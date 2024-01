Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 23. bis 30. Januar 2024.

Dienstag, 30. Januar

20.30 Uhr: Theater Erfurt: SPD stärkt Bausewein den Rücken, AfD stellt bei der Polizei eine Anzeige

Tritt der von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) und dem Generalintendanten Guy Montavon bereits unterschriebene Aufhebungsvertrag für Montavon in Kraft? Am Mittwochabend haben der Werksausschuss Theater sowie in einer Sondersitzung der Stadtrat darüber zu entscheiden. Einen Tag vor der Sondersitzung des Stadtrates melden sich nun auch zwei Fraktionen, die bisher wenig Kommentare zur Causa Montavon abgeben. Nun aber mit teils überraschenden Gedanken.

17.20 Uhr: Viel Frost und Schnee in Thüringen im Januar

Der Januar hat sich in Thüringen mit Frost und Schnee eher von seiner winterlichen Seite gezeigt. Gerade in den höheren Lagen des Thüringer Waldes herrschte bis zum 21. Januar tagelang Dauerfrost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Stellenweise lagen mehr als zehn Zentimeter Schnee, im Südharz und im Thüringer Wald sogar über 20 Zentimeter. Am 24. Januar hingegen wechselte das Wetter zu vorfrühlingshaften Temperaturen - so meldete Jena etwa 14,1 Grad. Im Durchschnitt lag die Temperatur in Thüringen im Januar bei 0,5 Grad - gegenüber minus 1,3 Grad im Vergleich zur langjährigen internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990. (dpa)

16.45 Uhr: Tödlicher Unfall in Gotha

In Gotrha sich heute ein schwerer Verkehrsunfall in der Goldbacher Straß ereignet. Eine 74-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt und erlag in der weiteren Folge ihren Verletzungen.

16.30 Uhr: Thüringer Landwirte planen Blockade von Autobahnauffahrten

In Thüringen sind in dieser Woche weitere Proteste von Landwirten geplant, die zu Verkehrsbehinderungen führen können. Landesweit sollen am Mittwoch Autobahnauffahrten blockiert werden, teilte der Thüringer Bauernverband am Dienstag mit. In dieser Zeit müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

13.46 Uhr: Thüringer AfD-Fraktion fordert „Remigration starten“

Die AfD beantragte die Aktuelle Stunde unter dem Titel „Remigration aus Thüringen starten anstatt verteufeln“, wie der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Torben Braga, am Dienstag auf Nachfrage mitteilte. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

12.37 Uhr: Thüringer kocht mit seinem Team bei internationalem Wettbewerb

Die Olympiade der Köche steigt Anfang Februar in Stuttgart. Wie ein Koch aus Gera in die fünfköpfige Mannschaft kam.

12.10 Uhr: Gemeinde will Teile des Schlosses in Uhlstädt verkaufen

Uhlstädt-Kirchhasel braucht Geld - und zwar dringend. Die Gemeinde will nun Teile des Schlosses in Uhlstädt verkaufen. Eine öffentliche Ausschreibung für den Westflügel des früheren Rittergutes ist erfolgt. Wie der Zustand ist und was es kosten soll.

11.49 Uhr: Für verdächtiges Pulver am Hauptbahnhof Gera das Robert-Koch-Institut kontaktiert

Ein Totenkopf-Briefumschlag mit einem darin befindlichen weißen Pulver, entdeckt auf der Bahnhofstoilette, hatte am Samstagabend einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften auf dem Hauptbahnhof in Gera ausgelöst. Nun gibt es dazu neue Erkenntnisse.

11.15 Uhr: Maaßen will nicht in Thüringen kandidieren

Der frühere Bundesverfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen will nicht bei der Landtagswahl in Thüringen kandidieren. In einem Interview mit dem in Südthüringen erscheinenden „Freien Wort“ sagte er auf eine entsprechende Frage: „Das habe ich nicht vor.“ Das sind seine Pläne.

10.38 Uhr: Polizeieinsatz in Gera: Vorläufige Festnahme nach Attacke mit Messer

Am Montagabend war die Polizei in Gera mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Ein Mann wurde nach einer Messerattacke vorläufig festgenommen. Was derzeit bekannt ist.

10.15 Uhr: Verwaltungschefin des Erfurter Theaters muss ihren Posten räumen

Die Vorwürfe sexueller Übergriffe und des Machtmissbrauchs am Theater Erfurt ziehen nun weitere Kreise. Nachdem der Gleichstellungsbeauftragten Mary-Ellen Witzmann gekündigt wurde, muss nun die Verwaltungschefin Angela Klepp-Pallas ihren Posten räumen. Allerdings wird ihr nicht gekündigt.

9.40 Uhr: Etwas weniger Krebsneuerkrankungen im Jahr 2022 in Thüringen

Mit höherem Lebensalter steigt das Risiko, an Krebs zu erkranken. 2022 allerdings wurden in Thüringen weniger Krebsdiagnosen verzeichnet - Ausnahme oder positives Zeichen? Nach den aktuellsten verfügbaren Zahlen des Landeskrebsregisters erhielten rund 12.000 Menschen in Thüringen die Diagnose Krebs.

8.58 Uhr: Aktion in Erfurt: „Der Umgang der Stadt Erfurt mit der Causa Montavon ist ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen“

Der Landesfrauenrat Thüringen will mit einer Solidaritätsaktion ein Zeichen setzen. Der Rat prangert an, dass Betroffene von sexuellem Missbrauch nicht ernst genommen werden. Unter dem Titel „Uferlos. Kein Land in Sicht für die Betroffenen“ plant der Landesfrauenrat Thüringen eine Aktion auf dem Fischmarkt.

8.43 Uhr: Kostenloses WLAN in Thüringen nur an vier Stationen verfügbar

Während in vielen anderen Bundesländern bereits etliche Bahnhöfe mit kostenlosem WLAN ausgestattet sind, kommt Thüringen nur auf vier Stationen mit freiem WLAN. Insgesamt schneidet der Osten Deutschlands mit gerade mal 18 Bahnhöfen schlecht ab. Die deutschlandweiten Unterschiede sind riesig.

7.35 Uhr: Gehirntumor: Eltern im Landkreis Greiz bangen um ihr krebskrankes Mädchen

Teure Behandlungen verschlingen viel Geld, das eine sechsköpfige Familie aus Ostthüringen nicht mehr aufbringen kann. Verzweifelt bitten die Eltern mit einem Spendenaufruf im Internet um Hilfe.

6.50 Uhr: Heute bleibt es heiter bis wolkig in Thüringen

Auf milde Temperaturen von bis zu zwölf Grad können sich die Menschen in Thüringen am Dienstag einstellen. Nachdem es in der Früh noch leicht frostig sein kann, wird es tagsüber dann verbreitet heiter, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu sind leichte Wolken und schwacher Wind zu erwarten. Nachts kann es nass werden. Dazu gibt es starke Bewölkung und Temperaturen um die zwei Grad.

6.16 Uhr: Weitere Landkreise in Thüringen wollen Bezahlkarte für Asylbewerber einführen

Nach dem Vorbild der Landkreise Greiz und Eichsfeld wollen jetzt in Thüringen weitere Landkreise so schnell wie möglich die Bezahlkarte für Asylbewerber einführen: Bereits am 1. Februar will der Saale-Orla-Kreis mit der Karte starten.

