Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 31. Januar bis 4. Februar 2024.

Sonntag, 4. Februar

18 Uhr: Bezahlkarte für Geflüchtete kommt im Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Im März, spätestens aber im April will auch der Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit der Bezahlkarte für Asylbewerber starten. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Nachdem in der vergangenen Woche die Entscheidung für eine kommunale Lösung gefallen sei, habe Landrätin Peggy Greiser (pl) kurzfristig eine Arbeitsgruppe einberufen.

17 Uhr: Frau plante Anschlag auf Polizisten mit Verdünnungsmittel

Am Landgericht Gera läuft derzeit ein Sicherungsverfahren gegen eine Frau aus dem Landkreis Greiz. Die dritte Strafkammer muss entscheiden, ob eine dauerhafte Unterbringung in der forensischen Psychiatrie notwendig ist. Die Staatsanwaltschaft legt der Beschuldigten zur Last, im Zustand der Schuldunfähigkeit zwischen Februar 2023 und Juni 2023 mehrere Straftaten begangen zu haben. Die zur Tatzeit 38-Jährige soll unter anderem eine geöffnete Büchse mit der Aufschrift „Universalverdünner“ über die Eingangstür der Dienststelle der Polizeiinspektion Greiz gestellt haben, damit ein Polizeibeamter beim Durchgehen getroffen wird.

16 Uhr: 4000 Leser feiern stimmungsvolles Fest in Glitzerwelt

Beim großen Leser-Klubfest von TA, OTZ und TLZ feierten am Samstagabend 4000 Abonnenten begeistert in der Glitzerwelt Hohenfelden. Neben fabelhaften Elfenwesen und Millionen Lichtern sorgten Berit Finke mit Ihrer Helene-Fischer-Cover-Show und DJ Anton als DJ Ötzi für Stimmung.

14.15 Uhr: Bushido leert Erfurter Biotonnen – das sagt der Rapper selbst zur Aktion

Für eine Fernsehproduktion wird der Rapper zum Müllwerker. Erfurter Stadträte zeigen sich darüber irritiert. Nun hat sich Bushido aus Dubai in der Sache selbst zu Wort gemeldet.

14.05 Uhr: Bahnstrecke wieder freigegeben

Die Bahnstrecke zwischen Großbrembach im Landkreis Sömmerda und Erfurt musste am Sonntagmorgen wegen eines medizinischen Notfalls gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verspätungen. Nach etwa dreieinhalb Stunden gab die Polizei die Strecke wieder frei.

13.32 Uhr: Erfurter MAC-C: Wo Cosplay-Verrückte die Welt bunter machen

Riesengroß ist der Andrang auf der Erfurter Messe am Wochenende: Hier treffen wundersame Wesen auf Computerspieler und aufwendig kostümierte Charaktere auf Fans japanischer Comics. So schön war die Spiele- und Comicmesse.

12 Uhr: Bodo Ramelow stellt Strafanzeige: Demonstrant droht mit Buchenwald

Die Kundgebung „Braune haben bessere Laune! Gegen antideutsche Hetze“ in Greiz hat ein Nachspiel: Bodo Ramelow hat nach der Demonstration in Greiz eine Strafanzeige gegen einen Teilnehmer der Gegendemonstration wegen Beleidigung und Bedrohung gestellt. Die Kriminalpolizei soll nun ermitteln.

11.50 Uhr: Bahnstrecke zwischen Großbrembach und Erfurt gesperrt: Es kommt zu Verspätungen

Die Bahnstrecke zwischen Großbrembach und Erfurt musste am Sonntagmorgen gesperrt werden. Fernverkehrszüge werden umgeleitet. Fahrgäste müssen mit Verspätungen rechnen.

11 Uhr: Tausende Thüringer demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Seit Wochen gehen Tausende auf die Straße, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie zu setzen. Am Wochenende gab es in Thüringer Städten etliche Demos - auch aus anderen Lagern.

10.22 Uhr: Knapp am Tagessieg vorbei: Millionen Zuschauer sehen Theresa-Wolff-Film aus Jena

Ein Millionenpublikum hat am Samstagabend den ZDF-Krimi „Dreck“ aus der Reihe Theresa Wolff angeschaut. Nur bei einer Sendung schalteten mehr Zuschauer ein.

9.35 Uhr: Bedeckter und regnerischer Sonntag in Thüringen

Die Menschen in Thüringen brauchen in den kommenden Tagen Regenschirme und Regenjacken: Denn es bleibt bedeckt und regnerisch im Freistaat. Am Sonntagmorgen fallen zunächst nur gelegentlich Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Gegen Nachmittag breitet sich dann von Südwesten Regen aus. Es kann windig werden, in Kammlagen erwartet der Wetterdienst Sturmböen. Die Temperaturen liegen bei neun bis elf Grad, im Bergland vier bis neun Grad. In der Nacht zu Montag geht das Wetter ähnlich weiter, erst am Montagmorgen lässt der Regen nach. (dpa)

9.10 Uhr: Nach Bränden in Gartenlauben: Wütet in Gotha ein Feuerteufel?

Drei Gartenlauben sind zuletzt in Gotha abgebrannt. So ist der Stand der Ermittlungen der Polizei.

8 Uhr: CDU-Politiker warnt vor Doppelbelastung ukrainischer Kinder

Vormittags Unterricht in Deutschland, nachmittags Digitalunterrricht aus der Ukraine: Der CDU-Bildungspolitiker Christian Tischner hat sich besorgt über eine mögliche Doppelbelastung ukrainischer Schüler gezeigt und eine stärkere Einbindung von Lehrern aus dem Land gefordert. „Integration gelingt sehr gut über das Bildungssystem. Deshalb muss die Priorität darauf liegen, dass die Kinder im deutschen Bildungssystem ordentlich unterstützt und beschult werden“, sagte Tischner der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. (dpa)

Samstag, 3. Februar

20 Uhr: Thüringer HC erreicht Viertelfinale der European League

Mit dem vierten Sieg nacheinander haben sich die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC in der European League vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Samstagabend den französischen Club Chambray Touraine vor heimischer Kulisse souverän mit 29:22 (14:9) und verteidigte die Tabellenführung in der Gruppe B erfolgreich.

