Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 22. bis 28. März 2024.

Donnerstag, 28. März

21.15 Uhr: Trotz erneutem Torwart-Patzer: Erfurt ringt Spitzenreiter ein Remis ab

Am Ende gab es Applaus. Obwohl der FC Rot-Weiß zum mittlerweile siebten Mal in Folge sieglos geblieben war, honorierten die fast 5000 Zuschauer im Steigerwaldstadion die engagierte Leistung ihrer Mannschaft. Gegen Spitzenreiter Greifswalder FC verdienten sich die Erfurter ein gerechtes 1:1 (0:1).

20.21 Uhr: Tonnenschwerer Diebstahl in Bad Langensalza beschäftigt Polizei

Zwei Teleskoplader haben sich unbekannte Täter am Donnerstag in Bad Langensalza angeeignet. Die Diebe schlugen in den Morgenstunden zu. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

20 Uhr: Auto überschlägt sich im Kreis Nordhausen: Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall im Kreis Nordhausen sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden. Nach einem Überholmanöver verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto.

19.41 Uhr: Streit um Stromtrasse durch Thüringen

Die Landesregierung in Erfurt fordert eine umfängliche Beteiligung an den Plänen zu einer neuen Stromtrasse durch den Freistaat. Auf Drängen Bayerns wurde die Leitung offenbar in die Pläne des Bundes aufgenommen.

18.33 Uhr: Ostern in Thüringen: Ausflugstipps für die ganze Familie

Das Wetter über das Osterwochenende kündigt sich ganz vielversprechend an, die Osterferien sind schon angelaufen – beste Voraussetzungen also für Groß und Klein, um in Thüringen die zahlreichen Freizeit- und Ausflugsangebote anzunehmen. Wir haben einige zusammengetragen.

18.05 Uhr: Ex-Soldat aus der Ukraine verlässt Jenaer Gericht als freier Mann

Der 32-Jährige musste sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Nach Ansicht eines Gutachters ist er nach seinen Kriegserlebnissen traumatisiert.

17.14 Uhr: Auto in Erfurt von Straßenbahn erfasst

In der Leipziger Straße in Erfurt kam es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Autofahrerin und einer Straßenbahn.

16 Uhr: So luxuriös wohnen Englands Fußballstars und das DFB-Team in Blankenhain

Mit der deutschen und englischen Fußballnationalmannschaft gastiert viel Prominenz im Weimarer Land. Eine Hotel-Anlage bereitet sich akribisch auf die Fußballstars vor. Für Coach Julian Nagelsmann wird sogar eine neue Sportstätte gebaut.

14.48 Uhr: Einbrecher machen große Beute in Keller eines Erfurter Wohnhauses

Einbrecher haben aus einem Tresor im Keller eines Erfurter Mehrfamilienhauses Wertsachen und Bargeld im Wert von 10.000 Euro gestohlen. Der Eigentümer erstattete am Mittwochabend Anzeige, nachdem er den Einbruch bemerkt hatte.

11.44 Uhr: FC Carl Zeiss Jena und FC Rot-Weiß Erfurt gehen gemeinsam gegen Gewalttäter vor

Der FC Carl Zeiss Jena und der FC Rot-Weiß Erfurt gehen gemeinsam gegen Gewalttäter vor, die beim Thüringenderby im Ernst-Abbe-Sportfeld eine Spielunterbrechung herbeigeführt hatten. Beide Clubs gaben dazu am Gründonnerstag eine Erklärung ab: Das sind die Details.

9.55 Uhr: Weniger Arbeitslose in Thüringen

Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist im März im Vergleich zum Vormonat um 1100 auf rund 70.500 gesunken. Die Arbeitslosenquote sei von 6,5 Prozent auf 6,4 Prozent nach unten gegangen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. Vor einem Jahr hatte die Quote bei 6,1 Prozent gelegen. Die Bundesagentur griff auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. März vorlag. (dpa)

8.53 Uhr: Sandsäcke sichern Erdfall im Kreis Gotha provisorisch – wie weitergehen soll

In einer Garage im Kreis Gotha tut sich plötzlich ein metertiefes Loch im Boden auf. Wie das betroffene Bauwerk dauerhaft gesichert werden soll und wann es weitergeht.

8.02 Uhr: Streikaufruf an Beschäftigte in Thüringer Supermärkten

Beschäftigte in mehreren Supermärkten in Thüringen sind am Gründonnerstag zum Ausstand aufgerufen. Die Filialen der Schwarz-Gruppe beteiligen sich am bundesweiten Warnstreiktag im Einzelhandel, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Betroffen sind auch Kaufland-Märkte in Erfurt, Weimar, Suhl oder Gera.

Der Konzern erwirtschafte durch die Arbeit der Beschäftigten jährlich Milliardengewinne, sagte Matthias Adorf von Verdi Thüringen. „Die Verteilung der erwirtschafteten Mehrwerte im Handel hat ein Ausmaß erreicht, das jeder Vernunft spottet.“

Die Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen endeten Anfang November ergebnislos. Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde, was einer Anhebung des Eckgehalts um etwa 15 Prozent entspreche. Die Laufzeit soll ein Jahr betragen. Die Arbeitgeber bieten laut Verdi ein Plus von 10 Prozent an, gestreckt auf zwei Jahre. (dpa)

7.10 Uhr: Regen am Gründonnerstag in Thüringen erwartet

Auf einen nassen Gründonnerstag müssen sich die Menschen in Thüringen einstellen. Der Tag beginnt mit Wolken und abziehendem Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Am Vormittag sind dann Auflockerungen und zeitweise etwas Sonnenschein möglich. Ab mittags ist verbreitet mit Regenschauern und vereinzelt mit Gewittern zu rechnen. Dabei sind den ganzen Tag über Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde zu erwarten. Auf maximal 13 Grad klettern die Temperaturen.

