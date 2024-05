Lesen Sie hier auf einen Blick, was Thüringen bewegt. Alle Nachrichten des Tages kurz zusammengefasst.

Donnerstag, 16. Mai

22.18 Uhr: Baufachmann ist neuer Direktor am Thüringer Rechnungshof

Die Führungsmannschaft des Thüringer Rechnungshofs ist wieder komplett. Der in Gera geborene Bau- und Verwaltungsfachmann Mario Lerch sei am Donnerstag von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zum Direktor berufen worden, teilte der Rechnungshof in Rudolstadt mit. Lerch werde ab 17. Juni die für Bau, Infrastruktur und Überörtliche Kommunalprüfung zuständige Abteilung übernehmen. Die Stelle war seit Sommer 2023 nur vertretungsweise besetzt.

21.10 Uhr: Olaf Scholz kommt nach Thüringen: Kanzlergespräch mit Lesern in Erfurt

Bundeskanzler Olaf Scholz will am 30. Mai in Erfurt mit unseren Lesern über deren Sorgen und Nöte diskutieren. Anmeldungen sind ab jetzt bis zum 22. Mai möglich.

20.23 Uhr: Mutter missbraucht Tochter sexuell: Gericht verhängt sehr lange Strafe

Das Landgericht Gera hat eine 36-Jährige zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die siebente Strafkammer sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte über Jahre ihre leibliche Tochter missbraucht hatte.

19.25 Uhr: Großkontrolle auf der A4: Mit Radkralle an Weiterfahrt gehindert

Die Thüringer Autobahnpolizei hat am Donnerstag wieder einmal den richtigen Riecher bewiesen: Bei einer fünfstündigen Großkontrolle auf der Rastanlage Eichelborn an der A4 zog sie drei Fahrzeuge aus dem Verkehr, die wegen Überladung oder erheblicher technischer Mängel gar nicht auf die Straße gedurft hätten. So brachte ein Gespann, bestehend aus einem Kleintransporter und einem Imbisswagen, insgesamt mehr als eine Tonne zu viel auf die Waage.

18.58 Uhr: Frühere Erfurter Gleichstellungsbeauftragte reicht weitere Klage ein

Sie machte die Erfurter Theater Affäre öffentlich und verlor deswegen ihren Job. Jetzt will die frühere kommunale Gleichstellungsbeauftragte mit einer neuen Klage auch ihre Befugnisse klären lassen.

18 Uhr: Verteidiger von Höcke haben Revision gegen Urteil eingelegt

Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke wurde in Halle zu einer Geldstrafe verurteilt. Sein Anwalt hat Revision eingelegt. Der Fall geht nun an den Bundesgerichtshof.

17.43 Uhr: Theater-Affäre Erfurt: SPD will abhaken, Vorwürfe aus den Fraktionen gegen OB Bausewein

Die Theater-Affäre ist zur letzten Sitzung des Erfurter Stadtrates Thema einer aktuellen Stunde. Es ist die Gelegenheit für eine Bilanz der Vorwürfe um Machtmissbrauch, sexueller Übergriffe und Finanzfragen. Die SPD und Oberbürgermeister sehen alles Nötige zur Aufklärung getan. Er fügt an: „Wer will, dass Montavon nie wieder auf den Domstufen steht oder am Theater inszeniert, muss im Herbst viel Geld in die Hand nehmen.“

16.42 Uhr: 44-Jähriger stirbt in Gotha eines nicht natürlichen Todes - Polizei bittet um Mithilfe

Ein Mann ist tot in einer Wohnung in Gotha gefunden worden. Da eine nicht natürliche Todesursache festgestellt wurde, hat die Polizei ein Foto veröffentlicht und sucht Zeugen.

15.50 Uhr: Einigung im Thüringer Kita-Streit wird greifbar

Im Streit um eine Verbesserung des Personalschlüssels in Kitas könnte es doch noch zu einer Einigung zwischen Rot-Rot-Grün und CDU kommen. Am Ende könnte ein Kompromiss gefunden werden, der Qualität steigert und drohende Stellenverluste verhindert.

15.22 Uhr: Kreistagsvorsitzender von Saalfeld-Rudolstadt wird in Musikvideo bedroht

Sprache und Grafik sind eindeutig: Durch ein recht aufwendig produziertes Musikvideo, das seit ein paar Tagen im Internet kursiert, wird Oliver Weder, Vorsitzender des Kreistages Saalfeld-Rudolstadt, bedroht und ihm ein Wegzug aus Rudolstadt nahegelegt. Der SPD-Politiker sieht durch den persönlichen Angriff im Netz eine Grenze überschritten.

14.15 Uhr: Abwärtstrend im Wohnungsbau setzt sich fort

Die Zahl der geplanten Wohnungsbauprojekte in Thüringen ist weiter gesunken. Von Januar bis Ende März seien im Freistaat insgesamt 388 Neubauwohnungen und 253 Wohnungsmodernisierungen oder Umbauten genehmigt worden, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mit. Das sei fast ein Viertel (22,8 Prozent) weniger als im ersten Quartal 2023. Die Wohnungswirtschaft, aber auch das Handwerk rechnen damit, dass die rückläufige Tendenz im Wohnungsbau in diesem Jahr anhält - trotz eines hohen Bedarfs vor allem in den größeren Städten. (dpa)

13.26 Uhr: Ergebnis schwächer: Zeiss informiert über aktuellen Geschäftsverlauf

Zeiss hat im ersten Geschäftshalbjahr zwar einen erhöhten Umsatz erzielt, aber das Ergebnis des Technologiekonzerns ging zurück. Als Grund nennt der Vorstandschef Karl Lamprecht das herausfordernde Marktumfeld.

12.30 Uhr: Anders als gedacht: Stadtrat legt Windrad-Flächen für Erfurt fest

An zwei Stellen im Erfurter Stadtgebiet dürfen künftig Windräder errichtet werden. Betroffene Ortsteile setzen aber noch Änderungen durch.

10.05 Uhr: Klimakleber müssen sich vor dem Amtsgericht Jena verantworten

In der kommenden Woche müssen sich fünf Klima-Aktivisten vor dem Amtsgericht Jena verantworten. Nach Angaben der Initiative „Letzte Generation Jena“ geht es um den Vorwurf der gemeinschaftlichen Nötigung. Hintergrund ist eine Straßenblockade im Februar 2023 auf der Knebelstraße an der Ecke zur Fischergasse. Die Protestteilnehmer hatten sich mit Alleskleber festgeklebt.

9.54 Uhr: In der Öffentlichkeit: Mann verrichtet Stuhlgang in den Geraer Arcaden

In Gera hat ein Mann sein großes Geschäft in der Öffentlichkeit in dem Einkaufszentrum verrichtet. Der Sicherheitsdienst alarmierte die Polizei.

8.43 Uhr: Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf A4 bei Erfurt

Auf der A4 zwischen Erfurt-Ost und Erfurt-West hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall ereignet. Laut ersten Informationen waren mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Es kommt derzeit zu Verkehrsbehinderungen.

8.08 Uhr: Wolken, Schauer und Gewitter in Thüringen - einzelne Böen

Eine durchwachsene Wetterlage mit Gewittern, Schauern und Wolken erwartet die Thüringer am Donnerstag. Der Tag beginnt wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf zieht eine dichte Wolkendecke auf, am Nachmittag treten zunehmend Schauer und vereinzelte Gewitter auf. Örtlich kann es zu Starkregen kommen. Vom Harz bis zum Altenburger Land werden einzelne Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 55 Kilometern pro Stunde erwartet. Die Temperaturen liegen maximal zwischen 20 und 23 Grad, im Bergland zwischen 16 und 20 Grad. Nachts bleibt es wolkig, dabei klingen die Schauer und Gewitter nach und nach ab. In den frühen Stunden des Freitags regnet es in Südthüringen erneut, im Norden bleibt es meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad. (dpa)

7.44 Uhr: Deutlich weniger Schulwegunfälle mit dem Fahrrad

Ob gestürzt oder angefahren: Auf dem Weg zur Schule verunglücken jährlich Hunderte junge Radfahrer. Zuletzt gab es einen Rückgang bei den Zahlen. Das hat einen Grund.

7 Uhr: Zwei Luchse mit Hoffnung auf Wiederansiedlung in Freiheit entlassen

Thüringen soll ob seiner Lage bei der Wiederansiedlung der bedrohten Tierart eine besondere Rolle zukommen. Zwei Luchse machen nun den Auftakt für ein langfristig geplantes Projekt.

6.39 Uhr: ADAC erwartet volle Straßen zu Pfingsten

Ausflugswetter und Kurzurlaub: Zum Start in das lange Pfingstwochenende werden die Straßen voll sein. Insbesondere am Freitag könnte es viele Staus geben. Wo vor allem Behinderungen drohen:

5.50 Uhr: Stromausfall im Weimarer Land behoben

Ein Defekt an einem Mittelspannungskabel schnitt am Mittwochnachmittag rund 2000 Haushalte im östlichen Weimarer Land von der Energieversorgung ab. Die zur Lokalisierung der Schadstelle nötigen Messwagen und eine Tiefbaufirma konnten im Laufe des Abends aber doch noch für Abhilfe sorgen. Alle betroffenen Haushalte seien nun wieder am Netz, teilte der Versorger mit.

