. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 20 000 Euro. Feuerwehrleute rückten an, um die Geschäfte notdürftig zu verschließen.

9 Uhr: Cannabis-Legalisierung ab Montag auch in Thüringen – Fragen und Antworten

Ab dem 1. April wird der Konsum und Besitz von 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit legal. Allerdings gibt es dabei vieles zu beachten. Die Thüringer Polizei erwarte für die erste Zeit ein erhöhtes Arbeitsaufkommen, weil vielen Menschen die neuen Regeln und Einschränkungen noch nicht bekannt seien. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zur Cannabis-Legalisierung zusammengestellt.

