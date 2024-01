Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 10. bis 13. Januar 2024.

(Hier geht es zum aktuellen Thüringen-Ticker)

Samstag, 13. Januar

21.45 Uhr: 13-Jähriger läuft vor Polizeifahrzeug

Am Samstagabend ist in Gera ein 13-jähriger Junge vor ein Polizeifahrzeug gelaufen und wurde dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei betrat der Junge die Straße unvermittelt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten am Abend noch an.

19.30 Uhr: Thüringer HC feiert überzeugenden Heimsieg

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Gruppenphase der European League im zweiten Spiel den zweiten Sieg verbucht. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Samstagabend den rumänischen Topclub HC Dunarea Braila mit 32:28 (16:11). Wie schon beim 28:21-Auftakterfolg in Zagreb avancierte Johanna Reichert zur besten Werferin des THC. Die österreichische Rückraumspielerin glänzte mit 13 Toren.

18 Uhr: Autofahrer stößt mit Zug zusammen

An einem unbeschrankten Bahnübergang im Saale-Orla-Kreis ist es am Sonnabend zu einem Unglück gekommen. Das hat zunächst weitreichende Folgen für den Zugverkehr. Gegen 13 Uhr war ein Pkw Mercedes auf dem unbeschrankten Bahnübergang im Orlaweg bei Pößneck mit dem Triebwagen eines Personenzuges der Erfurter Bahn zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.

17.30 Uhr: CDU-Chef Voigt will Höcke „ins Licht ziehen“

Thüringens CDU-Vorsitzender Mario Voigt hat sich für eine offensive Auseinandersetzung mit der AfD im Wahljahr 2024 ausgesprochen. „Der Opfermythos der AfD, der muss ein Ende haben. Wir machen die nicht zu Märtyrern, diese angebliche Alternative“, sagte er am Rande der CDU-Vorstandsklausur in Heidelberg. Höcke müsse „ins Licht gezogen werden“, weil dann seine Schwäche offenbar werde, nur Probleme zu benennen.

16 Uhr: Auto stürzt zehn Meter in die Tiefe – Fahrer schwer verletzt

Am frühen Samstagmorgen ist ein 21 Jahre alter Toyotafahrer auf der L1047 zwischen Möhrenbach und Hohe Tanne von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Laut Meldung der Polizei war der Mann gegen 3 Uhr in der Früh unterwegs, als er unmittelbar hinter dem Ortsausgang Möhrenbach in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam.

14.40 Uhr: Ministerium: Personalschlüssel in Thüringer Kitas hat sich verbessert

Thüringen hat beim Personalschlüssel in der Kitabetreuung aus Sicht des Bundesfamilienministeriums einen Schritt nach vorne gemacht. Der Freistaat steht beim Verhältnis von pädagogischem Personal zu betreuten Kindern aber immer noch schlechter da als viele andere Bundesländer, wie aus einem am Samstag veröffentlichten Bericht des Bundesfamilienministeriums hervorgeht. Eine Kraft kam 2022 demnach auf 10,0 betreute Kinder über drei Jahren und 5,2 Kinder unter drei Jahren. Im Bundesschnitt lagen die Werte bei 7,8 für die Über-Drei-Jährigen und 4,0 bei Jüngeren.

12.45 Uhr: Mysteriöses Feuer: Gartenlaube in Mühlhausen völlig ruiniert

Am vergangenen Freitagnachmittag in Mühlhausen: Nahe der Eisenacher Landstraße steht plötzlich eine Gartenlaube in Flammen. In einer Kleingartenanlage am Stieg lodert ein Feuer, das die Laube bis auf die Grundmauern zerstört. Der Schaden? Mehr als 10.000 Euro, schätzt die Polizei. Doch was hat das Feuer entfacht?