Mittwoch, 15. Mai

22 Uhr: Stromausfall im Weimarer Land - Noch rund 700 Haushalte betroffen

Ein Defekt an einem Mittelspannungskabel schnitt am Mittwochnachmittag rund 2000 Haushalte im östlichen Weimarer Land von der Energieversorgung ab. Am Abend sind noch rund 700 Haushalte ohne Strom.

21.12 Uhr: So geht es nach dem Urteil gegen Björn Höcke weiter

Der Thüringer AfD-Vorsitzende soll eine hohe Geldstrafe bezahlen. Seine Auftritte vor Gericht sind damit aber längst nicht beendet. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten:

19.37 Uhr: Fußball-EM: Medienansturm auf Thüringen

Das Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Ende Mai in Blankenhain wird zum Medienereignis. 248 Journalisten haben sich dafür akkreditiert. Die Spieler werden am Nachmittag des 26. Mai individuell anreisen und gemeinsam am 31. Mai Richtung Herzogenaurach abreisen. Das Spa & Golf-Resort Weimarer Land, das während der Fußball-EM von der englischen Auswahl sogar als Basis-Quartier genutzt wird, ist ab 26. Mai, 15 Uhr, exklusiv vom DFB gemietet. Mehrere Millionen Euro wurden im Vorfeld investiert.

19.15 Uhr: Thüringer Wohlfahrtsverbände beklagen vermehrte Angriffe auf Mitarbeiter

Die Liga der freien Wohlfahrtsverbände startete am Mittwoch eine Kampagne für die Wahlen in Thüringen. Unter dem Motto #ThüringenSozial24 wirbt der Zusammenschluss der Wohlfahrtsverbände für Vielfalt, Weltoffenheit und ein gutes Miteinander. „Wir sehen in Zeiten des erstarkenden Rechtsextremismus zentrale Werte eines guten Miteinanders in Thüringen in Gefahr“, sagte die Liga-Vorsitzende und Geschäftsführerin des Awo-Landesverbandes Thüringens, Katja Glybowskaja, zum Kampagnenauftakt in Erfurt. Viele Menschen aus den Wohlfahrtsverbänden seien besorgt, dass nach den Landtagswahlen Angebote in den Bereichen der Migration, Integration, der frühkindlichen Bildung oder der Inklusion reduziert oder gänzlich wegfielen, sagte Glybowskaja.

18.17 Uhr: Aufstieg des FC Energie Cottbus hat finanzielle Folgen für FC Carl Zeiss Jena

Der FC Carl Zeiss Jena hat sich in dieser Saison zeitig aus dem Meisterschaftskampf der Regionalliga Nordost verabschiedet. Dennoch hat der Zweikampf am letzten Spieltag zwischen dem FC Energie Cottbus und dem Greifswalder FC eine finanzielle Komponente für die Jenaer.

17.04 Uhr: Erfurter Zughafen bekommt hölzernen Riesen als Nachbarn

Auf Holzbau spezialisierte Architekten planen ein Bürogebäude der Deutschen Bahn in der Erfurter ICE-City. Wird es doppelt so groß wie das Technische Rathaus?

16.05 Uhr: Weniger Anbaufläche für Wintergetreide

Auf Thüringens Feldern wächst in diesem Jahr weniger Wintergetreide. Insgesamt seien im Herbst rund 370.000 Hektar mit Wintergetreide bestellt worden, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt als Prognose mit. Das sei ein Rückgang von 19.900 Hektar oder fünf Prozent. Winterweizen, der einen großen Anteil ausmacht, wurde auf 170.300 Hektar gesät. Der Rückgang fiel mit zehn Prozent überdurchschnittlich aus. Bei Wintergerste, die auf rund 75.900 Hektar wächst, betrug der Rückgang dagegen nur ein Prozent. Der Anbau von Winterroggen verringerte sich um sieben Prozent auf etwa 9000 Hektar. Triticale, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen, wurde auf rund 10.300 Hektar bestellt - ein Plus von fünf Prozent.

Einen großen Anteil an der Anbaufläche hat erneut Winterraps mit rund 100.200 Hektar. Der Anbau der Ölfrucht, die bereits in Blüte steht, ging damit leicht um zwei Prozent zurück. (dpa)

15.15 Uhr: Markus Söder stichelt in Jena gegen Mario Voigt

Als Markus Söder und Mario Voigt in die blau getunkte Sparkassen-Arena in Jena einlaufen, sind die Scheinwerfer auf sie gerichtet. Wie Boxer, die den Ring betreten, lassen sich der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende und der Thüringer CDU-Chef von der Menge feiern. Zur Musik von Van Halens „Jump“, werden Hände geschüttelt, es wird gewunken und gelächelt. Knapp 1500 Gäste und Unterstützer der CDU sind an diesen Dienstagabend nach Jena gekommen. Söder lässt die ein oder andere Spitze fallen.

13.45 Uhr: Nach Schuss in Schule: Polizeieinsatz in Gera

An einer Schule in Gera hat es am Mittwoch einen Polizeieinsatz gegeben. Zuvor war ein Schuss abgegeben worden. Das ist bisher bekannt:

13.32 Uhr: Rat aus der Wahlheimat des AfD-Chefs: „Urteil stillschweigend als Lehrsatz zur Kenntnis nehmen“

13.000 Euro soll der Thüringer Vorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD) bezahlen. Ein Politiker aus dem Eichsfeld gibt ihm zum Urteil einen Rat.

13.04 Uhr: Italienische „Problembärin“ JJ4 wird nach Thüringen umgesiedelt

Der Umzug der Bärin, die vor mehr als einem Jahr einen 26-jährigen Jogger in einem Wald unweit von Trient attackiert und getötet hatte, werde bis zum Herbst vollzogen, sagte der zuständige Assessor Roberto Failoni am Dienstag der Zeitung “Corriere del Trentino“. JJ4 soll demnach in den Alternativen Bärenpark Worbis in Thüringen gebracht werden.

12.21 Uhr: Verkaufsstart für Schüler-Ferienticket in Thüringen

Schülerinnen und Schüler können sich seit Mittwoch wieder ein Ferienticket für die Sommerferien kaufen. Das Ticket gilt vom 20. Juni bis 31. Juli und berechtigt zu beliebig vielen Fahrten in allen Bussen, Regionalzügen (2. Klasse) und Straßenbahnen der beteiligten Unternehmen, wie der Verein Bus & Bahn Thüringen mitteilte. Die Fahrkarte kostet demnach 32 Euro. Es gibt auch eine Mini-Variante für 16 Euro, die zu beliebig vielen Fahrten in den Bussen der beteiligten Regionalbusunternehmen berechtigt. Informationen zu den Tickets, den beteiligten Unternehmen und den Verkaufsstellen gibt es im Internet (www.sft-thueringen.de). (dpa)

12.05 Uhr: „Lost Place“ bei Eisenach: Wie ein verfallendes Krankenhaus zum Zankapfel wird

Einst war es Hotel, dann Krankenhaus. Das Gebäude im Thüringer Wald verfällt zunehmend. Die Stadt will es kaufen. Dann droht der Abriss. Was soll dann werden?

11.45 Uhr: Hunderte Bratwürste und Rostbrätel aus Verkaufsstand gestohlen

Hungrige Diebe: Mehrere hundert Bratwürste sowie Rostbrätel und weitere Lebensmittel und Getränke erbeuteten Unbekannte in Bad Langensalza. Es werden Zeugen gesucht.

10.22 Uhr: Amoklauf in Kita angedroht: Anrufer identifiziert

Am Montagnachmittag drohte ein Anrufer am Telefon in einer Kita in Lederhose damit, Amok zu laufen. Inzwischen wurde der Anrufer identifiziert. Auch über das Motiv des Anrufs gibt es neue Erkenntnisse.

10.19 Uhr: Wie ein Unternehmer aus Gera die Teilnahme an Corona-Spaziergängen wegdiskutieren will

Mit Peter Schmidt steht ein Aktivposten der Miteinanderstadt Gera vor dem Amtsgericht Gera. Der Unternehmer hatte Einspruch gegen drei Bußgeldbescheide eingelegt, weil er an drei Corona-Spaziergängen ohne Maske teilgenommen und den Mindestabstand unterschritten haben soll.

10.17 Uhr: Wählerstimmen kaufen? Vorwurf um Geldspenden an Vereine in Bad Langensalza eskaliert

Kampf ums Rathaus: Vereine sollen Geld kriegen, wenn Bürgermeister abgewählt wird. Amtsinhaber Matthias Reinz spricht von „schmutzigem Theater“. Nachwuchsfußballer der Unstrut-Eagles wollen sich nicht instrumentalisieren lassen.

9.05 Uhr: CDU-Chef: Verurteilter Höcke darf keine Verantwortung bekommen

Der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke ist wegen eines Nazi-Spruchs zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das sollte auch politische Konsequenzen haben, finden die Spitzen von CDU und Linke.