In der Nacht zum Karfreitag kühlt es dann bis auf 4 Grad ab. In der zweiten Nachthälfte kann es dann erneut nass werden. Im Bergland sind stürmische Böen zu erwarten. (dpa)

6.25 Uhr: Gesinnungsprüfung oder notwendige Klarstellung? Debatte um Thüringer Katastrophenschutzgesetz

Das reformierte Brand- und Katastrophenschutzgesetz löst in Feuerwehrkreisen Diskussionen aus. Hintergrund ist eine bestimmte Formulierung.

Mittwoch, 27. März

21.50 Uhr: Thüringer HC kehrt in die Erfolgsspur zurück

Eine Vorlage Kerstin Kündigs, ein Pass von Dinah Eckerle erneut in die Hand von Ida Gullberg und ein weiterer Treffer der Schwedin von außen noch hinterher. Spätestens sechs Minuten vor Schluss hatte das Spiel der THC-Handballerinnen beim 30:22 (54.) den Schwung aufgenommen, den sich Trainer Herbert Müller erhofft hatte. Der Sieg war die logische Folge.

21.32 Uhr: Erneuerbare Energien zum Heizen bei Neubauten weit vorn

Bei neuen Häusern entscheidet sich eine Mehrheit der Bauherren in Thüringen für den Einsatz von Wärmepumpen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes von Mittwoch hervor. Danach wurden im vergangenen Jahr für 78 Prozent der neu geplanten Wohngebäude in Thüringen Wärmepumpen für die Heizung vorgesehen. Der Anteil erneuerbarer Energien insgesamt habe bei den 905 neu geplanten Wohngebäuden im Vorjahr bei 85,2 Prozent gelegen. (dpa)

20.35 Uhr: Starker Anstieg bei Asylanträgen in Thüringen

In Thüringen sind in den ersten beiden Monaten dieses Jahres schon deutlich mehr Asylanträge gestellt worden als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Sollten sich die hohen Zugangszahlen fortsetzen, wird die Gesamtzahl des Vorjahres (8821) wahrscheinlich noch übertroffen werden. So viele Anträge wurden laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt.

20.30 Uhr: Naturschützer: „Müssen den Wald in die Lage versetzen, sich selbst zu helfen“

Der BUND Thüringen ist sehr besorgt wegen des Zustandes der Wälder im Freistaat. In Zukunft will man die Wälder darauf vorbereiten, sich selbst zu helfen.

18.03 Uhr: Theater Erfurt: Verband spricht von Täter-Opfer-Umkehr im Fall der Gleichstellungsbeauftragten

In gut zwei Wochen soll das Arbeitsgericht entscheiden, ob die fristlose Kündigung der Gleichstellungsbeauftragten Mary-Ellen Witzmann durch die Stadt rechtens ist. Schon jetzt scheiden sich die Geister an dem Fall.

17.20 Uhr: „Flurnamenforschung in Thüringen“ wird immaterielles Kulturerbe

Die „Flurnamenforschung in Thüringen“ wurde jetzt in das Landesverzeichnis Immaterielles Kulturerbe in Thüringen aufgenommen. Dort steht es nun als gutes Praxisbeispiel neben der Kindergartenidee nach Friedrich Fröbel, Brehms Tierwelt oder der Thüringer Bratwurstkultur. PD Dr. Barbara Aehnlich von der Friedrich-Schiller-Universität Jena freut sich über diese Ehrung, weil sie die Flurnamenforschung ins Licht der Öffentlichkeit rückt. „Die Aufnahme in das Landesverzeichnis verdeutlicht den Wert der Flurnamenforschung und würdigt insbesondere die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer“, so Barbara Aehnlich, die gemeinsam mit David Brosius das Flurnamenverzeichnis in Thüringen betreut.

17.10 Uhr: Thüringer Unis finden neue Regeln zu Arbeit in der Wissenschaft problematisch

Dass Promovierte künftig voraussichtlich nur noch vier statt sechs Jahre befristet an Hochschulen beschäftigt werden können, ist aus Sicht der Thüringer Hochschulpräsidenten problematisch. „In vier Jahren ist man nicht unbedingt auf einem Level, wo man eine Professur bekommt. Und das ist für die jungen Leute, die diesen Karriereweg wollen, meiner Meinung nach eine Katastrophe“, sagte der Vorsitzende der Landespräsidentenkonferenz, Kai-Uwe Sattler, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Für die meisten Menschen sei dann nach vier Jahren an der Uni Schluss.

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch eine Reform des sogenannten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes auf den Weg gebracht. Nachwuchswissenschaftler sollen damit besser vor Kurzzeitverträgen und immer neuen Befristungen geschützt werden. Die Reform sieht die Einführung von Mindestvertragslaufzeiten für die Qualifizierungsphase vor der Promotion und danach vor. Zudem sollen Promovierte künftig für maximal vier Jahre befristet beschäftigt werden dürfen. Bisher waren es sechs. (dpa)

16.20 Uhr: Tradition oder Tierquälerei? Sängerin aus dem Südharz unterstützt den Verein „Rettet das Huhn“

Der frisch produzierte Hühnersong von Ulrike Kohl sorgt für Aufsehen – auch im Kreis Nordhausen. Tausendfach ist das Lied bereits gestreamt und das offizielle Musikvideo im Internet aufgerufen worden. Darum geht‘s im Lied.

