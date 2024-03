Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 1. bis 6. März 2024.

Mittwoch, 6. März

19.51 Uhr: Rund 80 Menschen protestieren gegen Flüchtlingsunterkunft in Gera

Etwa 80 Menschen sind nach Angaben der Polizei am Mittwoch zu einem Protest gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft des Landes in Gera zusammengekommen. Die Stimmung vor der ehemaligen Frauenklinik des Wismut-Krankenhauses sei bislang friedlich, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Angemeldet ist die Versammlung laut der Stadt Gera bis zum Sonntag. Nach Angaben der Linke-Abgeordneten Katharina König-Preuss werde damit das Ziel verfolgt, den Einzug von Flüchtlingen in das ehemalige Krankenhaus zu verhindern. (dpa)

19 Uhr: Änderung der Thüringer Landesverfassung droht zu scheitern

Eine Änderung der Thüringer Verfassung steht vor dem Aus. Auch die Geschäftsordnung des Landtages steht zur Debatte. Regierung und Opposition schieben sich gegenseitig den „Schwarzen Peter“ zu.

18.05 Uhr: Neue Zeiss-Fabrik in Jena: Diese Unterstützung bietet das Land

Was passiert mit dem bisherigen Zeiss-Werk in Jena, wenn die neue Fabrik fertig ist? Es gibt klare Vorstellungen.

18.02 Uhr: „Politisch motivierte Kündigung“: Klimaaktivistin muss Universität Jena verlassen

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena soll sie wegen Klima-Aktivismus gekündigt haben. So sieht es Klägerin Eli* und die Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union (FAU). Letztes Jahr im Dezember begann Eli als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität zu arbeiten. Zum Vertragsabschluss unterschrieb sie unter anderem eine Erklärung, dass sie nicht vorbestraft sei. Gleichzeitig beantragte sie ein Führungszeugnis. Dieses ist jedoch nicht blütenweiß. Darin steht dreimal Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einmal Nötigung.

18 Uhr: Ramelow droht mit Ablehnung des Haushaltsfinanzierungsgesetzes

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) droht mit einer Ablehnung des Haushaltsfinanzierungsgesetzes im Bundesrat, wenn die Bundesregierung nicht bis Ende März konkrete Maßnahmen vorlegt, wie die Entlastung landwirtschaftlicher Betriebe erfolgen soll. „Da müssen wir uns an die Seite der Agrarbetriebe stellen“, sagte Ramelow nach einem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch in Berlin im Gespräch mit dieser Zeitung.

16 Uhr: Skiarena Silbersattel stellt Insolvenzantrag

Die Thüringen Alpin GmbH mit Sitz in Steinach im Kreis Sonneberg hat beim Meininger Amtsgericht einen Insolvenzantrag gestellt. Die Skiarena Silbersattel und die Winterwelt in Schmiedefeld wurden geschlossen. Für die Anlage in Steinach hat das Land gerade erst über 14 Millionen Euro für den Umbau genehmigt.

15.44 Uhr: Ministerium lehnt Familien-Check ab

Familienverbände seien bereits vielfältig an Gesetzgebungsverfahren beteiligt. Zudem beklagen Ministerium und Verbände Personalmangel.

15.30 Uhr: Freie Wähler treten eigenständig bei Kommunal- und Landtagswahl in Thüringen an

Nach den Querelen um ein mögliches Zusammengehen mit der Werteunion oder anderen kleinen Parteien bei den Wahlen 2024 haben sich die Freien Wähler für einen Alleingang entschieden. Ziel sei, als eigenständige Partei in den nächsten Thüringer Landtag einzuziehen und sich dort vor allem für die Probleme der Kommunen zu engagieren, teilte der Vorstand der Freien Wähler am Mittwoch in Erfurt mit.

13.27 Uhr: Wie eine schwerkranke Greizerin dank eines Roboters wieder zur Schule gehen kann

Cloe aus dem Kreis Greiz ist schwerkrank, an der Schule will sie trotzdem teilnehmen. Wie ihr ein Avatar aus Norwegen dabei hilft.

12.53 Uhr: Landkreis will weitere Medizinstudenten mit Stipendien an sich binden

Um die regionale Ärzte-Versorgung zu verbessern, setzt der Landkreis Schmalkalden-Meiningen sein Stipendienprogramm für Medizinstudenten fort. Bis zum 31. Juli könnten sich Interessierte für eines von drei Stipendien zum Wintersemester bewerben, teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Sie können dann monatlich 500 Euro bekommen. Im Gegenzug verpflichten sie sich, mindestens fünf Jahre als Allgemeinmediziner oder im Gesundheitsamt im Landkreis zu arbeiten. Das Projekt sei landesweit einzigartig, hieß es. (dpa)

12.30 Uhr: Großeinsatz nach Amokdrohung an Erfurter Schule

In Erfurt wurde am Mittwochmorgen das Gelände der Ulrich-von-Hutten-Schule abgeriegelt. Wegen der Zukunft der Regelschule hatte es in den zurückliegenden Wochen Diskussionen gegeben. Die Polizei ist den Angaben nach mit einem Großaufgebot vor Ort. Das ist bisher über den Polizeieinsatz bekannt.

11.25 Uhr: Baby auf Balkon abgelegt: Mutter laut Gutachter schuldunfähig

Eine psychisch kranke Frau, die direkt nach einer Hausgeburt das Frischgeborene auf einem Balkon stundenlang allein gelassen hat, wird nicht in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Das Landgericht Erfurt lehnte einen entsprechenden Antrag am Mittwoch ab.

