Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 18. bis 22. Januar 2024.

(Hier geht es zum aktuellen Thüringen-Ticker.)

Montag, 22. Januar

19 Uhr: Bausewein schlägt Spitzenkandidatur für Wagenknecht-Bündnis aus

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) hat das Angebot von Sahra Wagenknecht nach eigenen Angaben ausgeschlagen, als Spitzenkandidat im Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bei der Landtagswahl in Thüringen anzutreten. Er habe mehrfach mit Wagenknecht gesprochen und in der Vorwoche ein konkretes Angebot erhalten.

14.26 Uhr: „Jeder Tag Bahnstreik verursacht hohe Kosten“ – Thüringer Wirtschaft findet klare Worte für Sechs-Tage-Streik

Die GDL hat zum nächsten Streik aufgerufen. Auswirkungen nicht nur für Bahnfahrer sondern auch im Güterverkehr. Deutsche Bahn kündigt ein Notfahrplan an.

14.17 Uhr: Unternehmer aus Ilmenau bei Geheimtreffen radikaler Rechter in Potsdam dabei

Thüringens Wirtschaftsministerium will, dass einem Unternehmer aus Ilmenau wegen seiner jetzt bekannt gewordenen Beteiligung am Treffen radikaler Rechter in Potsdam ein Preis aberkannt wird. „Wir prüfen daher, wie die Preisvergabe zum frühestmöglichen Zeitpunkt rechtssicher rückgängig zu machen ist“, sagte ein Ministeriumssprecher in Erfurt. Der Unternehmer habe 2021 den dritten Platz in der Kategorie „Nachfolger“ beim Thüringer Gründerpreis belegt.

13.38 Uhr: Bisher nur 14 Angehörige aus Afghanistan nach Thüringen eingereist

Flüchtlingsvertreter aus Thüringen verweisen auf die anhaltende Notlage in Afghanistan und fordern eine Fortsetzung des Landesaufnahmeprogramms.

13 Uhr: Thüringen-Kliniken erlassen Besuchsverbot für Standort Rudolstadt

Seit Montag sind Besuche auf allen Stationen des Krankenhauses in der Volkstedter Leite verboten - der Grund und die Konsequenzen.

12.40 Uhr: Deutsche Bahn bereitet Notfahrplan für Lokführerstreik vor

Die Deutsche Bahn stellt sich mit einem Notfahrplan auf den angekündigten Sechs-Tage-Streik der Lokführer ein. Die Vorbereitungen seien in vollem Gange, sagte eine Bahnsprecherin am Montag in Leipzig. Die Züge, die ab Mittwoch im Nah- und Fernverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fahren werden, würden derzeit in die Fahrpläne eingepflegt. Fahrgäste sollten sich im Internet oder in der App informieren, welche Verbindungen möglich sind .Der Ausstand wird den Zugverkehr laut Bahn wieder stark beeinträchtigen. Wie bei den vorherigen Streiks sei damit zu rechnen, dass ungefähr ein Fünftel der Fernzüge bundesweit fahren werden, sagte die Sprecherin.

11 Uhr: Mann überfällt Mutter und Kind in Erfurt

Ein 37-Jähriger hat am Wochenende in Erfurt mehrere Autos gestohlen und einen hohen Sachschaden verursacht. Unter anderem trieb er eine Mutter und ihr Kind aus einem Auto und fuhr damit davon.

9.43 Uhr: Glückssträhne reißt nicht ab: Wieder ein Großgewinn für Thüringer Lotto-Spieler

Bei der Zusatzlotterie Super6 hat ein Thüringer gewonnen. Der Spieler kann sich über eine sechsstellige Summe freuen.

8.21 Uhr: Wagenknecht hält Nazi-Vorwurf für „absurd“

Die frühere Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht hat für ihre neue Partei eine Trennlinie zur AfD gezogen – aber deren Wähler in Schutz genommen. „Björn Höcke ist ein Rechtsextremist, er paraphrasiert Parolen der SA“, sagte sie über den Landesvorsitzenden der Thüringer AfD. „Mit solchen Leuten habe ich nichts zu tun.“ Gleichzeitig wandte sie sich im Interview gegen Pauschalurteile.

6 Uhr: Thüringen hilf jungen Meistern beim Start

Junge Meister, die sich selbstständig machen wollen, können in Thüringen eine staatliche Anschubfinanzierung erhalten. Die Nachfrage nach der Meistergründungsprämie vom Land sei im vergangenen Jahr gestiegen, teilte das Wirtschaftsministerium in Erfurt auf Anfrage mit. Es seien 63 junge Meister unterstützt worden - insgesamt seien mehr als 282.000 Euro aus der Landeskasse geflossen. Beim Start des Programms 2021 waren es erst zwölf Fälle und 60.000 Euro. (dpa)

Sonntag, 21. Januar

21.23 Uhr: Wilder Wettermix: Thüringen erwartet Glatteis, Sturm und regnerisches Tauwetter

Die Ausläufer eines atlantischen Sturmtiefs nähern sich langsam Thüringen und bringen unbeständigeres, windiges und deutlich milderes Wetter in den Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst am Abend miteilt.