10.30 Uhr „Hallo Herr Scholz“ – Eichsfelder Sternsinger zu Gast beim Kanzler

„Hallo Herr Scholz.“ Mit diesem Satz begrüßte die elfjährige Eva Haase selbstbewusst den Bundeskanzler beim Empfang der Sternsinger in Berlin. Olaf Scholz (SPD) habe ein „Hallo“ erwidert, erzählt die kleine Brehmerin, die mit ihrem Bruder Peter (14) sowie Johanna und Lena Schneeberg, die 15 und zehn Jahre jung sind, das Bistum Erfurt vertrat. Mitgereist waren als Begleiterinnen auch die beiden Mütter Iren Schneeberg und Judith Haase.

10.11 Uhr: Mehr Anfragen zu Vergiftungen in Notrufzentrale auch aus Thüringen

Das länderübergreifende Giftinformationszentrum mit Sitz in Thüringen ist im vergangenen Jahr häufiger angerufen. Etwa 1200 Anrufe mehr nahm das Zentrum mit Sitz in Erfurt entgegen. Die Ursachen sind vielfältig. (epd)

8.22 Uhr: Wintersport: So viel Schnee liegt im Thüringer Wald

Ski und Rodel nicht so gut im Thüringer Wald. Der Regionalverbund gibt für den Thüringer Wald folgende Schneehöhen bekannt: Aktuelle Schneehöhen: bis 5 cm

Präparierte Langlaufstrecken: 0 km

Präparierte Rodelhänge: 1 Rodelhang

Präparierte Winterwanderwege: 49 Strecken

Geöffnete Liftanlagen: 5 Lifte

Geöffnete Snow-Tubing Anlagen: 1 Anlage

Freitag, 12. Januar

17.47 Uhr: Nächste Eskalationsstufe im Thüringer Windradstreit

Landtagspräsidentin Pommer und die FDP im Landtag liegen über Kreuz. Es geht um die Ausfertigung eines Gesetzes, das mit Oppositionsmehrheit zustande kam.

17.28 Uhr: Saale-Holzland-Kreis: Das kostet es einen Spediteur, an den Bauernprotesten teilzunehmen

Carsten John beteiligt sich mit seinem Transportunternehmen an den Bauernprotesten im Saale-Holzland-Kreis und Jena. Dafür nimmt er auch hohe Verdienstausfälle in Kauf.

17.10 Uhr: Neue Geschäfte rund um den Erfurter Anger – hier zieht wieder Leben ein

Der Leerstand im Erfurter Zentrum hat zuletzt zugenommen. Doch die Trendwende ist in Sicht. City-Managerin Patricia Stepputtis verrät, wo bald neue Läden eröffnen.

16.05 Uhr: 24-jährige Thüringerin in Australien vom Blitz getroffen – und nur leicht verletzt

Ihr Schutzengel musste Schwerstarbeit leisten: Als Michelle Günther aus Dosdorf durch einen australischen Nationalpark wanderte, schlug binnen weniger Minuten das Wetter um. Durch mehrere Blitzeinschläge in unmittelbarer Nähe wurde die 24-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt.

15.30 Uhr: Festnahme in Erfurt: Interesse für illegales Feuerwerk wird mutmaßlichem Drogendealer zum Verhängnis

Nach dem Fund von 14 Kilogramm Kugelbomben in einer Warensendung hat der Zoll Dresden die Wohnung eines Erfurter durchsucht. Dabei fand sie neben weiterer Pyrotechnik noch einiges mehr.

14.10 Uhr: Thüringer Linke schließt Koalition mit CDU nicht aus

Die Thüringer Linke schließt nach der Landtagswahl im Herbst eine Koalition mit der Union nicht aus. „Im Gegensatz zur CDU bindet uns kein Unvereinbarkeitsbeschluss“, sagte die Landesvorsitzende Ulrike Grosse-Röthig am Freitag in Erfurt. Die politischen Mitbewerber müssten das Verhältnis zur Linken klären. „Die Menschen in diesem Land haben ein Recht darauf, dass Politik sich zusammenrauft“, sagte sie.

