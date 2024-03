Eichsfeld. FDP und SPD im Eichsfeld stellen einen gemeinsamen Kandidaten für die Landratswahl auf. Das Votum der Mitglieder ist eindeutig.

„Zum ersten Mal entsteht ein parteiübergreifendes Bündnis für die Wahl des Landratskandidaten im Eichsfeld“, so Daniel Fuchs, Mitglied des FDP-Kreisverbandes. Am Freitag versammelten sich dazu die Mitglieder von Liberalen und SPD aus dem Eichsfeld im Hotel Norddeutscher Bund in Heiligenstadt, um gemeinsam über ihren Landratskandidaten abzustimmen.

Der bereits von beiden Parteien bestätigte Kandidat und Unternehmer Steffen Hildebrandt aus Kreuzebra stand zur Wahl. Die SPD betonte, dass dieses Bündnis nicht nur ein Zeichen der Unterstützung sei, sondern auch verdeutlichen solle, dass nur durch Zusammenhalt die bevorstehenden Herausforderungen bewältigt werden können. Franz-Josef Strathausen (SPD) unterstrich dies mit den Worten: „Wir wollen diese Wahl gewinnen.“

Kurz nach 18 Uhr eröffneten der Kreisvorsitzende der FDP Martin Miethlau und der Kreisvorsitzende der SPD Dirk Funke gemeinsam die Versammlung. „Die Freude über das Zustandekommen dieser Veranstaltung und des gemeinsamen Vorhabens war bei beiden spürbar“, so Fuchs. Als Versammlungsleiter wurde Martin Henning (FDP) und als Schriftführer Dirk Funke (SPD) gewählt. Anschließend folgte die Wahl von Steffen Hildebrandt, die er mit 93,75 Prozent für sich entschied.

„Andere dividieren sich auseinander, wir haben es geschafft, ein parteiübergreifendes Bündnis zu schaffen“, so Steffen Hildebrandt nach seiner Wahl, und Martin Miethlau bekräftigte: „Andere spalten das Eichsfeld, wir verbinden es.“ Hildebrandt berichtete von seinen Begegnungen im Eichsfeld der letzten Wochen und betonte die Bedeutung einer innovativen und lebenswerten Zukunft für die Region.

red