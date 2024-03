Eichsfeld. Drei Eichsfelder Direktkandidaten stehen in den Top 20. Ein Eichsfelder will zudem ins Europäische Parlament.

„Mit gleich drei Kandidaten unter den ersten 20 Plätzen ist die CDU Eichsfeld hervorragend auf der Landesliste der CDU Thüringen zur Landtagswahl am 1. September 2024 vertreten. Ich freue mich besonders über die Top-Platzierungen und Ergebnisse unserer Direktkandidaten, die in dieser Form kein anderer Kreisverband in Thüringen aufzuweisen hat“, sagt CDU-Kreisvorsitzender Thadäus König.

Konkret wurde Thadäus König (Heiligenstadt), Direktkandidat im Wahlkreis Eichsfeld 1, mit 94 Prozent Zustimmung auf Listenplatz drei gewählt, Christina Tasch (Küllstedt), Direktkandidatin im Wahlkreis Eichsfeld 2, erzielte auf Platz sieben 87 Prozent. Jonas Urbach (Bickenriede), Direktkandidat im Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis I, zu dem auch Struth im Landkreis Eichsfeld gehört, wurde mit 93 Prozent auf Listenplatz 20 gewählt. Des Weiteren finden sich mit Stefan Böck (Bernterode bei Worbis) auf Platz 52 (96 Prozent Zustimmung), mit Felix Freund (Kreuzebra) auf Listenplatz 63 (86 Prozent) und mit Mark Arand (Hohengandern) auf Platz 79 (91 Prozent) drei weitere Mitglieder der CDU Eichsfeld auf der Landesliste.

Landesliste umfasst 88 Kandidaten für die Landtagswahl im September

Erfreulich sei ebenfalls, dass zur Europawahl auf Listenplatz fünf mit Marcel Bode (Südeichsfeld) ein weiterer Eichsfelder für die CDU Thüringen kandidiert. CDU-Spitzenkandidatin für die Europawahl ist die aktuell einzige Thüringer Europaabgeordnete Marion Walsmann aus Erfurt, die mit 99 Prozent ein mehr als deutliches Votum der Landesvertreterversammlung erzielte.

Insgesamt war die CDU Eichsfeld als größter Thüringer Kreisverband mit 13 Delegierten von knapp 90 auf der Landesvertreterversammlung in Ilmenau stark vertreten. Die CDU Thüringen wird mit Spitzenkandidat Mario Voigt in die Landtagswahl ziehen. Der Thüringer CDU-Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag erzielte mit 91,7 Prozent ein Spitzenergebnis. Insgesamt 88 Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Regionen und Berufsgruppen umfasst die Landesliste. Voigt erklärte, dass Thüringen einen politischen Wechsel brauche und die CDU Thüringen wieder für Ordnung sorgen wolle. Sein Ziel ist es, das Leben der Menschen wieder einfacher zu machen. Er formulierte die inhaltlichen Schwerpunkte: Stärkung der Familien, gute Bildung, Abbau von Bürokratie, gute medizinische Versorgung im ganzen Land sowie Ordnung in der Flüchtlingspolitik.