Montag, 29. Januar

20.30 Uhr: Leuchtturm für Inklusion: Winterspiele der Special Olympics eröffnet

Die nationalen Winterspiele der Special Olympics sind in Oberhof feierlich eröffnet worden. Dem festlichen Akt wohnten am Montagabend 3000 Menschen auf dem Stadtplatz des Thüringer Wintersportorts Oberhof bei. Insgesamt 900 Athleten mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung messen sich bis zum 2. Februar in den zehn Sportarten Eiskunstlauf, Floorball, Klettern, Schneeschuhlauf, Short Track, Ski Alpin, Skilanglauf, Snowboard, Stocksport und Tanzen und kämpfen um ein Ticket für die Winter-Weltspiele im kommenden Jahr in Turin. Doch die Bewegung der Sportler mit geistigen Einschränkungen zeigt sich plötzlich auch politisch.

18 Uhr: Kassenärztliche Vereinigung Thüringen will Facharztquote im Medizinstudium

Die Kassenärztliche Vereinigung sieht Behandlungsengpässe unter anderem bei Augenärzten, Psychotherapeuten, Psychiatern und Neurologen. Mit diesen Vorschlägen will sie für Besserung sorgen.

16.30 Uhr: In Thüringen droht wieder hitzige Debatte ums Gendern

Die CDU will im Landtag ein gesetzliches Gender-Verbot erzwingen. Mario Voigt (CDU) versucht schnell, die Emotionen aus der Debatte zu nehmen. „Das Gesetz liegt schon seit dem Sommer im Landtag und jetzt ist es halt dran“, sagt der CDU-Fraktionschef. In der Plenarsitzung in dieser Woche ist das Thema ganz oben auf der Tagesordnung.

15.30 Uhr: Rund 13.000 Jägerinnen und Jäger in Thüringen - Tendenz steigend

Die Zahl der Jägerinnen und Jäger in Thüringen ist im vergangenen Jahr gestiegen. Wie der Deutsche Jagdverband (DJV) am Montag vor dem Start der Publikumsmesse „Jagd und Hund“ in Dortmund mitteilte, hatten 2023 in dem Bundesland 12.932 Menschen einen Jagdschein - 340 mehr als im Jahr 2022. „Wir sehen, dass immer mehr Menschen die Natur vor ihrer Haustür mitgestalten wollen“, sagte DJV-Sprecher Torsten Reinwald der dpa. Die Hauptmotivationen seien das intensive Naturerlebnis, der aktive Naturschutz sowie der Wunsch, gesundes Fleisch für den Konsum selbst zu erlegen. (dpa)

13.30 Uhr: Gewerkschaften rufen zu Warnstreiks an Krankenhäusern auf

Der Lokführerstreik ist erstmal beendet, jetzt sind Beschäftigte von Krankenhäusern zu Warnstreiks aufgerufen. In Thüringen gilt das am Dienstag für die Klinikstandorte Jena, Mühlhausen und Bad Langensalza.

12.31 Uhr: Immer mehr Bioanbau in Thüringen

In Thüringen steigt der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Nutzfläche. Sie liegt aktuell bei rund 60.000 Hektar. Das sind 7,7 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, was eine leichte Erhöhung gegenüber der letzten Erhebung und einen Zuwachs von 82 Prozent seit 2015 bedeutet. In welchen Bereichen noch Luft nach oben ist.

12.15 Uhr: Rund 43.000 Menschen in Thüringen alkoholsüchtig

In Thüringen sind nach einer Hochrechnung zuletzt rund 42.600 Frauen und Männer wegen Alkoholsucht medizinisch behandelt worden. Im Jahr 2022 entsprach das 1,96 Prozent der Bevölkerung im Freistaat, wie die Krankenkasse Barmer am Montag mitteilte.

9.31 Uhr: Passant entdeckt in Apolda teilweise skelettierte Leiche

Am Morgen ist ein Passant in Apolda auf eine Leiche gestoßen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei dem Toten vermutlich um einen Obdachlosen, da die Leiche in einem leerstehenden Gebäude nahe dem Bahnhof gefunden wurde.

8:58 Uhr: Sonnig startet die neue Woche in Thüringen

Nachdem bis zum Vormittag noch leichter Frost möglich ist, klettern die Temperaturen im Tagesverlauf bis auf milde zwölf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dabei weht ein leichter Wind aus Südosten. Nachts ist dann bei Temperaturen um die minus zwei Grad wieder leichter Frost zu erwarten.

8.05 Uhr: Bahnstreik beendet: Was Reisende jetzt wissen müssen

Die GDL beendet den Bahnstreik frühzeitig. Trotzdem kann es immer noch zu Einschränkungen kommen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

6.30 Uhr: Eltern fordern: Keine Auslieferung ihrer Kinder nach Ungarn

Nach einem Überfall auf ein Neonazitreffen im Februar 2023 fahnden ungarische Behörden nach den Tatverdächtigen. Die Spur führt bis nach Thüringen.

6.15 Uhr: Untersuchungsausschuss „Postenaffäre“: Qualifikation der Thüringer Infrastrukturministerin im Fokus

Die Personalpolitik der Regierung Ramelow wird beleuchtet. Der Ausschuss richtet seinen Blick aber auch auf die CDU-Vergangenheit.

Sonntag, 28. Januar

19.27 Uhr: Schlappe für Höcke: AfD verliert Landratswahl in Ostthüringen

In der Stichwahl im Saale-Orla-Kreis setzte sich der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott gegen den AfD-Kandidaten Thrum knapp durch. Das sind die ersten Reaktionen aus beiden Lagern.

17.37 Uhr: Theater-Streit: Stadträte verweigern sich dem Deal zwischen Montavon und Bausewein

Die Pläne von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD), den Generalintendanten Guy Montavon ins Amt zurückzuholen, erhalten Gegenwind. Nach Mehrwertstadt und Grüne lehnt auch die CDU den Vertrag zwischen Stadt und Theater-Chef ab. Auch aus der Linken-Fraktion kommt Widerstand. Hat Bausewein noch eine Chance?

16.58 Uhr: Frust durch Lokführer-Streik: Erfurter wartet seit zwei Monaten auf Fahrkarten-Erstattung

Durch den Ausstand der GdL im November 2023 fiel ein Kurzurlaub an der Ostsee ins Wasser - seitdem wartet unser Leser Reinhard Hardieß aus Erfurt auf seine rund 400 Euro. Was die Bahn, die Verbraucherzentrale und die GDL dazu sagen.

15.05 Uhr: Glücksmoment: Sascha Fromm freut sich über „Sportfoto des Jahres 2023“

Florian Wandke vom Bodelschwingh-Hof Mechterstädt feiert seinen dritten Platz über 100 Meter Freistil beim 11. Landeswettbewerb von Special Olympics Thüringen. Mit diesem Bild gewann Sascha Fromm die Auszeichnung „Sportfoto des Jahres 2023“.

14 Uhr: Polizei rettet in Jena Katzen aus Messie-Wohnung

Zwei Katzen hat die Polizei aus der Wohnung einer Frau in Jena gerettet. In der Wohnung bot sich den Beamten ein schreckliches Bild.

13.25 Uhr: Regionalliga im Livestream: Heute - Greifswalder FC gegen FC Carl Zeiss Jena

Funke Medien Thüringen überträgt ausgewählte Spiele der aktuellen Regionalliga Nordost im Livestream. Nächstes Spiel: Heute, 13.30 Uhr, Greifswalder FC gegen FC Carl Zeiss Jena.

12.26 Uhr: Großeinsatz am Geraer Bahnhof: Verdächtiger Briefumschlag gefunden

Wegen eines verdächtigen Briefumschlags ist es am Hauptbahnhof in Gera zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fand ein Bürger am Samstagabend den Umschlag in der Bahnhofstoilette und informierte die Beamten. Auf dem Briefumschlag war ein Totenkopf aufgemalt. Zudem konnten die Polizisten durch das Sichtfenster des Umschlags feststellen, dass er mit einer „weißen kristallinen Substanz“ gefüllt war.