19 Uhr: FCC holt Punkt gegen Favorit Babelsberg

Der FC Carl Zeiss Jena hat im Heimspiel gegen den favorisierten Tabellendritten aus Babelsberg einen Punkt errungen. Vor 4000 Zuschauern stand am Ende ein 1:1 Unentschieden auf der Anzeigetafel. Sogar ein Sieg wäre drin gewesen.

18 Uhr: Rund 4000 Menschen bei Demokratie-Demo in Jena

Etwa 4000 Menschen kamen am Samstag in Jena unter dem Motto „Demokratie verteidigen!“ zu einer Demonstration vor der Stadtkirche zusammen. Zur Demonstration hatten neben wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen wie der Friedrich-Schiller-Universität, Vereine und Initiative der Stadt, die Kirche, Unternehmen und Verbände auch alle im Jenaer Stadtrat vertretenen demokratischen Parteien mit ihren Jugendorganisationen aufgerufen. Auch die gesamte Stadtspitze schloss sich der Demonstration an.

17 Uhr: Mehr als 2000 Teilnehmende bei Demo in Eisenach

Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ sind am Samstag in Eisenach mehr als 2000 Menschen in Eisenach auf die Straße gegangen, um für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Der Tross zog sich von Polizei eskortiert durch die Innenstadt bis zum Karlsplatz, wo es eine Begegnung in Sichtweite mit gut 20 Gegendemonstranten am Lutherdenkmal gab.

16.45 Uhr: Hunderte bei Demo in Greiz – Mehrere Anzeigen bei rechter Gegendemo

Hunderte Greizer haben am Samstag, 3. Februar, gegen Rechtsextremismus, die AfD, ihren Thüringer Landeschef Björn Höcke und für die Demokratie demonstriert. Die Polizei meldet später rund 580 Teilnehmer, die Organisatoren zählen sogar rund 800. Überraschungsgäste waren unter anderem Ministerpräsident Bodo Ramelow und der Greizer Ehrenbürger Ulf Merbold. Eine Gegendemo mit 170 Teilnehmenden fand unter dem Motto „Braune haben bessere Laune! Gegen antideutsche Hetze“ statt. Die Polizei ermittelt hier wegen mehrerer Verstöße.

16.30 Uhr: 400 Menschen bei Demokratie-Demo in Sondershausen

In Sondershausen hatten sich am Samstagnachmittag nach Polizeiangaben rund 400 Menschen auf dem Marktplatz versammelt unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“. Sie waren einem Aufruf von Sondershäusern, Vereine, Kirche und Verbänden gefolgt. Als Redner war unter anderem der ehemalige Sondershäuser Pfarrer Jürgen Hauskeller, einer der Protagonisten der friedlichen Revolution 1989 in Sondershausen, zu hören.

16 Uhr: Wahl-Potsdamerin greift im Wartburgkreis nach Landtagsmandat für die SPD

Katja Böhler (SPD) wurde in ihrer Heimatstadt Treffurt einstimmig für den Wahlkreis III im Wartburgkreis aufgestellt. Die Juristin ist Staatssekretärin im Thüringer Wirtschaftsministerium und pendelt zwischen ihrer Wahl-Heimat Potsdam, ihrem Arbeitsort Erfurt und dem Elternhaus in Treffurt. Was sie sich vorgenommen hat.

14.50 Uhr: Aggressiver Emu attackiert im Unstrut-Hainich-Kreis Feuerwehrleute

Einen ungewöhnlichen Tierrettungseinsatz gab es für die Feuerwehrleute aus Obermehler (Unstrut-Hainich-Kreis) am Samstagvormittag. Die Einsatzkräfte wurden ins benachbarte Hohenbergen gerufen. Dort hatten Autofahrer und Passanten bereits am Morgen auf einem Feld einen entflohenen Laufvogel gesichtet.

14 Uhr: Tausende Besucher: Erste Impressionen von der MAG-C in Erfurt

Die MAG-C, ein Community-Treffen für Manga, Anime, Games und Cosplay hat seit Samstagmorgen tausende Besucher auf die Messe Erfurt gelockt. Liveshows, Verkaufsstände, Kostüm-Wettbewerbe, Brett- und Computerspiele, sowie die Welt der japanischen Mangafiguren treffen an diesem Wochenende in zwei Messehallen in Erfurt auf ein eher jüngeres Publikum.

13.34 Uhr: Henfling und Stengele sind Grüne-Spitzenkandidaten im Wahlkampf

Die Thüringer Grünen gehen mit Madeleine Henfling und Bernhard Stengele als Spitzenkandidaten-Duo in den Wahlkampf. Indes sprechen sich die Delegierten bei dem Parteitag in Jena dafür aus, ein AfD-Verbotsverfahren vorzubereiten.

13.10 Uhr: Kramer: Äußerungen von AfD-Politikern nicht unterschätzen

Nach Enthüllungen zu einem Treffen von Rechtsradikalen mit AfD-Politikern wird wieder über ein Parteiverbot diskutiert. Für Thüringens Verfassungsschutzchef ist das nur das allerletzte Mittel.

12.05 Uhr: Bushido leert Erfurter Biotonnen – PR-Aktion stößt nicht überall auf Gegenliebe

Für eine Fernsehproduktion wird der Rapper zum Müllwerker. Erfurter Stadträte zeigen sich irritiert. Welches Ziel habe die Stadt mit der Aktion verfolgt? Und wer hat das bezahlt?

11.34 Uhr: Unfall mit mehreren Schwerverletzten in Südthüringen – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein mit sieben Personen besetzter Transporter ist bei Floh-Seligenthal mit einem Baum kollidiert. Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

10.21 Uhr: Zwei Saalfelder bei Horst Lichter in „Bares für Rares“ im ZDF

Luise Ludwig und Marian Niedermeier haben in der Trödelshow „Bares für Rares“ ein Aquarell des Malers Oskar Herrfurth im Gepäck - das bekamen sie dafür.