15 Uhr: VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden trotz Millionenverlust gerettet

Die VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden ist vorerst gerettet. Sie erhält von den anderen Volks- und Raiffeisenbanken Hilfe in Höhen von rund 280 Millionen Euro. Das ist das Ergebnis der Generalversammlung der Bank, die am Dienstagabend in der Erfurter Messehalle begann und in den frühen Morgenstunden am Mittwoch endete.

14.30 Uhr: Wahlkampf in Nordhausen auf neuem Level: Südharzer AfD kapert Bündnis-Slogan

Zwei Monate vor den Kommunalwahlen hat der Wahlkampf längst begonnen. Die AfD plakatiert in Nordhausen in gewohntem Blau. Nur aktuell nicht mit Kandidatenköpfen und Parolen, sondern dem Hashtag #Nordhausenzusammen, wobei die Raute in Schwarz-Rot-Gold eingefärbt ist. Es ist das Hashtag jenes gleichnamigen Bündnisses, das im September einen AfD-Oberbürgermeister in letzter Minute zu verhindern half. Vertreter von „#Nordhausenzusammen“ lassen sich nicht provozieren, reagieren gelassen und erklären, warum sie die AfD ablehnen. Auch die hiesige.

14.03 Uhr: Hoch über Erfurt: Altstadtfrühling lockt weit über den Domplatz

Noch drei Tage, dann dreht und blinkt es auf dem Domplatz. 56 Geschäfte sorgen für gute Laune und Kulinarik. Was ist neu, was bewährt? Ein Rundgang mit dem Marktmeister.

13.14 Uhr: Neuer Bericht zu Migration in Thüringen geplant

Wissenschaftliche Daten sollen als Grundlage für die künftige Planung dienen und mehr Sachlichkeit in die aufgeheizte Debatte bringen: Thüringen plant einen neuen Zuwanderungsbericht.

12.18 Uhr: Unbekannter Geruch löst Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus

In einem Eichsfelder Dorf macht sich ein verdächtiger Geruch breit. Feuerwehr und Polizei kommen zum Einsatz. Eine Frau kommt ins Krankenhaus. Kurze Zeit später stieg in der Ortschaft in einer weiteren Straße erneut ein eigenartiger Geruch aus den Kanälen.

11.57 Uhr: Blutige Auseinandersetzung in Jena: 22-Jähriger schlägt Mann Bierflasche ins Gesicht

An einem Bahnhof in Jena kam es am Dienstagabend zu einem Fall von schwerer Körperverletzung. Ein 52-jähriger Mann musste einer Not-Operation unterzogen werden.

11.13 Uhr: KV-Ärzte warnen vor ambulanten Doppelstrukturen in Thüringen

Anlass sind die im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz geplanten allgemeinmedizinischen Institutsambulanzen. Will Bundesgesundheitsminister Lauterbach die freiberufliche ärztliche Tätigkeit abschaffen? Mit dem Gesetzesentwurf lasse der Bundesgesundheitsminister endgültig die Maske fallen, sagte KV-Chefin Annette Rommel.

10.44 Uhr: Polizeichefin: Videoüberwachung macht Anger sicherer

Die für den Erfurter Anger beschlossene Videoüberwachung wird die Sicherheit in Thüringens belebtester Fußgängerzone verbessern. Davon ist die Erfurter Polizeichefin Heike Langguth überzeugt. Die Kameras würden kürzere Reaktionszeiten bei Einsätzen ermöglichen und, durch die Sichtung der Aufzeichnungen, die Ermittlungen etwa zu Körperverletzungen erleichtern, sagte Langguth auf einem kommunalpolitischen Forum der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung am Montagabend.

10 Uhr: Erfurts OB Bausewein heute Abend bei „Markus Lanz“ im ZDF

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein stellt sich heute Abend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ den Fragen des Moderators. Worum es gehen wird und weshalb sich die Aufzeichnung verzögerte.

9.25 Uhr: Explosion im Kreis Gotha: Was dahinter steckt

Im Landkreis Gotha ist es zu einer Detonation gekommen. Mehrere Gebäude mussten evakuiert werden. Ein Kampfmittelräumdienst kam zum Einsatz.

9.02 Uhr: Nächster Lotto-Millionär in Thüringen

Ein Glückspilz aus Thüringen ist mit der Dienstagsziehung zum Millionär geworden. Dabei gab es sogar noch ein Sahnehäubchen.

7.54 Uhr: 62-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Rudolstadt

Bei einem Wohnungsbrand in Rudolstadt ist am Dienstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden in Notunterkünften untergbracht. Das ist bisher bekannt.

7.22 Uhr: Hausdurchsuchungen in Südthüringen wegen Drogenkriminalität – mehrere Festnahmen

Seit den frühen Mittwochmorgenstunden durchsucht die Polizei mehrere Objekte in Südthüringen. Dabei sind mehrere Männer festgenommen worden.

6.59 Uhr: Wolkig und warm am Mittwoch in Thüringen

Auf Wolken, Regen und bis zu 20 Grad können sich die Menschen in Thüringen am Mittwoch einstellen. Zum Tagesstart ist es nur leicht bewölkt, ab dem frühen Nachmittag ist mit einer Bewölkungsverdichtung zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Zum Abend hin zieht Regen auf, im Südosten des Landes sind einzelne Gewitter möglich. Dazu wird es windig. In der Nacht kann es weiterhin teils stark regnen. In der zweiten Nachthälfte zieht der Regen langsam ab. Bis auf 2 Grad sinken die Temperaturen dabei. (dpa)

6.15 Uhr: Thüringens Ex-Justizminister Adams tritt Job in der Wirtschaft an

Dirk Adams, Thüringens ehemaliger Justizminister, wird Anfang April einen Job in der Wirtschaft antreten. Wohin es ihn konkret verschlägt.