11.30 Uhr: Viel Sonnenschein im Südosten - ab Mittwoch wechselhaft

Die Menschen im Südosten können sich über einen heiteren Sonntag mit viel Sonnenschein freuen. Auch zum Start in die kommende Woche werden viel Sonne und milde Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach bleibt es am Montag und Dienstag überwiegend sonnig. Vereinzelt treten dünne Schleierwolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad.

Ab Mittwoch bestimmen dann dichte Wolken die Wetterlage in den drei Bundesländern. Dabei könne es auch zu Regen kommen, sagte ein Sprecher des DWD am Sonntag. Zudem sei in der zweiten Wochenhälfte und am Wochenende mit kräftigem Wind zu rechnen, dabei fallen die Temperaturen auf Werte um 5 Grad. In den höheren Lagen wie auf dem Fichtelberg ist leichter Schneefall möglich. (dpa)

10.53 Uhr: Zahlreiche Cyberangriffe auf Thüringer Landesbehörden

In den Landesbehörden in Thüringen hat es im vergangenen Jahr nach Angaben des verantwortlichen Staatssekretärs 21 Cyberattacken oder sicherheitsrelevante IT-Vorfälle gegeben. Die Angriffe seien größtenteils automatisiert abgewehrt worden.

9.45 Uhr: AfD hofft in Ostthüringen auf ihren nächsten Landratsposten

Die AfD hofft im thüringischen Saale-Orla-Kreis auf ihren bundesweit zweiten Landratsposten. Am Sonntag stehen sich dort der AfD-Kandidat Uwe Thrum und CDU-Mann Christian Herrgott in einer Stichwahl gegenüber. Thrum hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 45,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können, Herrgott war bei 33,3 Prozent gelandet. Die Wahllokale für die rund 66.000 Wahlberechtigten sind bis 18 Uhr geöffnet.

Der ländlich geprägte Saale-Orla-Kreis liegt im Südosten Thüringens und grenzt an Bayern und Sachsen. Nach Daten der Statistischen Landesämter gehört er deutschlandweit zu den zehn Landkreisen mit den niedrigsten Gehältern pro Arbeitnehmer. Etwa 40 Prozent der Arbeitnehmer seien im Mindestlohnsektor beschäftigt, hieß es vom Deutschen Gewerkschaftsbund Hessen-Thüringen. Mit Robert Sesselmann in Sonneberg stellt die AfD bereits einen Landrat im Freistaat. (dpa) Wir berichten im Liveticker.

9.12 Uhr: Hund attackiert Jungen auf dem Sportplatz

Ein 13-Jähriger ist am Samstag in Sülzhayn (Landkreis Nordhausen) von einem Hund angegriffen und schwer verletzt worden. Das ist passiert.

Samstag, 27. Januar

19.30 Uhr: 600 Menschen setzen sich in Gera für Demokratie und Weltoffenheit ein

In Gera demonstrierten am Samstagnachmittag etwa 600 Menschen für Demokratie, Weltoffenheit und gegen Rassismus. Zur Kundgebung auf dem Markplatz hatte ein breites Bündnis aus Zivilgesellschaft und bürgerlichem Lager aufgerufen. SPD, die Grünen sowie die Linkspartei unterstützen die Demonstranten in ihrem Protest gegen die als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD, wegen ihrer demokratiefeindlichen Politik.

18.50 Uhr: Zwei Erfurter Stadtratsfraktionen: Keine Alternative zum Abgang Montavons

Die Erfurter Stadtratsfraktionen Mehrwertstadt und Grüne stellen sich Plänen entgegen, dass Guy Montavon an das Theater Erfurt zurückkehrt. Und kritisieren, dass die Stadtspitze die Opfer von Machtmissbrauch nicht einmal mehr erwähnt.

17 Uhr: Kranzniederlegungen und Mahnungen am Gedenktag an die NS-Opfer

Mit Kranzniederlegungen und Gedenkveranstaltungen ist am Samstag in Thüringen der Opfer des Nationalsozialismus gedacht worden. An einer Gedenkstunde am Erfurter Erinnerungsort Topf & Söhne nahmen einer Sprecherin zufolge rund 150 Menschen teil. Dazu kamen am Samstag Veranstaltungen in etlichen weiteren Städten. (dpa)

15.20 Uhr: Bundestrainer Norbert Loch hört nach der Saison auf

Gemunkelt wurde es schon länger, nun gab es bei der Rennrodel-Weltmeisterschaft in Altenberg die erste öffentliche Äußerung zur Zukunft von Bundestrainer Norbert Loch. Der gebürtige Friedrichrodaer hört nach dem Ende der Saison auf. Das sagte sein Sohn Felix am Samstag, der beim Sieg im Einsitzer des Thüringers Max Langenhan Bronze gewonnen hatte. Ein Nachfolger steht schon fest.

15 Uhr: Protest-Korso rollt seit Mittag durch die Stadt Gera

Seit Mittag 12 Uhr rollt der Fahrzeugkorso durch Geras Straßen. Hauptsächlich Traktoren, Lkw und Handwerkerautos waren im Gewerbegebiet in Gera-Rusitz gestartet. Alles Wichtige im Überblick.

14 Uhr: 16. Automobilmesse in Erfurt begeistert Besucher

130 Aussteller, darunter Händler von 37 Automarken, erwarten bis zum Sonntag die Besucher in allen drei Hallen der Messe Erfurt.

16. Automobilmesse in Erfurt begeistert Besucher Die Automobilmesse Erfurt, die als Mitteldeutschlands größte Messe für Mobilität, Automobil und Tuning gilt, läuft seit dem 26. Januar 2024 auf dem Erfurter Messegelände. Kernthema der Messe: Alternative Antriebskonzepte. © Kai Mudra | Kai Mudra Die Automobilmesse Erfurt, die als Mitteldeutschlands größte Messe für Mobilität, Automobil und Tuning gilt, läuft seit dem 26. Januar 2024 auf dem Erfurter Messegelände. Kernthema der Messe: Alternative Antriebskonzepte. © Kai Mudra | Kai Mudra Die Automobilmesse Erfurt, die als Mitteldeutschlands größte Messe für Mobilität, Automobil und Tuning gilt, läuft seit dem 26. Januar 2024 auf dem Erfurter Messegelände. Kernthema der Messe: Alternative Antriebskonzepte. © Kai Mudra | Kai Mudra Die Automobilmesse Erfurt, die als Mitteldeutschlands größte Messe für Mobilität, Automobil und Tuning gilt, läuft seit dem 26. Januar 2024 auf dem Erfurter Messegelände. 13.04 Uhr: Größere Demonstration gegen Rechtsextremismus in Weimar gestartet

In Weimar hat am Samstagmittag bei strahlendem Sonnenschein eine größere Demonstration gegen Rechtsextremismus begonnen. „Der Theaterplatz ist voll“, sagte Katja Eberhardt vom AWO Regionalverband Mitte-West-Thüringen, der den Protest angemeldet hatte. Die Stimmung sei familiär geprägt, es seien viele Kinder anwesend. „Es ist ein bunt gemischtes Publikum.“ Nach Veranstalterangaben versammelten sich rund 2000 Menschen in Weimar. Die Polizei nannte zunächst keine Zahlen.

11.55 Uhr: Sonniges Wochenendwetter in Thüringen erwartet

Ein überwiegend blauer Himmel und viel Sonnenschein erwarten die Thüringer am Wochenende. Wie der DWD am Samstag mitteilte, bleibt es tagsüber meist sonnig - bei Temperaturen zwischen 4 und 6 Grad. Und so geht es in den nächsten Tagen weiter.