19.49 Uhr: In Fluss Helme gerutschtes Auto ist geborgen

Heute wurde das am gestrigen Samstag in den Fluss Helme bei Heringen gerutschte Auto von der Feuerwehr und dem THW Ortsverband Nordhausen erfolgreich geborgen. Die klirrende Kälte bei Temperaturen um die Minus 12 Grad stellte Mensch und Material vor eine Herausforderung.

17.40 Uhr: Thüringer HC bleibt in European League makellos

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC steuern in der European League klar auf Viertelfinalkurs. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Sonntagnachmittag beim französischen Club Chambray Touraine nach einer glänzenden zweiten Halbzeit mit 32:25 (15:16) durch und führt mit 6:0 Punkten die Vorrundengruppe B an. Als beste Werferin des THC zeichnete sich Nationalspielerin Annika Lott aus, die bei ihrer Rückkehr nach auskuriertem Muskelfaserriss neunmal traf. (dpa)

16.49 Uhr: Randalierer bricht Polizisten die Nase

Ein Randalierer hat einem Polizisten in Sonneberg die Nase gebrochen und einen zweiten Beamten mit einem Kopfstoß verletzt. Der Mann habe versucht, sich aggressiv und mit Körpereinsatz den Zugang zu einem Lokal zu verschaffen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Polizei eintraf, habe der Mann die Beamten beleidigt und wollte sich ihrem Zugriff entziehen. Dabei sei ein Polizist verletzt worden. Schließlich sei der Mann überwältigt und in Gewahrsam genommen worden. Dabei habe er einen zweiten Beamten verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann vorläufig festgenommen. (dpa)

15 Uhr: Impressionen von der Oldtema

Die Messe Oldtema lockte Liebhaber historischer Autos nach Erfurt. Mehr als 100 Autos sowie Zweiräder waren zu sehen.

Messe Oldtema in Erfurt Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände wurden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger 1 / 39

13.37 Uhr: Schildkröte löst Einsatz der Polizei in Schmölln aus

Der vermeintliche Fund einer ausgesetzten Schildkröte hat in Schmölln die Polizei auf den Plan gerufen. Vor Ort stellte sich die Situation dann aber anders dar.

13.10 Uhr: Schneeschmelze und Regen erhöhen Gefahr von Überschwemmungen

Die Hochwassergefahr in Thüringen könnte in der kommenden Woche wieder akuter werden. Grund ist ein Wetterumschwung mit Regen und milden Temperaturen, wie Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. „Die Temperaturen steigen bis Mittwoch in einigen Regionen in den zweistelligen Bereich, dadurch setzt auch die Schneeschmelze ein“. (dpa)

12.41 Uhr: Arbeiter stürzen sieben Meter in die Tiefe – Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Arbeitsunfall in Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) sind zwei Männer im Alter von 33 und 28 Jahren verletzt worden. Rettungshubschrauber flogen sie in Kliniken nach Göttingen und Halle.

12.12 Uhr: Sahra Wagenknecht im Interview: „Björn Höcke ist ein Rechtsextremist“

Die Vorsitzende der neuen Partei BSW über die Chancen in Thüringen, Bodo Ramelow und eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD. Das große Interview.

12 Uhr: Ministerium: Kostenlose Energieberatung auch 2024 in Thüringen

Thüringer können auch 2024 eine kostenlose Energieberatung in Anspruch nehmen. Der seit 2019 bestehende Service für Verbraucher im Freistaat werde weiterhin von Bund und Land finanziert, teilte das Umwelt- und Energieministerium am Sonntag in Erfurt mit. Die Beratung erfolge durch die Verbraucherzentrale. (dpa)

10.41 Uhr: Im Schnee festgefahren: Auto kollidiert in Bad Langensalza mit Zug

Glimpflich ist in Bad Langensalza ein Unfall ausgegangen, bei dem sich eine Auto-Fahrerin im Schrankenbereich im Schnee festgefahren hatte. Die Mutter konnte sich und ihr Kleinkind rechtzeitig aus dem Auto retten. Warum die Zug-Insassen erst nach einem Stopp am Bahnhof weiterfahren konnten.

10.30 Uhr: CDU: Landesregierung soll schnellerer Einbürgerung widersprechen

Die CDU-Landtagsfraktion hat die Thüringer Landesregierung aufgefordert, der vom Bundestag beschlossenen Reform des Staatsbürgerschaftsrechts in der Länderkammer zu widersprechen. Die Verkürzung der Mindestaufenthaltszeit auf drei Jahre für eine Einbürgerung „entwertet den Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft als Integrationsanreiz“, erklärte CDU-Fraktionschef Mario Voigt in Erfurt. „Hier droht vorschnell eingebürgert zu werden, wer noch gar nicht nachhaltig integriert ist.“ Echte Integration brauche Zeit.