10.30 Uhr: Eichsfelder „Dreifaltigkeit“ bei Brauerei Neunspringe : Bier, Whisky und Mandora

Der markante Geruch auf der Geschäftsführerebene der „Brauerei Neunspringe“ ist immer noch unverkennbar. 17 Jahre hat Bernd Ehbrecht, leidenschaftlicher Pfeifenraucher, die Geschicke des Traditionshauses am Rande der Kleinstadt in Nordthüringen geleitet. Jetzt liegt das Türschild abmontiert in seinem ehemaligen Vorzimmer. Sein Büro hat mittlerweile sein Nachfolger bezogen. Für Ehbrecht heißt die Aufgabe der Geschäftsführung allerdings nicht, dass er künftig nicht mehr auf dem Gelände der Brauerei zu finden sein wird.

9.19 Uhr: Haftbefehl nach Messerattacke gegen 28-Jährigen

Nachdem ein Mann in der Erfurter Innenstadt lebensgefährlich durch Messerstiche verletzt worden war, ist ein Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Dabei gehe es um den Vorwurf des versuchten Totschlags, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage am Mittwochmorgen. Der Tatverdächtige sei bislang nicht gefasst, die Fahndung gehe weiter. Nach Informationen von MDR Thüringen wurde am Tatort ein Messer gefunden. Der Zustand des verletzten 28-Jährigen sei weiter kritisch. Derzeit werte die Polizei auch Handyvideos von Zeugen aus.

8.30 Uhr: Längere Verfassungsschutz-Sicherheitsüberprüfungen in Thüringen

Um etwa mit geheimem Material zu arbeiten, müssen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen. Diese dauern oft lange – was ein CDU-Politiker für ein Problem hält.

7.48 Uhr: Jobcenter-Chef: „Arbeit lohnt sich“

„Arbeit lohnt sich nicht mehr“ ist ein Argument vieler Leserbrief-Schreiber. Auch in vielen Diskussionen ist es immer wieder zu hören. Stimmt das? Wir haben nachgefragt: Lohnt sich Arbeit noch? „Auf jeden Fall“, sagt Alexander Kötschau, Geschäftsführer des Jobcenters im Ilm-Kreis mit Sitz in Arnstadt. Er rechnet vor.

7 Uhr: SPD-Fraktionschef Hey will trotz Krankheit wieder antreten

Matthias Hey hat im vergangenen Herbst seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Der Fraktionschef der SPD im Landtag kämpft um seine Gesundheit – und um eine Rückkehr in die Landespolitik.

6.18 Uhr: Ungewohnt offen: Politische Geständnisse bei der Thüringer Fuckup-Night für die Demokratie

So hat man Thüringer Spitzenpolitiker noch nicht erlebt. Nicht so offen mit und über sich selbst und nicht so respektvoll im Umgang miteinander. Die Grüne Landtagsvizepräsidentin Madeleine Henfling wird zu fortgeschrittener Stunde sogar voller Verwunderung darüber sein, wie ihre Politikkollegen und sie an diesem Abend im mit 400 Zuhörern vollbesetzten Hörsaal der Erfurter Universität über politische Fehleinschätzungen und Fehler, Naivität und manchmal auch Überheblichkeit sprechen. Ausgelöst hat das Geständnis die erste Fuckup-Night für Demokratie in Thüringen.

Dienstag, 5. März

19 Uhr: Stadt Jena leitet Bußgeldverfahren gegen Fußballverein ein

Die Stadt Jena hat ein Bußgeldverfahren gegen den FC Carl Zeiss Jena eingeleitet. Wie Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) sagte, laufe gerade das Anhörungsverfahren in dem Fall. Regelmäßig zeigen die Ultrafans zu den Heimspielen eine Parole: Dies führt zu einem Konflikt.

18.12 Uhr: Thüringer Polizei wird bis Sommer mit neuem Sturmgewehr ausgerüstet

Bis Ende Juni will die Thüringer Polizei die Umrüstung auf ihr neues Sturmgewehr bewältigt haben. Bis dahin sollen alle 1200 Waffen vom belgischen Hersteller FN Herstal geliefert werden.

16.47 Uhr: Thüringer Kliniken gegen geplantes Transparenzgesetz

Vor der Abstimmung des Bundesrates zum Klinik-Transparenzgesetz Ende des Monats hat sich Landeskrankenhausgesellschaft in Thüringen in einem eindringlichen offenen Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gewandt. Darin fordern die Thüringer Kliniken, dass Thüringen gegen das Gesetz stimmt.

15.37 Uhr: Thüringer Tierschutzpreis ausgeschrieben

Thüringens mit 6000 Euro dotierter Tierschutzpreis ist ausgeschrieben - das Thüringer Sozialministerium wartet nun auf Vorschläge für Preisträger. Ausgezeichnet werden könnten einzelne Thüringer, Gruppen, Projekte oder Agrarbetriebe, die sich mit besonderen Initiativen dem Tierschutz im Freistaat verschrieben haben, teilte das Ministerium am Dienstag in Erfurt mit. Vorschläge, aber auch Bewerbungen seien möglich.

13.48 Uhr: Thüringer CDU-Fraktion gegen Verbot von Verbrennungsmotoren

Thüringens CDU-Landtagsfraktion setzt sich für einen Stopp des für 2035 geplanten EU-Verbots für Verbrennungsmotoren ein. Der Vorschlag sei von den anderen CDU-Landtagsfraktionen und der Bundestagsfraktion bei einer Europakonferenz unterstützt worden, teilte die Thüringer Oppositionsfraktion am Dienstag in Erfurt mit. Thüringen sei ein Autoland.

13.44 Uhr: Berufsfeuerwehr soll Pflicht für Städte ab 60.000 Einwohnern werden

In Thüringen sollen Städte nach dem Willen von Innenminister Georg Maier (SPD) schon ab 60.000 Einwohnern und nicht wie bisher erst ab 100:000 Einwohnern eine Berufsfeuerwehr haben. Das sieht ein Entwurf zur Änderung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes vor, der im Kabinett am Dienstag beraten wurde.

