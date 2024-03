Dingelstädt. Dingelstädter Union nominiert mit Siegfried Fahrig ihren Kandidaten für das Amt des Ortschaftsbürgermeisters

Im Moment ist der Terminkalender voll mit Nominierungsveranstaltungen. Der Dingelstädter CDU-Stadtverband hat sich erneut zusammengesetzt, um sich auf die Kommunalwahl am 26. Mai vorzubereiten. Jetzt ging es um die Kandidaten für das Amt des Ortschaftsbürgermeisters und um 14 Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortschaftsrat.

Der Vorsitzende Christopher Thüne leitete die Nominierungsveranstaltung und begrüßte die Mitglieder und Gäste. Der amtierende Ortschaftsbürgermeister Siegfried Fahrig stellte sich wieder der Wahl und erhielt 100 Prozent Zustimmung. Freudig nahm Fahrig die Wahl an und bedankte sich für das überwältigende Vertrauen. In seiner Vorstellung nannte Siegfried Fahrig zahlreiche Projekte, welche in seiner ersten Amtszeit umgesetzt werden konnten. Dass er eine Vorliebe für die Natur hat, zeigte sich in den Ausführungen zu den Baumpflanzaktionen, wie der Eichenallee zwischen Dingelstädt und Silberhausen. Das Amt des Ortschaftsbürgermeisters verlangt viel ab, so dankte Fahrig auch seiner Frau, denn ohne ihre Hilfe und ihr Verständnis könne er so ein Amt nicht ausüben.

Des Weiteren wurden an diesem Abend auch die Kandidatinnen und Kandidaten der Dingelstädter Union für den Ortschaftsrat der Stadt nominiert. Christopher Thüne freute sich besonders über die gelungene Zusammensetzung der Liste. „Neben bereits aktiven Ortschaftsräten konnten wir vor allem jüngere und junge Personen nominieren. Mit diesen wollen wir die breite Bevölkerung der Dingelstädterinnen und Dingelstädter ansprechen“, sagt er. Ziel sei es zudem, wieder die Mehrheit im Ortschaftsrat zu erhalten. Alle Kandidaten wurden mit Ergebnissen zwischen 85 und 100 Prozent gewählt.

Die Kandidaten 1. Siegfried Fahrig 2. Harald Siebigteroth 3. Maria-Anna Häger 4. Matthias Opfermann 5. Anja Heinemann 6. Heino Kuhn 7. David Strecker 8. Maik Gessinger 9 Wolf-Rüdiger Heinze 10. Tobias Stephan 11. Peter Struthmann 12. Lukas Henkel 13. Anika Nachtwey 14. Thomas Schäfer