9.47 Uhr: 30-Jähriger baut Autounfall und flüchtet: Polizei sucht mit Hubschrauber und Fährtenhund

Ein Mann hat im Kreis Sömmerda einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Mit seinem Auto war er im Straßengraben gelandet und danach zu Fuß geflüchtet.

8 Uhr: Schmalkalden will mit Land über Defizit beim Thüringentag sprechen

Der Thüringentag 2023 in Schmalkalden hat nach Angaben der Stadt ein erhebliches Defizit eingefahren. Zwischen den erwarteten Einnahmen und Ausgaben gebe es eine Differenz von etwa 500.000 Euro, sagte Bürgermeister Thomas Kaminski der Deutschen Presse-Agentur. Bislang habe die Stadt diese Kosten aus dem laufenden Haushalt gedeckt. „Das Jahr 2023 war ein ziemlich gutes Haushaltsjahr mit guten Steuereinnahmen“, sagte der parteilose Kaminski. An einigen Stellen sei zudem im kommunalen Haushalt gespart worden, um das Defizit zu decken. Dennoch wolle er mit dem Freistaat Gespräche darüber führen, ob das Land einen Teil dieses Defizits übernehmen könnte. (dpa)

Samstag, 20. Januar

21.55 Uhr: Jäger rutscht mit Auto in eiskalten Fluss – Großeinsatz nahe Heringen

Am Samstagnachmittag war ein 89-jähriger Jäger mit seinem Auto an einem Feld bei Heringen unterwegs, als er auf dem schneebedeckten Boden damit ins Rutschen kam und den Hang hinab und in den Fluss rutschte. Der Mann hatte Glück im Unglück, da ein Zeuge den Unfall in der Ferne mitbekommen hatte und den Notruf informierte.

20.38 Uhr: 620 Jahre Bratwurst: Geburtstagsfeier in Mühlhausen eröffnet das Jubiläumsjahr

Die Bratwurst hat jetzt ein eigenes Geburtstagslied. Das wurde im Bratwurstmuseum in Mühlhausen uraufgeführt, wo auch eine 140,4 Meter lange Riesenbratwurst angeschnitten wurde.

20.30 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt verliert Leistungsträger an Drittligisten

Eine Woche vor dem Wiederauftakt gegen Energie Cottbus am kommenden Samstag (14 Uhr) muss der FC Rot-Weiß den nächsten namhaften Spieler ziehen lassen. Außenverteidiger Sidny Lopes Cabral hat seinen Vertrag beim Fußball-Regionalligisten aufgelöst und schließt sich Drittligist Viktoria Köln an. Zuvor hatten die Erfurter bereits Maximilian Pronichev (Cottbus) und Samuel Biek (Miami FC) abgegeben.

15.51 Uhr: Werteunion ebnet Maaßen den Weg für Parteigründung

Die konservative Werteunion hat den Weg frei gemacht für die von ihrem Chef Hans-Georg Maaßen geplante Parteigründung. Eine Mehrheit der Mitglieder der bisher nach eigenen Angaben CDU-nahen Vereinigung stimmte nach Angaben ihres Sprechers am Samstag in Erfurt dafür, das Namensrecht Werteunion auf die geplante Partei zu übertragen. Maaßen sei das Mandat erteilt worden, „die Gründung einer konservativ-liberalen Partei unter diesem Namen auf den Weg zu bringen“, erklärte die Werteunion.

14.16 Uhr: Tausende bei Demo in Erfurt

In Erfurt protestieren Tausende gegen Rechtsextremismus. Dazu hatte ein Bündnis unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ aufgerufen. Auf dem Domplatz, dem größten Platz in der Thüringer Landeshauptstadt, trafen sich am Samstag junge und ältere Menschen, aber auch viele Familien mit Kindern, um gegen rechtsextreme Tendenzen in der Gesellschaft Position zu beziehen. Die Polizei sprach wie die Organisatoren von mehreren Tausend Teilnehmern, die genaue Zahl wurde noch nicht genannt.

13.55 Ihr: Thüringer Skilangläufer Doerks in Oberhof erstmals in den Weltcuppunkten

Der Thüringer Skilangläufer Jan-Friedrich Doerks vom SWV Goldlauter hat in Oberhof als 26. im 20-km-Massenstart erstmals Weltcuppunkte erobert. Er sagt im Interview, was ihm dieses Resultat bedeutet.

12.15 Uhr: Tausende bei Demo in Erfurt ewartet

Bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus werden in Erfurt tausende Menschen erwartet. Der Domplatz füllt sich. Schätzungen zufole sind bereits 4000 Personen vor Ort. Erste Impressionen.