9.35 Uhr: Wind und Regen in Thüringen erwartet

Wind und leichter Regen erwarten die Menschen in Thüringen am Wochenende. Dabei bleibt es überwiegend bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Demnach kommt es am Vormittag vereinzelt zu Regen, im Verlauf des Tages regnet es häufiger. Es treten Windböen auf, auf dem Fichtelberg und dem Brocken werden Sturmböen erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es in den drei Bundesländern bedeckt und zeitweise regnerisch. Es kommt zu Windböen, auf dem Fichtelberg sind orkanartige Böen möglich. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 6 und 9 Grad. (dpa)

8 Uhr: 2023 fast 71 Tonnen alte Munition gefunden

Auch mehrere Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkrieges beschäftigen dessen gefährliche Hinterlassenschaften die Kampfmittelräumdienste. Alljährlich werde eine erhebliche Menge alter Patronen, Granaten oder Bomben in Thüringen gefunden, sagte eine Sprecherin des Landesverwaltungsamtes auf Anfrage. „Ein deutlicher Rückgang der Funde war nicht zu verzeichnen.“

7.41 Uhr: MAG-C lockt am Wochenende zahlreiche Cosplay-Freunde auf die Messe Erfurt

Fans von japanischer Popkultur kommen ab Samstag in Erfurt auf ihre Kosten: Bei der Comic- und Spielemesse MAG-C dreht sich wieder alles um Manga, Anime, Games und Cosplay. Darauf können sich die Besucher freuen:

Freitag, 2. Februar

20.40 Uhr: Wildschwein sorgt in Nordhausen für Großeinsatz

Ein vagabundierendes Wildschein hat am Freitag in der Nordhäuser Altstadt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei informierte, wurde das Tier mehrfach im Bereich des Bingerhofes gesichtet. Das Wildschwein habe sich dann auf ein Schulgelände verirrt. Für das Tier nahm der Ausflug in die Stadt kein gutes Ende.

19 Uhr: Prozess nach Todesfahrt auf Bobbahn Oberhof startet im April

Im April soll vor dem Amtsgericht Suhl der Prozess nach einer tödlichen Gästefahrt auf der Rennschlittenbahn Oberhof beginnen. Geplant sind für das Verfahren sieben Verhandlungstage. Allerdings ist der vorgesehene Prozessauftakt am 10. April nach Informationen dieser Zeitung noch fraglich.

17.30 Uhr: Rätselhaftes Fischsterben in einer Talsperre im Kreis Gotha

Die Bürgerinitiative Lebensraum Apfelstädt (BI) will Anzeige gegen die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) erstatten. Die BI macht die TFW für das Sterben von 10.000 Fischen in der Talsperre Wechmar verantwortlich. Zu dem Fischsterben kam es Mittwoch, als durch die TFW vom tiefsten Punkt der Talsperre ein Wasserablass veranlasst wurde. Die Thüringer Fernwasserverwaltung ist mit dem Landesanglerverband auf Spurensuche.

16.30 Uhr: Kampf um die Listenplätze bei der Thüringer CDU

Die Thüringer CDU eröffnet den Kampf um die Listenplätze für die Landtagswahl. Die Mittelstandsvereinigung (MIT) will den ins Abseits geratenen Mike Mohring weit vorne sehen. Landesvorsitzender Mario Voigt reagiert diplomatisch.

16 Uhr: CDU-Verbotsgesetz zum Gendern verfehlt erste Hürde im Landtag

Nach einer hitzigen Debatte im Landtag ist die Ausschussüberweisung für einen CDU-Gesetzentwurf zum Verbot von Gender-Sprache an Schulen gescheitert. Bei der Abstimmung im Thüringer Landtag am Freitag votierten zwar die Abgeordneten von CDU-Fraktion, AfD-Fraktion, der Gruppe der FDP und eine Fraktionslose für eine Ausschussüberweisung. Allerdings waren in diesem Lager nicht genügend Abgeordnete anwesend. (dpa)

15.30 Uhr: 172 Millionen für Städtebau in Thüringen

An Thüringer Kommunen sind im vergangenen Jahr rund 712 Millionen Euro an Fördermitteln von Bund, Land und EU für Städtebauprojekte ausgezahlt worden. Damit seien fast 50 Millionen Euro mehr beansprucht worden als im Jahr 2022, teilte das Infrastrukturministerium am Freitag in Erfurt mit. Den Angaben nach wurden im vergangenen Jahr im Freistaat rund 460 Städtebauvorhaben neu bewilligt. Profitieren konnten alle Regionen Thüringens. (dpa)

13.33 Uhr: Wohnopia gibt Projekt in Erfurt auf

Eine Gruppe Erfurter wollte gemeinsam ein Mehrfamilienhaus sanieren und beziehen, mit niedrigen Mieten und Begegnungsraum. Daraus wird nichts. Jetzt werden Vorwürfe laut.

12 Uhr: Unbekannte stehlen 160 Kilo lebende Karpfen aus Fischzucht

Unbekannte haben bei Nobitz (Landkreis Altenburger Land) mehr als 160 Kilogramm Karpfen aus einer Fischzucht gestohlen. Die Tiere waren noch am Leben, als die Täter sie in der Nacht zum Donnerstag mitnahmen, wie die Polizei Gera am Freitag mitteilte.

11.15 Uhr: Verkehr in Jena wird am Sonnabend stocken wegen Demo

Aufgrund einer angemeldeten Kundgebungen zum Thema „Demokratie verteidigen!“ kann es morgen in der Zeit von etwa 13 Uhr bis 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Stadtzentrum von Jena kommen. Folgende Route ist geplant.