13.30 Uhr: Thüringer Talsperren wieder fit für nächstes Hochwasser

Die Talsperren in Thüringen sind bereits wieder auf ein mögliches Hochwasser vorbereitet. Die Fernwasserversorgung plant indes, auch als Reaktion auf Klimaveränderungen, eine deutliche Erweiterung des Rückhaltebeckens bei Straußfurt.

12.31 Uhr: Lkw kippt im Saale-Orla-Kreis um: Fahrer verletzt und Vollsperrung bis zum Nachmittag

in Lkw-Unfall am Freitagmorgen zieht im Saale-Orla-Kreis eine längere Vollsperrung nach sich. Der verletzte Fahrer musste befreit werden. Das ist passiert.

11.54 Uhr: Nach Feuer in Bad Frankenhausen: Person leblos aufgefunden

Brandermittler der Kripo Nordhausen sind seit Freitagmorgen in einem einsturzgefährdetem Gebäude in der Brauhausgasse. Nach einem Feuer wurde dort eine Leiche gefunden.

10.50 Uhr: A4 bei Herleshausen: Fahrer verstirbt an Unfallstelle

Aufgrund gesundheitlicher Probleme ist ein Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn der A4 abgekommen. Noch an der Unfallstelle verstarb der 76-Jährige. Momentan kommt es zu Verkehrsbehinderungen nahe Herleshausen.

10 Uhr: Meerschweinchen im Landkreis Nordhausen bei Kälte ausgesetzt – Zwei Tiere verenden

Die Polizei in Nordhausen ermittelt nach dem Fund von ausgesetzten Meerschweinchen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, wurden die Tiere bei frostigen Temperaturen in einem Eimer am Rand der Landstraße zwischen Ellrich und Cleysingen im Landkreis Nordhausen ausgesetzt. Ein Zeuge fand die Nagetiere.

9.50 Uhr: Bauern entzünden „Mahnfeuer“ entlang Autobahnen

Landwirte in Thüringen haben ihre seit Montag andauernden Proteste am Freitag mit Mahnfeuern fortgesetzt. Wie die Landesdirektion der Polizei in Erfurt mitteilte, seien die Feuer auf oder an den Brücken der Autobahn A71 Richtung Suhl zu sehen. Autofahrer sollten sich auf den Verkehr konzentrieren, mahnte die Polizei. (dpa)

9.15 Uhr: Bahn bereitet sich auf Streikende vor

Am dritten Tag des bundesweiten Streiks der Lokführergewerkschaft GDL bereitet sich die Bahn auf das Ende des Ausstandes am Abend vor. Im Regionalverkehr sollen dann schon wieder mehr Züge auf den Strecken unterwegs sein, wie eine Bahnsprecherin in Leipzig sagte. Am Samstag solle der Verkehr wieder normal rollen. Das empfiehlt die Bahn den Reisenden. (dpa)

9 Uhr: Thüringen steht graues und nasses Wochenende bevor

Bei meist grauem Himmel und verbreitet Glatteis geht es in Thüringen in das zweite Januar-Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst im Leipzig mitteilte, bleibt es am Freitag bei minus zwei und plus einem Grad noch zumeist niederschlagsfrei. In der Nacht zum Samstag regnet es etwas. Oberhalb von 600 Metern schneit es. So sind die Aussichten für Samstag. (dpa)

7.32 Uhr: Deutscher Wetterdienst warnt vor glatten Straßen und Gehwegen

Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitagmorgen vor glatten Straßen und Gehwegen in Teilen Deutschlands gewarnt. Es könne verbreitet Glätte auftreten, in der Nordhälfte teils markante Glätte, hieß es in einem am Morgen in Offenbach veröffentlichten Bericht. Laut der Warnkarte bestand vor allem rund um Berlin, in Teilen Brandenburgs, Thüringens, Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens und in Sachsen „erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen“. Die Warnungen galten zunächst bis 10.00 Uhr.