Demo gegen Rechtsextremismus in Erfurt Tausende Menschen demonstrieren in Erfurt gegen Rechtsextremismus. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger 12 Uhr startete die Demo auf dem Domplatz. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Im Stadtgebiet kommt es zu Verkehrsbehinderungen. © Frank Karmeyer | Frank Karmeyer Gegen 13 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Vom Domplatz ging es zunächst übers Lauentor zum Brühl. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Gegen 13 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Vom Domplatz ging es zunächst übers Lauentor zum Brühl. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Gegen 13 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Vom Domplatz ging es zunächst übers Lauentor zum Brühl. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Gegen 13 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Vom Domplatz ging es zunächst übers Lauentor zum Brühl. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Gegen 13 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Vom Domplatz ging es zunächst übers Lauentor zum Brühl. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Gegen 13 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Vom Domplatz ging es zunächst übers Lauentor zum Brühl. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Gegen 13 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Vom Domplatz ging es zunächst übers Lauentor zum Brühl. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Gegen 13 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Vom Domplatz ging es zunächst übers Lauentor zum Brühl. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Gegen 13 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Vom Domplatz ging es zunächst übers Lauentor zum Brühl. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Gegen 13 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Vom Domplatz ging es zunächst übers Lauentor zum Brühl. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Gegen 13 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Vom Domplatz ging es zunächst übers Lauentor zum Brühl. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Weiter ging es vom Technischen Rathaus zum Gothaer Platz. Derzeit geht man von etwa 6000 Teilnehmer aus. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Weiter ging es vom Technischen Rathaus zum Gothaer Platz. Derzeit geht man von etwa 6000 Teilnehmer aus. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Weiter ging es vom Technischen Rathaus zum Gothaer Platz. Derzeit geht man von etwa 6000 Teilnehmer aus. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Weiter ging es vom Technischen Rathaus zum Gothaer Platz. Derzeit geht man von etwa 6000 Teilnehmer aus. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Weiter ging es vom Technischen Rathaus zum Gothaer Platz. Derzeit geht man von etwa 6000 Teilnehmern aus. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Weiter ging es vom Technischen Rathaus zum Gothaer Platz. Derzeit geht man von etwa 6000 Teilnehmern aus. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf dem Weg Richtung Anger © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Vom Hirschgarten, vorbei am Presseklub, dann ging es weiter zum Anger. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Vom Hirschgarten, vorbei am Presseklub, dann ging es weiter zum Anger. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Vom Hirschgarten, vorbei am Presseklub, dann ging es weiter zum Anger. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Vom Hirschgarten, vorbei am Presseklub, dann ging es weiter zum Anger. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Vom Hirschgarten, vorbei am Presseklub, dann ging es weiter zum Anger. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Vom Hirschgarten, vorbei am Presseklub, dann ging es weiter zum Anger. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Vom Hirschgarten, vorbei am Presseklub, dann ging es weiter zum Anger. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Vom Hirschgarten, vorbei am Presseklub, dann ging es weiter zum Anger. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Vom Hirschgarten, vorbei am Presseklub, dann ging es weiter zum Anger. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Vom Hirschgarten, vorbei am Presseklub, dann ging es weiter zum Anger. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Vom Hirschgarten, vorbei am Presseklub, dann ging es weiter zum Anger. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Jung und Alt demonstrierten zusammen gegen die Remigrationspläne von Unternehmern, Rechtsextremen und Politikern. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Mit selbstgebastelten Plakaten kamen Menschen auf den Domplatz in Erfurt. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Vom Domplatz startete die Kundgebung durch die Erfurter Innenstadt. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Mit selbstgebastelten Plakaten kamen Menschen auf den Erfurter Domplatz. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Auch in Erfurt demonstrieren Menschen wegen des geheimen Treffens von AfD- und CDU-Politikern mit Unternehmern und Rechtsextremen in Brandenburg. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Menschen kamen mit selbstgebastelten Plakaten zu der Demonstration in Erfurt. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Klimaaktivisten der Letzten Generation beteiligten sich ebenfalls an der Demonstration in Erfurt. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Auf dem Weg Richtung Anger © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Auf dem Weg Richtung Anger © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Frank Karmeyer | Frank Karmeyer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Frank Karmeyer | Frank Karmeyer Demo gegen Rechts in Erfurt. Omas gegen Rechts, Domplatz, Demonstration © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Frank Karmeyer | Frank Karmeyer Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Frank Karmeyer | Frank Karmeyer Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Vom Hirschgarten, vorbei am Presseklub, dann ging es weiter zum Anger. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demo gegen Rechts in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Demonstration gegen Rechtsextremismus in Erfurt. © Kathleen Kröger | Kathleen Kröger Gegen 14.40 Uhr kommt der Demonstrationszug auf dem Anger an. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger Gegen 14.40 Uhr kommt der Demonstrationszug auf dem Anger an. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger 1 / 95

11.50 Uhr: Messe für Liebhaber alter Autos in Erfurt

Die Messe Oldtema für Liebhaber historischer Autos hat am Samstag in Erfurt begonnen. Auf mehr als 25.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in zwei Messehallen sowie im Freigelände würden den Besuchern eine Vielzahl historischer Fahrzeuge sowie originale Ersatzteile und Zubehör, Literatur sowie Modelle gezeigt, teilte die Erfurter Messe mit. (dpa)

10.45 Uhr: Protest gegen Bundespolitik: Neun Fahrzeuge blockieren Bundesstraße im Kreis Gotha

Mit neun Autos haben Protestler am Freitag die B247 im Kreis Gotha blockiert. Ein Durchkommen war nicht mehr möglich. Die Aktion war nicht angemeldet.