7.09 Uhr: Mix aus Sonne und Wolken über Thüringen

Ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen heute in Thüringen. Am Vormittag wird größtenteils Sonnenschein erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen unter dünnen Schleierwolken einzelne Quellwolken auf.

Gebietsweise kommt es zu Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad, im Bergland zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht zum Donnerstag verdichtet sich die Wolkendecke, voraussichtlich bleibt es meist regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 10 und 13 Grad. (dpa)

7 Uhr: Tödlicher Kletterunfall im Thüringer Wald

In einem Wald bei Schmiedefeld (Suhl) ist ein Mann bei einem Kletterunfall am Dienstagabend gestorben. Wie die Polizei dem Mdr am Mittwochmorgen mitteilte, stürzte ein 61 Jahre alte Mann am Kletterfelsen „Blauer Stein“ aus einer Höhe von 15 Metern ab. Die Retter konnten den Mann nicht wiederbeleben. Der Kletterfelsen liegt versteckt im Wald und ist schwer zu erreichen.

6.44 Uhr: Freibad-Saisonstart: Warme Temperaturen und Übermut

Zum Freibad-Saisonstart macht das Wetter in Thüringen einigermaßen mit. Doch auch wenn außerhalb des Wassers das Thermometer mehr als 20 Grad misst, sollte man die Wassertemperatur im Blick haben. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft warnt Kopfsprüngen in das noch sehr kühle Nass. Wo die Temperaturen in Thüringen zum Anbaden einladen.

6.27 Uhr: Migrationsberater: „Wir rechnen mit einem Super-GAU vor Ort“

Die Stimmung gegenüber Flüchtlingen ist nach Ansicht einer Migrationsberatung gekippt. Die Befürchtung: Nach den Kommunalwahlen könnte sie weiter angeheizt werden. „Die entscheidende Wahl ist erst mal die Kommunalwahl“, sagte der Teamleiter Beratung und Betreuung beim Caritasverband Ostthüringen, Volker Liebelt.

6 Uhr: Fast jede zehnte Unterrichtsstunde fällt an Thüringer Schulen aus

Über 1500 Lehrstellen sind unbesetzt und fast jede zehnte Stunde fällt an Thüringer Schulen aus. Laut CDU-Fraktion ist dies eine Bankrotterklärung linker Bildungspolitik.

Dienstag, 14. Mai

22 Uhr: Versuchter Totschlag in Gera: Verprügelt und mit Kopf auf Straße abgelegt

Die Staatsanwaltschaft Gera wirft drei litauischen Staatsbürgern versuchten Totschlag vor. Sie sollen einen Bekannten in Gera erst verprügelt und an den Kopf getreten haben, um ihn danach mitten in der Nacht mit dem Kopf auf die Straße im Stadtteil Debschwitz gelegt zu haben. „Sie nahmen das tödliche Überfahren billigend in Kauf“, sagt Oberstaatsanwalt Horst Sauerbaum. Das Opfer erlitt bei der Tat in der Nacht vom 16. auf den 17. September 2023 lebensgefährliche Kopfverletzungen und wäre ohne das schnelle Eingreifen eines Notarztes gestorben.

21.07 Uhr: Markus Söder will engere Zusammenarbeit zwischen Bayern und Thüringen

Thüringen und Bayern sollen zukünftig enger zusammenarbeiten. Das kündigt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstagabend bei einem Jahresempfang der CDU-Fraktion in Jena an. „Wir brauchen ein stabiles und demokratisches Thüringen in Deutschland“, sagt Söder. Die Thüringer und die Bayern seien eng miteinander verbunden und das nicht nur im Dialekt und der Mentalität.

20.58 Uhr: Training der Nationalmannschaft in Jena: Begehrte Karten zu gewinnen

Bei der Vergabe des DFB sind viele Fußballfans leer ausgegangen. Bei uns gibt es noch eine kleine Chance, doch noch mit dabei zu sein.

20.20 Uhr: Cannabis auf Rezept: Was sich durch die Legalisierung für Apotheken in Nordhausen geändert hat

Mit Inkrafttreten des Cannabisgesetzes (CanG) am 1. April hat sich auch für Apotheker einiges geändert. Wer bisher beispielsweise zur Behandlung von Schmerzen bei Krebs, Nervenschmerzen oder Spastiken medizinisches Cannabis benötigte, bekam dieses vom Arzt verschrieben. Das Rezept konnte in den Apotheken anschließend eingelöst werden. Durch die neue Gesetzgebung zählt Cannabis nicht mehr zu den Betäubungsmitteln. Wer nun medizinisches Cannabis von seinem Arzt verschrieben bekommt, erhält ein normales Rezept für verschreibungspflichtige Medikamente. Dieses kann in der Apotheke leichter eingelöst werden.

19.46 Uhr: Drei Strafanzeigen gegen Bürgermeisterin von Nordhausen eingestellt

Alexandra Rieger (SPD), die Bürgermeisterin von Nordhausen, ging am Dienstag mit einer persönlichen Erklärung in die Öffentlichkeit. „Drei Strafanzeigen, die die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr im Juni gegen mich gestellt hat, sind jetzt eingestellt worden“, sagte Rieger. Der Vorwurf bei allen drei Anzeigen wiegt schwer.

19.11 Uhr: AfD-Politiker Björn Höcke zu Geldstrafe verurteilt

Das Landgericht Halle hat den AfD-Politiker Björn Höcke wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zu einer Geldstrafe verurteilt. Er soll 100 Tagessätze je 130 Euro zahlen, urteilte das Landgericht Halle am Dienstagabend. Der 52-Jährige hatte die Vorwürfe vor Gericht zurückgewiesen.

18.15 Uhr: Foul im Wahlkampf: Reihenweise Plakate anderer Parteien auf dem Erfurter Anger abgedeckt

Der Anger ist bunt geschmückt mit Plakaten zur Stadtrats-, Oberbürgermeister- und Europawahl. Seit Dienstag nahm dabei die Farbe Blau deutlich zu. Hintergrund ist ein offensichtlich massiver Verstoß gegen die Regeln des Wahlkampfes.

17.24 Uhr: Thüringen steht künftig weniger Wasser zur Verfügung

Die Thüringer Niedrigwasser-Strategie soll Antwort auf sinkende Grundwasserstände geben. Das Papier greift jedoch nicht weit genug. Welche Rolle die Wasserstoffwirtschaft spielt.

17.17 Uhr: 171.000 Einsprüche bei Grundsteuer-Bescheiden

Knapp 1,2 Millionen Grundsteuer-Erklärungen sind im Zuge der Neuberechnung bisher in den Thüringer Finanzämtern eingegangen. Im Gegenzug wurden bereits etwa eine Million Grundsteuerwerte festgestellt, teilte das Thüringer Finanzministerium auf Anfrage mit. Damit sei eine Erledigungsquote von knapp 94 Prozent erreicht. Gegen die Bescheide und gegen erteilte Grundsteuermessbetragsfestsetzungen gingen bis Ende März rund 171.000 Einsprüche ein

16.30 Uhr: Arzt soll Kassen abgezockt haben: Weitere Zeugen sagen im Betrugsprozess aus

Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit: Das gilt auch für das Verfahren wegen mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs durch einen Weimarer Hausarzt und dessen Praxismanagerin. Im Dezember 2023 am Landgericht Erfurt gestartet, befindet es sich noch immer im Stadium der Beweisaufnahme. Denn die 10. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Udo Tietjen hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele der 87 Patienten zu befragen, die 2015 nach dem Auftauchen erster Unregelmäßigkeiten von den Ermittlungsbehörden stichprobenartig vernommen worden waren.

15.57 Uhr: Milde Strafe für ehrenamtliche Helferin nach tödlichem Bob-Unfall auf Oberhofer Rennrodelbahn

Das Amtsgericht Suhl verurteilte für den Bob-Unfall am Dienstag eine 47-jährige ehrenamtliche Helferin wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit fahrlässiger Körperverletzung zu einer Verwarnung mit Strafvorbehalt.

15.54 Uhr: 171.000 Einsprüche bei Grundsteuer-Bescheiden

Knapp 1,2 Millionen Grundsteuer-Erklärungen sind im Zuge der Neuberechnung bisher in den Thüringer Finanzämtern eingegangen. Im Gegenzug wurden bereits etwa eine Million Grundsteuerwerte festgestellt, teilte das Thüringer Finanzministerium auf Anfrage mit. Damit sei eine Erledigungsquote von knapp 94 Prozent erreicht. Gegen die Bescheide und gegen erteilte Grundsteuermessbetragsfestsetzungen gingen bis Ende März rund 171.000 Einsprüche ein.

15.30 Uhr: Vier Kinder und sechs Erwachsene bei Unfall in Gera verletzt

Bei einem Unfall am Dienstag in Gera sind zehn Personen verletzt worden. Darunter waren vier Kinder. Sie mussten alle in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall am Dienstag in Gera sind zehn Personen verletzt worden. Darunter waren vier Kinder. Sie mussten alle in ein Krankenhaus gebracht werden.