Dienstag, 26. März

22.10 Uhr: Jena verliert Auswärtsspiel bei Lok Leipzig

Der FC Carl Zeiss Jena hat das Jubiläumsduell in der Regionalliga beim 1. FC Lok Leipzig vor 4744 Zuschauern verdient mit 0:2 (0:1) verloren. Ein Traumtor brachte die Leipziger auf die Siegerstraße vor über 4700 Zuschauern.

21 Uhr: Neues Sterne-Restaurant in Thüringen

Die wenigen Sterne-Restaurants in Thüringen sind eher nicht in den großen Städten zu finden. Eines kommt dazu – in einem Hotel, in dem Fußball-Nationalspieler zur EM Quartier nehmen.

20.55 Uhr: Anwohner finden im Südeichsfeld intakte Weltkriegsgranate auf Dachboden

Einen ungewöhnlichen und gefährlichen Fund machten Hausbewohner auf ihrem Dachboden im Südeichsfeld: eine intakte Granate aus dem ersten Weltkrieg. Sie informierten umgehend die Polizei.

19.30 Uhr: Cannabis-Amnestie: Thüringer Justiz muss 4500 Verfahren prüfen

Das am Ostermontag in Kraft tretende Gesetz zur Teillegalisierung von Cannabis beinhaltet auch Amnestieregelungen. Die Thüringer Strafverfolgungsbehörden müssen dafür nach eigenen Schätzungen rund 4500 Strafverfahren prüfen. Kommen die ersten bisherigen Straftäter bereits am Montag frei?

17.50 Uhr: CDU polarisiert mit Plakatkampagne

Die Opposition hat eine vermeintliche Bilanz von zehn Jahren rot-rot-grün in Form von negativen Werbeplakaten vorgelegt. Und damit Reaktionen bis ins Europäische Parlament provoziert. Schon bei der Freiluft-Pressekonferenz löst das, was die Union da unter dem Label „Zehn Jahre Rot-Rot-Grün“ plakatiert kontroverse Debatten aus.

17 Uhr: Thüringer Polizei bereitet sich auf Ostertage vor

Die Thüringer Polizei bereitet sich gezielt auf die Osterfeiertage vor. Dabei würden unter anderem Maßnahmen getroffen, um schnell und angemessen auf Veränderungen der Sicherheitslage reagieren zu können, sagte ein Sprecher des Innenministeriums dieser Zeitung. Seit längeren gelte für Thüringen eine „allgemeine abstrakte Gefahrenlage“. Die Landespolizeidirektion in Erfurt sensibilisiere entsprechend die Dienststellen.

16 Uhr: Polizei findet in Auto ein Kilo Cannabisblüten

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag im Landkreis Sömmerda hat die Polizei bei zwei Personen knapp ein Kilo Cannabis sichergestellt. Einer der Männer soll noch versucht haben, vor den Beamten mit einer Plastiktüte zu fliehen. Er wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

15.25 Uhr: Ramelow warnt vor Rechtsextremismus mit religiösen Elementen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat vor rechtsextremen Strategien mit religiösen Elementen gewarnt. „Völkische, pseudoreligiöse Aktivitäten knüpfen an spirituelle Bedürfnisse der Menschen an“, sagte er der „Zeit“-Beilage „Christ & Welt“. „Runen, Sonnenzeichen – im Spektrum des Rechtsextremismus gibt es viele religiös anmutende Phänomene. Auch in den Verschwörungstheorien geht es darum, dass etwas tief und fest geglaubt wird.“

Ramelow sieht einen Zusammenhang mit dem Bedeutungsverlust der großen Kirchen. „Die Orientierung einer Volkskirche ist da nicht vorhanden.“ Der Linke-Politiker ist nach eigenen Angaben evangelisch. „Religion ist eine Größe in meinem Leben. Mein Glaube gibt mir Kraft“, sagte er. (dpa)

13.36 Uhr: Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung in Gera: Vier Menschen verletzt, drei davon schwer

Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagvormittag am Südost-Stadtring gekommen. Vier Personen wurden verletzt, drei davon schwer. Zwei Frauen mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden.

13.05 Uhr: Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung in Gera: Vier Menschen verletzt, drei davon schwer

Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagvormittag am Südost-Stadtring gekommen. Vier Personen wurden verletzt, drei davon schwer. Zwei Frauen mussten von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit werden.

13.05 Uhr: Neues Cannabis-Gesetz: Grüne regen Coffeeshops in Erfurt an

Der Bundestag hat die Teil-Legalisierung von Cannabis beschlossen. Die Erfurter Grünen fordern nun den nächsten Schritt.

12.16 Uhr: Jenaer Organmodell trägt entscheidend zum Verständnis von Pilzinfektionen bei

Das Jenaer Unternehmen „Dynamic42“ baut 3D-Modelle von menschlichen Organen. Mit ihnen können in Zukunft womöglich auch Tierversuche vermieden werden.

11.24 Uhr: Tatverdächtiger nach Steinwürfen auf Parteibüros ermittelt

Im Februar wurden mehrere Parteibüros angegriffen und beschmiert. In Suhl gibt es dazu nun einen Tatverdächtigen: Die mutmaßlichen Tatgegenstände brachten die Polizei auf die Spur.