10.24 Uhr: Betrunken und unter Drogeneinfluss: Frau baut Unfall in Arnstadt

Betrunken, unter Drogen und auch noch ohne Fahrerlaubnis hat eine Frau in Arnstadt (Ilm-Kreis) den Zusammenstoß von zwei Autos verursacht.

9.32 Uhr: Werteunion will Weg für Maaßen-Partei frei machen

Die Werteunion will bei einer Mitgliederversammlung am Samstag (11 Uhr) in Erfurt über erste Schritte für eine Parteigründung entscheiden. Einige hundert Mitglieder der sehr konservativen Vereinigung werden dazu nach Angaben eines Sprechers erwartet. Der Vorsitzende der Werteunion, Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, hatte die Parteigründung und damit eine Abkehr von CDU/CSU Anfang Januar in Aussicht gestellt. Er sorgte damit bundesweit für Aufmerksamkeit. (dpa)

9 Uhr: Bei Sanierung von Umweltschäden kein Ende in Sicht

ei der Beseitigung von Altlasten in Thüringer Böden ist trotz jahrzehntelanger Sanierungsarbeiten noch viel zu tun. Die Instandsetzung kontaminierter Flächen laufe zwar kontinuierlich, erklärte der Sprecher des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Nils Fröhlich. Weil Sanierungen aber teilweise sehr aufwendig seien und immer wieder neue Verdachtsflächen auftauchten, würden die Arbeiten noch einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen.

8.31 Uhr: Demos in Erfurt

Heute ist in der Innenstadt eine Demonstration gegen Rechts angekündigt. Mehrere tausend Menschen werden erwartet. Außerdem ist vor dem Thüringer Landtag eine Aktion von Bauern mit Traktoren angekündigt. Die Polizei und die Verkehrsbetriebe in Erfurt rechnen wegen der Demonstrationen mit Verkehrsbehinderungen am Samstag.

Freitag, 19. Januar

18.52 Uhr: Wahlantritt von BSW in Thüringen sicher

Die Eisenacher Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) ist in das Bündnis von Sahra Wagenknecht (BSW) gewechselt. „Katja Wolf steht für kommunalpolitische Kompetenz und bürgernahe Politik“, sagte die Parteivorsitzende dieser Zeitung. „Ich freue mich sehr, dass sie sich bei uns engagiert.“ Es sei jetzt sicher, dass die Partei in Thüringen antrete, sagte Wagenknecht.

18.15 Uhr: Tausende Teilnehmer bei Demo in Jena

Bei der Demonstration „Demoraktie verteidigen“ in Jena waren laut Polizeiangaben weit mehr als 3000 Telnehmer. Angemeldet waren ein paar Hundert.

Protest gegen die AfD in Jena Mehrere Tausend Teilnehmer demonstrieren am Freitag in Jena gegen gegen die AfD. © Elena Vogel | Elena Vogel Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vor Ort. © Elena Vogel | Elena Vogel Bisher gab es keine Ausschreitungen. © Elena Vogel | Elena Vogel Die Veranstaltung werde wahrscheinlich aber weit länger als bis 18 Uhr gehen. © Elena Vogel | Elena Vogel Gegendemonstrationen wurden keine angemeldet. © Elena Vogel | Elena Vogel Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), Innenminister Georg Maier (SPD) und SPD-Chefin Sakia Esken halten Reden. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Demonstration Jena © OTZ | Marcus Schulze Weitere Bilder von der Demo in Jena. © Elena Vogel | Elena Vogel Demonstration Jena © OTZ | Marcus Schulze 1 / 31

17.33 Uhr: Demonstration in Erfurt: Mit diesen Einschränkungen ist zu rechnen

Für Samstag ist in der Innenstadt eine Demonstration gegen Rechts angekündigt. Mehrere tausend Menschen werden erwartet. EVAG rechnet mit Verspätungen und Ausfällen.

17.05 Uhr: „Sonst kippt hier etwas“: SPD-Forderungen nach Kurswechsel in Thüringen

Eine Gruppe um Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee fordert vom Bund härtere Migrationspolitik und weniger Klimaschutzmaßnahmen.

16.21 Uhr: Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf wechselt zum Bündnis Sahra Wagenknecht

Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) tritt zur Kommunalwahl am 26. Mai nicht wieder an. Das kündigte die 47-Jährige am Freitag an. Stattdessen will sie für das Bündnis Sahra Wagenknecht für den Thüringer Landtag kandidieren.

16 Uhr: Tierquäler sprüht grüne Farbe auf Katzen in Westgreußen

Offenbar seit Februar 2023 quält ein Unbekannter in Westgreußen Katzen, indem er ihr Fell mit leuchtend grüner Farbe besprüht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Katze wurde mit grüner Farbe besprüht. © Polizei | Polizei

15.06 Uhr: Kurioser Diebstahlversuch - Aquarium und Fische in Trolley verstaut

Eine Frau hat in Oberlödla (Landkreis Altenburger Land) versucht, ein Aquarium samt Zubehör sowie mehrere Fische in einem Koffer zu stehlen. Ihr Vorhaben scheiterte jedoch.