10.24 Uhr: IHK-Prognose: Talfahrt in allen Branchen geht weiter

Die Industrie- und Handelskammer Erfurt schätzt die Aussichten für alle Branchen im Freistaat düster ein. Die aktuelle Konjunkturumfrage bescheinige eine fortgesetzte Talfahrt in allen Wirtschaftszweigen, teilte die Kammer am Freitag in Erfurt mit. Jedes fünfte Unternehmen erwäge Stellenkürzungen, alle Branchen stünden unter großer Anspannung, lautete das Fazit. (dpa)

10 Uhr: Tino Melzer ist neuer Thüringer Landesdatenschützer

Der Jenaer Jurist Tino Melzer ist zum neuen Thüringer Datenschützer gewählt worden. Der 41-jähriger Jurist tritt die Nachfolge des langjährigen Landesdatenschutzbeauftragten Lutz Hasse an.

9.32 Uhr: Warnstreik im Nahverkehr angelaufen

Wegen des bundesweiten Warnstreiks ist auch der öffentliche Nahverkehr in mehreren Städten und Landkreisen in Thüringen nahezu zum Erliegen gekommen. Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag in mehr als 80 deutschen Städten und rund 40 Landkreisen zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. So ist die Lage in den Regionen:

8.16 Uhr: Ging bei der Stichwahl im Saale-Orla-Kreis alles mit rechten Dingen zu?

Für die Landratswahl im Saale-Orla-Kreis steht das endgültige Ergebnis fest. Zudem ist die Rechtmäßigkeit des Wahlablaufes einstimmig festgestellt worden und damit auch von der AfD anerkannt. Obgleich diese Partei seit Sonntagabend versucht hatte, das Ergebnis in Zweifel zu ziehen.

7.50 Uhr: Warnstreik: Ebbe am Erfurter Hauptbahnhof

Wo sonst um 7 Uhr hunderte Menschen umsteigen, sind am Freitag nur wenige Pendler unterwegs. Straßenbahnen fahren offenbar gar nicht in der Landeshauptstadt. Die Gewerkschaft Verdi hat offenbar ihre Ankündigung wahrgemacht, den Bus- und Straßenbahnverkehr in Erfurt komplett lahmlegen zu wollen.

Straßenbahnen fahren offenbar gar nicht in der Landeshauptstadt. © Kai Mudra | Kai Mudra

7.19 Uhr: Thüringer CDU-Fraktion entfacht Debatte über gelungene Integration

Die Thüringer CDU hadert mit dem neuen Einbürgerungsgesetz der Bundesregierung. In einer Debatte im Landtag gibt es Gegenwind von Linke und Grünen.

7 Uhr: Wind, Regen und Wolken zum Wochenende

Ein regnerisches und windiges Wochenendwetter erwartet die Thüringer. Dabei bleibt es am Freitag zunächst bedeckt und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den Hochlagen des Thüringer Waldes treten Windböen und stürmische Böen auf. In Lagen über 600 Meter kann es zu leichtem Schneefall und Glätte kommen. Die zweite Tageshälfte bleibt dann trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad. Nachts bleibt es bedeckt, immer wieder regnet es leicht. Es werden Windböen erwartet - bei Tiefstwerten zwischen 3 und 7 Grad. Am Samstag hält sich die Wolkendecke hartnäckig am Himmel, dabei wird leichter Regen erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11, im Bergland zwischen 6 und 8 Grad. Im Tiefland kommt es laut DWD zu Windböen, in den Kammlagen zu Sturmböen. In der Nacht zum Sonntag wird es weiterhin bedeckt, mit örtlichem Regen. Es kühlt auf Werte zwischen 6 und 9 Grad ab. Auch am Sonntag wird die Wetterlage von Wolken und Regen bestimmt - bei Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad. In der Nacht wird es bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 4 und 7 Grad. (dpa)

6.33 Uhr: Turbulente Debatte zum Erfurter Theater

Bis kurz vor Mitternacht wurde am Mittwoch im Erfurter Stadtrat über die Zukunft des Theaters heftig gestritten. Das Ergebnis der nicht-öffentlichen Debatte ist ein mehrheitlich getroffener Beschluss:

6 Uhr: Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Thüringen: Hier kommt es zu Einschränkungen

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr stehen auch in Thüringen in einigen Regionen Busse und Bahnen am Freitag still. Das bringt Einschränkungen im Schüler- und Berufsverkehr mit sich. Diese Regionen sind betroffen.

Donnerstag, 1. Februar

20 Uhr: Silvio Heinvetter kommt zum ThSV Eisenach

Der Eisenacher Handball-Bundesligist hat sich die Dienste eines der besten Torhüter des Landes gesichert. Silvio Heinevetter wechselt nach Thüringen, wo seine Wurzeln liegen.

19.30 Uhr: Thüringer Rechnungshof gegen Härtefallfonds für Straßenausbaubeiträge

Der Thüringer Rechnungshof sieht die rot-rot-grünen Pläne des seit Jahren umstrittenen Härtefallfonds für Straßenausbaubeiträge kritisch. Für das Land bestehe diesbezüglich „keine (verfassungs-)rechtliche Verpflichtung“, schreibt Präsidentin Kirsten Butzke in einer Stellungnahme zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes. Der Gesetzentwurf wurde jetzt von der Tagesordnung des Landtags genommen.

19 Uhr: Archäologische Sensation: Funde aus Thüringen verblüffen Fachwelt

Anhand altsteinzeitlicher Knochenfunde aus Ranis fand ein internationales Forschungsteam heraus, dass der anatomisch moderne Mensch schon deutlich früher als bisher bekannt ins nördliche Europa kam – und zwar vor 45.000 Jahren. Die Menschenknochen stammen aus der Ilsenhöhle unterhalb von Burg Ranis im Saale-Orla-Kreis.

16 Uhr: Hölzer in Thüringen für mehr als eine halbe Million Euro versteigert

Die traditionelle Winter-Holzauktion der Landesforstanstalt hat in diesem Jahr 560 551 Euro eingebracht. Bei der sogenannten Wertholzsubmission wurden am Donnerstag 1189 Festmeter Edelhölzer zur Versteigerung angeboten, wie Thüringenforst mitteilte. Teuerster Stamm sei ein Bergahorn aus dem Staatswald des Forstamtes Erfurt-Willrode gewesen, für den ein Gesamterlös von 9796 Euro erzielt worden sei.

