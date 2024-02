Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 11. bis 17. Februar 2024.

(Hier geht es zum aktuellen Thüringen-Ticker)

Samstag, 17. Februar

16 Uhr: Lkw stürzt auf A38 von Autobahnbrücke - Fahrer stirbt

Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Fahrzeug auf der A38 auf einer Brücke durch eine Leitplanke gestoßen, mehrere Meter in die Tiefe gefallen und gestorben. Der Lastwagen ist am frühen Samstag auf ein Feld unterhalb der Autobahn gestürzt.

13 Uhr: Rodel-Doppel Eitberger/Schirmer siegt in Oberhof

Djana Eitberger und Saskia Schirmer haben am Samstag den Doppelsitzer-Wettbewerb der Frauen beim Rodel-Weltcup in Oberhof gewonnen. Mit Bestzeit im zweiten Lauf verwiesen sie in 1:25,889 Minuten die Italienerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer um acht Tausendstelsekunden auf Platz zwei. Auch bei den Herren ging es eng zu. (mit dpa)

11 Uhr: Mehr Kinotickets in Thüringen verkauft

Auch in Thüringen sind die Menschen wieder häufiger für „Barbie“, „Oppenheimer“ und Co. ins Kino gegangen. Rund 1,79 Millionen Kinotickets sind 2023 im Freistaat verkauft worden, wie aus aktuellen Angaben der Filmförderungsanstalt (FFA) hervorgeht. Das seien 16,1 Prozent mehr gewesen als im Jahr davor. Im Jahr vor der Corona-Pandemie 2019 hatten die hiesigen Kinos allerdings rund 2,35 Millionen Tickets verkauft. Mit 95,7 Millionen verkauften Kinotickets hatten sich die Zahlen im vergangenen Jahr laut FFA auch bundesweit etwas von der Corona-Delle erholt, waren aber noch weit vom Niveau vor der Pandemie entfernt. 2019 zählte die FFA 118,6 Millionen verkaufte Karten. Dabei hat sich der durchschnittliche Ticketpreis erhöht: 9,57 Euro zahlten die Kinogänger in Thüringen demnach 2023 für eine Karte. Im Jahr davor waren es 9,19 Euro gewesen und 2019 im Jahr vor der Pandemie betrug der durchschnittliche Ticketpreis 8,47 Euro. (dpa)

10.30 Uhr: Postbeschwerden in Thüringen nehmen zu

Die Zahl der gemeldeten Beschwerden über Post und Pakete hat sich in Thüringen erhöht. Einer Sprecherin der Bundesnetzagentur zufolge gingen im Freistaat im vergangenen Jahr 640 Eingaben von Kunden ein. 2022 waren es 538. Seit 2014 ist der Trend steigend. Nur 2021 wurde ein leichter Rückgang verzeichnet. Deutschlandweit waren die Beschwerden über Post und Pakete hingegen rückläufig - sie sanken von 43.125 auf 41.589. Rund 60 Prozent davon entfielen auf Briefsendungen.

Die Deutsche Post bedauert diese Entwicklung, betont aber, dass sich die Zahl der Beschwerden im Vergleich zu den Milliarden Sendungen, die jedes Jahr transportiert werden, im Promillebereich bewegten, sagte ein Sprecher. Damit es zukünftig nicht mehr werden, baut die Post Partnerfilialen und Packstationen aus. (dpa)

9.20 Uhr: Thüringer Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt im Interview: „Das geht mir sehr nahe“

Die Thüringer Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt besuchte für mehrere Tage die Ukraine. Als Vizepräsidentin des Parlaments traf sie hochrangige Politiker, Kulturschaffende und Vertreter der Zivilgesellschaft. Wir sprachen mit ihr darüber.

8.15 Uhr: Immer mehr Ärzte in Thüringen geben ihre Kassensitze zurück

In Thüringen geben mehr niedergelassene Mediziner ihre Arztsitze zurück. 2019 hätte es 205 Verzichtserklärungen gegeben, 2023 waren es 266, sagte Matthias Streit, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Im Coronajahr 2022 wurden knapp 300 Sitze aufgegeben. Das sagte Streit zu möglichen Gründen.