14.40 Uhr: Untersuchungsausschuss zur Treuhand: Fraktionen uneins

Fast zwei Jahre lang versuchte ein Untersuchungsausschuss die Arbeit der Treuhand aufzuklären. Der Abschlussbericht dazu macht nicht alle im Landtag glücklich.

14.25 Uhr: Entwarnung nach Bombendrohung an Erfurter Schule

Im Laufe des Vormittags suchten laut Polizei Spürhunde das Gebäude ab, fanden allerdings keine verdächtigen Gegenstände. Gegen 11. Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Gefahr für Schüler oder Lehrer habe zu keiner Zeit bestanden.

14.14 Uhr: Parteien nähern sich im Kindergarten-Streit an

Rot-Rot-Grün und die CDU wollen die Betreuung in den Kindergärten in Thüringen verbessern und einen Stellenabbau bei Erziehern verhindern – soweit gibt es Konsens. Nun geht es noch um die Details. Die Zeit drängt.

13.23 Uhr: Unfall im Kreuzungsbereich: Eine Person eingeklemmt

Bei einem Unfall im Landkreis Hildburghausen sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden.

Bei einem Unfall im Landkreis Hildburghausen sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden.

13.04 Uhr: Amoklauf am Kita-Telefon im Kreis Greiz angedroht

Während des Mittagsschlafes am Montag gegen 13 Uhr ging ein Drohanruf in der Kindertagesstätte Lederhose ein. Ein jugendlicher Anrufer sagte: „Ich werde jetzt Amok laufen“. Die Leiterin des gemeindeeigenen Kindergartens hatte das Telefonat entgegengenommen. „Anonym“ stand auf dem Display. Kurz darauf klingelte es wieder, ohne dass sich jemand meldete. Darauf hat die Leiterin die Polizei informiert.

12.43 Uhr: Höcke vor Gericht: Anwalt überrascht mit neuem Beweisantrag

Im Verfahren gegen den Thüringer AfD-Vorsitzenden wird ein Urteil erwartet. Doch der letzte Prozesstag beginnt anders als erwartet.

11.57 Uhr: Tödlicher Unfall auf Oberhofer Rennrodelbahn: Staatsanwalt fordert Verwarnung

Eine Helferin soll bei roter Ampel einen Ring in den Eiskanal geschoben haben – ein Fehler mit tödlichen Folgen. Der Staatsanwalt spricht von einem Augenblickversagen.

10.44 Uhr: Nur vier Video-Reisezentren der Bahn in Thüringen

Persönliche Beratung bei der Buchung einer Bahnreise, auch wenn das Reisezentrum geschlossen hat? Video-Angebote machen es möglich. Mitteldeutschland hat aber Nachholbedarf.

9.52 Uhr: Bombendrohung an Erfurter Schule: Polizei im Einsatz, Gebäude geräumt

Wegen einer Bombendrohung bleibt die Erfurter Ulrich-von-Hutten-Schule am Dienstag geschlossen. Die Drohung sei am Morgen per E-Mail an die Schule gerichtet worden, sagte ein Polizeisprecher. Kinder und Lehrer, die bereits im Haus waren, seien evakuiert worden.

9.12 Uhr: Ermittlungen wegen versuchter Tötung in Erfurt: 33-Jährige lebensbedrohlich verletzt

In Erfurt wird eine schwer verletzte Frau auf der Straße gefunden. Polizei und Rettungsdienst kommen zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.

8.14 Uhr: Zwei Autofahrer bei frontalem Zusammenstoß in Schmalkalden verletzt

Zwei Menschen sind bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) verletzt worden.

7.34 Uhr: Sonniger Dienstag in Thüringen erwartet - bis zu 27 Grad

Viel Sonnenschein bestimmt den Dienstag in Thüringen. Dabei sind nur einzelne Wolken im Tagesverlauf zu sehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 25 und 27 Grad erwartet, im Bergland zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht sind weiterhin keine Wolken am Himmel zu sehen. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 10 und 12 Grad. (dpa)

7 Uhr: Beschmiert, zerrissen, gestohlen – Wahlplakate und Vandalismus in Thüringen

Farbbeutel klatschen auf Slogans, Konterfeis werden beschmiert, Poster werden ganz zerstört oder gestohlen: Knapp zwei Wochen vor den Kommunalwahlen am 26. Mai reißt der Vandalismus gegen Wahlplakate nicht ab.

6.19 Uhr: Höcke-Prozess: Urteil des Landgerichts Halle erwartet

Im Prozess gegen den Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke wegen der Verwendung eines verbotenen Nazi-Slogans wird am Dienstag das Urteil des Landgerichts in Halle erwartet. Bislang konnte die Beweismittelaufnahme noch nicht geschlossen werden, auch die Schlussvorträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung stehen noch aus. Dennoch hat der Vorsitzende Richter am vorangegangenen Verhandlungstag erklärt, er erwarte, dass am bislang letzten geplanten Prozesstermin das Urteil verkündet werden könne.

5.50 Uhr: Teichgraben in Jena drei Tage komplett dicht

Um die aktuell sehr angespannte Situation im Jenaer Straßenverkehr aufgrund von Baustellen schnellstmöglich zu entlasten, werden ab heute Verkehrsanpassungen vorgenommen. So teilte es die Stadtverwaltung am Montag mit.

Montag, 13. Mai

21.15 Uhr: Riesige Nachfrage: Karten für Training der Nationalelf in Jena schnell vergriffen

Das ging flott: Nach zehn Minuten waren alle Karten für das öffentliche Training der DFB-Auswahl in Jena vergriffen. Viele Interessenten gingen leer aus. Zunächst standen viele Nutzer beim Ticketportal des Deutschen Fußball-Bundes in einer Warteschleife.

20.19 Uhr: Gefährliches Überholmanöver: Frau wird bei Unfall im Saale-Orla-Kreis verletzt

Auf der Bundesstraße 281 zwischen Pößneck und Oppurg kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. aut ersten Informationen begann ein weißer Dacia einen Überholversuch, übersah dabei einen entgegenkommenden Lkw und touchierte diesen.

Auf der Bundesstraße 281 zwischen Pößneck und Oppurg kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Laut ersten Informationen begann ein weißer Dacia einen Überholversuch, übersah dabei einen entgegenkommenden Lkw und touchierte diesen.

19.10 Uhr: Diese Band spielt bei Erfurter Krämerbrückenfest

Auch dieses Jahr bietet die Thüringer Landeshauptstadt zum Krämerbrückenfest ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Heute wurde der Auftritt dieses Chartstürmers bekannt gegeben.

18.05 Uhr: Wird die Zulassung des AfD-Kandidaten zur OB-Wahl in Erfurt noch mal geprüft?

In Thüringen wird der AfD-Landesverband als gesichert rechtsextreme Bestrebung vom Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Vom Bundesamt für Verfassungsschutz wird die Partei als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt. Dagegen setzte sich die AfD juristisch zur Wehr und unterlag nun in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht Münster. Für die Erfurter Grünen wirft das Urteil ein neues Licht auf den Erfurter Oberbürgermeister-Wahlkampf.

18.01 Uhr: Nahostkonflikt an der Universität Jena angekommen

Auf dem Ernst-Abbe-Platz standen sich pro-palästinensische und pro-israelische Demonstranten gegenüber. Die Polizei sicherte das Geschehen mit einem Großaufgebot ab.

17.42 Uhr: Harte Strafen für brutale Prügelattacke beim Drogendeal im Weimarer Land

Die Schwurgerichtskammer in Erfurt hat für vier Angeklagte Freiheitsstrafen zwischen drei und sechs Jahren verhängt. Zudem müssen sie insgesamt 20.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

17.36 Uhr: Ohne Geld kein Gymnasium: Herkunft bestimmt in Thüringen immer noch den Bildungsweg

In Thüringen liegt laut einer Studie vom ifo-Institut die Chancen gymnasialer Bildung für Kinder mit einem sogenannten niedrigeren Hintergrund bei 26,7 Prozent. Für Kinder aus Familien mit mehr Geld und höherem elterlichen Bildungsniveau ist die Wahrscheinlichkeit eines Übertritts in ein Gymnasium mit über 60 Prozent mehr als doppelt so hoch. Die Chancendifferenz, also der absolute Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen, liegt demnach bei 33,5 Prozent, im Ländervergleich liegt Thüringen damit auf Platz zehn.

17.20 Uhr: Folgt jetzt die Beobachtung der AfD? Dieser Thüringer Politiker rechnet fest mit dem nächsten Schritt

Die Einstufung der AfD als rechtsextremer Verdachtsfall war rechtmäßig, hat das OVG Münster entschieden. Wie es jetzt weitergeht, darüber gibt es in der Partei unterschiedliche Meinungen.

17.07 Uhr: Wieder Zoff zwischen Linke und CDU in Thüringen

Das Urteil gegen die AfD, das am Montag am Oberverwaltungsgericht Münster verkündet wurde, dient der Thüringer Linke-Landesvorsitzenden Ulrike Grosse-Röthig als Steilvorlage gegen die CDU. „Die AfD ist in Gänze rechtsextrem. Das muss auch endlich jenen klar werden, die immer noch Mehrheiten mit dieser Partei suchen und auf Stimmen aus der AfD setzen“, teilt die Parteichefin mit.

