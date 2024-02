Eichsfeld. Die Grünen im Eichsfeld bekommen in zwei Stunden eine umfangreiche Aufstellung zusammen und wollen die Geschicke des Eichsfeldes mitbestimmen. Auch am Wahlprogramm wird gefeilt.

Die Stühle im grünen Europabüro in Heiligenstadt waren an einem Abend in dieser Woche fast vollständig besetzt, als der Kreisverband von Bündnis90/Die Grünen zur Wahlversammlung für die Kreistagsliste eingeladen hatte.

„Nach zwei Stunden intensiver Arbeit stand die offene Liste von Bündnis90/Die Grünen – darauf 44 Menschen aus dem Eichsfeld, die sich für grüne Themen im Landkreis starkmachen wollen“, sagt Kreissprecherin Katharina Pätzold, die selbst im Kreistag arbeitet. Darunter seien die unterschiedlichsten Berufe aus Lehre, Erziehung, Landwirtschaft und Gesundheitswesen.

Das sind die Kandidaten der Grünen im Eichsfeld 1. Katharina Pätzold

2. Michael Hoffmeier

3. Norbert Sondermann

4. Petra Pape

5. Karin Weng

6. Frank Weinrich

7. Markus Corbach-Happel

8. Lothar Wandt

9. Claudius Hille

10. Andreas Steinert

11. Claudia Hille

12. Alexander Hupe

13. Henrike Lampe

14. Alois Opfermann

15. Beate Bender

16. Annette Corbach

17. Martina Bünger

18. Werner Hahn

19. Margret Gießmann

20. Markus Bleich

21. Renate Porsch

22. Jens Molter

23. Maren Uhmann

24. Klaus Hegenwald

25. Petra Hesse

26. Martin Pätzold

27. Petra Nolte

28. Rolf Küster

29. Regina Lieb

30. Ingmar Dalchow

31. Gisa Zippert

32. Alexandra Fritzsch

33. Michael Oberhoff

34. Fabian Goldhagen

35. Peter Nagler

36. Katrin Lehmann

37. Niklas Witterstein

38. Frank Rotter

39. Bernadette Hellwig

40. Thomas Hellwig

41. Mascha Bauer

42. Raimer Wolter

43. Birgitt Hegenwald

44. Bernd Winkelmann

Auf Platz Eins kandidierte die Sprecherin des Kreisverbandes Katharina Pätzold und wurde bestätigt. „Ich möchte die Arbeit, die ich vor fünf Jahren im Kreistag begonnen habe, weiter erfolgreich fortsetzen. Ein besonderes Anliegen sind mir Kinder und Jugendliche im Landkreis, aber auch die Migrationspolitik. Hier will ich mich einsetzen für mehr Transparenz in der Informationsweitergabe zwischen Landkreis und Kommunen“, so Pätzold, die sich nach der Bestätigung zur Spitzenkandidatin für das Vertrauen bedankt. Auf Pätzold folgen Michael Hoffmeier und Norbert Sondermann, die beide bereits auf langjährige Erfahrungen als grüne Kreistagsmitglieder zurückgreifen können.

Neben der offenen Liste für den Eichsfelder Kreistag – offen heißt, dass die Bewerber nicht Parteimitglied sein müssen – wurde an diesem Abend auch das Wahlprogramm unter dem Titel „Zukunft wird vor Ort gemacht“ verabschiedet. Nach einer letzten Überarbeitung werde es in den nächsten Tagen veröffentlicht und den Einwohnerinnen und Einwohnern des Eichsfeldes vorgestellt, so Katharina Pätzold abschließend.