13 Uhr: Reaktion auf Abhörskandal: Thüringer IT-Beauftragter regt Software-Wechsel an

Russland hört bei einer Videokonferenz ranghoher Bundeswehrvertreter mit. Die Militärs nutzen die gleiche Software, die Teile der Landesverwaltung auch verwenden. Doch es gibt Alternativen.

12.28 Uhr: Prost, Mensa! Jenaer Studierende für Bierausschank

Mit einer Online-Umfrage hat sich der Lehramtsstudent Jan Schulze für Bier in der Mensa eingesetzt. Nur nimmt man ihm noch vorm Ablegen den Wind aus den Segeln.

11.55 Uhr: Teuerung flaut in Thüringen weiter ab

Der Preisauftrieb hat sich in Thüringen weiter verlangsamt. Die Verbraucherpreise lagen im Februar im Freistaat um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mitteilte. Im Januar war noch eine Jahresteuerungsrate von 2,7 Prozent verzeichnet worden. Somit setze sich der Trend einer abflauenden Teuerung fort.

11.15 Uhr: Unbekannte schreiben Parolen auf Wahlkreisbüro-Schaufenster von Björn Höcke in Heiligenstadt

In Heiligenstadt stehen seit Montag Sprüche auf der Schaufensterscheibe des Wahlkreisbüros von Björn Höcke (AfD) in der Wilhelmstraße. Die Polizei ermittelt wegen politisch motivierter Sachbeschädigung.

10.46 Uhr: Junge in Gotha vermisst: Polizei gibt neue Details bekannt

Seit über vier Wochen sucht die Polizei einen Jungen, der aus dem Helios Klinikum verschwunden ist. Trotz umfassender Suchmaßnahmen konnte der Elfjährige bisher nicht aufgefunden werden. Die Polizei hatte bereits kurz nach dem Verschwinden mitgeteilt, dass die Möglichkeit eines geplanten Verschwindens nicht ausgeschlossen wird. Jetzt gibt die Polizei neue Details bekannt.

10 Uhr: 24-Jähriger in Nordhausen außer Rand und Band: 60-Jähriger mit Holzknüppel schwer verletzt

Diebstahl und räuberische Erpressung: Wegen mehreren Straftaten ist ein 24-Jähriger in Nordhausen von der Polizei festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stahl der «sich in einem Ausnahmezustand befindliche Mann» am Montag in einem Baumarkt und kurz darauf in einer Tankstelle verschiedene Lebensmittel. Anschließend habe er einen 60-Jährigen mit einem Holzknüppel angegriffen und dessen Fahrzeug gefordert. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

9.23 Uhr: Billigeres Deutschlandticket für Thüringer Studierende verzögert sich

Die Einführung des vergünstigten Deutschlandtickets für Studierende in Thüringen verzögert sich. Der von Bund und Ländern ins Auge gefasste Start zum Sommersemester 2024 sei von vornherein unrealistisch gewesen, sagte der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Mittelthüringen (VMT), Christoph Heuing. In einigen Bundesländern wird es auch schon ab dem Sommersemester angeboten.

8.39 Uhr: Thüringen präsentiert sich bei Tourismusmesse ITB in Berlin

Wie im Vorjahr wird sich Thüringen auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin vom 5. bis 7. März unter dem Dach der Deutschen Zentrale für Tourismus präsentieren. Erneut ist die Reisemesse, auf der sich Aussteller aus rund 180 Ländern zeigen, nur eine Fachmesse. Auch das ist ein Grund, weshalb Thüringen sich erneut nur auf etwa 20 Quadratmetern zeigt.

8.15 Uhr: Höcke lässt sein „Bullerbü“ für den Machterhalt hinter sich

„Wir dienen dort, wo wir hingestellt werden. Und das heißt, für unsere Heimat. Für unsere engere Heimat. Und deswegen habe ich gesagt: Ich gehe in diesen Wahlkreis und werde hier den CDU-Erbhof thüringisches Eichsfeld attackieren.“ Viereinhalb Jahre später ist von dieser vollmundigen Attacke nichts mehr übrig. Björn Höcke, der beim „Flügel“-Treffen im Juli 2019 in Leinefelde (Landkreis Eichsfeld) noch über seine Direktkandidatur in seiner Wahlheimat tönte, das Eichsfeld werde spätestens 2024 bei der Wahl „sturmreif geschossen sein“, wird sich bei der Landtagswahl 2024 in Thüringen genau dort nicht erneut um ein Direktmandat bewerben.

7.34 Uhr: Nach Abschiebung von Südkoreanerin: Erfurter gerät in Labyrinth aus Papierkram

Jörn Wollschläger ist in doppelter Hinsicht an seinem 46. Geburtstag gezeichnet. Eine Fahrradtour, um auf andere Gedanken zu kommen, endete nach einem Sturz mit einem blauen Auge. Ein zweites, symbolisches, hat ihm am Montagmorgen die Erfurter Ausländerbehörde verpasst. Mit einer Mail, unterzeichnet von Behördenleiter Pierre Heinemann, von der sich der Biathlon-Hüne erstmal erholen musste. Es geht um Wollschlägers 79-jährige Schwiegermutter Jung Soon Lee, die am 16. Februar in einer für eine Dame dieses Alters unwürdigen Aktion nach Südkorea abgeschoben wurde. Dort sitzt sie seither auf eigene Kosten in einem Hotel, weil sie keine Bleibe mehr hat. Sie war vor fünf Jahren mit der gesamten Familie nach Erfurt umgezogen.