16.43 Uhr: Trabi-Team Thüringen in den Startlöchern: Pappen-Treffen am neuen Ort

Plan B schlummerte seit Jahren in der Schublade, jetzt war es an der Zeit, ihn zu aktivieren: Weil das Trabi-Team Thüringen mit der Schließung des Real-Marktes in Weimar-Süßenborn den langjährigen Partner und Sponsor für sein großes Trabi-Treffen verlor, richtet es das Treffen nun erstmals rund um das Gelände seines Vereinshauses in Hottelstedt bei Weimar aus.

16.16 Uhr: DFB-Nationalteam trainiert in Jena: Heute Ansturm auf Eintrittskarten erwartet

Am heutigen Montag wird ein großer Ansturm auf die Eintrittskarten fürs Training der deutschen Nationalmannschaft in Jena erwartet. Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team kommen am Montag, 27. Mai, in die Fußballarena nach Jena. Die Trainingseinheit beginnt um 16.30 Uhr. Diese findet auf dem Rasen in der Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld statt. Bis zu 14.000 Zuschauer können von den Tribünen aus zuschauen.

14.33 Uhr: Haus von Angehörigen der Greizer AfD-Landratskandidatin in Gera beschmiert

Abgerissene Wahlplakate, beleidigte und sogar körperlich angegriffene Wahlkämpfer: Leider bleibt auch Gera parteiübergreifend nicht von derlei Auswüchsen im Vorfeld der Kommunalwahl verschont. In Gera-Langenberg ist rund um den Himmelfahrtstag ein Wohnhaus mit Lacklasur beschmiert worden. Die in der AfD aktiven Eheleute Müller vermuten, dass es ein gezielter Angriff war, der ihnen galt.

13.40 Uhr: Wasserschaden im Museumsdepot der Klassikstiftung Weimar

Am Montagmorgen kam es im zentralen Museumsdepot der Klassikstiftung Weimar zu einem Wasserschaden. Umgehend wurde der Notfallplan ausgerufen.

Am Montagmorgen kam es im zentralen Museumsdepot der Klassikstiftung Weimar zu einem Wasserschaden. Umgehend wurde der Notfallplan ausgerufen.

12.45 Uhr: Mehr Familien in Thüringen – am meisten Ein-Kind-Familien

Ein-Kind-Familien sind trotz eines jahrelangen Rückgangs nach wie vor häufigste Familienform in Thüringen. Im vergangenen Jahr wuchsen in 95.000 Familien Kinder ohne Geschwister auf, wie das Statistische Landesamt am Montag im Vorfeld des alljährlichen Familientages am 15. Mai mitteilte. Das waren rund 45 Prozent der insgesamt 209.000 Familien im Freistaat. 2013 hatte bei einer geringeren Gesamtzahl der Familien (199.000) in mehr als jeder zweiten Familie (knapp 54 Prozent) im Freistaat lediglich ein minderjähriges Kind gelebt. (dpa)

11.54 Uhr: Mehr Betriebsaufgaben und weniger Gründungen

In Thüringen werden weiterhin mehr Betriebe aufgegeben als neu gegründet. In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 verzeichnete das Landesamt für Statistik 677 Betriebsaufgaben und damit 2,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Betriebsgründungen sank laut Mitteilung vom Montag um 6,3 Prozent auf 566. Damit setzt sich ein Trend aus dem Jahr 2023 fort, als ebenfalls mehr Aufgaben als Gründungen verzeichnet wurden. (dpa)

11 Uhr: Baum kracht in Jena auf Haus und Autos

Ein Baum ist am Montagmorgen in Jena umgestürzt und auf ein Wohnhaus sowie geparkte Autos gestürzt.

10.27 Uhr: Verdacht auf Gefahrgut löst Feuerwehreinsatz in Erfurt aus

Am Montagmorgen kam es in Erfurt zu einem Feuerwehreinsatz in der Meister-Eckehart-Straße. Laut ersten Informationen wurde ein Austritt von Gefahrgut vermutet. Was bisher bekannt ist:

10.15 Uhr: Studie: Ungleiche Bildungschancen in Thüringen

Der Gymnasialbesuch von Kindern hängt in Thüringen - wie auch bundesweit - stark vom Einkommen und Bildungsniveau der Eltern ab. Nach einer Untersuchung des Ifo-Instituts gehen Mädchen und Jungen aus Elternhäusern mit weniger Geld und ohne Abitur seltener auf ein Gymnasium als Kinder aus bessergestellten Haushalten. Die Ergebnisse der Studie.

9.23 Uhr: Nach Rekordjahr eingetrübte Aussichten für Thüringer Maschinenbau

Nach einem Rekordjahr haben sich die Aussichten für den Thüringer Maschinen- und Anlagenbau dieses Jahr wieder eingetrübt. Im Vorjahr knackte die Branche mit 4,1 Milliarden Euro Umsatz erstmals die Vier-Milliarden-Marke. Auch die Anzahl der Beschäftigten ist wieder über die Marke von 16.000 geklettert, informierte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit Bezug auf Daten des Statistischen Landesamtes.

8.39 Uhr: Hoher Schaden bei Brand

Feuerwehr und Polizei rückten am Samstag gegen 14 Uhr in Neudietendorf zu einem Wohnungsbrand in den Johannes-Meissel-Weg aus. Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, dennoch entstand hoher Sachschaden, der sich laut Polizei auf mehr als 20.000 Euro beläuft.

8.02 Uhr: Vorfälle an Gerichten in Thüringen – Regelmäßig Funde von gefährlichen Gegenständen

Am Landgericht Erfurt hat es wiederholt sicherheitsrelevante Vorfälle gegeben. Als Reaktion darauf gibt es an vielen Gerichten im Freistaat inzwischen Einlasskontrollen.

7.35 Uhr: Sonnenschein und bis zu 26 Grad in Thüringen

Die Sonne scheint am Montag in Thüringen bei Temperaturen von bis zu 26 Grad. In der Südhälfte des Freistaats und vor allem über dem Bergland gibt es einige Quellwolken, es bleibt aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 bis 26 Grad Celsius, im Bergland bei 20 bis 23 Grad. In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel klar und es kühlt auf 12 bis 9 Grad ab. Der Dienstag startet sonnig, später ziehen von Westen einige Wolkenfelder auf. Laut DWD bleibt es jedoch niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen 25 bis 27, im Bergland 21 bis 24 Grad. (dpa)

7.10 Uhr: SPD-Stadtratskandidat in Gera geschubst und beleidigt

Beim Verteilen von Wahlwerbung ist in Gera am Sonntag ein 36 Jahre alter Stadtratskandidat der SPD geschubst und beleidigt worden. Mutmaßlicher Täter sei ein 56-Jähriger, teilte die Polizei am Sonntag mit.

7. Uhr: Notaufnahme verweigert Hilfe: Dementer und herzkranker Patient mit Blutung im Helios Erfurt abgelehnt

Den Abend des 17. März 2024 werden Brigitte und Karl-Heinz Schönbeck nicht so schnell vergessen. Zu groß ist die Verärgerung darüber, was ihnen im Helios Klinikum Erfurt widerfahren ist. Der Vorfall liegt schon einige Wochen zurück, jetzt wandte sich das Ehepaar an unsere Zeitung.

6.27 Uhr: Straba-Haltestelle in Erfurter Ortsteil ab Montag gesperrt

Aufgrund von Baumpflanzungen kommt es von Montag, 13. Mai bis voraussichtlich Freitag, 17. Mai, zu Einschränkungen auf der Stadtbahn-Linie 2. Das müssen Fahrgäste beachten:

6 Uhr: Thüringer Polizisten dürfen ihre Dienstwaffe auch in der Freizeit tragen

Thüringer Polizistinnen und Polizisten dürfen grundsätzlich ihre Dienstpistole auch in der Freizeit mit sich führen. Das bestätigte das Innenministerium dieser Zeitung. Eine Entscheidung in Berlin hatte in der Vorwoche die Waffenregelungen bei der Polizei in den öffentlichen Fokus gerückt. Eine Vorschrift regelt im Freisaat auch den Umgang mit der Dienstpistole.

Sonntag, 12. Mai

19.59 Ur: Immer mehr Asylsuchende kommen aus der Türkei nach Thüringen

In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden in Thüringen fast 3500 Asylanträge gestellt. Das sind über 700 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Aus welchen Ländern die Antragsteller kommen.

17.40 Uhr: Scherbengericht in Thüringen: Landesvorstand will renitente AfD-Mitglieder rauswerfen

Nach Querelen wegen konkurrierender Wahllisten für die Kommunalwahl im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt will der AfD-Landesvorstand neun Parteimitglieder ausschließen. Was ihnen vorgeworfen wird und was sie selbst dazu sagen.

15.09 Uhr: FC Carl Zeiss Jena gewinnt beim ZFC Meuselwitz mit 3:2

Der FC Carl Zeiss Jena besiegte am Sonntag im Ostthüringenduell der Fußball-Regionalliga Nordost Gastgeber ZFC Meuselwitz mit 3:2 (2:0). Am Ende musste die Mannschaft von Henning Bürger um die drei Punkte bangen.