9.40 Uhr: Altstadtfrühling auf dem Erfurter Domplatz: Die ersten Vorboten sind da

Viele Lastwagen und Kräne auf dem Domplatz kündigen es an: Bald wird es wieder bunt und laut vor der historischen Skyline. In diesem Jahr gibt es einen besonderen Gast. Das erwartet Besucher ab dem 30. März.

7.33 Uhr: Wohnhaus im Weimarer Land nach Brand unbewohnbar

Mehrere Feuerwehren waren in der Nacht zum Dienstag im Weimarer Land im Einsatz. Ein Brand eines Nebengebäudes hatte auf ein Wohnhaus übergegriffen. Es entstand hoher Sachschaden.

7.33 Uhr: Wohnhaus im Weimarer Land nach Brand unbewohnbar

Mehrere Feuerwehren waren in der Nacht zum Dienstag im Weimarer Land im Einsatz. Ein Brand eines Nebengebäudes hatte auf ein Wohnhaus übergegriffen. Es entstand hoher Sachschaden.

6.51 Uhr: Viel Sonnenschein am Dienstag in Thüringen erwartet

Sonnig und frühlingshaft warm wird es am Dienstag in Thüringen. Nachdem in der Früh noch gebietsweise Frost zu erwarten ist, steigen die Temperaturen im Tagesverlauf bis auf 16 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu gibt es den ganzen Tag über viel Sonnenschein. Es weht ein leichter Ostwind. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es dann bis auf null Grad ab. Der schwache Wind hält weiter an. (dpa)

6.12 Uhr: Nutzung bisher gering: Apps auf Rezept führen Schattendasein in Thüringen

Seit 2020 können Ärzte auch Gesundheits-Apps verschreiben. Aber das Potenzial wird längst noch nicht ausgeschöpft. Welche Anwendungen genutzt werden und was sie leisten.

Montag, 25. März

19.15 Uhr: Thüringens SPD-Innenminister über Äußerungen von Ramelow: „Für mich ist das eine Harakiri-Koalition“

Thüringens Ministerpräsident Ramelow bringt eine Koalition von Linke, CDU und BSW ins Spiel. Sowohl bei der Opposition als auch bei Regierungspartnern stoßen die Gedankenspiele auf Kritik, Ablehnung und große Skepsis. Das sind die Reaktionen.

18.22 Uhr: Debatte um Arbeitszeit: „4-Tage-Woche würde die Thüringer Wirtschaft schwächen“

In der rot-rot-grünen Koalition liegen Wirtschafts- und Arbeitsministerium bei der Debatte um eine Vier-Tage-Woche über Kreuz. Beim Kampf gegen den Fachkräftemangel ist man uneins über das richtige Vorgehen.

17.30 Uhr: Bündnis geplatzt: „Bürger für Thüringen“ lösen sich auf

Nach der Kemmerich-Wahl gegründet, will die Partei „Bürger für Thüringen“ jetzt mit der Werteunion fusionieren. Damit endet eine kurze, aber laute Parteigeschichte.

17 Uhr: Neue Produktionsstätte am Erfurter Kreuz ist Mitte des Jahres fertig

Im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz stellt der Mechatronik-Spezialist derzeit sein zweites Werk fertig. Marquardt investiert vor den Toren Arnstadt einen dreistelligen Millionenbetrag.

16.33 Uhr: Thüringer Rad-Läden gut gefüllt: „Kunde ist der große Gewinner“

Die Rad-Branche in Thüringen rechnet vor allem wegen der E-Bikes mit einem Aufschwung nach der Absatzflaute. So schätzen Händler aus Erfurt und Pößneck die Situation ein.

16.08 Uhr: 600.000 Euro für Tourismus in Region Wartburg und Hainich

Fördergelder in Höhe von 600.000 Euro sollen den Tourismus in der Welterberegion Wartburg und Hainich stärken. Wirtschaftsstaatssekretär Carsten Feller (SPD) übergab am Montag den Förderbescheid über die Landesmittel in Höhe von 300.000 Euro für 2024 und 300.000 Euro für das kommende Jahr an den dortigen Tourismusverband, wie das Thüringer Wirtschaftsministerium mitteilte.

Konkret finanziert der Verband mit den Geldern etwa die Öffentlichkeitsarbeit, entwickelt Pauschalangebote oder bietet Schulungen zum barrierefreien Reisen an, wie es hieß. Der Tourismusverband Welterberegion Wartburg Hainich erstreckt sich über den Unstrut-Hainich-Kreis, den Wartburgkreis und die Städte Bad Langensalza, Eisenach, Gotha und Mühlhausen. Seit diesem Jahr gehörten auch Teile Hessens zum Wirkungskreis, hieß es. (dpa)

13.29 Uhr: Polizei findet Falschgeld und Drogen bei Durchsuchungen im Raum Mühlhausen

In einer Wohnung sind Blüten mit einem aufgedruckten Wert von 1525 Euro gefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun im Raum Mühlhausen – und warnt. Wer vermutet, Falschgeld erhalten zu haben, sollte sich wie folgt verhalten.

11.39 Uhr: Umsatz der Baubetriebe in Thüringen eingebrochen

Die Bauwirtschaft hat es schwer – gestiegene Zinsen und Baupreise sorgen für weniger Aufträge. Der erste Monat des Jahres verlief schwach. So hoch lag der Umsatz im krisengebeutelten Bauhauptgewerbe im Januar.

10.18 Uhr: 14-Jährige vermisst: Betrüger werben in Gotha mit Falschmeldung

In sozialen Netzwerken kursiert eine Meldung über ein verschwundenes Mädchen in Gotha. Dahinter stecken jedoch Betrüger. Was Nutzer beachten müssen.