Sänger Gunther Emmerlich an der Seite seiner Ehefrau beigesetzt

Der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich hat seine letzte Ruhe auf dem Waldfriedhof Weißer Hirsch in Dresden gefunden. Dort wurde er an der Seite seiner 2020 verstorbenen Ehefrau Anne-Kathrein beigesetzt, wie sein Manager Gunter Grebler am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Seine Familie habe ihn am Freitagnachmittag im engsten Kreis auf seinem letzten Weg begleitet.

Der 1944 im thüringischen Eisenberg geborene Emmerlich war am 19. Dezember im Alter von 79 Jahren an Herzversagen gestorben. Mit seinem sonoren Bass war er nicht nur als Opernsänger bekannt, sondern hatte auch mit verschiedenen Fernsehsendungen ein großes Publikum erreicht. (dpa)

10.50 Uhr: Grippewelle in Thüringen nimmt Fahrt auf - vor allem Kinder betroffen

Die Grippewelle in Thüringen nimmt Fahrt auf, verläuft aber nach wie vor milder als im Vorjahr. In der aktuellen Saison verzeichnete das Thüringer Gesundheitsministerium 1455 bestätigte Fälle der Virusgrippe (Influenza), wie aus einem Wochenbericht hervorgeht. Besonders häufig waren demnach Kinder im Kita- und Schulalter betroffen.

10.05 Uhr: Hundehalter finden vermeintliche Giftköder in Erfurt und schlagen Alarm

Nachdem in einem Erfurter Park Giftköder gefunden wurden, haben jetzt Hundehalter über Social Media vor weiteren vermeintlichen Giftködern gewarnt. Einige schalteten auch die Polizei ein.

9.03 Uhr: Thüringen soll eigenes Gesetz für Integration bekommen

Thüringen soll ein Integrationsgesetz bekommen. Die zuständige Ministerin Doreen Denstädt (Grüne) will so sicherstellen, dass Projektförderungen verstetigt werden können.

8.29 Uhr: Ein Jahr nach Fristende: 100.000 Grundsteuererklärungen fehlen

Zehntausende Immobilienbesitzer in Thüringen haben ihre Grundsteuererklärungen auch ein Jahr nach Fristablauf noch nicht abgegeben. Von den erwarteten rund 1,2 Millionen Erklärungen fehlten immer noch etwa 100.000, teilte das Thüringer Finanzministerium auf dpa-Anfrage in Erfurt mit. Ob den Säumigen nun tausendfach Strafen drohen, ist unklar. Ab 2025 soll bundesweit eine neue Grundsteuerberechnung gelten. Nach Einschätzung des Thüringer Ministeriums ist das zu halten - auch wenn noch Erklärungen fehlen. Die Bearbeitung der vorliegenden Grundsteuererklärungen sei in den Finanzämtern weit fortgeschritten. „Insoweit bestehen seitens des Thüringer Finanzministeriums keine Zweifel daran, dass die Grundsteuerreform bis 2025 gelingen kann“, erklärte das Ministerium von Finanzministerin Heike Taubert (SPD). Wie hoch die Steuer ausfällt, die Grundstücksbesitzer zu zahlen haben, entscheiden letztlich die Kommunen. Sie entscheiden über die Höhe der sogenannten Hebesätze für ihre Region. (dpa)

Freitag, 26. Januar

21.15 Uhr: Eine Tote bei schwerem Unfall auf Bundesstraße im Ilm-Kreis

Auf der B 90n zwischen Stadtilm und Nahwinden ist es am Freitagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen. Die Maßnahmen zur Unfallursachenermittlung dauern an. Was bisher bekannt ist.

20.16 Uhr: Unfallkasse Thüringen wird Opfer von Hackern: Versichertendaten wurden gestohlen

Die Unfallkasse Thüringen (UKT) ist erneut Opfer von Hackern geworden. Bereits im Dezember hatten Angreifer die Computersysteme angegriffen. Jetzt steht fest, dass sie sensible Daten erbeutet haben und die Zahl der Betroffenen sehr hoch sein könnte.

19.27 Uhr: Thüringer FDP versagt designierter Spitzenkandidatin der Partei Unterstützung

Plakate mit der Spitzenkandidatin? Veranstaltungen gar auf Thüringer Boden? Bei der FDP hängt der Haussegen nach wie vor schief. Die Thüringer Liberalen wollen die designierte Spitzenkandidatin zur Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, nicht unterstützen. Hintergrund der Ablehnung dürfte ein seit Jahren schwelender Streit sein.

18.20 Uhr: Erfurter Theater-Affäre: Bausewein hält an Montavon fest

Auf einer Sondersitzung des Stadtrates am kommenden Mittwoch will die Stadtspitze um Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) und Kulturdezernent Tobias Knoblich (parteilos) augenscheinlich die Ermittlungen rund um die Vorwürfe zum Theater auf Eis legen. Mit Guy Montavon habe man sich verständigt, dass Montavon weiter im Amt bleibt, teilt die Stadt mit. Allerdings muss der Stadtrat dem Deal noch zustimmen.

17 Uhr: Auflösung der Parlamentsgruppe „Bürger für Thüringen“ wird geprüft

Der Rechnungshof Thüringen prüft die Auflösung der Parlamentsgruppe „Bürger für Thüringen“ (BfTh). Diese Prüfung beinhalte ausschließlich das Liquidationsverfahren der ehemaligen parlamentarischen Gruppe, sagte eine Behördensprecherin dieser Zeitung. Weil die Gruppe nicht mehr bestehe, werde bei der Landtagsverwaltung geprüft. Wann das Verfahren beendet sei, ist derzeit noch offen.

16.30 Uhr: Kredite für Ausbau abbezahlt: Flughafen Erfurt-Weimar kostet Land 191 Millionen Euro

Die Kredite für den Ausbau des Flughafens Erfurt-Weimar sind durch das Land Thüringen komplett getilgt. Darüber informierte auf Anfrage das Thüringer Verkehrsministerium. Die Schulden wurden 1999 für den Ausbau des einzigen internationalen Flughafens im Freistaat aufgenommen. Der Thüringer Haushalt wurde für den Flughafen seit 2012 mit 191 Millionen Euro belastet.

15.04 Uhr: Gedenkbaum für KZ-Überlebenden zerstört

Unbekannte haben im Gedenkhain für die Häftlinge des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora einen Baum zerstört. Der Baum sei dem KZ-Überlebenden Albert Van Hoey gewidmet gewesen, der am Samstag 100 Jahre alt geworden wäre, wie die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora am Freitag mitteilte. Die Mitarbeiter der Gedenkstätte seien erschüttert über den Angriff. „Es handelt sich um ein Gedenkzeichen der Stadt Nordhausen, das dem KZ-Überlebenden Albert Van Hoey ganz persönlich gewidmet ist“, erklärte Gedenkstättenleiter Andreas Froese. „Wir hoffen, dass die Tatbeteiligten schnell ermittelt werden können.“

14 Uhr: Unbekannter hält Handy unter Rock einer 16-Jährigen

Die Polizei sucht einen Mann, der mit seinem Handy Bilder von einer 16-Jährigen in Weimar angefertigt haben soll. Dazu hat sie ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

13.25 Uhr: Bezahlkarte in Greiz: Verlassen Asylbewerber den Kreis?

Anfang Dezember hat der Kreis Greiz die Bezahlkarte für Asylsuchende eingeführt. Reisen sie deswegen ab? Das sagt das Landratsamt.