15.04 Uhr: Rot-Weiß Erfurt kassiert Niederlage im letzten Saisonheimspiel gegen Viktoria Berlin

Der FC Rot-Weiß hat sich mit einer Niederlage gegen Viktoria Berlin für diese Saison aus dem Steigerwaldstadion verabschiedet. Im letzten Heimspiel durfte Erfurt nur kurz auf einen Punkt hoffen.

14.06 Uhr: Pflegetipps vom Arbeitskollegen – etwa 400 Betriebe mit Pflegelotsen

Durch einen Schlaganfall oder einen Unfall: Pflegebedürftigkeit tritt oft unvermittelt ein. Dann brauchen die Angehörigen rasch praktische Hilfe, um mit der Situation klarzukommen. Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehörigen können in zahlreichen Thüringer Firmen auf Unterstützung und Rat durch speziell geschulte Arbeitskollegen bauen.

13.35 Uhr: SPD-Gesundheitspolitikerin für Vier-Tage-Woche in der Pflege

Die SPD-Landtagsabgeordnete Cornelia Klisch plädiert angesichts des Personalbedarfs in der Pflege für eine Vier-Tage-Woche im Pflegebereich. Die SPD-Landtagsfraktion sei überzeugt, „dass eine Verkürzung der Regelarbeitszeit auf vier Tage in der Woche bei vollem Lohnausgleich dazu beitragen wird, die Attraktivität des Pflegeberufs zu erhöhen“, teilte Klisch am Sonntag mit. „Die Vier-Tage-Woche sollte deshalb nicht zuerst für Büro- und Heimarbeitsplätze diskutiert werden, sondern vor allem in Berufsfeldern mit hoher Arbeitsbelastung wie der Pflege schrittweise eingeführt werden.“ Die Ärztin und Gesundheitspolitikerin forderte zugleich weniger Bürokratie und mehr Flexibilität, damit die Pflegenden endlich wieder mehr Zeit für die Pflegebedürftigen haben“.

Die Vier-Tage-Woche wird in Deutschland kontrovers diskutiert. In Thüringen sind nach Zahlen von Landesarbeitsagentur und Statistischem Landesamt mehr als 48.000 in der Kranken-, Alten- oder Behindertenpflege beschäftigt. Jeder zehnte Beschäftigte ist laut Arbeitsagentur 60 Jahre und älter und wird in absehbarer Zeit in den Ruhestand wechseln. Der 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflege. (dpa)

11.35 Uhr: Nintendo-Spiele im Wert von mehreren Hundert Euro aus Keller gestohlen

Am Freitagmittag erreichte die Beamten des Inspektionsdienstes Gera eine Meldung über einen Kellereinbruch im Stadtteil Lusan. Der 25-jährige Mieter musste mit Erschrecken feststellen, dass der oder die unbekannten Einbrecher die Scharniere der Kellerbox aufhebelten und sich so Zutritt verschafften. Anscheinend handelte es sich bei den Dieben um Spielliebhaber. Laut Angaben der Polizei vom Sonntag wurden dem jungen Mann diverse Nintendo Spiele im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. (red)

11.19 Uhr: Trickdiebe ergaunern Geld und Schmuck von Rentnerinnen

Unter dem Vorwand, etwas verkaufen zu wollen, haben Trickdiebe im Wartburgkreis zwei Rentnerinnen um Geld und Schmuck gebracht. Aus der Wohnung einer 82-jährigen Seniorin in Creuzburg stahlen eine Frau und ein Mann am Samstag so etwa 2000 Euro Bargeld aus einem Portemonnaie, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wenig später verschafften sich eine Frau und eine weitere Person auf diese Weise Zutritt zur Wohnung einer 90 Jahre alten Frau in Eisenach, in der sie Schmuck im Wert von etwa 1000 Euro mitgehen ließen. Die Polizei sucht Zeugen. (dpa)

10.39 Uhr: Mehrere Unfälle mit Verletzten im Landkreis Sonneberg am Wochenende

Mehrere Menschen sind bei Unfällen im Landkreis Sonneberg am Wochenende verletzt worden. Davon betroffen sind unter anderem drei Motorradfahrer.

10.07 Uhr: Mann droht mit Waffe – Polizeieinsatz in Greiz

Am Samstag bedrohte ein 41-jähriger eine Person mit einer Waffe. Nach der Handlung begab er sich in seine Wohnung, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. Da weitere Handlungen mit der Waffe nicht auszuschließen waren, erfolgte ein polizeilicher Einsatz.

9.07 Uhr: Im Schlamm feststeckende Hunde in Sonneberg gerettet

Am Samstagabend bemerkten zwei aufmerksame Spaziergänger in Sonneberg zwei Hunde, die im tiefen Schlamm feststeckten. Durch die Hilfe der beiden jungen Männer konnten die Hunde schließlich befreit und wohlbehalten an ihren Besitzer übergeben werden. (red)

8.49 Uhr: Sonniger Sonntag in Thüringen – heiterer Wochenstart

Viel Sonne und milde Temperaturen erwarten die Thüringer am Sonntag. Dabei ziehen im Thüringer Wald auch Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dort besteht auch eine geringe Schauerneigung, ansonsten bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad, im Bergland zwischen 17 und 20 Grad. Nachts wird der Himmel klar oder nur leicht bewölkt. Es kühlt auf Werte zwischen 7 und 11 Grad ab.

Die nächste Woche startet dann mit einigen Sonnenstunden, in der Südhälfte tauchen Quellwolken auf. Weiter bleibt es trocken, bei Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es klar. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 9 und 12 Grad. (dpa)

Samstag, 11. Mai

18.26 Uhr: Meininger Intendant: Generalverdacht wegen Erfurter Theater-Affäre

Die Vorgänge am Theater Erfurt werden auch an anderen Häusern verfolgt. Der Intendant in Meiningen und Eisenach befürchtet Generalisierungen für andere Theater und deren Spitzen. Er hält eine transparente Aufklärung der Affäre auch zum Schutz der eigenen Zunft für geboten

17.13 Uhr: Ramelow kritisiert Mitgliederaufnahmeverfahren beim BSW

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nimmt bislang nur handverlesene Mitglieder auf. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat damit Probleme. Er übt Kritik an dem Aufnahmeverfahren.

16.29 Uhr: Leutenbergs Wehrführer: Größter und schwerster Einsatz seit Jahrzehnten

20 Feuerwehren mit 150 Einsatzkräften kämpften beim Großbrand eines einstigen Sägewerks bei Leutenberg die Nacht über gegen Flammen und schwarzen Rauch. Was den Einsatz so schwierig machte.

14.20 Uhr: Ostdeutsche Landfrauen sorgen sich um die Europapolitik

Die Thüringer EU-Abgeordnete Marion Walsmann warnt, dass nach der Wahl die ostdeutsche Interessenvertretung in Brüssel Schaden nehmen könnte. So begründet die CDU-Politikerin ihre Befürchtungen.

10.35 Uhr: Blind dem Navi vertraut und im Wald verirrt – Hobbyfotografen lösen Polizeieinsatz aus

Zwei Männer aus Niedersachsen wollten bei Neustadt im Landkreis Nordhausen auf Fototour gehen. Ihr Ziel aber fanden sie nicht – stattdessen brauchten sie Hilfe von Polizei, Leitstelle und Forst. Das wird teuer.

9.09 Uhr: Polarlichter über Thüringen

Polarlichter waren in der Nacht zum Samstag über Thüringen zu bestaunen. Diese auch als Aurora Borealis bekannten Lichter entstehen, wenn elektrisch geladene Partikel der Sonne auf das magnetische Feld der Erde treffen.

Polarlichter waren in der Nacht zum Samstag über Thüringen zu bestaunen. Diese auch als Aurora Borealis bekannten Lichter entstehen, wenn elektrisch geladene Partikel der Sonne auf das magnetische Feld der Erde treffen.

Freitag, 10. Mai

21.34 Uhr: Großbrand in einstigem Sägewerk: Zahlreiche Feuerwehren bei Leutenberg im Einsatz, B90 und Bahnstrecke gesperrt

Am Freitagabend ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein Großbrand ausgebrochen. Etliche Feuerwehren sind im Einsatz. Die angrenzende Bundesstraße sowie eine Bahnstrecke wurden gesperrt. Das ist bisher bekannt.

Am Freitagabend ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein Großbrand ausgebrochen. Etliche Feuerwehren sind im Einsatz. Die angrenzende Bundesstraße sowie eine Bahnstrecke wurden gesperrt. Das ist bisher bekannt.

19.11 Uhr: Thüringen will seine NSU-Akten vor Vernichtung schützen

Die Thüringer Landesregierung will die noch vorhandenen Akten zum NSU-Komplex vor der endgültigen Vernichtung schützen. Die Staatskanzlei bestätigt eine entsprechende Kabinettsentscheidung aus der Vorwoche. Damit folgt die rot-rot-grüne Regierung einem Beschluss des Landtags vom 1. Oktober 2019, wonach die noch vorhandenen NSU-Akten sicher archiviert werden sollen.