7 Uhr: Regen und Wolken am Dienstag in Thüringen erwartet

Auf viele Wolken und teilweise Regen müssen sich die Menschen in Thüringen am Dienstag einstellen. Nebelig-trüb startet der Vormittag, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf bleibt es stark bewölkt - gebietsweise wird es nass. Bis auf zehn Grad steigen die Temperaturen. In der Nacht zum Mittwoch zieht der Regen dann nach Südwesten ab. Bei Tiefsttemperaturen von einem Grad bleibt es weiterhin stark bewölkt. Gebietsweise kann es nebelig werden. (dpa)

6.22 Uhr: Thüringer Linke will Flüchtlingslager in Hermsdorf sofort schließen

Thüringer Linke-Abgeordnete drängen auf eine Entscheidung zur Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf und starten eine Petition. Seit mehr als sieben Monaten lebten in Hermsdorf Hunderte Menschen unter zum Teil menschenunwürdigen Bedingungen, die im Rahmen der Erstaufnahme nach Thüringen kommen. Der zuständige Innenminister kritisiert die Art des Vorstoßes scharf.

Montag, 4. März

16.41 Uhr: Großeinsatz in Erfurt: Verletzte Person nach Überfall

Ein Überfall, der einen Großeinsatz der Polizei nach sich zog, wurde Montagnachmittag nahe der Erfurter Reglermauer verübt. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person dabei verletzt. Bis gegen 17 Uhr war der Bereich weiträumig abgesperrt. Es wurden Spuren gesichert am Tatort.

15.16 Uhr: Petition für die Schließung der Flüchtlingsunterkunft Hermsdorf initiiert

Katharina König-Preuss und Markus Gleichmann, Abgeordnete der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag, informieren darüber, dass eine Petition der Zivilgesellschaft vorliegt, die zum Ziel hat, das Lager in Hermsdorf zu schließen und die ab sofort auf der Petitionsplattform des Thüringer Landtags mitgezeichnet werden kann.

13.45 Uhr: TV-Duell mit Höcke: Thüringer CDU-Fraktion verteidigt Termin

Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag hat die Kritik an dem Termin für ein geplantes Rededuell der Fraktionsvorsitzenden Mario Voigt (CDU) und Björn Höcke (AfD) am 11. April zurückgewiesen. Der 11. April als Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar sei genau der richtige Tag für dieses Duell, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Thüringer Landtag, Andreas Bühl, dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Montag in Erfurt. Dieses Datum mahne, wohin rechtsextremes Gedankengut führe. (epd)

13.30 Uhr: Thüringen investiert ins Straßenbahnnetz

Straßenbahnen sind ein umweltfreundliches Verkehrsmittel. In Thüringen wird das Angebot ausgebaut. Insgesamt wird im Freistaat nach Ministeriumsangaben in den Ausbau des Straßenbahnverkehrs in den Städten Erfurt, Jena, Gera, Nordhausen und Gotha investiert. Das gesamte Straßenbahnnetz in Thüringen umfasst mehr als 240 Kilometer.

13 Uhr: Ermittlungen gegen Neonazi-Gruppe: Polizist in Verdacht

Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Neonazi-Kampfsportgruppe „Knockout 51“ ist ein Polizist in Verdacht geraten, Dienstgeheimnisse weitergegeben zu haben. Gegen den Eisenacher Beamten laufen interne Ermittlungen, auch ein Disziplinarverfahren wurde eröffnet, sagte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums am Montag. (dpa)

12.55 Uhr: Zehn neue Straßenbahnen für Erfurt: Finanzierung gesichert

Das Land Thüringen beteiligt sich am Kauf von zehn neuen Tramlink-Straßenbahnen für die Evag. Wie das Infrastrukturministerium am Montag (4. März) mitteilt, fördere der Freistaat die Anschaffung mit rund 20 Millionen Euro.

Die Mittel werden unter anderem aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung bereitgestellt. Die 20 Millionen Euro entsprechen, so wie von der Evag beantragt, der Hälfte der Kaufsumme.

12.30 Uhr: Brennender Transporter verursacht Zehntausende Euro Schaden im Kyffhäuserkreis

In der Nacht zum Montag hat ein brennender Transporter erheblichen Schaden verursacht. Laut Polizei stand das Fahrzeug kurz nach 0.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in der Tilledaer Straße in Udersleben (Kyffhäuserkreis) in Flammen. Der Mercedes brannte vollständig aus.

10.30 Uhr: Lotto-Millionengewinn in Thüringen

Zwei Lottospieler oder -spielerinnen aus Thüringen und Sachsen-Anhalt haben am Wochenende Millionengewinne abgeräumt. Wie der Deutsche Lottoblock am Montag mitteilte, wurde der Jackpot in Thüringen geknackt. Somit geht ein Gewinn von rund 15,2 Millionen Euro in den Freistaat. Der Tipper oder die Tipperin hatte am Samstag alle sechs Zahlen sowie die passende Superzahl im Lotto „6 aus 49“ auf dem Spielschein. Das glückte bundesweit sonst keinem Spieler, wie es weiter hieß. (dpa)

10.15 Uhr: Mehr als die Hälfte der Weißstörche sind zurück

Weit mehr als die Hälfte der Brutreviere von Weißstörchen in Thüringen sind bereits besetzt. Wie der Naturschutzbund Thüringen (Nabu) am Montag in Jena mitteilte, kehren die Großvögel aus ihren Winterquartieren klimabedingt immer früher zurück. Da bei kühler Witterung die Horste nicht immer besetzt seien, könne die genaue Anzahl der bisherigen Ankömmlinge aber nicht mit Sicherheit angegeben werden. Die ersten Störche sind demnach in diesem Jahr bereits Anfang Januar beobachtet worden. Mit dem einsetzenden Frost seien dann einige Störche wieder in Richtung Süden verschwunden. Noch vor Jahrzehnten habe Meister Adebar sein Sommerquartier erst zwischen Mitte März und Anfang Mai besetzt, hieß es. (epd)