Die Meteorologen riefen in einigen Regionen dazu auf, nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Zudem müsse mit Behinderungen gerechnet werden. (dpa)

6.30 Uhr: Die Supertestwahl: Wie die CDU im Saale-Orla-Kreis die AfD aufhalten will

Am Sonntag wird im Saale-Orla-Kreis ein neuer Landrat gewählt. Die CDU schickt Christian Herrgott ins Rennen. Warum die Landratswahl im Saale-Orla-Kreis ganz Thüringen und vielleicht auch Deutschland bewegen kann. Sonntag ist Vorentscheid.

Donnerstag, 11. Januar

19.12 Uhr: Welche Zahlen der FC Rot-Weiß Erfurt zur Mitgliederversammlung vorlegt

Am Samstag kommt die Mitgliederversammlung des FC Rot-Weiß Erfurt erstmals seit dem Ende des Insolvenzverfahrens zusammen. Legt der Club nun wieder positive Zahlen vor?

19.01 Uhr: Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag geht auf die Zielgerade

Siebeneinhalb Monate vor der Landtagswahl biegt die Arbeit des Untersuchungsausschuss 7/3 des Thüringer Landtages schon auf die Zielgerade ein. In der 17. Sitzung am Donnerstag wurden zum letzten Mal Sachverständige vernommen - der Islamismus und der christliche Fundamentalismus rückten in den Fokus.

18 Uhr: Streit um Nachfolge des Thüringer Landesdatenschützers

Amtsinhaber Hasse will bei den Bewerbern mitreden. Das stößt bei Landtagspräsidentin und Koalitionsfraktionen auf Unverständnis.

17.55 Uhr: Der „Abschiebeplan“ der AfD und die Reaktionen aus Thüringen

Auf Veröffentlichungen des Netzwerks „Correctiv“ gibt es unterschiedliche Reaktionen in Thüringen. Die AfD spielt die Recherchen herunter, Politiker anderer Parteien sind entsetzt.

17.10 Uhr: „Wir hatten wirklich Todesangst“: Thüringer Ehepaar entgeht knapp der Katastrophe in Tirol

Am Dienstag sitzt der Unternehmer aus Rudolstadt mit seiner Frau in der Unglücksseilbahn im Tiroler Skigebiet Oetz. Er berichtet vom dramatischen Geschehen.

16.50 Uhr: Inflation in Thüringen: Lebensmittel verteuerten sich in vier Jahren um ein Drittel

Die Preise für Energie und Lebensmittel haben sich in Thüringen in den vergangenen vier Jahren drastisch erhöht. So mussten die Menschen im Vorjahr für ihre Nahrungsmittel gegenüber 2020 rund ein Drittel mehr bezahlen. Für Strom, Fernwärme und Gas sowie an den Tankstellen explodierten die Kosten nach Angaben des Landesamtes für Statistik sogar um durchschnittlich 51 Prozent.

16.15 Uhr: Lastwagen und Traktoren blockieren Straßen und Zufahrten in Thüringen

Pendler, die mit dem Auto zur Arbeit oder zurückfahren, brauchten auch am Donnerstag in Thüringen erneut viel Geduld. Zahlreiche Straßen, Kreuzungen oder Zufahrten waren durch Traktoren oder Sattelschlepper blockiert.

16 Uhr: Wie Ettersburgs Schlossdirektor mit den wachsenden Gefahren umgeht

Gespräche unter Polizeischutz: Für etliche Gäste einer Veranstaltungsreihe in Ettersburg gelten inzwischen besondere Sicherheitsvorkehrungen.

15.21 Uhr: Alpin ja, Langlauf nein: Wie steht es um Wintersport in Thüringen?

Mehrere Lifte im Thüringer Wald öffnen. Aber Langläufer müssen sich noch gedulden: Für eine Präparierung der Loipen fehlt Naturschnee.

14.50 Uhr: Tierische Rettungsaktion der Polizei

Gegen einen Landwirt aus dem Kreis Sömmerda wird ermittelt. Er hatte seine Herde schutzlos der Kälte ausgesetzt und zeigte sich uneinsichtig. Das Landratsamt und Polizisten schritten ein.