13.40 Uhr: Weißes Pulver in Brief an Tourist-Information: Feuerwehreinsatz in Ilmenau

Bei der Tourist-Information in Ilmenau ist eine verdächtige Briefsendung eingegangen.

Weißes Pulver in Brief an Tourist-Information: Feuerwehreinsatz in Frauenwald In Frauenwald, einem Ortsteil von Ilmenau, kam es am Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Grund dafür war der Fund eines weißen Pulvers. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Laut ersten Informationen hatte eine Frau einen Brief aus dem Briefkasten der Tourist-Information geholt und geöffnet. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Nachdem sie das Pulver bemerkt hatte, wusch sie sich die Hände und verständigte die Einsatzkräfte. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Mit Atemschutz untersucht die Feuerwehr nun das weiße Pulver, um sicherzustellen, dass davon keine Strahlung oder andere Gefahren ausgehen. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Weißes Pulver löst Feuerwerhreinsatz in Ilmenau aus. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Weißes Pulver löst Feuerwerhreinsatz in Ilmenau aus. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Weißes Pulver löst Feuerwerhreinsatz in Ilmenau aus. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Weißes Pulver löst Feuerwerhreinsatz in Ilmenau aus. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Weißes Pulver löst Feuerwerhreinsatz in Ilmenau aus. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Weißes Pulver löst Feuerwerhreinsatz in Ilmenau aus. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Weißes Pulver löst Feuerwerhreinsatz in Ilmenau aus. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Weißes Pulver löst Feuerwerhreinsatz in Ilmenau aus. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Weißes Pulver löst Feuerwerhreinsatz in Ilmenau aus. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Weißes Pulver löst Feuerwerhreinsatz in Ilmenau aus. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig Weißes Pulver löst Feuerwerhreinsatz in Ilmenau aus. © NEWS5 | NEWS5 / Ittig 1 / 16

12 Uhr: 222 Lehrer in Thüringen verbeamtet

Wegen des Personalmangels hatte Thüringen die Verbeamtung von Lehrkräften wieder eingeführt. Inzwischen sind zwei Drittel der Lehrer Beamte. Zum Ende des Schulhalbjahres kam ein neuer Schwung hinzu. (dpa)

11.43 Uhr: Einzug von Flüchtlingen in Gera verzögert sich

In Gera sollen künftig 200 Flüchtlinge in einer neuen Unterkunft des Landes leben. Der bisher angepeilte Einzugstermin ist jedoch nicht zu halten. Und es gibt erste Proteste.

10.30 Uhr: Hitlergruß auf dem Anger: Ehemaliger Häftling wird in Erfurt sofort wieder straffällig

Nur wenige Stunden brauchte ein entlassener Häftling, um wieder straffällig zu werden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 24-Jährige bis Mittwoch eine Haftstrafe in einem Gefängnis verbüßt und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Freude über die neu gewonnene Freiheit begoss der Mann in Erfurt mit reichlich Alkohol. Es kam zum Polizeieinsatz.

9.46 Uhr: Südharzer Landwirts-Familie rechnet vor, was sie protestieren lässt

Die Mörbacher Familie Wagner ist seit Generationen in der Landwirtschaft tätig. Existenzängste haben sie nicht. Doch Frust über staatliches Misstrauen und über Lasten der Umweltpolitik auf ihren Schultern bringt auch sie auf die Barrikaden.

9.15 Uhr: Hubschrauber im Einsatz: Feuerwehren suchen verirrte Frau im Wald

Mit einem Großaufgebot haben Feuerwehren, Bergwacht und die Polizei eine vermisste Person im Kreis Gotha gesucht. Die Frau konnte noch den Notruf wählen. Dann brach der Kontakt ab.

8.28 Uhr: Thüringer Unternehmen Kielstein heißt jetzt „Med:On MVZ“

Die Kielstein Ambulante Medizinische Versorgung GmbH (MVZ Kielstein) hat einen neuen Namen. Künftig firmiert das investorgeführte MVZ-Unternehmen unter der Marke Med.On MVZ. On stehe für Online und für den Anspruch der Praxen, künftig auch Vorreiter bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens zu sein, sagte Geschäftsführer Dirk Knüppel bei der Präsentation des neuen Brandings am Stammsitz „Polyklinik“ in Erfurt.

8 Uhr: Sitzung im Erfurter Stadtrat: Guy Montavon als Werkleiter abberufen

Der Generalintendant des Theaters Erfurt ist als Werkleiter abberufen worden. Der Stadtrat stimmte für diesen Schritt in einer nicht öffentlichen Sitzung am Mittwochabend, nachdem Vorwürfe mutmaßlicher sexueller Übergriffe sowie des Machtmissbrauchs am Theater bekannt geworden waren. Der bisherige stellvertretende Generalintendant Malte Wasem und eine bisherige Mitarbeiterin der Erfurter Stadtwerke sollen stattdessen die Werkleitung übernehmen.

7.38 Uhr: Wolken und Wind - wechselhaftes Wetter erwartet

Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen am Donnerstag in Thüringen. Am Morgen zieht zunächst Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei sind dichte Wolken am Himmel zu sehen. Im Laufe des Vormittags zieht der Regen wieder ab, dann bleibt es weitestgehend trocken und es lockert auf. In den Kammlagen kann es stürmische Böen bis Sturmböen zwischen 65 und 85 Kilometer pro Stunde geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad .Nachts halten sich die Wolken am Himmel, Regen wird nicht erwartet. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 0 und 3 Grad. (dpa)

7.03 Uhr: Warnstreik an Flughäfen in Sachsen und Thüringen gestartet

Auch an den Flughäfen in Sachsen und Thüringen hat die Gewerkschaft Verdi am frühen Donnerstagmorgen mit ihrem Warnstreik bei der Luftsicherheit gestartet. Konkret betroffen sind insgesamt elf Flughäfen in Deutschland, darunter auch Dresden, Erfurt und Leipzig. Dadurch kommt es an allen drei Flughäfen zu Einschränkungen im Flugverkehr. Wie groß die Auswirkungen bislang sind, ist nicht bekannt.