9.50 Uhr: Wechselhafter Wochenstart in Thüringen

Bei milden Temperaturen startet die Woche in Thüringen zumeist wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es am Montag bei maximal 12 bis 14 Grad wolkig und trocken, nachdem sich der Nebel aufgelöst hat. Im Bergland werden bis zu 10 bis 12 Grad erwartet. In der Nacht werden die Wolken dichter und es regnet gelegentlich. Bei bis zu zehn Grad wird der Dienstag stark bewölkt und es regnet hin und wieder. Auch der Mittwoch wird laut Prognose wolkig. Doch bei bis zu zehn Grad bleibt es trocken. Es weht ein schwacher Wind. (dpa)

9.30 Uhr: Altenburger Land: Wohnhaus brennt komplett nieder

Einen Sachschaden von über 110.000 Euro verursachte in der Nacht zu Montag der Brand eines Wohnhauses in Wilchwitz bei Nobitz. Das Haus konnte nicht gerettet werden.

7.11 Uhr: Grüne: Thüringer Verfassungsgericht besser vor Einflussnahme schützen

Im Bund wird über einen besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor Demokratiefeinden diskutiert. Aus Sicht der Thüringer Grünen ist so eine Debatte auch für das Landesverfassungsgericht nötig. „Da müssen sich mal alle Demokraten fragen, was ihnen wichtiger ist: parteipolitisches Geplänkel oder der Schutz unserer demokratischen Institutionen“, sagte die Grüne-Innenpolitikerin Madeleine Henfling der Deutschen Presse-Agentur. (dpa)

6.25 Uhr: CDU will Windrad-Verbot im Thüringer Landesforst

Im politischen Dauerstreit um Windräder in Waldgebieten hat die CDU im Thüringer Landtag nachgelegt: Sie will den Bau der Anlagen im Landesforst ganz verbieten. Das sieht ihr Gesetzesentwurf konkret vor.

Sonntag, 3. März

19.35 Uhr: Garagenbrand löst Feuerwehreinsatz in Erfurt aus

An der Kalkreiße in Erfurt kam es am Sonntagnachmittag zum Brand dreier Garagen. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Garagen in Erfurt in Flammen Am Sonntagnachmittag brach in der Kalkreiße ein Feuer aus. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel Laut Information der Feuerwehr brannten drei Garagen. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel Die Garagen waren größtenteils mit Müll und Unrat gefüllt. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel Verletzt wurde niemand. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel Die Polizei ermittelt zur Ursache. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel Im Einsatz waren beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr. © Marcus Scheidel/MAS Bildagentur | Marcus Scheidel 1 / 7

18.50 Uhr: Videowagen der Polizei überführt zwei Raser auf Autobahnen

Auf der A9 bei Eisenberg und der A4 bei Ronneburg sind der Polizei am Sonntag zwei Raser ins Netz gegangen. Für beide Fahrer wird es teuer.

18.05 Uhr: Mehr Unfälle mit E-Scootern in Thüringen

Wendig, schnell, leise – Elektro-Roller, sogenannte E-Scooter, sind auch in Thüringen unterwegs. In Eisenach, Erfurt, Weimar, Jena und Gera etwa haben Vermieter die kleinen Flitzer aufgestellt, per Handy können sie spontan gemietet werden .Doch zum einen sorgen achtlos abgestellte Zweiräder für Ärger, zum anderen registrieren Verkehrsexperten eine erhebliche Unfallgefahr – nicht nur für die Fahrer. Auch in Thüringen sind die Unfallzahlen drastisch gestiegen.

16.34 Uhr: Überparteilicher Landrat und CDU-Wahlkampfleiter: Die zwei Rollen des Christian Herrgott

Christian Herrgott führt die Verwaltung im Saale-Orla-Kreis und amtiert als Generalsekretär der CDU. Nicht alle in der Landespartei finden das gut.

16 Uhr: 67.000 Besucher auf Thüringen Ausstellung

Thüringens größte Verbraucherausstellung auf dem Erfurter Messegelände haben rund 67.000 Menschen besucht. Damit bewege sich die Zahl auf Vorjahresniveau, wie der Veranstalter RAM zum Abschluss der Schau am Sonntag mitteilten. Geschäftsführerin Constanze Kreuser zeigt sich mit der Besucherzahl zufrieden: „Nach der Corona-Pause gab es im vergangenen Jahr einen Nachholbedarf, der sich nun naturgemäß normalisiert hat.“ Mehr als 700 Aussteller hatten seit dem 24. Februar neue Trends für Häuslebauer, Garten, Haushalt, Essen oder Mode präsentiert.

15.20 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt vergibt Führung und verliert in Meuselwitz

Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt bleibt auswärts nur Punktelieferant. Auch beim ZFC Meuselwitz reichte es – trotz früher Führung und Überzahlspiel – nicht zum Sieg.

14.20 Uhr: CDU-Fraktion in Thüringen: Cannabis-Legalisierung stoppen

Lassen die Länder im Bundesrat das Cannabis-Gesetz passieren oder bremsen sie das Verfahren noch ab? Die oppositionelle CDU-Fraktion hat klare Vorstellungen, wie sich Rot-Rot-Grün dazu verhalten soll.

13.32 Uhr: Regionalliga im Livestream: Heute – ZFC Meuselwitz gegen FC Rot-Weiß Erfurt

Funke Medien Thüringen überträgt ausgewählte Spiele der aktuellen Regionalliga Nordost im Livestream. Heute: ZFC Meuselwitz gegen FC Rot-Weiß Erfurt.