14.34 Uhr: Kommunalpolitiker gegen Ausweisung weiterer Oberzentren

Thüringer Kommunalpolitiker haben sich gegen die von der Landesregierung geplante Ausweisung weiterer Oberzentren gewandt. Damit werde der inflationären Ausweisung von Zentren Tür und Tor geöffnet, hieß es am Freitag in einem offenen Brief an die Landesregierung. Das Schreiben hatten neben den Landräten des Unstrut-Hainich-Kreises und des Kreises Gotha auch die Oberbürgermeister von Gotha, Mühlhausen, Weimar sowie der Bürgermeister von Bad Langensalza unterzeichnet.

14 Uhr: Vorwürfe des Machtmissbrauchs: Erfurter Theater-Chef Montavon beurlaubt

Theater-Chef Guy Montavon ist beurlaubt worden. Laut unserer Zeitung vorliegenden Informationen darf er das Theater nicht mehr betreten. Ebenso beurlaubt wurde die Verwaltungsdirektorin Angela Klepp-Pallas. Die Details.

12.47 Uhr: Weniger Klagen, aber mehr Bürgergeld-Empfänger in Thüringen

In Thüringen hat die Zahl der Klagen gegen Bürgergeld-Bescheide weiter abgenommen. 2023 wurden fast 1282 Klagen gegen entsprechende Entscheidungen von Jobcentern neu eingereicht und damit 2,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Mit 12.218 Widersprüchen gegen Bescheide der Grundsicherung habe sich deren Zahl hingegen um 4,6 Prozent erhöht.

12 Uhr: Verspätungen im Bahnverkehr: Liegengebliebener ICE zwischen Erfurt und Leipzig

Wegen eines liegengebliebenen ICE ist der Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Erfurt und Leipzig am Freitagmorgen stark beeinträchtigt. Die rund 90 Fahrgäste mussten über Rampen in einen anderen Zug umsteigen.

11.32 Uhr: Thüringens Innenminister spricht sich für Prüfung von AfD-Verbot aus

Thüringens Innenminister Georg Maier hat sich für die Prüfung eines Verbotsverfahrens gegen die AfD ausgesprochen. Natürlich müsse man die AfD inhaltlich stellen. „Aber wir kommen gar nicht drumherum, auch einen Verbotsantrag zu prüfen“, sagte Maier.

10 Uhr: Autozulieferer Desay SV Europe investiert 25 Millionen Euro in Legefeld

Für ein Millionen-Vorhaben im Gewerbegebiet Legefeld vollzog die Desay SV Automotive Europe GmbH am Donnerstag den Spatenstich. Der Automobil-Zulieferer mit chinesischen Wurzeln, der mit seiner Europa-Zentrale im Weimarer Ortsteil ansässig ist, will hier bis August 2025 eine 3D-Antennenmesskammer für Prototypenfahrzeuge und ein dreigeschossiges Bürogebäude errichten. Mit der Investition von über 25 Millionen Euro sollen Arbeitsplätze für 110 Beschäftigte geschaffen werden.

8.22 Uhr: Autobahn 38 gesperrt: Brennender Lkw bei Nordhausen blockiert Verkehr

Ein brennender Lkw-Anhänger sorgt auf der A38 für Verkehrsbehinderungen. Der Anhänger eines Lkw geriet aufgrund eines technischen Defekts zwischen den Anschlussstellen Heringen und Nordhausen in Brand. Die Autobahn ist in diesem Bereich in Richtung Göttingen voll gesperrt.

7.48 Uhr: 46 Millionen: Mega-Logistikzentrum bei Stadtroda ist eröffnet

Mit einer offiziellen Schlüsselübergabe haben die Garbe Industrial Real Estate GmbH und die Kontinent Spedition GmbH gemeinsam mit Gästen und Partnern die Eröffnung des neuen, 35.000 Quadratmeter großen, Logistikzentrums im Gewerbegebiet in Bollberg bei Jena gefeiert. Was dort geplant ist.

7.12 Uhr: Erfurter Theater: Linke fordert Montavons Abgang

Guy Montavon als Generalintendant des Theaters abzusetzen, diese Forderung wird einen Tag nach der Sitzung des Werkausschusses laut. Es geht um Vorwürfe sexueller Übergriffe und Machtmissbrauch am Theater. Nachdem in der Sitzung des Kontrollgremiums keine Informationen zum Papier der untersuchenden Berliner Kanzlei gegeben wurden, ist seit Donnerstag nun für Mitglieder des Werkausschusses unter strengen Auflagen zur Verschwiegenheit die individuelle Einsichtnahme möglich.

6.50 Uhr: Wanderer bleibt herabgefallener Splitter im Kopf stecken

Ein 43 Jahre alter Mann ist im Kreis Hildburghausen durch herabfallende Splitter einer Lärmschutzwand schwer verletzt worden. Ein Splitter sei im Kopf des Mannes stecken geblieben.