6 Uhr: Vier Erfurter Fraktionen mit klarer Kante gegen Bausewein-Vorschlag

Nicht mit uns: Die Fraktionsvorsitzenden von CDU, Bündnis 90/Grüne, Linkspartei und Mehrwertstadt haben sich kurz vor der Stadtratssitzung am Mittwoch gemeinsam und klar positioniert - für eine Ablösung von Generalintendant Guy Montavon, aber gegen einen Aufhebungsvertrag, der weitere Ermittlungen verhindert.

Mittwoch, 31. Januar

21.23 Uhr: Polizeieinsatz an geplanter Flüchtlingsunterkunft in Gera

Vor der geplanten Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Wismut-Krankenhaus in Gera hat es am Mittwochabend einen Polizeieinsatz gegeben. Etwa 50 Menschen hatten sich versammelt, um gegen das Heim zu protestieren. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen.

20.35 Uhr: Bundesregeln für Bezahlkarten treffen Thüringer Modellkommunen

Das angekündigte bundeseinheitliche Vorgehen bei Bezahlkarten für Flüchtlinge könnte auch Auswirkungen für die Thüringer Modellkommunen haben. Im Freistaat laufen bereits erste Pilotprojekte. Innenminister Georg Maier (SPD) hat aber in einigen Punkten andere Vorstellungen - und will weniger Einschränkungen. Die Landkreistag-Präsidentin und Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) sieht die Bundespläne skeptisch. Das sind die Reaktionen.

20.17 Uhr: Thüringer Bauern gegen Aus bei Agrardiesel

Die CDU-Landtagsfraktion griff die Probleme, vor denen Landwirte sowie Spediteure stehen, in einer Aktuellen Stunde des Parlaments auf. Die Union fordert rot-rot-grüne Landesregierung auf, im Bundesrat gegen Pläne des Bundes zu stimmen.

19.10 Uhr: Mit 115 Kilogramm Marihuana gedealt: So lange muss ein Drogenhändler aus Saalfeld in Haft

Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt muss für fünf Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Gera verurteilte ihn am Mittwoch wegen des Drogenhandels in zwölf Fällen. Neben der Freiheitsstrafe trifft ihn eine hohe Geldforderung.

18.30 Uhr: Twitter-Gewitter und Bildfälschung zum Wahlausgang im Saale-Orla-Kreis

Beim Nachrichtendienst „X“ (ehemals Twitter) schaffte es die Stichwahl im Saale-Orla-Kreis zu einem „Trend“-Thema zu werden – mit verbissenen Kommentaren, aber auch einigem Humor. Wegen eines im Netz kursierenden Bildes wird aber aktuell eine Strafanzeige geprüft.

18 Uhr: Ältester nordeuropäischer Homo sapiens stammt aus Thüringen

Der moderne Jetztmensch hat das nördliche Europa deutlich früher besiedelt als bislang angenommen – und zwar vor 45.000 Jahren. Diese sensationellen Neuigkeiten sind das Ergebnis jahrelanger Grabungen (2016-2021) eines internationalen Forscherteams an der Ilsenhöhle unterhalb von Burg Ranis im Saale-Orla-Kreis.

17.25 Uhr: Briefe und Dutzende Pakete beschlagnahmt: Nordhäuser Polizei stellt Postbetrügerbande, Leiterin involviert

Einer seit fast einem Jahr aktiven Postbetrügerbande haben die Kriminalisten der Landespolizeiinspektion Nordhausen jetzt das Handwerk gelegt. Wie am Mittwoch bekannt wurde, beschlagnahmte sie bei den vier Beschuldigten vorigen Donnerstag rund 2000 Briefe – vorwiegend geöffnete Weihnachtspost – sowie mehr als 30 Pakete im Wert von mehreren 1000 Euro. Beteiligt war auch die Leiterin des Zustellzentrums.

16.58 Uhr: Schwerer sexueller Missbrauch in 46 Fällen: Hohe Strafe gegen 39-Jährigen aus Landkreis Greiz

Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs im Landkreis Greiz: Ein Mann hat sich an drei Kindern vergangen. Das Landgericht Gera kommt zu einem klaren Urteil.

16.20 Uhr: Thüringer Innenminister: AfD will „Remigration“ relativieren

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat der AfD vorgeworfen, den Begriff „Remigration“ relativieren zu wollen. „Das ist eine durchschaubare Strategie“, sagte Maier am Mittwoch am Rande einer Landtagssitzung in Erfurt. „Die AfD benutzt diesen Begriff euphemistisch. Sie tut so, als wäre er etwas Harmloses, aber ihre Pläne sind es eben nicht“, sagte Maier. Klar sei: Die AfD wolle Deportationen deutscher Staatsbürger ins Ausland im größeren Stil erreichen. „Auch wenn man die Äußerungen von Höcke sich anguckt, gerade in letzter Zeit, in welchem Ausmaß das stattfinden soll, auch hier in Thüringen - dann ist das etwas, wo wir wirklich alarmiert sein müssen“, sagte Maier. Zunächst bestimmte allerdings die Erinnerung an den Buchenwaldschwur die Debatte im Thüringer Landtag.

13.30 Uhr: Nach Bombendrohung: Entwarnung am Erfurter Gutenberggymnasium

Wegen einer Bombendrohung ist das Gutenberg-Gymnasium in Erfurt am Morgen geräumt worden. Nach einem Spürhundeinsatz gibt die Polizei das Gebäude frei.

13.20 Uhr: Hindernis-Europameisterin Krause in Erfurt zurück auf großer Bühne

Die zweifache Hindernis-Europameisterin Gesa Krause startet an diesem Freitag beim Erfurt Indoor erstmals wieder bei einem größeren Meeting. Ein Lokalmatador hat dagegen abgesagt.

Das Erfurt Indoor am Freitag, 18 Uhr, HIER im Livestream.