13.11 Uhr: AfD-Chef Höcke tritt im Wahlkreis Greiz zur Landtagswahl an

Der Thüringer AfD-Landeschef und Spitzenkandidat, Björn Höcke, wird zur Landtagswahl nicht in seinem Heimatwahlkreis Eichsfeld antreten. Höcke wurde als Direktkandidat im Wahlkreis 40 (Greiz II) aufgestellt, wie der Pressesprecher des AfD-Landverbandes, Torben Braga, am Wochenende auf der Plattform X postete. Das Eichsfeld gilt traditionell als CDU-Hochburg.

11.20 Uhr: Scheune mit Traktoren im Kreis Gotha brennt - hoher Sachschaden

Beim Brand einer Scheune im Kreis Gotha ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 100 000 Euro entstanden. Das Feuer sei aus bislang unbekannter Ursache Samstagabend in Hausen ausgebrochen.

10.53 Uhr: Kritik an Fernsehduell zwischen Voigt und Höcke

Ein angekündigtes Fernsehduell zwischen den Thüringer Spitzenkandidaten der CDU und der AfD, Mario Voigt und Björn Höcke, hat für scharfe Kritik gesorgt. Innenminister Georg Maier (SPD) und Linke-Landesvorsitzender Christian Schaft forderten Voigt am Wochenende auf, das am 11. April - dem Tag der Befreiung der NS-Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau Dora - auf einem Nachrichtensender geplante Duell abzusagen. Maier schrieb auf der Plattform X, ehemals Twitter: „Jahrzehntelang war unter demokratischen Parteien klar: Nazis bietet man keine Bühne. Es war selbstverständlich, dass man NPD und andere Antidemokraten nicht zum politischen Schaulauf einlädt. Sie nutzen jegliche Möglichkeit, die Demokratie verächtlich zu machen.“ Wer Rechtsextremen eine Plattform biete, normalisiere deren Hetze. Ähnlich äußerte sich Linke-Landeschef Schaft: „Wer dem Faschisten Höcke eine Bühne bietet und dann auch noch ausgerechnet am Tag der Befreiung der Thüringer Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau Dora, der ignoriert entweder die Thüringer Geschichte oder dem ist Ego-Show wichtiger.“ Die CDU wollte sich auf Nachfrage nicht zu der Kritik äußern. Sie bestätigte lediglich den Termin und verwies ansonsten auf den ausrichtenden Sender. (dpa)

10.07 Uhr: Rollstuhlfahrer stürzt in Pößneck in die Kotschau

Ein 38-Jähriger ist am Samstag gegen 15.45 Uhr mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl in die Kotschau in Pößneck gestürzt. Ein zufällig vorbeikommender 44-jähriger Passant erkannte den Notfall, befreite den Verunglückten vom Rollstuhl und zog den Mann anschließend aus dem Wasser.

8.55 Uhr: Kriminelles aus Ostthüringen: Mutter wegen Missbrauchs der Tochter angeklagt

Eine 35-jährige Reinigungskraft und ein 49-jähriger Lackierer sitzen auf der Anklagebank des Landgerichtes in Gera. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann eine Reihe sexueller Missbrauchstaten vor. Und auch die Frau aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt soll sich wegen desselben Deliktes strafbar gemacht haben. Die Geschädigte der Übergriffe war den Ermittlungen zufolge ihre Tochter.

Samstag, 2. März

19 Uhr: Autos kollidieren an Kreuzung: Drei Verletzte bei Unfall in Nordhausen

Bei einem Unfall in Nordhausen sind am Samstagnachmittag drei Personen verletzt worden. Im Kreuzungsbereich war es zur Kollision zweier Autos gekommen.

Unfall mit drei Verletzten in Nordhausen Bei einem Unfall in Nordhausen sind am Samstag drei Menschen verletzt worden. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel An einer Ampelkreuzung kam es zum Zusammenstoß zweier Autos. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Auslöser des Unfalls war nach ersten Informationen ein Vorfahrtsfehler. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst behandelt. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Während der Unfallaufnahme, Fahrzeugbergung und Versorgung der Verletzten kam es an der Unfallstelle zu Behinderungen sowie zu einer kurzzeitigen Vollsperrung. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Der Gesamtschaden wird mit ca. 20.000 Euro beziffert. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Der Gesamtschaden wird mit ca. 20.000 Euro beziffert. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Der Gesamtschaden wird mit ca. 20.000 Euro beziffert. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel 1 / 8

18.30 Uhr: Mann von herabfallendem Ast erschlagen – tragischer Einsatz für Rettungskräfte im Unstrut-Hainich-Kreis

Zu einem tragischen Einsatz mussten Feuerwehrleute aus der Stadt Nottertal - Heilinger Höhen am Samstagvormittag ausrücken. Gegen 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Durch einen Unfall bei Waldarbeiten kam ein 70 Jahre alter Mann ums Leben, wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei am Abend bestätigte.

17.52 Uhr: Trucker-Babe Jessy aus dem Saale-Holzland: „Das ist kein Job, das ist meine Leidenschaft“

Jessy Koch fährt seit drei Jahren mit ihrem Lkw durch Thüringen. Sie erzählt von ihrer Leidenschaft fürs Lastwagenfahren, vom schwierigen Anfang als Frau in der Branche und schmutzigen Toiletten.

17 Uhr: Ramelow kritisiert Wahrnehmung der Ostdeutschen

Westdeutsche empfinden „Ossis“ nicht selten als undankbar, unzufrieden oder ängstlich. Wie die Ostdeutschen noch immer definiert werden, nervt Thüringens Ministerpräsidenten Ramelow.

16.19 Uhr: Frühe Ankunft der Weißstörche in Thüringen

Sie gehören zu den bekanntesten Zugvögeln, die den Winter im Süden verbringen: Weißstörche. Der Klimawandel hat aber die Gewohnheiten der schwarz-weiß gefiederten großen Vögel verändert.