Donnerstag, 18. Januar

22.10 Uhr: Handball-EM live: 26:24! Deutschland ringt Island nieder

Deutschland hat Island in der Hauptrunde mit 26:24 besiegt und die Halbfinal-Chance bei der Handball-EM 2024 gewahrt. Matchwinner war Andreas Wolf, der 12 Tore der Isländer verhinderte. Damit geht die deutsche Nationalmannschaft mit zwei Punkten ins nächste Spiel.

21 Thüringer Handwerker legen am Freitag zeitweise die Arbeit nieder

Unter dem Motto „Zeit zu machen“ ruft das Handwerk am Freitag alle Beschäftigten auf, ein deutliches Signal an die Politik zu senden. Die Betriebe und deren Beschäftigte sind bundesweit dazu aufgerufen, um 11.00 Uhr für zehn Minuten die Arbeit zu unterbrechen, um damit auf die Unverzichtbarkeit des Handwerks im Alltag der Menschen aufmerksam zu machen.

20.45 Uhr: Hunderte Menschen protestieren in Gera gegen AfD-Veranstaltung mit Höcke

Im Dunkeln wird das Volkshaus Zwötzen am Donnerstagabend zum Ziel einer Völkerwanderung. Von der Straßenbahnendhaltestelle aus auf der Sportplatzseite läuft das Publikum einer AfD-Veranstaltung gegen die Flüchtlingspolitik zum Ort der Veranstaltung. Im Finsteren bleiben sie weitgehend unerkannt. Die Gesichter einiger stadtbekannter AfD-Mitglieder sind jedoch auszumachen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat sich der Prostet formiert.

20 Uhr: Eichsfelder Landrat: Aktiver gegen Reichsbürger vorgehen

Landrat Werner Henning (CDU) aus dem Landkreis Eichsfeld erwartet deutlich mehr Unterstützung beim Vorgehen gegen Umtriebe von sogenannten Reichsbürgern. In seiner Verwaltung mehren sich die Fälle, in denen kommunale Bedienstete von Personen angegangen werden, die unter anderem die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und ihrer staatlichen Institutionen anzweifeln und deshalb beispielsweise Bescheide in Zweifel ziehen. Ein bereits vorhandener Leitfaden reiche nicht aus.

19.50 Uhr: Vor Gericht: Couragiertes Ehepaar rettet Gewaltopfer im Weimarer Land das Leben

Sachlich und zurückhaltend schildert der Zeuge die Ereignisse des 18. Oktobers 2022. Dabei haben der Mann und seine Ehefrau damals mitgeholfen, einem Verbrechensopfer das Leben zu retten. Beide weilten an dem Morgen bei seinen Eltern zum Frühstück, als ein Anrufer mitteilte, dass sich ein nackter Mann auf den Zugangsstufen zu ihrem Haus aufhalte. Kurz darauf fand das couragierte Ehepaar den Schwerverletzten, der sich nur mit einer Art Laken bedeckte. Auch zwei Ärzte belasten den Angeklagten schwer.

15.45 Uhr: Exhibitionist treibt in Erfurt sein Unwesen

Am Mittwochabend wurde eine junge Frau Opfer einer exhibitionistischen Handlung im Südpark in der Mozartallee von Erfurt. Laut Polizei hatte sich hier ein unbekannter Mann vor einer jungen Frau entblößt und anschließend an seinem Geschlechtsteil herumgespielt. Es ist bereits der vierte Fall in kurzer Zeit.

15.30 Uhr: Land fördert neues Schulmodell mit Millionenbetrag

Für die German Professional School, die junge Leute aus dem Ausland fit für eine Berufsausbildung in Thüringen machen soll, stellt das Land bis 2026 insgesamt 11,5 Millionen Euro zur Verfügung. Ein erster Teilbetrag von mehr als einer Million Euro sei jetzt an die VHS Bildungswerk GmbH gezahlt worden, die ein Teilprojekt umsetzen solle, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Das neue Schulmodell, das Anfang März starten soll, werde von insgesamt vier privaten Bildungsträgern realisiert. (dpa)

13.20 Uhr: Fünf Verletzte bei Unfällen auf winterlichen Straßen in Thüringen

Am Donnerstagvormittag hat es landesweit bereits 40 Unfälle gegeben. Am Autobahnkreuz Erfurt wurde ein Lastwagenfahrer nach einem Unfall verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort kam es nach einem Zusammenstoß zweier Lkw am frühen Morgen zu einer stundenlangen Sperrung der A71 in Richtung Sangerhausen. Zudem sorgen querstehende Lkw für weitere Probleme im Straßenverkehr.

12.48 Uhr: Regionalverbund: Im Thüringer Wald nicht so viel Schnee wie erwartet

Während die Schneefälle im Flachland für Herausforderungen sorgen, hätten es im wintererfahrenen Thüringer Wald ein paar Zentimeter Schnee mehr sein können. „Die erwarteten Schneemengen sind im größten Teil des Thüringer Waldes ausgeblieben“, zog der Regionalverbund Thüringer Wald am Donnerstag Bilanz.