13.06 Uhr: Schwangere erhält erste RSV-Impfung am Uniklinikum Jena

Erstmals hat am Uniklinikum Jena eine Schwangere einen Impfstoff erhalten, der Babys gegen das sogenannte Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) schützen kann. Der Mutter und dem inzwischen geborenen Kind gehe es gut, teilte das Klinikum am Freitag mit.

12 Uhr: Kleintranporter gerät auf der Autobahn bei Jena in Brand

Auf der A4 bei Jena ist am Freitag ein Kleintransporter ausgebrannt. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt war für etwa eine Stunde gesperrt.

11.10 Uhr: Start für neue Flüchtlingsunterkunft Ende kommender Woche angepeilt

Die neue Flüchtlingsunterkunft in Gera soll nach Plänen des Thüringer Landesverwaltungsamtes Ende kommender Woche an den Start gehen. „Es wird versucht, dass Ende nächster Woche die ersten Menschen dort einziehen“, sagte eine Sprecherin der Behörde am Freitag.

10.32 Uhr: Erfurt: Spaziergänger findet tote Frau in „Klein Venedig“

Ein Passant hat am frühen Morgen die Leiche einer Frau in einem Park in Erfurt entdeckt. Die Polizei ermittelt jetzt zu den Todesumständen.

10.15 Uhr: 2024 bringt neue Bahn-Baustellen in Thüringen

Für dieses Jahr plant die Deutsche Bahn (DB) im Freistaat wieder mehrere Baustellen: Brücken, Gleise und Oberleitungsanlagen in Thüringen werden auf den neuesten Stand gebracht, Fahrgäste müssen in vielen Fällen auf den Schienenersatzverkehr umsteigen.

7.14 Uhr: Nach Regen immer mehr Sonne am Wochenende

Bei milden Temperaturen und anfänglich Regen kommt am Wochenende in Thüringen immer öfter die Sonne zum Vorschein. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, zieht der Regen bei maximal acht bis elf Grad am späten Freitagabend nach Südosten ab. Im Bergland werden vier bis acht Grad erreicht. Es muss auch im Tiefland zunächst mit Sturmböen gerechnet werden, der Wind flaut im Laufe der Nacht ab .Bei sechs bis acht Grad wechseln am Samstag zunächst Sonne und Wolken. Am Sonntag wird viel Sonnenschein vorhergesagt, der jedoch von Schleierwolken getrübt wird. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Temperatur steigt demnach auf Werte zwischen fünf bis acht Grad. (dpa)

7 Uhr: Brand in Mehrfamilienhaus in Eisenach: Sieben Personen verletzt

In Eisenach ist ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Mehrere Personen wurden teils schwer verletzt. Vor den Flammen flüchteten zwei Menschen aufs Dach des Hauses und wurden dort von der Feuerwehr gerettet.

6.40 Uhr: Thüringen soll das erste Ehrenamtsgesetz bekommen

Noch in dieser Legislaturperiode will die CDU ein Ehrenamtsgesetz durch den Landtag bringen. Die Linken haben das für die neue Wahlperiode geplant.

6 Uhr: Erfurter Automobilmesse startet mit Ausstellerrekord

130 Aussteller, darunter Händler von 37 Automarken, erwarten bis zum Sonntag die Besucher in allen drei Hallen der Messe Erfurt. Die Veranstalter hoffen mit mehr als 30.000 auch auf einen neuen Besucherrekord.

16. Automobilmesse in Erfurt begeistert Besucher Die Automobilmesse Erfurt, die als Mitteldeutschlands größte Messe für Mobilität, Automobil und Tuning gilt, läuft seit dem 26. Januar 2024 auf dem Erfurter Messegelände. Kernthema der Messe: Alternative Antriebskonzepte. © Kai Mudra | Kai Mudra Die Automobilmesse Erfurt, die als Mitteldeutschlands größte Messe für Mobilität, Automobil und Tuning gilt, läuft seit dem 26. Januar 2024 auf dem Erfurter Messegelände. Kernthema der Messe: Alternative Antriebskonzepte. © Kai Mudra | Kai Mudra Die Automobilmesse Erfurt, die als Mitteldeutschlands größte Messe für Mobilität, Automobil und Tuning gilt, läuft seit dem 26. Januar 2024 auf dem Erfurter Messegelände. Kernthema der Messe: Alternative Antriebskonzepte. © Kai Mudra | Kai Mudra Die Automobilmesse Erfurt, die als Mitteldeutschlands größte Messe für Mobilität, Automobil und Tuning gilt, läuft seit dem 26. Januar 2024 auf dem Erfurter Messegelände. Donnerstag, 25. Januar

19.58 Uhr: CDU drängt auf neues Gesetz für Katastrophenschutz

Ein Jahr nach einem Landtagsbeschluss hat das Innenministerium noch keinen Entwurf für ein novelliertes Brand- und Katastrophenschutzgesetz in Thüringen geliefert. In der CDU-Fraktion wächst die Ungeduld.

19.08 Uhr: Ex-Linke-Bürgermeister Kummer will zum Wagenknecht-Bündnis wechseln

Der frühere Landtagsabgeordnete und Ex-Bürgermeister von Hildburghausen, Tilo Kummer, will zum Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wechseln. „Das habe ich heute meiner Partei mitgeteilt - mit Schmerzen“, sagte der 55 Jahre alte bisherige Linke-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. So begründet er seinen Entschluss.

18.34 Uhr: Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen will aus CDU austreten

Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen will nach eigenen Angaben aus der CDU austreten. Er habe entschieden, die Mitgliedschaft in der CDU zu beenden, teilte der Thüringer Politiker am Donnerstag auf der Plattform X, vormals Twitter, mit.

Nach Angaben des Thüringer CDU-Landesverbands lag am Donnerstagabend noch keine schriftliche Austrittserklärung Maaßens vor. Maaßen war 2021 für die CDU in Südthüringen in den Bundestagswahlkampf gezogen, aber klar gescheitert. (dpa)

18.19 Uhr: Unter Kontrolle: Wie Wagenknecht ihre Partei in Thüringen aufbaut

Strenge Mitgliederauswahl, keine eigenständigen Vereine und die nächste Rückkehr der Saarländer: Das sind die Pläne für den Aufbau des Bündnisses Sahra Wagenknecht in Thüringen.

17.31 Uhr: Geldautomaten im Zentrum von Gera gesprengt: Warum das Gericht das Urteil ändert

Bei der Sprengung in einer Commerzbank-Filiale in Gera ist großer Sachschaden entstanden. Die Täter reisten aus den Niederlanden an. Das Landgericht Gera hat am Donnerstag einen 38-Jährigen zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

16.43 Uhr: Investor gefunden: Die Greizer Vereinsbrauerei ist gerettet

Vor fast einem Jahr musste die Vereinsbrauerei Greiz Insolvenz anmelden. Nun wird die Rettung verkündet. Es sollen sogar neue Jobs entstehen und Millionen Euro investiert werden.

16 Uhr: Mehr als 20.000 neue Photovoltaikanlagen in Thüringen

Thüringen hat im vergangenen Jahr einen enormen Zuwachs an Solaranlagen verzeichnet. Fast 22.000 neue Photovoltaikanlagen wurden errichtet. Dagegen stagniert der Ausbau bei der Windenergie. Vor allem die Nachfrage nach Balkonkraftwerken ist hoch.