9.10 Uhr: Bundesweiter Vergleich enthüllt einen Rekord der Erfurter Straßenbahnen

Ein Online-Portal hat die Straßenbahnnetze in zahlreichen deutschen Städten unter die Lupe genommen und ist in Erfurt auf eine Besonderheit gestoßen.

8.35 Uhr: Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Erfurt und Weimar

Auf der Bahnstrecke zwischen Erfurt Hauptbahnhof und Weimar ist es am Montagmorgen zu Einschränkungen gekommen. Grund dafür war nach ersten Informationen ein Notarzteinsatz. Die Strecke war daraufhin in beide Richtungen gesperrt worden. Züge hielten am nächsten Bahnhof und warteten dort die Dauer der Streckensperrung ab oder wurden umgeleitet. Kurz nach 8 Uhr rollte der Bahnverkehr wieder an.

7.22 Uhr: Verletzte bei schwerem Unfall auf der A4 nahe Weimar – Rennwagen fliegt von Anhänger

Der Unfall eines Transporters, der einen Rennwagen auf einem Anhänger gelanden hatte, hat am Sonntagabend auf der A4 nahe Weimar eine Kettenraktion ausgelöst. Mehrere Personen wurden verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

7.22 Uhr: Verletzte bei schwerem Unfall auf der A4 nahe Weimar – Rennwagen fliegt von Anhänger

Der Unfall eines Transporters, der einen Rennwagen auf einem Anhänger gelanden hatte, hat am Sonntagabend auf der A4 nahe Weimar eine Kettenraktion ausgelöst. Mehrere Personen wurden verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

6.33 Uhr: Heiterer Wochenstart in Thüringen erwartet

Auf einen heiteren Montag mit bis zu elf Grad können sich die Menschen in Thüringen freuen. In den frühen Morgenstunden sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zunächst noch leichter Frost, abklingende Schauer und im Bergland Glätte durch Schneeschauer möglich. Im Tagesverlauf klart es dann auf. Dazu wird es meist sonnig. In der Nacht zu Dienstag kühlt es dann auf bis zu minus drei Grad ab. Dazu weht ein schwacher Wind. (dpa)

6 Uhr: Ende der Grippewelle in Thüringen

Die Zahl der Neuerkrankungen bei Grippefällen nimmt in Thüringen deutlich ab. In der diesjährigen Grippesaison sind weniger Menschen erkrankt. In der Vorsaison waren es fast drei Mal so viele.

Sonntag, 24. März

19.20 Uhr: Scharfe Kritik nach Schließung von Thüringer Vorsorgezentrum für Kinder

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Thüringen hält die ersatzlose Schließung des Vorsorgezentrums für Kinder, von der er auch selbst überrascht wurde, für einen Fehler. Zwar sei es richtig, dass einige Krankenkassen die Eltern schriftlich auf die Früherkennungsuntersuchungen U4 bis U8 hinweisen. „Aber das sind eben keineswegs alle Kassen“, sagt der Sprecher des Landesverbands, der Weimarer Kinder- und Jugendarzt Dirk Rühling.

18 Uhr: Tausende Menschen bei Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt

Trotz nasskalten Wetters sind am Sonntag wieder Tausende Menschen zur traditionellen Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt zusammengekommen. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf etwa 5000. Im Vorjahr kamen laut Polizei noch etwa 11 000 Menschen in die Stadt im Eichsfeld, das stark katholisch geprägt ist. (dpa)

17 Uhr: Auto schleudert über Autobahn: A9 bei Schleiz voll gesperrt

Ein Auto ist auf der A9 zwischen Bad Lobenstein und Schleiz über alle drei Fahrbahnen geschleudert und schließlich in einem Wildzaun gelandet. Zur Bergung sei die Autobahn am Sonntagmittag für fast eine Stunde voll gesperrt gewesen.

15 Uhr: Liftanlagen in Thüringen mit teilweise großem Defizit

Durch den milden Winter herrschten im Thüringer Wald nur selten gute Wintersportbedingungen. Der Betreiber der Skilifte in Steinach und Schmiedefeld meldete Insolvenz an und bekommt trotzdem eine Millionenförderung. Die Insolvenz der Thüringen Alpin GmbH, die die Skilifte in Steinach und Schmiedefeld betreibt, hat keine Auswirkungen auf geplante Investitionen. Die Förderzusage des Freistaats von 14,26 Millionen Euro für die Optimierung der Skiarena Silbersattel.

13.45 Uhr: Mario Voigt: Agrarentscheidung ist Politik gegen den Osten

Trotz Protesten sollen die Agrardiesel-Subventionen abgebaut werden. Dafür sind Entlastungen für Bauern geplant. Doch die helfen den Betrieben im Osten wenig, argumentiert Thüringens CDU-Chef. (dpa)

11.45 Uhr: Jugendlicher blendet Rettungshubschrauber mit Laser

Mit einem Laserpointer hat ein Jugendlicher im Landkreis Greiz den Piloten eines Rettungshubschraubers geblendet. Der Pilot konnte den Tatort aus der Luft orten und schickte die Polizei zu einem 17-Jährigen. Der muss sich nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftraum verantworten.