Polizeibeamter mit Lamm. © Landespolizeiinspektion Erfurt | Landespolizeiinspektion Erfurt

11.40 Uhr: Preise stiegen in Thüringen im vergangenen Jahr um 6,2 Prozent

Das Leben in Thüringen hat sich im vergangenen Jahr erneut deutlich verteuert. Die Teuerungsrate lag 2023 im Schnitt bei 6,2 Prozent im Freistaat, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Damit habe sich die Teuerung zwar im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, liege aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Im Jahr 2022 betrug die Inflation 7,5 Prozent. Auf diese Waren wirkt sich die Inflation besonders dramatisch aus. (dpa)

11.15 Uhr: Unbekannte kippen Dung vor Parteibüro in Ilmenau ab

Wieder ist ein Misthaufen vor einem Parteibüro hinterlassen worden. Wieder traf es die Grünen. Aber: Nicht nur im Zusammenhang mit den Bauernprotesten gab es abstoßende Aktionen an Parteibüros.

11 Uhr: Wahlumfrage: AfD in Thüringen, Sachsen und Brandenburg weit vorn

Würden die Landtage in Sachsen, Thüringen und Brandenburg Anfang des Jahres 2024 gewählt, wäre die AfD laut einer Forsa-Umfrage mit teilweise deutlichem Abstand stärkste Partei. Dem am Donnerstag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer zufolge könnte sie in Thüringen mit 36, in Sachsen mit 34 und in Brandenburg mit 32 Prozent der angegebenen Stimmen rechnen.

10.10 Uhr: Deutsche Bahn weiter mit Notfallfahrplan unterwegs

Am zweiten Tag des bundesweiten Lokführerstreiks ist der Notfahrplan der Bahn zufolge erneut angelaufen. Die Reisenden hätten sich offensichtlich darauf gut eingestellt, sagte eine Bahnsprecherin in Leipzig am Donnerstag. Es habe am ersten Streiktag am Mittwoch keine übervollen Züge oder lange Warteschlangen an den Bahn-Informationszentren gegeben. Die Internetseite und die Sonder-Hotline der Bahn würden gut genutzt. Auch die Fahrpläne für Freitag sind dort einsehbar. (dpa)

9.50 Uhr: Thüringen gibt jungen Landwirten Starthilfe

Bei den Bauernprotesten derzeit geht es auch um die Zukunft der Landwirtschaft und wie attraktiv sie für junge Leute ist. Vielfach ist zu höhren, dass es immer schwerer werde, Nachfolger für Bauernhöfe und Agrarbetriebe zu finden. Junge Leute, die in Thüringen einen Landwirtschaftsbetrieb aufbauen oder übernehmen wollen, können mit einer Kapitalspritze vom Land rechnen. So viel Geld gibt es vom Land. (dpa)

7.30 Uhr: Protest im Verkehrsgewerbe, kilometerlanger Konvoi zieht durch Thüringen

Mit bis zu 150 Fahrzeugen will der Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes heute vom Güterverkehrszentrum in Erfurt über das Weimarer Land und Weimar zurück nach Erfurt fahren. Aktuell sind die Lkw-Fahrer in Erfurt unterwegs. Was auf der Strecke passiert.

7.25 Uhr: Zuzahlungen für Pflege im Heim in Thüringen erneut gestiegen

Für Pflegebedürftige im Heim sind selbst zu tragende Zahlungen trotz höherer Entlastungszuschläge auch in Thüringen weiter gestiegen. Zum 1. Januar waren im ersten Jahr im Heim im Freistaat im Schnitt 2284 Euro pro Monat aus eigener Tasche fällig und damit 255 Euro mehr als Anfang 2023, wie eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen ergab. Die Entlastungszuschläge, die mit längerem Heimaufenthalt steigen, waren zum 1. Januar gerade erhöht worden. (dpa)

7 Uhr: Bildungsminister Helmut Holter sorgt sich um Finanzierung

Um dem anhaltenden Unterrichtsausfall entgegenzuwirken, will Bildungsminister Helmut Holter (Linke) „so viele Lehrer einstellen wie möglich“. Das sagte der Politiker im Exklusiv-Interview mit dieser Redaktion. Einzig die von der CDU geforderten massiven Einsparungen im Haushalt machten dem Politiker sorgen. So will er mehr Pädagogen in den Freistaat holen.

