Dingelstädt. Union an der Unstrut nominiert zusätzlich sechs Bewerber für den Kreistag. Aber auch Bürgermeister Andreas Fernkorn stellt sich einer Wahl.

Die Dingelstädter CDU hat ihre Liste beisammen. Die Mitglieder des Stadtverbandes und der Ortsverbände der Landgemeinde haben sich jetzt zu einer Gesamtmitgliederversammlung zur Normierung des hauptamtlichen Bürgermeisters und der Stadtratskandidaten getroffen. Der Vorsitzende des Stadtverbandes, Christopher Thüne, begrüßte 52 erschienene Mitglieder, Gäste und Ehrengäste, wie die Landtagsabgeordnete Christina Tasch und die CDU-Landratskandidatin Marion Frant.

In seiner Eröffnungsrede betonte Thüne, dass ein klares Bekenntnis zu den Kandidaten ein wichtiges Signal für ein geschlossenes Auftreten sei. Nur gemeinsam und einig könne die CDU das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler gewinnen. Die Stadt Dingelstädt sei sehr gut aufgestellt und habe sich in der letzten Legislatur hervorgehend entwickelt. Dieser Erfolgskurs könne der CDU zugeschrieben werden und soll fortgeführt werden.

Detailliertes Wahlprogramm wird demnächst vorgestellt

In der ersten Mitgliederversammlung, geführt durch die Versammlungsleiterin Christina Tasch, nominierten die Unionsmitglieder den amtierenden hauptamtlichen Bürgermeister Andreas Fernkorn mit 96 Prozent. Dies sei ein eindeutiges Votum und zeige das Vertrauen, das die Mitglieder in ihren Bürgermeister haben. Fernkorn bedankte sich herzlich, er habe viele Pläne für seine zweite Amtszeit. Einen ersten Eindruck konnten die Anwesenden direkt erhalten, denn Fernkorn zog mithilfe einer veranschaulichenden Präsentation eine Bilanz und stellte konkrete Vorhaben unter dem Motto „Dingelstädt weiter denken“ vor. Seine Wahl wird voraussichtlich am 2. oder 9. März 2025 sein.

Die zweite Mitgliederversammlung diente der Nominierung der Kandidaten für den Stadtrat. Die Mitglieder nominierten 24 Kandidatinnen und Kandidaten aus allen zehn Ortschaften und der Kernstadt. Alle Mitglieder wurden mit einer klaren Mehrheit und sehr eindeutigen Ergebnissen zwischen 90 und 100 Prozent gewählt.

„Mit der gewählten Liste können wir optimistisch in den Wahlkampf gehen“, so Thüne. „Wir haben ein starkes Team nominiert, um die Stadt Dingelstädt noch zukunftsfähiger zu gestalten und hoffen nun auf die Stimmen der Wählerinnen und Wähler.“ Es sei wichtig, nah an den Menschen zu sein, ihnen zuzuhören und zukunftsorientiert zu denken und zu handeln.

Eine Mehrheit der CDU-Fraktion im Stadtrat würde für Kontinuität und Stabilität sorgen und nur so könne ein Fortschritt für die Landgemeinde Stadt Dingelstädt erzielt werden, so Thüne. Das Wahlprogramm werde in den kommenden Wochen vorgestellt, kündigte er an. Wichtige Eckpunkte seien beispielsweise die Themen Ausbau Tourismus, Gesundheitsstadt Dingelstädt, Grüne Achse Dingelstädt, digitales Rathaus, Förderung der Vereine, Erweiterung Radwegenetz, Rieth, Kinder- und Jugendarbeit, Handwerker und Industrie sowie Angebote für die Senioren.

Der Vorsitzende bedanke sich bei den Versammlungsteilnehmern und bei der Versammlungsleiterin für die Teilnahme und wünschte allen einen guten Wahlkampf. Des Weiteren stellen der Stadtverband Dingelstädt und die Ortsverbände mit Andreas Fernkorn, Christopher Thüne, Michael Groß, Jonas Urbach, Manfred Hunstock und Felix Freund sechs Kandidaten für die Kreistagswahl.