10.11 Uhr: Ostern in Thüringen: Von Brauchtum und Wandel

Das Brauchtum zum Osterfest ist in Thüringen nach wie vor stark verwurzelt. Die Mischung aus althergebrachten Traditionen und neuen Impulsen machen das Fest zu etwas Besonderem. Die schönsten Traditionen von Eisenach bis Vogtland. (dpa)

8.15 Uhr: Ramelow erwartet Einigung zu Bezahlkarte

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow setzt darauf, dass die bundesweite Regelung zu Bezahlkarten für Asylbewerber nun bald umgesetzt wird. Thüringen stehe zu diesem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. „Die Bezahlkarte ist ein Instrument der Verwaltungsvereinfachung.“ Die Grünen in der Ampel-Koalition hatten noch Diskussionsbedarf zu einigen Regelungen angemeldet. Derzeit ist deshalb unklar, wann eine bundesweite Regelung im Bundestag beschlossen wird.

Kritik übte Ramelow am Agieren von CDU und CSU. „Seitens der Union wurde die Bezahlkarte nunmehr zu einem Instrument stilisiert, mit dem vermeintlich bestehende Anreize zur Migration reduziert werden könnten. Das ist empirisch haltlos und läuft in der Sache falsch“, sagte Ramelow. (dpa)

Samstag, 23. März

16.00 Uhr: Ramelow bringt Koalition mit CDU und BSW ins Spiel

Eine Koalition aus Linke, CDU und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wäre aus Sicht von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zumindest denkbar im Freistaat. Jüngste Umfragen hätten gezeigt, dass eine solche mögliche Regierungskoalition auf 51 bis 52 Prozent komme, sagte der Linke-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

13.13 Uhr: Mann macht wahllos und zum Teil anzügliche Fotos von Passanten in Ilmenau

Am Freitagnachmittag belästigte ein 32-Jähriger in Ilmenau mehrere Passanten, indem wahllos Fotos von Passanten und Kindern machte. Gegenüber einer Frau soll er Mann neben Fotoaufnahmen auch anzügliche Gesten gemacht haben. Er wurde von der hinzugerufenen Polizei von weiteren Handlungen abgehalten. Zeugen zum Tatgeschehen sowie weitere Betroffene sollen sich melden. (red)

12.37 Uhr: Deutlich mehr Menschen aus Thüringen abgeschoben

Ein Iraker bedrohte eine Mitarbeiterin der Landeserstaufnahme mit einem Messer. Nun ist er zurück in seinem Heimatland. Die Zahl solcher Abschiebungen steigt zwar - oft gibt es aber Probleme.

10.06 Uhr: In Thüringer Städten gehen die Lichter für eine Stunde aus

Etliche Thüringer Städte beteiligen sich an der diesjährigen Earth Hour, zu der die Umweltstiftung WWF unter dem Motto «Deine Stunde für die Erde!» aufgerufen hat. Die Lichter gehen zur entsprechenden Zeit an und in berühmten Bauwerken genauso wie in Büros, Häusern und Wohnungen aus.

9.55 Uhr: Feuerwehrpauschale wird ab November ausgezahlt

Auch in diesem Jahr erhalten die Freiwilligen Feuerwehren wieder zehn Millionen Euro für die Anschaffung neuer Technik oder die Nachwuchsgewinnung. Das Geld kommt unbürokratisch und ohne Antrag.

8.36 Uhr: Regenwetter und viel Wind in Thüringen

Auf Regenwetter müssen sich die Menschen in Thüringen am Samstag einstellen. Örtlich gibt es zeitweise Regen, Schauer und kurze Gewitter, teils mit Graupel und in den Hochlagen als Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu zehn Grad, im Bergland bei maximal sieben Grad. Zeitweise weht ein stark böig auffrischender Wind. In der Nacht zu Sonntag gibt es kaum noch Schauer bei Tiefsttemperaturen von bis zu null Grad, oberhalb von 600 Meter bis zu minus drei Grad. Der Sonntag bringt viele Wolken und regional Regen- und Graupelschauer, oberhalb von 600 Metern als Schnee. Es gibt vereinzelt Gewitter. Die Temperaturen liegen bei bis zu neun Grad, im Bergland bei bis zu sieben Grad. Es weht ein stark böiger Wind, lokal sind stürmische Böen angesagt. (dpa)

Freitag, 22. März

19.01 Uhr: Thüringen enthält sich: Bundesrat gibt grünes Licht für Abbau von Agrardiesel-Subventionen

Im Bundesrat gab es am Freitag grünes Licht für den Abbau von Subventionen für Agrardiesel. In Thüringen pocht man weiter auf Entlastungen für die Landwirte.

18.35 Uhr: Handel mit 70 Kilogramm Drogen: Männer akzeptieren Haftstrafe nicht

Die wegen Drogenhandels zu hohen Haftstrafen verurteilten Angeklagten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und dem Saale-Orla-Kreis akzeptieren ihre Strafen nicht. So reagieren ein ehemaliger NPD-Landtagskandidat und weiteres Mitglied der Turonen auf ihre Bestrafung durch das Landgericht Gera.

18 Uhr: Thüringer Kommunalpolitiker sollen besser geschützt werden

Thüringen reagiert auf zunehmende Attacken gegen Kommunalpolitiker mit ersten Gegenmaßnahmen. Innenminister Georg Maier (SPD) und Justizministerin Doreen Denstädt haben am Freitag in Erfurt einen Sicherheitsgipfel veranstaltet, bei dem insbesondere die jüngsten Attacken auf Kommunalpolitiker zur Sprache kamen und Maßnahmen zu deren besseren Schutz vereinbart wurden.