Mittwoch, 10. Januar

19.08 Uhr: Verkehrsgewerbe meldet Protest mit Fahrzeugkorso von Erfurt über Weimar nach Jena an

Ab Donnerstagmorgen 7 Uhr hat der Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes e.V. eine Versammlung mit einem Fahrzeugkonvoi von Erfurt über Weimar nach Jena angemeldet. Insgesamt werden circa 150 Fahrzeuge erwartet. Demnach sollen sich an dem kilometerlangen Aufzug Zugmaschinen ohne Auflieger und Lkw ohne Anhänger beteiligen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auf diesen Strecken werden erhebliche Beeinträchtigungen erwartet.

18.40 Uhr: Minus 17,2 Grad: Hier war es in Thüringen am kältesten

Die Nacht zum Mittwoch ist die bisher kälteste in diesem Winter gewesen. Wo es besonders eisig in Thüringen war.

18.37 Uhr: Immer mehr junge Menschen in Thüringen wollen zur Polizei

Gute Zahlen aus der Thüringer Polizeischule: Für das Einstellungsjahr 2024 haben sich bisher 1334 potenzielle Polizeianwärter beworben. Innenminister Georg Maier (SPD) bestätigt auf Anfrage diesen Wert.

18.33 Uhr: Bald Entscheidung zur Videoüberwachung in Erfurt

Überwachungskameras für den Anger sind inzwischen mehrheitlich gewollt. Doch streitet jetzt die Stadtspitze darüber, wer dafür zuständig sein soll – die Polizei oder die Ordnungsbehörde.

18.17 Uhr: Ministerin will Personalvorschlag für Leitung der Erfurter Staatsanwaltschaft durchdrücken

Die Entscheidung über die Besetzung des Leitungspostens bei der wichtigen Staatsanwaltschaft Erfurt steht unmittelbar bevor. Nach Informationen dieser Zeitung soll dem Wahlausschuss am Donnerstag allerdings ein in Justizkreisen umstrittener Personalvorschlag unterbreitet werden.

17.43 Uhr: Widerliche Attacke auf Büro von Linke-Politikerin in Weimar

Das Weimarer Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Susanne Hennig-Wellsow (Die Linke) ist von Unbekannten mit blauer Farbe und Fäkalien beschmiert worden. Die Polizei ermittelt.

17.10 Uhr: Kunstschnee ermöglicht Skispaß im Thüringer Wald

Mit den frostigen Temperaturen ist im Thüringer Wald nun auch wieder alpiner Wintersport möglich. Bei den Minusgraden liefen die Schneekanonen an den Skihängen in Oberhof, Schmiedefeld am Rennsteig, Heubach und in Steinach, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald am Mittwoch mit .Bereits seit Mittwoch seien die Skilifte in der Alpinskiarena Silbersattel wieder in Betrieb. Ab Freitag öffne der Snowpark Oberhof, die Winterwelt in Schmiedefeld sowie die Skiarea in Heubach. Geöffnet habe am Wochenende auch die Tubinganlage und Rodelstrecke „Alte Golfwiese“ in Oberhof.

Gedulden müssen sich allerdings noch die Langläufer. Derzeit liegen nur bis zu fünf Zentimeter Schnee im Thüringer Wald. Die Präparierung von Langlaufstrecken sowie die Öffnung weiterer Liftanlagen sei erst mit einer ausreichenden Naturschneedecke möglich, hieß es. (dpa)

15.45 Uhr: Mutmaßliche Amokdrohung an Schule

Am Dienstagabend hat eine mögliche Bedrohungslage im Ilm-Kreis zu einem größeren Polizeieinsatz an einer Schule in Gräfenroda gesorgt. Das ist bisher bekannt.