15.24 Uhr: Verdi ruft erneut zu Kino-Warnstreik auf

Kinobesucher müssen sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Samstag in mehreren Häusern auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten von Cinestar- und Cinemaxx-Kinos in Leipzig, Chemnitz, Magdeburg, Erfurt und Jena zu Warnstreiks aufgerufen. Gewerkschaftssekretär Lucas Munzke bat um Verständnis. (dpa)

14 Uhr: Auto durchbricht Gartenzaun: Mann wird bei Unfall schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend in Benshausen, einem Ortsteil von Zella-Mehlis: Ein Autofahrer hat innerhalb des Ortes die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er einen Gartenzaun, bevor das Fahrzeug stark demoliert zum Stehen kam. Der Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst musste den Fahrer vor Ort reanimieren, bevor dieser schwer verletzt ins Krankenhaus nach Meiningen gebracht wurde.

13.30 Uhr: Frühe Ankunft der Weißstörche in Thüringen

In Thüringen haben Weißstörche bereits weit mehr als die Hälfte ihrer Brutreviere wieder besetzt. Klimabedingt erfolge die Rückkehr der Störche aus ihren Winterquartieren inzwischen immer früher, wie der Storchenexperte des Nabu Thüringen, Klaus Schmidt, berichtete. „Die ersten Rückkehrer konnten wir in diesem Jahr bereits Anfang Januar registrieren.“ Im Verlauf des Februars seien dann kontinuierlich immer mehr der großen Vögel wieder angekommen. In früheren Zeiten kam Adebar zwischen Mitte März bis Anfang Mai aus wärmeren Gefilden zurück. Dieses Verhalten habe sich jedoch inzwischen deutlich verändert, sagte Schmidt. Etwa 10 bis 15 Weißstörche hätten in Thüringen überwintert. Das sei inzwischen keine Seltenheit mehr und auch früher schon vereinzelt vorgekommen. Bedeutende Storchenreviere im Freistaat sind das Werratal zwischen Meiningen und Creuzburg sowie das Thüringer Becken nördlich von Erfurt. Im vergangenen Jahr wurden in Thüringen laut Nabu 146 Brutpaare gezählt, 23 mehr als im Vorjahr. (dpa)

12.26 Uhr: Biologisch abbaubare Müllbeutel sorgen auch in Thüringen für Ärger

Bei den Thüringer Abfallentsorgungsbetrieben sorgen als biologisch abbaubar deklarierte Müllbeutel zunehmend für Probleme. „Viele Bürger nutzen im guten Glauben die sogenannten kompostierbaren Kunststoff-Biomüll-Beutel“, erklärte Jasmin Schöne vom Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen. Die Kunststofftüten verrotteten jedoch in Kompostieranlagen nicht, auch bei der Vergärung in Biogasanlagen sorgten sie für Komplikationen.

11.40 Uhr: Kind in Gotha verschollen: Detektiv aus Erfurt erklärt Vorgehen

Seit vier Wochen sucht die Polizei einen Jungen aus Gotha. Ein ehemaliger Kriminalbeamter erklärt, was bei einer Vermisstensuche besonders wirksam ist.

10.27 Uhr: Ärger um Stellenbesetzung in der Thüringer Justiz – CDU wittert „nächstes Kapitel der Postenaffäre“

Das grün-geführte Thüringer Justizministerium hat sich für einen neuen Leiter der Staatsanwaltschaft entschieden. Geräuschlos bleibt diese Stellenbesetzung nicht. Und die CDU wittert das „nächstes Kapitel der Postenaffäre“.

9.34 Uhr: Thüringer Archive ermöglichen Blick in ihre Magazine

Ob alte Kochbücher, historische Ansichten von Gaststätten oder Wissenswertes aus der Küche der Vorfahren: Beim bundesweiten Tag der Archive öffnen an diesem Wochenende auch etliche Einrichtungen in Thüringen und gewähren Einblicke in ihre Bestände. Unter dem diesjährigen Motto „Essen und Trinken“ werden unter anderem Führungen, Filmvorstellungen, Ausstellungen und Vorträge angeboten, wie der Thüringer Archivarverband mitteilte. Den Angaben nach sind landesweit in rund 30 Archiven Veranstaltungen geplant. Im Stadtarchiv Erfurt sind unter anderem Fotos von ausgefallenen Tischdekorationen zu bestaunen und in Suhl wird eine Ausstellung zum Thema „Mitropa - Essen und Trinken auf Reisen in der DDR“ gezeigt. In Altenburg können Besucher am Sonntag erfahren, wie Konditoren um 1800 Speiseeis zauberten - ganz ohne Strom und Tiefkühltruhe.

8.45 Uhr: Wechselhaftes Wetter am Wochenende in Thüringen

Zum Wochenende wechseln sich in Thüringen Sonne und Wolken ab. Der Samstag ist bis zum Mittag neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem östlich der Saale kann es regnen. Im Tagesverlauf lockert es etwas auf und bleibt niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 14, im Bergland bei 6 bis 10 Grad. Die Nacht zu Sonntag wird gering bewölkt, örtlich kann es Nebel geben. Dabei fallen die Temperaturen auf 4 bis 1 Grad. Nachdem sich der Nebel am Sonntag aufgelöst hat, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei 13 bis 15, im Bergland bei 10 bis 13 Grad. In der Nacht zu Montag bleibt der Himmel klar. Im Verlauf der Nacht kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen fallen auf 4 bis 0 Grad. Bis zum Mittag bleibt es am Montag neblig. Dann lockert der Himmel etwas auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 13, im Bergland bei 7 bis 11 Grad. (dpa)

Freitag, 1. März

20.50 Uhr: Aus für Café Pony: Erfurter Betreiberpaar wirft endgültig das Handtuch

Das Café Pony gibt es nicht mehr. Nach zunehmendem Druck aus dem Rathaus haben Anne Bodenstein und Maik Mattig am späten Mittwochabend beschlossen, der Aufforderung zur Aufgabe der Nutzung des kleinen Stehcafés nachzukommen.