11.45 Uhr: Tino Melzer soll Thüringens neuer Landesdatenschutzbeauftragter werden

Der Jurist Tino Melzer soll neuer Landesdatenschutzbeauftragter in Thüringen werden. Melzer soll als gemeinsamer Vorschlag von SPD und CDU kandidieren, hieß es aus Fraktionskreisen am Mittwoch. Seine Wahl ist für Freitag geplant. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Melzer auch von den Fraktionen der Linken und der Grünen unterstützt wird. Damit kann er die Nachfolge von Lutz Hasse antreten, der nach zwölf Jahren aus dem Amt ausscheidet.

10.43 Uhr: Am Freitag fahren in Erfurt weder Busse noch Straßenbahnen

Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Wie die Evag mitteilt, fahren am Freitag in Erfurt weder Busse noch Straßenbahnen. Auch der Schülerverkehr ist betroffen.

9.20 Uhr: Chronik der Erfurter Theater-Affäre: Ermittlungen, Freistellungen und der Stadtrat

Die Verstrickungen um Guy Montavon, Andreas Bausewein und Mary-Ellen Witzmann bewegen das Stadtgespräch. Wir haben alle Ereignisse in einer Chronologie zusammengestellt.

9 Uhr: Nach Spiel Tod gewünscht: Erfurter Schiedsrichter Bartnitzki über heftige Kritik und Aufarbeitung

Der Erfurter Drittliga-Schiedsrichter Daniel Bartnitzki über das von ihm geleitete Spiel Saarbrücken gegen Ingolstadt, ein verhängnisvolles Foto, Todeswünsche von Fans, was er aus der Partie gelernt hat und wie es nun weitergeht.

8.22 Uhr: Brand in Kirche: 50.000 Euro Schaden

In der Kirche St. Walpurgis in Großengottern im Unstrut-Hainich-Kreis brach am Dienstagabend ein Feuer aus. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll der Brand im Altarbereich ausgebrochen sein. Zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr seien vor Ort im Einsatz gewesen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

7.50 Uhr: Bombendrohung am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt

Wegen einer Bombendrohung ist das Gutenberg-Gymnasium in Erfurt am Morgen geräumt worden. Nach Informationen des MDR gab eine Polizeisprecherin bekannt, dass ein Drohschreiben gegen sieben Uhr entdeckt wurde. Diese war per E-Mail eingegangen. Genaueres zum Inhalt des Schreibens ist derzeit nicht bekannt. Schüler und Lehrer, die bereits in der Schule waren, mussten das Haus verlassen. Nach aktuellen Informationen sollen Sie vorübergehend in einer anderen Schule unterkommen. Die Polizei ist derzeit im Einsatz und durchsucht das Gebäude.

7 Uhr: Auf- und Abfahrten durch Landwirte blockiert

Wie der MDR mitteilte, sind die Auf- und Abfahrten der A4 von der Landesgrenze zu Sachsen bis Gera und die A9 bei Triptis bereits durch landwirtschaftliche Maschinen blockiert. Auch auf der A71 bei Ilmenau ist bereits eine Blockade errichtet. In den kommenden Stunden sollen weitere Blockaden folgen.

6.42 Uhr: Grauer Mittwoch in Thüringen erwartet

Der Himmel über Thüringen wird nach Prognosen am Mittwoch durchweg grau. Der Tag startet mit vielen Wolken und vereinzelt mit Sprühregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch im Tagesverlauf zeigt sich der Himmel bedeckt. Es bleibt überwiegend trocken. Es sind Temperaturen bis acht Grad möglich. Gegen Abend ist laut DWD mit auffrischendem Wind zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag gibt es dann mäßig bis böigen Wind. Dazu bleibt es bewölkt, und in den Morgenstunden zieht Regen auf. Bis auf zwei Grad kühlt es in der Nacht ab.

6.20 Uhr: Bauern blockieren Autobahnauffahrten in Schmölln

Der Bauernverband in Thüringen hat für Mittwoch erneute Proteste angekündigt. Gegen fünf Uhr brauchten sich am Mittwochmorgen Bauern aus dem Altenburger Land mit ihren Maschinen