15.31 Uhr: CDU will Landesprogramm für Ehrenamtliche und Vereine

Die CDU will in Thüringen mehr Leistungen für Ehrenamtliche und Vereine gesetzlich festschreiben. Dafür will sie ein „Ehrenamtsgesetz“ auf den Weg bringen, wie die CDU-Fraktion am Donnerstag in Erfurt ankündigte. Demnach wollen die Christdemokraten etwa die Übernahme der Gema-Gebühren für Vereine gesetzlich verankern, eine Jugendpauschale für Feuerwehren erhöhen und mehr Geld aus Lotto-Mitteln an den Landessportbund und die Liga der Freien Wohlfahrtspflege ausreichen. Die CDU ist in der Opposition - ob ihr Vorhaben eine Mehrheit im Landtag erhält, ist ungewiss. In der Vergangenheit wurden CDU-Initiativen aber auch schon mit Hilfe von AfD- und FDP-Stimmen verabschiedet. (dpa)

15 Uhr: Bündnis „Weltoffenes Thüringen“ formiert sich gegen Rechtsextremisten

Mehr als 3500 Unterstützer wollen mit dem Bündnis „Weltoffenes Thüringen“ ein Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz und gegen Ausgrenzung und Fremdenhass setzen. In Jena stellten sie ihr Programm vor.

14.30 Uhr: Proteste sorgen für Verkehrsbehinderungen in Erfurt

Mehrere hundert Demonstranten demonstrieren bis Donnerstagnachmittag vor dem MDR-Landesfunkhaus in Erfurt zu ganz unterschiedlichen Themen. In der Stadt kam es zu Verkehrsbehinderungen.

13.40 Uhr: Tödlicher Unfall auf B90 im Saale-Orla-Kreis

An der B 90 bei Frössen kam es am Donnerstag gegen 7.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. In der Nähe eines Parkplatzes wurde eine Person von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Vermutlich hatte der Fahrzeugführer den SUV ab geparkt. Aus ungeklärter Ursache lief er zur Fahrbahn und wurde dort von einem Lkw erfasst.

11 Uhr: Ramelow: „Anständige müssen zusammenstehen“

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Demonstrationen gegen Rechtsextremisten begrüßt. Sie hätten einen gesellschaftlichen Effekt, sagte Ramelow am Donnerstag im RBB-Inforadio. Er erlebe gerade „eine Veränderung unseres gesellschaftlichen Klimas“. Er sei froh, „dass die Anständigen auf die Straße gehen“.

Zu den positiven Effekten gehöre auch die Initiative „Weltoffenes Thüringen“ gegen Ausgrenzung, Vorurteile und Hass. Das mit Blick auf die Landtagswahlen am 1. September gegründete Bündnis mit mittlerweile mehr als 1.700 Institutionen, Unternehmen und Privatleuten als Unterstützern wollte sich am Donnerstag erstmals in Jena präsentieren. Ramelow betonte: „Die Zuständigen müssen handeln und die Anständigen müssen zusammenstehen.“ (epd)

10.15 Uhr: Prozess zu mutmaßlich illegalen Kastrationen in Thüringen geplatzt

Der Prozess gegen Gerhard T. wegen schwerer Körperverletzung vor dem Landgericht Erfurt ist am Donnerstag geplatzt. Der 74-Jährige ist nicht vor Gericht erschienen. Das gab die Verteidigung als Grund an.

9.42 Uhr: Sternfahrt von Handwerkern, Logistikfirmen und Landwirten

Traktoren, Lastkraftwagen und Autos sind momentan bei einer Sternfahrt auf der B7 nahe Jena nach Erfurt unterwegs. An dem Protest beteiligen sich unter anderem Handwerker, Logistikfirmen und Landwirte. Erwartet werden rund 500 Fahrzeuge zu einer Kundgebung in der Gothaer Straße.

8.50 Uhr: Sattelzug kippt auf A4 über Leitplanke: Behinderungen im Berufsverkehr

Nach einem Unfall auf der A4 in Richtung Dresden kommt es am Donnerstagmorgen bei Erfurt zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei mitteilt, kam kurz nach der Abfahrt Erfurt-West ein Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Aussagen des 39-jährigen Fahrers musste er einem Wildtier ausweichen.

8 Uhr: Viele Wolken und Temperaturen bis neun Grad in Thüringen

Auf viele Wolken und vereinzelte Schauer müssen sich die Menschen in Thüringen am Donnerstag einstellen. Zwischendurch sind immer wieder kurze Auflockerungen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Im Bergland ist mit Schneeschauern zu rechnen. Bis auf neun Grad steigen die Temperaturen im Tagesverlauf. Es weht ein schwacher Wind. Auch in der Nacht auf Freitag bleibt es leicht windig. Zeitweise kann es bei Tiefsttemperaturen von zwei Grad nass werden.

7.30 Uhr: Bernhard Vogel über Maaßen: „Gott sei Dank geht er“

Die Thüringer Landes-CDU gibt sich gelassen über die geplante Parteigründung ihres früheren Bundestagskandidaten Hans Georg Maaßen. Doch in Südthüringen ist die Betroffenheit groß. „Gott sei Dank geht Hans-Georg Maaßen jetzt seinen eigenen Weg“, sagte der Ehrenvorsitzende der Landespartei, Bernhard Vogel, dieser Zeitung. „Ich glaube nicht, dass er mit seinem Projekt sehr erfolgreich wird.“ Maaßen werde daher der CDU keinen Schaden zufügen, erklärte der frühere Ministerpräsident.

7 Uhr: CDU erklärt Stichwahl zur Abstimmung über Höcke

Klärt die Entscheidung um das Landratsamt in Schleiz auch eine andere, für die Landtagswahl im September, brisante Frage? „Bei der Wahl geht es um mehr“, sagt CDU-Landeschef Voigt.

6.25 Uhr: Erfurter Polizei warnt vor Giftködern

In Erfurt hat eine Frau am Mittwochabend Giftköder gefunden. Die Polizei mahnt Hundebesitzer zu besonderer Vorsicht. Es könnten sich noch weitere der präparierten Fallen in den Erfurter Parks befinden.

Mittwoch, 24. Januar

19.22 Uhr: Illegale Kastration in Sömmerda: Warum sich Männer freiwillig unters Messer legen

In Erfurt muss sich ein Mann aus Sömmerda vor Gericht verantworten, weil er bei mehreren Männern illegale Kastrationen vornahm. Ein Neuropsychologe erklärt das Phänomen und die möglichen Motive der Betroffenen.

18.57 Uhr: Thüringer AfD-Vize Braga: „Solche Treffen finden regelmäßig statt“

Ein Treffen beim Berliner Ex-CDU-Finanzsenator Peter Kurth, bei dem Pläne zur sogenannten „Remigration“ vorgestellt werden, schlägt hohe Wellen. Der Thüringer AfD-Vize Torben Braga war ebenfalls dabei.

18.39 Uhr: Hunderte Thüringer Soldaten beteiligen sich an Nato-Übung

Die Nato wird in den kommenden Monaten verschiedene Großübungen abhalten. Daran werden sich auch Soldaten verschiedener Thüringer Truppenteile der Bundeswehr beteiligen. Vor allem Bataillone aus Bad Frankenhausen, Bad Salzungen sowie Gera, Gotha und Erfurt werden mit einbezogen.

17.51 Uhr: Voigt will Höcke in Duell inhaltlich stellen

Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mario Voigt hat seinen Plan bekräftigt, AfD-Landeschef Björn Höcke in einem Streitgespräch gegenübertreten zu wollen. Um dieses Thema soll es dabei gehen.

17.12 Uhr: Bislang keine Einigung auf neuen Thüringer Datenschutzbeauftragten

Thüringen sucht einen neuen Datenschutzbeauftragten. Vier Kandidaten sind im Rennen. Die Wahl im Landtag soll Ende kommender Woche stattfinden.

16.49 Uhr: 51 Aussteller präsentieren sich am Thüringenstand bei „Grüner Woche“

Die Aussteller aus Thüringen auf der Messe „Grüne Woche“ in Berlin sind mit der Resonanz bisher zufrieden. Am gemeinsamen Stand findet man auch Sachen, die so gar nicht typisch für die Region sind.