Nur im westlichen Thüringer Wald sei die Schneeauflage dick genug, um sie für Wintersport zu präparieren. Für die Inselsbergregion mit Tabarz und Brotterode-Trusetal gab der Regionalverbund beispielsweise bis zu 28 Zentimeter Schnee an. Im weiter südlich gelegenen Oberhof waren es 30 Zentimeter, in Frauenwald am Rennsteig hingegen nur 10 Zentimeter.

Am Donnerstag waren zunächst 17 Kilometer Langlaufstrecken gespurt, teilweise seien die Bedingungen aber eher schlecht. Im Laufe des Tages sollten weitere Routen präpariert werden. Präpariert waren auch 44 Kilometer Winterwanderwege und zwei Rodelhänge. Für Alpinskifahrer waren fünf Lifte in Oberhof, Masserberg, Steinach und Schmiedefeld geöffnet. (dpa)

10.15 Uhr: Sparkassenkunde klagt Rückzahlung der Kontoführungsgebühr ein

Klaus Städler musste mehrere Jahre um sein Recht und sein Geld kämpfen. Erst vorm Landgericht Erfurt gab das Geldinstitut auf. Warum dem Ausgang des Verfahrens ein Schönheitsfehler anhaftet.

9.35 Uhr: Paar kämpft um seine Idee von Schwangerschaft und Entbindung: Geburt, aber natürlich

Der 35-jährige Patrick ist im Moment einer der glücklichsten Menschen der Welt: Vor fast drei Monaten wurde sein erstes Kind geboren, ein kerngesunder kleiner Junge. Doch im Rückblick auf die Schwangerschaft und die Geburt gerät der junge Vater ins Grübeln. Denn die Schwangerschaft verlief zwar völlig problemlos – Patrick sagt sogar: perfekt. Aber insbesondere von Ärzten wurde den werdenden Eltern ständig das Gefühl vermittelt, dass das Ganze mit einem hohen Risiko behaftet ist.

8.20 Uhr: Kräftemessen ums Windrad: Neues Waldgesetz sorgt für Wirbel in Thüringen

Das im Dezember 2023 in Thüringen beschlossene Waldgesetz ist von Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) bisher nicht ausgefertigt worden. Deshalb wechseln seit Tagen Briefe zwischen Landtagsverwaltung und FDP-Gruppe hin und her. Fragen und Antworten zum Streit, der sich vor allem um Windkraft dreht:

7.09 Uhr: Kundgebungen gegen AfD in Jena und Erfurt

Nach Bekanntwerden eines Treffens rechter Aktivisten und Extremisten in Potsdam formiert sich auch in Thüringen Widerstand. Zwei Bündnisse haben für Freitag und Samstag in Jena und Erfurt zu Demonstrationen gegen die AfD und Rechtsextremismus aufgerufen. Bereits an diesem Donnerstagabend soll es laut dem Aktionsbündnis „Gera Gegen Rechts“ in Zwötzen eine Kundgebung gegen die AfD geben. Es komme jetzt darauf an, Haltung zu zeigen und als Zivilgesellschaft aufzustehen, hieß es von den Organisatoren der geplanten Kundgebung in Jena. Dazu werden auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Innenminister Georg Maier (SPD) in der Saalestadt erwartet.

Die Parallelen der AfD zum Nationalsozialismus würden immer offensichtlicher. Unter dem Deckmantel einer scheinbar demokratischen Partei sei es das Ziel der AfD, die Demokratie abzuschaffen, hieß es in dem Jenaer Aufruf von Verbänden, Gewerkschaften, Jugendorganisationen und Vereinen. Die Rechten schürten ein Klima der Angst und des Hasses und stellten sich gegen die Verfassung. Zu dem Demo auf dem Jenaer Marktplatz unter dem Motto „Demokratie verteidigen“ werden nach Angaben der Stadt mehrere hundert Teilnehmer erwartet.

Zu der Demonstration des Erfurter Bündnisses „Auf die Plätze“ wird am Samstag auf dem Domplatz mit rund 3000 Teilnehmern gerechnet. Die Kundgebung steht unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt. Antifaschismus muss man selber machen“. Das Bündnis appellierte an alle Menschen in Thüringen, die Agenda der AfD zu hinterfragen und sich für den Erhalt der Demokratie einzusetzen. Der Thüringer Landesverband der AfD wird vom Landesverfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. (dpa)

6.30 Uhr: Dicker Bericht zu Vorwürfen des Machtmissbrauchs: Aber Theater-Ausschuss in Erfurt bleibt noch außen vor

Eine Information zu den Rechercheergebnissen zu Vorwürfen sexueller Übergriffe und des Machtmissbrauchs war für Mittwoch dem Kontrollgremium angekündigt. Warum es zu weiteren Verzögerungen kommt.

Die komplette Chronologie