14.17 Uhr: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem Unfall in Römhild im Landkreis Hildburghausen sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß in Südthüringen In Römhild im Landkreis Hildburghausen kam es am Mittwoch zu einem Frontalzusammenstoß. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Zwei Personen wurden schwer verletzt. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Ein 59-jähriger Opel-Fahrer übersah laut Angaben der Polizei beim Überholen vermutlich das entgegenkommende Auto eines 70-Jährigen und stieß frontal mit diesem zusammen. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes prallte der Opel des 59-Jährigen anschließend gegen das Fahrzeug einer 49-Jährigen, die er zuvor überholen wollte. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Die 49-Jährige blieb unverletzt. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Die beiden anderen Fahrer kamen mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Die Straße war während der Unfallaufnahme für über zwei Stunden voll gesperrt. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Zwei Personen wurden bei dem Unfall in Römhild schwer verletzt. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Zwei Personen wurden bei dem Unfall in Römhild schwer verletzt. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Zwei Personen wurden bei dem Unfall in Römhild schwer verletzt. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig 1 / 10

12.44 Uhr: CDU-Fraktion will Bürger, Bauern und Wirtschaft entlasten

Die CDU-Landtagsfraktion fordert Entlastungen für Bürger und Wirtschaft. So müsse die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel entfallen und für Speisen in Gastronomie, Kantinen, Schulen, Kindergärten und Hochschulen dauerhaft auf sieben Prozent gesenkt werden. Pendler wollen die Christdemokraten durch ein Aussetzen der CO₂-Steuererhöhung, eine Erhöhung der Pendlerpauschale und deren Geltung ab dem ersten Kilometer entlasten.

11.52 Uhr: Thüringen finanziert digitale Suchtberatung weiter

Thüringen hält nach dem Auslaufen des bundesweiten Pilotprojekts an der digitalen Suchtberatung fest. Auf der Online-Plattform „suchtberatung.digital“ können sich Menschen mit Suchterkrankungen und deren Angehörige digitale Hilfe holen. Thüringen sei eines von 13 Bundesländern, welche das Projekt in finanzieller Trägerschaft des Landes fortführe, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. (dpa)

11.47 Uhr: Neujahrstrend „Veganuary“: Erfurter Studentin macht den Test

Welche Erfahrungen sie in ihrem Versuch macht und was eine Ernährungsberaterin von einer veganen Ernährung hält.

11 Uhr: Dung vor Parteibüro in Gera abgeladen

Unbekannte haben vor einem Parteibüro in Gera einen Haufen Dung abgeladen. Zudem sei an dem Büro in der Heinrichstraße ein Schild mit einem Bezug zu den aktuellen Bauernprotesten hinterlassen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

10.45 Uhr: 64.000 Euro pro Hamster-Umzug: Schulcampus in Erfurt-West wandert in die Schublade

Will die Stadt Erfurt wie geplant einen „Schulcampus West“ an der Blumenstraße errichten, müsste sie zuvor 2,5 Millionen Euro in ein Umsiedlungsprogramm für Feldhamster investieren. Das hat Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) bestätigt.

8.25 Uhr: Thüringen erwartet Superwahljahr

Während die AfD von Regierungsverantwortung träumt, bangen andere Parteien um den Einzug in den Landtag: In Thüringen wird dieses Jahr ein neues Parlament gewählt. Zuvor senden aber Europa- und Kommunalwahlen erste Signale. Über was in diesem Jahr abgestimmt wird. (dpa)

7.30 Uhr: Lokführerstreik gestartet - Bahn mit Notfahrplan

Mit dem Beginn des Lokführerstreiks ist am Mittwochmorgen der Notfahrplan der Deutschen Bahn in Kraft getreten. Bisher gebe es „keine Auffälligkeiten“, sagte eine Sprecherin. Im Fernverkehr rollen auf der Nord-Süd-Schiene noch einige Züge - von München über Erfurt und Leipzig nach Berlin und Hamburg. Es sollen der Sprecherin zufolge besonders lange Züge eingesetzt werden. Was Bahnreisende beachten müssen. (dpa)

Die komplette Chronologie