16.55 Uhr: Schötener Auftragsmord: Zeugenaussage belastet die Angeklagten schwer

Ein Belastungszeuge hat am Freitag im Thüringer Mordprozess Doreen Sch. ausgesagt. Doch Verteidiger bezweifeln den Wert und Wahrheitsgehalt der Aussage. Was der 40-Jährige zu sagen hatte.

16 Uhr: Schnee am Wochenende und sommerliche Temperaturen an Ostern

Der Frühling hat sich in Thüringen in den letzten Tagen mit milden Temperaturen schon mal zu Wort gemeldet. Und bis Ostern soll er laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dann richtig Fahrt aufnehmen. Doch zuvor steht den Thüringern noch mal ein ungemütliches Wochenende bevor.

15.15 Uhr: Neue Chefin und mehr Flüge am Flughafen Erfurt-Weimar

Gerd Stöwer hört als Geschäftsführer am Flughafen Erfurt-Weimar auf. Seine Nachfolgerin kommt aus Stuttgart. Ab Montag wird auch Mallorca wieder direkt angeflogen.

14.41 Uhr: Wolfsriss im Eichsfeld: DNA-Analyse bestätigt Angriff auf ein Nutztier

Ein Wolf hat im Eichsfeld erstmals ein Nutztier getötet. Eine genetische Analyse sorgt nun für Klarheit.

14.20 Uhr: Mutter schlägt mit Wasserkocher auf Tochter ein

Am Donnerstagabend eskalierte ein Streit zwischen einer Mutter und ihrer Tochter im Erfurter Norden derart, dass beide verletzt wurden. Jetzt ermittelt die Polizei.

13.09 Uhr: Gaudenz bleibt bis 2029 Generalmusikdirektor in Jena

Simon Gaudenz bleibt bis zur Spielzeit 2028/29 Generalmusikdirektor der Jenaer Philharmonie. Der aus der Schweiz stammende 49-Jährige habe eine entsprechende Vertragsverlängerung am Donnerstag unterzeichnet, teilte das Orchester am Freitag mit. «Die Vertragsverlängerung ist für Jena ein Glücksgriff», sagte Friedrun Vollmer, Werkleiterin von JenaKultur für Kulturentwicklung und kulturelle Bildung, laut Mitteilung. (dpa)

11.50 Uhr: Schlag gegen Kinderpornografie – 13 Durchsuchungen im Kreis Gotha und Ilm-Kreis

Der Kriminalpolizei Gotha ist ein Schlag gegen Besitzer von kinder- und jugendpornografischen Schriften gelungen. Allein in den vergangenen zwei Wochen habe die Polizei 13 Durchsuchungsbeschlüsse realisiert. Im Landkreis Gotha sowie im Ilm-Kreis wurde eine Vielzahl elektronischer Geräte und Speichermedien konfisziert.

10.19 Uhr: Wohnungsbrand in Erfurter Hochhaus: Ein Mann verletzt

Bei einem Wohnungsbrand im Punkthochhaus in Erfurt hat ein Mann eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Ein Kaninchen überlebte das Feuer nicht. Zur Ursache wird ermittelt.

10 Uhr: Schwerer Unfall in Südthüringen

Bei einem Unfall im Kreis Hildburghausen ist am Freitag eine Frau verletzt worden. Mit ihrem Auto war sie von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

10 Uhr: Schwerer Unfall in Südthüringen

Bei einem Unfall im Kreis Hildburghausen ist am Freitag eine Frau verletzt worden. Mit ihrem Auto war sie von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

9.15 Uhr: Kontrollen auf 21 Baustellen in Thüringen: Zöllner leiten mehrere Strafverfahren ein

Zollmitarbeiter haben wieder Baustellen unter die Lupe genommen. Für einige hat das Straf- und Bußgeldverfahren zur Folge.

8.06 Uhr: Israel verliert gegen Polen: Das sagt der Trainer übers Heimspiel in Jena

Am Donnerstag hat die neue Jenaer Fußballarena ihre Länderspielpremiere erlebt. Israel trat im Heimspiel gegen Polen in der Saalestadt an, weil die Austragung derzeit in der Heimat wegen des Gaza-Konfliktes nicht möglich ist. Guy Luzon spricht übers Spiel und seinen Eindruck vom neuen Stadion.

7 Uhr: Arbeitsministerin Werner befürwortet Vier-Tage-Woche

Eine Vier-Tage-Woche könnte nach Ansicht von Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) im Kampf gegen den Fachkräftemangel helfen. „Viele Unternehmen haben aber das Gebot der Stunde erkannt, sich im Ringen um Arbeits- und Fachkräfte als attraktiver Arbeitgeber aufzustellen und gute Arbeitsbedingungen für Beschäftigte und Auszubildende anzubieten“, sagte sie anlässlich der am Donnerstag und Freitag stattfindenden Thüringer Arbeitszeitkonferenz in Neudietendorf (Landkreis Gotha). „In diesem Zusammenhang kann auch die Einführung einer Vier-Tage-Woche ein mögliches Instrument sein.“

6.45 Uhr: Mit einem Milliarden-Haushalt spielt Erfurt jetzt in einer neuen Liga

Mehr Steuereinnahmen, mehr Landeszuschüsse: Die Stadt verfügt über so viel Geld wie nie zuvor. Dennoch sinken die Investitionsausgaben und werden neue Schulden aufgenommen.

6.23 Uhr: Hälfte der Thüringer lehnt Legalisierung von Cannabis ab

Eine Umfrage zeigt die Skepsis in der Thüringer Bevölkerung gegen die geplante Legalisierung von Cannabis. Im Bundesrat will sich die Landesregierung bei der Frage, ob der Vermittlungsausschuss angerufen wird, enthalten.