an den Autobahnauffahrten in Schmölln in Stellung Am Mittwochmorgen gegen fünf Uhr brachten sich die ersten Landwirte mit ihren Maschinen an den Autobahnauffahrten in Schmölln in Stellung und blockierten diese. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert „Wir bitten darum, dass die Blockaden, wie auch schon in den vergangenen Wochen, friedlich verlaufen und den Anweisungen der jeweiligen Ordnungsbehörden vor Ort Folge geleistet wird, sagte Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner in einer Mitteilung. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Landwirte, die sich beteiligten, seien dazu angehalten, Rettungsgassen zu bilden. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort, hielt sich jedoch im Hintergrund. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Am Mittwochmorgen gegen fünf Uhr brachten sich die ersten Landwirte mit ihren Maschinen an den Autobahnauffahrten in Schmölln in Stellung und blockierten diese. Einige LKW- und Autofahrer hatten wohl gehofft, noch durchzukommen und drehten prompt um, als sie die Blockade sahen. „Wir bitten darum, dass die Blockaden, wie auch schon in den vergangenen Wochen, friedlich verlaufen und den Anweisungen der jeweiligen Ordnungsbehörden vor Ort Folge geleistet wird, sagte Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner in einer Mitteilung. Landwirte, die sich beteiligten, seien dazu angehalten, Rettungsgassen zu bilden. Die Stimmung unter den Landwirten war ausgelassen. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort, hielt sich jedoch im Hintergrund. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Am Mittwochmorgen gegen fünf Uhr brachten sich die ersten Landwirte mit ihren Maschinen an den Autobahnauffahrten in Schmölln in Stellung und blockierten diese. Einige LKW- und Autofahrer hatten wohl gehofft, noch durchzukommen und drehten prompt um, als sie die Blockade sahen. „Wir bitten darum, dass die Blockaden, wie auch schon in den vergangenen Wochen, friedlich verlaufen und den Anweisungen der jeweiligen Ordnungsbehörden vor Ort Folge geleistet wird, sagte Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner in einer Mitteilung. Landwirte, die sich beteiligten, seien dazu angehalten, Rettungsgassen zu bilden. Die Stimmung unter den Landwirten war ausgelassen. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort, hielt sich jedoch im Hintergrund. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Am Mittwochmorgen gegen fünf Uhr brachten sich die ersten Landwirte mit ihren Maschinen an den Autobahnauffahrten in Schmölln in Stellung und blockierten diese. Einige LKW- und Autofahrer hatten wohl gehofft, noch durchzukommen und drehten prompt um, als sie die Blockade sahen. „Wir bitten darum, dass die Blockaden, wie auch schon in den vergangenen Wochen, friedlich verlaufen und den Anweisungen der jeweiligen Ordnungsbehörden vor Ort Folge geleistet wird, sagte Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner in einer Mitteilung. Landwirte, die sich beteiligten, seien dazu angehalten, Rettungsgassen zu bilden. Die Stimmung unter den Landwirten war ausgelassen. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort, hielt sich jedoch im Hintergrund. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Am Mittwochmorgen gegen fünf Uhr brachten sich die ersten Landwirte mit ihren Maschinen an den Autobahnauffahrten in Schmölln in Stellung und blockierten diese. Einige LKW- und Autofahrer hatten wohl gehofft, noch durchzukommen und drehten prompt um, als sie die Blockade sahen. „Wir bitten darum, dass die Blockaden, wie auch schon in den vergangenen Wochen, friedlich verlaufen und den Anweisungen der jeweiligen Ordnungsbehörden vor Ort Folge geleistet wird, sagte Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner in einer Mitteilung. Landwirte, die sich beteiligten, seien dazu angehalten, Rettungsgassen zu bilden. Die Stimmung unter den Landwirten war ausgelassen. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort, hielt sich jedoch im Hintergrund. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Am Mittwochmorgen gegen fünf Uhr brachten sich die ersten Landwirte mit ihren Maschinen an den Autobahnauffahrten in Schmölln in Stellung und blockierten diese. Einige LKW- und Autofahrer hatten wohl gehofft, noch durchzukommen und drehten prompt um, als sie die Blockade sahen. „Wir bitten darum, dass die Blockaden, wie auch schon in den vergangenen Wochen, friedlich verlaufen und den Anweisungen der jeweiligen Ordnungsbehörden vor Ort Folge geleistet wird, sagte Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner in einer Mitteilung. Landwirte, die sich beteiligten, seien dazu angehalten, Rettungsgassen zu bilden. Die Stimmung unter den Landwirten war ausgelassen. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen vor Ort, hielt sich jedoch im Hintergrund. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Ab 5 Uhr morgens bis 14 Uhr am 31. Januar 2024 war an den Auf- und Abfahrten der A4 in Schmölln und Ronneburg bei Beerwalde (Foto) kein Durchkommen. Geschätzt etwa 20 Agrarbetriebe und Landwirte aus dem gesamten Altenburger Land blockierten sie mit Treckern, Traktoren und auch der einen oder anderen Fuhre Mist. Wie schon in der ersten Protestwoche Anfang Januar solidarisierten sich auch am 31. Januar Spediteure und Handwerksbetriebe aus dem Landkreis mit den Protestbauern. Der von Maschinenring Osterland und Kreisbauernverband angemeldete Protest richtete sich gegen die Pläne der Ampelregierung, günstigen Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsmaschinen zu streichen. Zudem kämpfen die Bauern um faire Preisgestaltung, auf die sie keinen Einfluss haben. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Ab 5 Uhr morgens bis 14 Uhr am 31. Januar 2024 war an den Auf- und Abfahrten der A4 in Schmölln und Ronneburg bei Beerwalde (Foto) kein Durchkommen. Geschätzt etwa 20 Agrarbetriebe und Landwirte aus dem gesamten Altenburger Land blockierten sie mit Treckern, Traktoren und auch der einen oder anderen Fuhre Mist. Wie schon in der ersten Protestwoche Anfang Januar solidarisierten sich auch am 31. Januar Spediteure und Handwerksbetriebe aus dem Landkreis mit den Protestbauern. Der von Maschinenring Osterland und Kreisbauernverband angemeldete Protest richtete sich gegen die Pläne der Ampelregierung, günstigen Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsmaschinen zu streichen. Zudem kämpfen die Bauern um faire Preisgestaltung, auf die sie keinen Einfluss haben. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Ab 5 Uhr morgens bis 14 Uhr am 31. Januar 2024 war an den Auf- und Abfahrten der A4 in Schmölln und Ronneburg bei Beerwalde (Foto) kein Durchkommen. Geschätzt etwa 20 Agrarbetriebe und Landwirte aus dem gesamten Altenburger Land blockierten sie mit Treckern, Traktoren und auch der einen oder anderen Fuhre Mist. Wie schon in der ersten Protestwoche Anfang Januar solidarisierten sich auch am 31. Januar Spediteure und Handwerksbetriebe aus dem Landkreis mit den Protestbauern. Der von Maschinenring Osterland und Kreisbauernverband angemeldete Protest richtete sich gegen die Pläne der Ampelregierung, günstigen Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsmaschinen zu streichen. Zudem kämpfen die Bauern um faire Preisgestaltung, auf die sie keinen Einfluss haben. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath Ab 5 Uhr morgens bis 14 Uhr am 31. Januar 2024 war an den Auf- und Abfahrten der A4 in Schmölln und Ronneburg bei Beerwalde (Foto) kein Durchkommen. Geschätzt etwa 20 Agrarbetriebe und Landwirte aus dem gesamten Altenburger Land blockierten sie mit Treckern, Traktoren und auch der einen oder anderen Fuhre Mist. Wie schon in der ersten Protestwoche Anfang Januar solidarisierten sich auch am 31. Januar Spediteure und Handwerksbetriebe aus dem Landkreis mit den Protestbauern. Der von Maschinenring Osterland und Kreisbauernverband angemeldete Protest richtete sich gegen die Pläne der Ampelregierung, günstigen Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsmaschinen zu streichen. Zudem kämpfen die Bauern um faire Preisgestaltung, auf die sie keinen Einfluss haben. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath 1 / 13

.

Die komplette Chronik