16.22 Uhr: FDP will Schuldenbremse in Landesverfassung verankern

Die Gruppe der FDP im Thüringer Landtag hat eine Schuldenbremse in der Landesverfassung gefordert. „Wir werden eine Änderung der Verfassung anstreben“, sagte FDP-Gruppenchef Thomas Kemmerich in der Landespressekonferenz am Mittwoch im Thüringer Landtag. Er sei ein Verfechter der Schuldenbremse. „Es darf nicht im Belieben der jeweiligen Regierung sein, zu sagen: Ich komme nicht mit dem Geld aus. Und es gibt immer einen Grund, Schulden zu machen.“ Er hoffe, dass man dafür eine Mehrheit findet. Für eine Verfassungsänderung ist in Thüringen eine Zweidrittel-Mehrheit nötig - die Stimmen von CDU, FDP und der AfD würden dafür nicht ausreichen. (dpa)

16 Uhr: Thüringen bei dualem Studium vorn

Jeder zehnte Studierende in Thüringen macht ein duales Studium und nutzt die Verbindung von Theorie und Praxis. Die Universitäten spielen dabei keine große Rolle.

15.30 Uhr: Knapp 500 Fahrzeuge in Erfurt erwartet - Protestaktion führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Eine Demonstration im Bereich der Gothaer Straße wird am Donnerstag nicht nur in Erfurt, sondern auch in anderen Teilen von Mittelthüringen zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, würden mehrere Korsos, bestehend aus etwa 500 Transportern, Lkws und Traktoren, nach Erfurt fahren.

14.53 Uhr: Erfurter Egapark schließt vorsorglich wegen Sturmböen

Vorsichtshalber bleibt der Egapark am Mittwoch geschlossen, auch das Winterleuchten entfällt. Die Friedhöfe der Stadt waren bereits seit Montag aufgrund der Wetterwarnung nicht mehr zugänglich.

13.49 Uhr: 43-Jähriger soll eigene Mutter im Schlaf erdrosselt haben

Mit einem Kabelbinder soll er seine Mutter erdrosselt haben: So lautet der Vorwurf gegen einen 43 Jahre alten Mann aus Südthüringen. Gegen ihn ist am Mittwoch vor dem Landgericht Meiningen Anklage wegen Mords aus Heimtücke erhoben worden. Zudem wirft die Staatsanwaltschaft dem Deutschen eine Reihe weiterer Straftaten vor. Dazu gehören unter anderem Diebstahl, Sachbeschädigung und eine Körperverletzung seiner Mutter. Der Mann äußerte sich beim Prozessauftakt nicht selbst. Sein Verteidiger brachte eine mögliche psychische Erkrankung des Mannes ins Spiel. Ein psychiatrischer Gutachter wird für den nächsten Verhandlungstermin erwartet. (dpa)

12.52 Uhr: Sturmböen fegen über Thüringen – Baum stürzt auf Auto

Das stürmische Wetter hat in Thüringen am Mittwoch zu Einschränkungen und teils gefährlichen Situationen geführt. So fiel aufgrund der Wetterlage ein Baum auf ein Auto, das auf einer Bundesstraße bei Eisenach unterwegs war. Der 36 Jahre alte Fahrer sei nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Am Wagen entstand jedoch ein großer Sachschaden - das Auto musste abgeschleppt werden.

12.40 Uhr: Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen leicht rückläufig

Die Erwerbstätigenzahl hat in Thüringen im Jahr 2023 leicht abgenommen. Konkret sank die Zahl um 0,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt auf Basis vorläufiger Berechnungen am Mittwoch mitteilte. Demnach hatten im vorigen Jahr im Durchschnitt fast 1,024 Millionen Personen einen Arbeitsplatz in Thüringen. Das bedeutet einen Rückgang von 900 Menschen im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt. (dpa)

8.54 Uhr: Parteibüro der AfD in Gera beschädigt

Ein Parteibüro der AfD in Gera ist in der Nacht zum Mittwoch beschädigt worden. Unbekannte haben mit einem Pflasterstein die Fensterscheibe des Büros eingeschlagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Allerdings sei niemand in das Büro eingedrungen.

8.45 Uhr: Sturm in Thüringen

In Thüringen gibt es am Mittwoch teils heftige Sturmböen. Es sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde, örtlich bis zu 100 Kilometer pro Stunde möglich, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Teilweise gibt es am Mittwoch auch Schauer. Die Temperaturen erreichen bis zu 13 Grad, im Bergland bis zu elf Grad. In der Nacht zu Donnerstag lässt der Wind nach und es gibt nur noch Windböen mit bis zu 60 km/h. Wegen der erwarteten schweren Sturmböen öffnet in Erfurt der egapark nicht. Die Veranstaltung «Winterleuchten» in dem Garten- und Freizeitpark falle damit aus, teilten die Stadtwerke am Mittwochmorgen mit. (dpa)

8.21 Uhr: Fern- und Regionalverkehr durch Bahnstreik stark beeinträchtigt

Wegen des bundesweiten Lokführerstreiks erwartet die Deutsche Bahn ab Mittwoch massive Einschränkungen beim Regionalverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. «Es fahren nur wenige, ausgewählte Verbindungen», sagte eine Sprecherin am Mittwochmorgen. Fahrgäste sollen sich vor ihrer Reise immer aktuell über den Fahrplan informieren.

7.11 Uhr: Kampf um Fünf-Prozent-Hürde: Thüringer Grüne wollen weiter mitregieren

Die Thüringer Grünen kämpfen für den Wiedereinzug in den Landtag und setzen darauf, weiter Politik in der Regierung mitgestalten zu können. „Im Ernstfall müssen die demokratischen Fraktionen im Thüringer Landtag gemeinsam überlegen, wie sie zu einer Regierung kommen. Dazu sind wir bereit“, sagte Landtagsvizepräsidentin Madeleine Henfling am Dienstag in Erfurt.

6.22 Uhr: Brand eines Einfamilienhauses

In Kindelbrück bemerkten die Besitzer eines Einfamilienhauses am Dienstagabend Rauch im Haus. Durch einen schnell getätigten Notruf des Besitzers und eine genauso zügig erscheinende Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen, auf das Wohnhaus, verhindert werden. Die genaue Höhe des Schadens war noch nicht ersichtlich, wird aber auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. (red)

6 Uhr: Bundeswehr-Übungsplatz in Ohrdruf soll auch von Nato-Truppen genutzt werden

Der Standortübungsplatz in Ohrdruf wird Sitz des neuen Heimatschutzregiments 5 und wird modernisiert. Künftig soll er auch durchreisenden Nato-Truppen zur Verfügung stehen. Das sind die Pläne.

Dienstag, 23. Januar

18.40 Uhr: Rekordjahr bei den Übernachtungen: Erfurt steigt in neue Tourismus-Liga auf

Noch nie kamen so viele Touristen und Tagungsgäste nach Erfurt wie im Vorjahr. Der Erfolg geht mit steigenden Hotelpreisen einher. Wie geht es weiter?

18 Uhr: Pflegeunternehmen schockiert: Ausländerbehörde in Gera verhängt sofortiges Arbeitsverbot

Zwei Vietnamesen sollen das Land innerhalb eines Monats verlassen. Das Unternehmen „Pflege mit Herz“ setzt alles daran, das zu verhindern. Selbst Ministerpräsident Ramelow wurde schon kontaktiert.