20 Uhr: Petition vor Thüringer Landesparlament: Mehr Personal für Kindergärten gefordert

Die mit fast 18.000 Unterschriften bislang erfolgreichste Petition wird im Landtag angehört. Darin wird ein besserer Betreuungsschlüssel für Thüringens Kindergärten gefordert.

19.17 Uhr: Nordhäuser Theater mit Schadenersatzforderung von 800.000 Euro konfrontiert: So reagiert der Intendant

Geklagt hat jene Musicalfirma, die 2020 „Get on board“ in der Rolandstadt inszenieren und aufführen lassen wollte. Doch dazu kam es nie. Dennoch: Der Intendant sieht gute Chancen, den Gerichtsprozess zu gewinnen. Er nennt Gründe.

18.30 Uhr: Beim Verkauf bei Facebook geprellt: Thüringerin warnt vor gefälschter Paypal-Mail

„Ich weiß gar nicht mehr, wem ich beim Verkauf im Internet noch trauen kann“, sagt Steffi Warzeschka aus Magdala im Weimarer Land. Sie hatte ihren Laptop bei Facebook zum Verkauf angeboten – und ist mit einer gemeinen Masche betrogen worden, vor der sie nun andere warnen möchte.

17.38 Uhr: Netzagentur nimmt Pläne für umstrittene Stromleitung auf

Über eine geplante Stromleitung durch Thüringen hatte es zuletzt Streit mit Bayern gegeben. Jetzt hat die Bundesnetzagentur ihre Planung vorgestellt. Ein Punkt ist aber noch unklar.

17 Uhr: Wie weiter mit dem medizinischen Kinderschutz in Thüringen?

Blaue Flecken, verdächtige Knochenbrüche: Manchmal haben Ärztinnen und Ärzte bei der Untersuchung eines jungen Patienten den Verdacht, dass Wohl und Gesundheit gefährdet sind. Ein Fall für die Kinderschutzgruppe des Hauses. Dass es inzwischen an jeder Thüringer Klinik mit einer Kinderfachabteilung ein solches Expertengremium gibt, ist der koordinierenden Arbeit der Fachstelle für medizinischen Kinderschutz zu verdanken, die, angedockt an das Bildungsministerium, 2018 als Modellprojekt eingerichtet wurde. Doch diese Arbeit ruht seit mehr als einem Jahr.

16.10 Uhr: Baby nach Geburt auf Balkon abgelegt: Sicherungsverfahren in Erfurt ohne Beschuldigte weiterverhandelt

Ein Gericht in Erfurt muss klären, ob Jenny S. schuldunfähig ist. Sie soll ihren Säugling nach der Geburt auf dem Balkon abgelegt haben. So lief der zweite Verhandlungstag in Erfurt.

15.46 Uhr: Flüchtlingsunterkunft Hermsdorf: Angebliche Massenschlägerei war Streit um Rauchverbot

Anfang dieser Woche verbreitete sich in den sozialen Netzwerken das Gerücht, dass es in der Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf am Montag, 26. Februar, eine Massenschlägerei mit mehr als 60 Verletzten gegeben hätte. Was war wirklich passiert?

13.45 Uhr: Auch Standort in Gera betroffen: Autozulieferer Eissmann meldet Insolvenz an

Der schwäbische Autozulieferer Eissmann Group Automotive hat Insolvenz angemeldet. Der Geschäftsbetrieb am Hauptsitz in Bad Urach sowie bei den Tochterunternehmen in Gera und Pirna solle so reibungslos wie möglich fortgeführt werden. In Thüringen hatte das Unternehmen 2013 den Autozulieferer Dagro übernommen.

12.55 Uhr: Anti-Mafia-Verfahren mit Erfurter Angeklagten: Prozess beginnt in Italien

Im italienischen Reggio Calabria hat am Freitagmorgen der Prozess um das weltweite Anti-Mafia-Verfahren Eureka begonnen. Unter den Angeklagten sind auch Personen, die in Thüringen festgenommen wurden, auch der Gastronom Maurizio C. aus Erfurt.

11.45 Uhr: Nach Messerstecherei in Erfurt: Verdächtiger in U-Haft

Nach einer Messerstecherei in der Erfurter Innenstadt ist gegen den mutmaßlichen Angreifer Haftbefehl erlassen worden. Der 35-Jährige hatte sich kurze Zeit nach der Tat am Mittwoch bei der Polizei gestellt. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sitzt er nach Auskunft der Polizei in Untersuchungshaft.

Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall im Kyffhäuserkreis

Bei der Betonierung eines Hallenbodens kam es am Donnerstag in Clingen im Kyffhäuserkreis zu einem schweren Arbeitsunfall. Das ist passiert.

7.30 Uhr: A4 bei Erfurt nach schwerem Unfall drei Stunden voll gesperrt

In der Nacht zu Freitag kam es auf der A4 bei Erfurt zu einem schweren Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Dresden. Wie die Polizei informierte, sei nach der Anschlussstelle Erfurt West ein Kleintransporter aus bisher ungeklärter Ursache auf das Heck eines Lkws mit Anhänger aufgefahren.

6 Uhr: Katholiken des Bistums Erfurt wollen politische Positionierung

Der „Katholikenrat“ des Bistums Erfurt hat sich für eine deutliche Positionierung im politischen Raum entschieden. „Wir leben doch als Kirche nicht in einem imaginären Raum“, sagt Reinhard Salzmann, der Vorsitzende des Gremiums, in dem jede Pfarrei des Bistums mit einem Vertreter organisiert ist, in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