16.06 Uhr: Kremserunfall an Himmelfahrt: Polizei ermittelt gegen 22-Jährigen

Die am Himmelfahrtstag Verunglückten stammen alle aus dem Eichsfeld. Gegen den 22 Jahre alten Fahrer sind Ermittlungen eingeleitet worden.

16 Uhr: Transporter erfasst Pannen-Pkw: Mann stirbt bei Unfall auf A71 im Ilm-Kreis

Nach einer Fahrzeugpanne hat sich auf der A71 im Ilm-Kreis ein tragisches Unglück ereignet, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist. Die Autobahn war mehrere Stunden gesperrt.

14.02 Uhr: Erfurter Grüne, CDU und Linke zur Theater-Affäre: Farce und Wahlkampftrick von Bausewein

Die juristische Bewertung der Theater-Affäre attestiert formell keine Verfehlungen der Stadtspitze. Mehrere Stadträte sehen aber die moralische und politische Dimension der Theater-Affäre unter den Teppich gekehrt.

13.45 Uhr: Weimar trauert um Schriftsteller und KZ-Überlebenden Ivan Ivanji

Weimar trauert um Ivan Ivanji. Der serbische Schriftsteller und Diplomat, der die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald überlebte und dem Weimars Stadtrat im April 2020 die Ehrenbürgerwürde zuerkannte, ist am Donnerstag, 9. Mai, im Alter von 95 Jahren in Weimar gestorben.

12.20 Uhr: Auf in den Urlaub: Diese Airline hebt ab Herbst am Flughafen Erfurt ab

Pünktlich zum Start der Herbstferien in Thüringen nimmt eine neue Fluglinie den Flughafen Erfurt-Weimar in ihr Streckennetz auf. Ab dem 26. September können Urlaubshungrige bis zu dreimal pro Woche mit der Airline direkt nach Antalya fliegen.

11.08 Uhr: Musikerin Yvonne Catterfeld warnt vor Social-Media-Fallen

Die gebürtige Erfurterin ist mit einer neuen Single am Start. Gerade als Musikerin und Schauspielerin sieht sie Vorteile von Instagram und anderen Socials. Aber sie hat auch einen kritischen Blick.

9.15 Uhr: Wie zu DDR-Zeiten: Interesse an Praxistagen für Schüler ist in Nordthüringen groß

Einst gab es in der DDR den „Unterrichtstag in der Produktion“. In Nordthüringen probieren Schulen ein ähnliches Konzept. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sieht darin eine Erfolgsgeschichte.

8.40 Uhr: Regionalzug erfasst Motorrad im Kreis Sömmerda – zwei Verletzte

Im Kreis Sömmerda ist am Donnerstagabend ein Motorrad von einem Zug erfasst worden. Zwei Personen wurden verletzt. Die Strecke war über Stunden gesperrt. So kam es zu dem Unfall.

8.25 Uhr: Vier Männer greifen 43-Jährigen nach Dorffest an

Nach einem Dorffest ist ein 43-Jähriger von vier Männern angegriffen worden. Der Mann wurde durch Tritte und Schläge so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.

8.06 Uhr: Deutsche Nationalmannschaft in Jena: So kommen Fans an Tickets fürs Training

Am 27. Mai kommt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Jenaer Stadion. Die Eintrittskarten sind sehr begehrt – es gibt wichtige Details zu beachten.

7.30 Uhr: Erstes Resümee der Thüringer Polizei zum Männertag

Viele Thüringer haben das schöne Wetter zu Christi Himmelfahrt für Ausflüge, Wanderungen und für den Besuch von öffentlichen Veranstaltungen genutzt. Ausflüge mit der Familie konkurrierten mit den vielerorts traditionell stattfindenden Männertags-Touren. Das ist das Fazit der Polizei zum Männertag: Der Tag startete noch relativ ruhig, nahm dann aber an Dynamik zu.

6.15 Uhr: Thüringen startet Marketingkampagne für Fußball-EM

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland in diesem Sommer wirft ihre Schatten voraus. Auch Thüringen steht dabei zwischenzeitlich im Fokus. Sowohl deutsche als auch englische Kicker werden hier Kraft tanken. Begleitet von einem Tross internationaler Medien. Diese enorme Begeisterung für den Fußball will das Land nutzen und startet eine Marketingkampagne.

Donnerstag, 9. Mai

17.30 Uhr: Schwerer Kremserunfall mit 14 Verletzten im Eichsfeld

Im Eichsfeld kam es am Donnerstag zu einem schweren Unfall. Am Stausee Deuna ist ein Kremser mit einer Männertagsgesellschat umgekippt. 14 Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

14.30 Uhr: Metalldiebe auf Beutezug am Männertag von Polizei erwischt

Beim Einbruch in einen Altmetallhandel sind drei Männer in Zella-Mehlis auf frischer Tat von der Polizei ertappt worden. Die Männer waren am Donnerstag dabei, 380 Kilogramm Buntmetall aus einem Container in ein geparktes Fahrzeug zu schleppen, wie die Polizei mitteilte. Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Polizeistreifenwagen wurde auf das Trio aufmerksam und schritt zur Kontrolle, bei der das Diebesgut entdeckt wurde. Für zwei der Männer endete der gescheiterte Diebeszug am Männertag im Polizeigewahrsam. Sie wurden vorläufig festgenommen, da sie laut Polizei über keinen festen Wohnsitz verfügen. Bei dem Diebesgut handelte es sich um Kabelreste.

14 Uhr: Rente-Härtefallfonds: Mehr Ablehnungen als Bewilligungen in Thüringen

In Thüringen haben bis Mitte April 107 Menschen mit bislang nicht berücksichtigten Rentenansprüchen aus DDR-Zeiten eine Einmalzahlung aus dem Härtefallfonds für bedürftige Rentner bekommen. Das geht aus einer Antwort des Landessozialministeriums auf eine Anfrage der Linke-Landtagsfraktion hervor, die die Fraktion am Donnerstag öffentlich machte. Eingegangen waren 2777 Anträge von Rentnern, von denen 405 abgelehnt wurden. Mehr als 2000 sind noch offen. Der Fonds mit 500 Millionen Euro war für drei verschiedene Gruppen aufgelegt worden: Dazu gehören Menschen mit bestimmten Rentenansprüchen aus DDR-Zeiten, die 1991 nicht ins bundesdeutsche Rentensystem übernommen wurden wie ehemalige Beschäftigte von Reichsbahn oder Post sowie zu DDR-Zeiten geschiedenen Frauen.

12.30 Uhr: Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis: Bischof mahnt zur Verteidigung von Menschenwürde

Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat bei der Männerwallfahrt zur Kirche Klüschen Hagis im Eichsfeld zur Wahrung der Würde aller Menschen aufgerufen. Der katholische Bischof verwies in seiner Predigt am Himmelfahrtstag auf das Grundgesetz, in dessen Artikel 1 es heißt „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Der Artikel sei die Lehre aus der nationalsozialistischen Diktatur, die vor 79 Jahren mit der Kapitulation Hitlerdeutschlands im Zweiten Weltkrieg zu Ende ging. Heute müsse der Satz von der unantastbaren Würde des Menschen verteidigt werden, mahnte Neymeyr. „Erst recht von uns Christen, denn nach unserer Überzeugung wurde in der Himmelfahrt Christi der Mensch erhöht“, sagte er laut Predigtmanuskript. Dabei gehe es auch um die Würde geflüchteter Menschen. Auch das Asylrecht müsse verteidigt werden.

Mehr als 7000 Gläubige sind am Himmelfahrtstag zur 68. Männerwallfahrt des Bistums Erfurt ins Klüschen Hagis zwischen Martinfeld und Wachstedt im Eichsfeld gepilgert, um mit Bischof Ulrich Neymeyr und Weihbischof Reinhard Hauke die Messe zu feiern. © Funke Medien Thüringen | Silvana Tismer

11 Uhr: Erneut polizeifeindliche Botschaft an Hochhaus in Jena

Erneut ist 70 Meter über dem Boden das Inselplatz-Hochhaus in Jena beschmiert worden: Zu lesen ist der polizeifeindliche Schriftzug „ACAB“ sowie „Free all Antifa“. Wie die unbekannten Täter auf das abgesperrte Gelände gekommen sind, ist noch unklar. Es ist der zweite Vorfall dieser Art innerhalb weniger Monate.

Graffiti, Schmiererei, ACAB, Universitäts-Campus © Thorsten Büker | Thorsten Büker

10 Uhr: Autofahrer gerät in Gegenverkehr – Neunjährige verletzt

Ein 76 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Mittwochabend bei St. Gangloff im Saale-Holzland-Kreis auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der 59 Jahre alte Fahrer dieses Wagens wurde schwer verletzt. Seine neun Jahre alte Tochter, die ebenfalls im Auto saß, und der 76-Jährige wurden leicht verletzt, hieß es. So war es zum Unfall gekommen.