17.18 Uhr: 6,4 Millionen Euro für Innovationszentrum Mobilität

Aus der Landeskasse fließen mehr als 6,4 Millionen Euro in das Innovationszentrum Mobilität. Mit dem Geld sollen vor allem Investitionen in die Forschungsinfrastruktur sowie Ausgaben für Personal und Technik finanziert werden, teilte das Wissenschaftsministerium am Dienstag in Erfurt mit. Das Zentrum soll den Strukturwandel in der Automobilindustrie begleiten. Fahrzeughersteller und Zulieferer gehören zu den umsatzstärksten Industriebereichen in Thüringen. Digitale Verkehrsträger, digitale Komponenten, Materialien, Produkte und Prozesse sowie digitale Vernetzung bilden die Schwerpunkte der Forschung. Das Innovationszentrum sei das größte Forschungsprojekt in der Geschichte der Technischen Universität Ilmenau, erklärte das Ministerium. (dpa)

16.50 Uhr: Patientenschwund und mehr ambulant – Thüringer Kliniken vor großen Herausforderungen

Die Landesregierung arbeitet am neuen Krankenhausplan für Thüringen. Zur Bestandsaufnahme wurde eine Agentur mit einem Gutachten beauftragt. Jetzt sind erste Zwischenergebnisse bekannt.

16.31 Uhr: Kakerlaken in Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Suhl

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Suhl sollen Schädlingsbekämpfer gegen Kakerlaken in einem der Gebäude vorgehen. Ein Gebäude werde komplett geräumt, sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Einzelne Etagen seien bereits leer, am Mittwoch sollen weitere Bewohner aus dem Haus ausziehen, damit Schädlingsbekämpfer ihre Arbeit verrichten können. Maier sagte, das Problem mit den Kakerlaken sei zum ersten Mal Ende November aufgetreten. Betroffen sei nur das eine Gebäude. (dpa)

15.55 Uhr: Schwerer Unfall auf A9 bei Triptis - Autobahn voll gesperrt

Bei einem Unfall auf der A9 bei Triptis wurden zwei Personen schwer verletzt. Die Autobahn ist in Richtung Berlin voll gesperrt worden.

15.28 Uhr: Verdacht auf sexuellen Kindesmissbrauch: Pädophile locken im Internet mit Ferienfreizeit

Mutmaßlich Pädophile stehen im Verdacht, über einen Verein mit Namen „Ferien Spatz e.V.“ auch Kinder aus Thüringen in Ferienfreizeiten gelockt zu haben. Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern nach Kontaktaufnahme über ein Online-Angebot ermitteln die Staatsanwaltschaft und eine Kommission des Polizeipräsidiums in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen), informierte am Dienstag die Polizei. Das Fake-Angebot soll auch in Thüringen verbreitet worden sein.

15.01 Uhr: Thüringer Schauspielerin Sandra Hüller für Oscar nominiert

Die aus Thüringen stammende Schauspielerin Sandra Hüller ist als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert worden – nicht die einzige Deutsche unter den Nominierten.

13.45 Uhr: Mit Voigt und Horn zwei Thüringer im deutschen Aufgebot für Biathlon-WM

Mit zwölf Sportlerinnen und Sportlern reist die deutsche Nationalmannschaft ins tschechische Nove Mesto, wo ab 7. Februar die WM-Titel im Biathlon vergeben werden. Mit dabei sind auch zwei Thüringer.

13.18 Uhr: Musikwettbewerb: Grammy-Gewinner rockt den Erfurter Domplatz

Traditioneller Thüringer Musikwettbewerb mit neuem Konzept: Alle Bewerber-Songs werden im Abstimmungszeitraum im Radio gespielt. Der Sieger tritt beim Erfurter Krämerbrückenfest auf der Hauptbühne auf. Bewerben können sich ab sofort alle Musikerinnen und Musiker mit Erst- oder Zweitwohnsitz in Thüringen.

12 Uhr: Land Thüringen offen für ein zweites Uniklinikum

Das Erfurter Helios-Klinikum will neben Jena das zweite Universitätsklinikum in Thüringen werden. Das Land steht den Plänen offen gegenüber. Man müsse sich aber erst über die Kriterien verständigen.

11.12 Uhr: Pkw erfasst Rentner: 73-Jähriger in Hermsdorf lebensbedrohlich verletzt

Eine Autofahrerin hat am Montagmorgen in Hermsdorf einen Rentner in der Morgendämmerung übersehen, erfasst und schwer verletzt. Der Mann schwebe in Lebensgefahr, hieß es von der Polizei.

10.32 Uhr: Zug und Bahnsteig in Saalfeld geräumt: Herrenloser Koffer sorgt für Polizeieinsatz

Ein herrenloser Koffer hat in Saalfeld für einen Polizeieinsatz gesorgt. Experten der Bundespolizei mussten anrücken, der Bahnverkehr war beeinträchtigt.

9.40 Uhr: Mopedauto von Auto erfasst - zwei Personen leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß eines Autos und eines Mopedautos bei Geisa sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Am Montagnachmittag habe ein 15 Jahre alter Mopedautofahrer auf der Landstraße 1026 links abbiegen wollen, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Demnach übersah er dabei das Auto hinter ihm, das bereits zum Überholen angesetzt hatte. Die 48 Jahre alte Autofahrerin und der 15-Jährige wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (dpa)

8.50 Uhr: Montavon fristlos kündigen: Klare Forderung zu Erfurts Theater-Chef

Wird es ein verwaltungstechnischer Eiertanz oder sogar eine teure Angelegenheit für die Stadt? Stadträte kritisieren langsames Handeln des Oberbürgermeisters.

8.23 Uhr: Ramelow kritisiert Weidel-Aussagen zu „Dexit“

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat Aussagen der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel zu einem möglichen Referendum über einen „Dexit“ kritisiert. „Wer die EU abwählen oder sterben lassen will, handelt gegen die Interessen Thüringens“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) am Dienstag. Es brauche nicht weniger, sondern mehr und ein besseres Europa für die Entwicklungen des Landes.

7.34 Uhr: Windiges Wetter in Thüringen

Mit viel Wind ist am Dienstag in Thüringen zu rechnen. Es sind außerdem leichte Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu acht Grad und im Bergland auf bis zu sechs Grad. Zum Abend hin gibt es Regen, der in den Gipfellagen zu Schnee werden kann. Die Nacht auf Mittwoch ist laut der Vorhersage bedeckt und teilweise regnerisch bei Tiefstwerten von bis zu drei Grad, im Bergland bis zu null Grad. Es weht ein teils starker Wind mit stürmischen Böen, im Bergland sind Sturmböen möglich. (dpa)

7 Uhr: Massiver Stromausfall in Mühlhausen: Tausende Menschen betroffen

Das ist die Ursache für den Stromausfall am Montag in Mühlhausen. Die Reparatur kann Tage dauern. Der Strom wurde am Montagabend nach und nach wieder eingeschaltet.

6.23 Uhr: Proteste: Bauern setzen jetzt auf dezentrale Aktionen

Viele Thüringer Landwirte werden in den nächsten Tagen erneut gegen die von der Ampel-Koalition im Bund beschlossenen Kürzungen bei der steuerlichen Begünstigung von Agrardiesel protestieren. „Wir werden uns auf dezentrale Aktionen fokussieren, so dass wir in der Fläche sichtbar sind“, sagte der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, Klaus Wagner, der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Eine weitere große, zentrale Kundgebung wie am 8. Januar in Erfurt sei gegenwärtig nicht geplant. (dpa)

6 Uhr: Rund 3000 Menschen bei Protest gegen Rechts in Weimar

Unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt – Weimar gegen Faschismus und für Demokratie“ haben Studierende am Montag zur Demonstration aufgerufen. Ein sogenannter Montagsspaziergang war nahezu zeitgleich.