9 Uhr: Jeder Zehnte verlässt in Thüringen die Schule ohne Abschluss

Im vergangenen Schuljahr hat jeder zehnte Thüringer Schüler seine Schullaufbahn ohne offiziellen Abschluss beendet. Das geht aus Zahlen des Thüringer Bildungsministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Demnach verließen 1856 junge Erwachsene die Schule ohne Abschluss, dies waren 10,1 Prozent aller Schulabgänger. Der hohe Anteil spiegelt nach Einschätzung des Ministeriums die Krisen der vergangenen Jahre wider. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien weiter präsent. Außerdem gebe es Herausforderungen durch Migration und den weiter bestehenden Lehrermangel, erklärte ein Sprecher. Was Politiker verschiedener Parteien zur hohen Abbrecherquote sagen.

8 Uhr: Ramelow regt überparteiliche Plakataktionen und Fairnessabkommen an

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat angesichts der jüngsten Angriffe auf Politiker und Wahlhelfer überparteiliche Plakataktionen sowie Fairnessabkommen vorgeschlagen. „Die Angriffe sind Angriffe auf uns alle, und sie richten sich vor allem gegen jene, die sich für die Demokratie in den Wahlkampf begeben“, sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Dagegen heißt es, zusammenzustehen. Mein Vorschlag wären deshalb gemeinsame Plakataktionen gegen Gewalt und für Demokratie. Fairnessabkommen aller demokratischen Parteien sollten das positiv begleiten.“ Innenminister Georg Maier (SPD) sieht das Erstarken des Rechtspopulismus und der AfD als Hauptgrund für die gegenwärtige Welle der Gewalt. Zugleich warf Maier auch Politikern von Union und FDP vor, zu einer Verrohung des Diskurses beizutragen. In den vergangenen Tagen hatten sich Angriffe auf Politiker gehäuft. Die Innenministerkonferenz hatte sich am Dienstag auf mehr Polizeibegleitung sowie auf die Prüfung eines schärferen Strafrechts verständigt.

Mittwoch, 8. Mai

19 Uhr: Kanzlei stellt Prüfergebnisse von Theater-Finanzen in Erfurt vor

Es geht um viel – aber erstmal nicht um die Vorwürfe des Machtmissbrauchs und sexueller Übergriffe, die die Untersuchungen zum Theater erst auslösten und letztlich zur Abberufung Guy Montavons von der Werkleitung führten. Buchführung, Informationswege und die Einhaltung von Abläufen sowie die besondere Bedeutung der Domstufenfestspiele für das Theater Erfurt sind indes heute die Themen, die Vertreter der Kanzlei PricewaterhouseCoppers Legal AG (PwC) in ihrem Gutachten zum Theater behandeln. Das ist das nüchterne Ergebnis.

14.50 Uhr: Politische Stimmung wird in Nordhausen aggressiver: Anzeige nach Hass und Hetze erstattet

Bundesweit wird nach dem Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden über die Bedrohungen gegen Politiker diskutiert und eine massive Gefahr für die Demokratie gesehen. Matthias Ehrhold, SPD-Fraktionschef im Kreistag, beklagt, dass auch in Nordhausen eine deutlich aggressivere Stimmungslage erkennbar ist und seine Partei von laufenden Zerstörungen der Plakate und Wahlaufsteller betroffen ist. „Hier ziehen ganze Kolonnen durch den Landkreis und zerstören oder besprühen unsere Wahlplakate“, meint Ehrhold.

13.26 Uhr: Kabeldiebstahl sorgt für Zugausfälle

In der Nacht zum Mittwoch wurden Kabel der Leit- und Sicherungstechnik am Bahnhof in Mühlhausen gestohlen. Das führt zu Zugausfällen. Diese Strecken sind betroffen.

12 Uhr: Domstufenfestspiele 2024: Vergossene Milch flutet „Anatevka“ in Erfurt

Nach dem Reinfall mit „Fausts Verdammnis“ 2023 soll es im August wieder aufwärts gehen bei den Domstufenfestspielen. Die Musical-Bühne lässt sich dafür vielfach deuten.

11.19 Uhr: Thüringer Kommunen mit 300 Millionen Euro Überschuss

Klamme Kassen der Kommunen? Im Jahr 2023 zumindest verzeichneten die Thüringer Kreise und Gemeinden einen satten Überschuss. Die Einnahmen stiegen stärker als die Ausgaben.

11.10 Uhr: Weimarer bringt „real“ zurück nach Erfurt

Mit seinem mobilen „real“-Schild wird der Weimarer Künstler Tommy Neuwirth am Montag, 13. Mai, von Weimar nach Erfurt wandern. Sein Motto: „realer wird’s nicht“. Die ausgediente und mobil gemachte Leuchtschrift der nicht mehr existierenden Supermarktkette „real“ war bereits beim Kunstfest 2023 in Thüringen unterwegs. Tommy Neuwirth nutzt das real-Logo seit 2020 in seiner Kunst.

10.25 Uhr: Bauarbeiten im Golfresort im Weimarer Land

Das Spa- und Golfresort im Weimarer Land hat - in Vorbereitung auf die Fußball-EM - seine Sportanlagen erweitert. Wie MDR Thüringen berichtet, wurden eine Paddle-Tennis-Anlage und ein Streetball-Platz errichtet. Zudem entstehe ein Helikopter-Landeplatz. Auch sei eine Medien-Tribüne mit 200 Plätzen in Planung. Die deutsche Nationalmannschaft und die englische Fußball-Auswahl werden ab 10. Juni das Resort als ihr Basiscamp für die Europameisterschaft beziehen.

10.09 Uhr: Polizeiskandal in Thüringen? Diese Spitzenpolitikerin überrascht das nicht

Der Verdacht, dass die rechtsextreme Schlägerbande „Knockout 51“ Unterstützung aus Polizeikreisen gehabt haben könnte, steht schon Monate im Raum. Ermittlungsverfahren laufen gegen sechs Beamte. Das ist der aktuelle Stand.

9.37 Uhr: So ist Jenoptik ins Jahr gestartet: Wirtschaftskrise zeigt erste Spuren

Die Jenoptik AG spürt die Wirtschaftskrise in einigen Geschäftsfeldern, in denen die Nachfrage unter den Erwartungen liegt. Die Zahlen fürs erste Geschäftsquartal fallen dennoch positiv aus.

9.18 Uhr: Denkwürdiger Abriss im Kreis Gotha: Perthes-Haus wird abgetragen

Das Perthes-Haus in Gotha ist akut einsturzgefährdet. Das Landratsamt hat den Abriss nun angeordnet. Damit fällt die „Keimzelle“ des heutigen Heilklimatischen Kurortes.

9 Uhr: Einfach ausgesetzt: Mischling an einem Baum angebunden

Etwa einen Kilometer vom Gehofener Tierheim entfernt, wurde ein Mischling an einem Baum angebunden. Wer der Besitzer ist, bleibt ein Mysterium.

8.25 Uhr: Thüringen hat am Männertag einiges zu bieten: 10 Ausflugstipps für Groß und Klein

Seit jeher nehmen viele Menschen Christi Himmelfahrt zum Anlass, um eine schöne Zeit mit Freunden oder der Familie zu verbringen. In Thüringen ist zudem gutes Wetter angesagt. Der Freistaat hat einiges an Veranstaltungen zu bieten, um den Vatertag zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Unsere Tipps:

8.04 Uhr: Sonne-Wolken-Mix bei bis zu 18 Grad in Thüringen

Eine Mischung aus Sonne und Wolken bestimmt das Wetter am Mittwoch in Thüringen. Am Vormittag fällt bei dichter Bewölkung örtlich ein wenig Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Später zieht sich der Regen aber zurück und die Sonne zeigt sich immer wieder. Die Temperaturen erreichen 13 bis 18 Grad, im Bergland 10 bis 15 Grad. Klar und trocken geht es in der Nacht zum Donnerstag weiter. Es kühlt ab auf 7 bis 3 Grad, in Tälern und Senken kann es Nebel geben. Der Donnerstag wird abgesehen von wenigen Quellwolken heiter. Es bleibt trocken bei 18 bis 21, im Bergland 14 bis 17 Grad. (dpa)

7.32 Uhr: Carl Zeiss Meditec zieht in Jena Bilanz: So geht es dem Unternehmen

Der Medizintechnikhersteller hat die mit Spannung erwarteten Halbjahreszahlen vorgelegt. Der Vorstandschef hat schlechte, aber auch gute Nachrichten zu überbringen.

7 Uhr: 39-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum – schwer verletzt

Bei einem Unfall in Hessen ist ein 39-jähriger Thüringer schwer verletzt worden. Mit seinem Auto war er von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

6.34 Uhr: Bauteile lösen sich von Gebäude in Erfurt – Bereich weiträumig abgesperrt

Gefahr für Anwohner und Passanten: Weil sich von einem Gebäude in Erfurt Bauteile lösten, kam die Feuerwehr zum Einsatz. Das Gebiet musste weiträumig abgesperrt werden.

6.05 Uhr: Autofahrer gerät in Jena in Gegenverkehr – 59-Jährige stirbt

In Jena sind am Dienstagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine Frau kam bei dem Unfall ums Leben. Ein 30 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt.