Freitag, 16. Februar

20.48 Uhr: Metall im Keks? Hersteller ruft bundesweit Produkte zurück

Wegen möglicher Metallteile hat die niederländische Firma Banketbakkerij Merba deutschlandweit Kekssorten verschiedener Marken zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen Metallfremdkörper befinden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Vom Verzehr werde abgeraten. Verkauft wurden die betroffenen Produkte bei Rewe, Edeka, Lidl, Kaufland, Netto, Netto Markendiscount, Penny, Tegut, Aldi Nord, Famila Nordost sowie den Großhändlern Metro und Markant. Eine Auflistung aller Produkte ist hier auf dem Portal lebensmittelwarnung.de zu finden. (dpa)

20.20 Uhr: Reaktion von Expertin auf Urteil zu Horror-Unfall: „Die Strafe ist zu gering“

Verkehrsexpertin des Tüv Thüringen hält im Zusammenhang mit dem schweren Unfall mit sieben Toten die gesetzliche Regelung für Medizinisch-Psychologische Untersuchung von Autofahrern für nicht ausreichend.

19.12 Uhr: Auftragsmord von Schöten: Opfer wurde bereits Monate zuvor mit Pistole bedroht

Im Auftragsmord-Prozess von Schöten versucht die Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt aufzuklären, wieso Doreen Sch. vor 20 Jahren in ihrem VW Beetle erschossen wurde. Derzeit befragt das Gericht Bekannte, Freundinnen und Verwandte der Getöteten. Eine gute Freundin der Erschossenen schilderte am Freitag der Schwurgerichtskammer, dass die 34-Jährige bereits im Oktober 2003 am zeitigen Morgen vor ihrer Fahrt zur Arbeit, an ihrem Auto von einem Mann mit einer Pistole bedroht worden sein soll.

18 Uhr: Stromtrassen-Streit: Ramelow bietet Bayern Gespräche an

Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) hat im Streit mit Bayern über ein neues Stromtrassenprojekt Gespräche zwischen Regierungsvertretern der Nachbarländer angeboten. Er hoffe, dass es „zu einem abgestimmten thüringisch-bayerischen Vorgehen“ komme, heißt es in einem Brief von Ramelow an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU).

17.18 Uhr: Mutter eines der Unfallopfer von Bad Langensalza: „Wir haben lebenslänglich!“ – Richter ringt bei Urteilsverkündung um Fassung

Am Ende rang sogar der Vorsitzende Richter am Amtsgericht Mühlhausen, Rüdiger Richel (65), um Fassung, als er die Urteilsbegründung verlas. Für ihn sei es einer seiner schwersten Fälle überhaupt gewesen. Sehr einfühlsam leitete er diesen emotionalen Prozess um den schweren Verkehrsunfall am 1. April 2023 bei Bad Langensalza.

16.34 Uhr: „Inside Van Gogh“ in Erfurt: Schon 10.000 Tickets für Zentralheize-Schau verkauft

Die multimediale Ausstellung im Heizwerk am Brühl will die Malereien Vincent van Goghs zum Leben erwecken. Was die Schau außergewöhnliches zu bieten hat.

15.10 Uhr: Wohnungsneubau in Thüringen bricht ein

Der Bau neuer Wohnungen in Thüringen geht kräftig zurück. Das signalisiert die Zahl der von den Behörden im vergangenen Jahr erteilten Baugenehmigungen, die sich halbiert hat. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes von Freitag in Erfurt gaben die Baubehörden im vergangenen Jahr 2270 neue Wohnungen zum Bau frei. Das waren 2274 Wohnungen weniger als 2022. (dpa)

14 Uhr: Thüringer Verdienstorden für vier Persönlichkeiten

Weil sie sich um den Freistaat in außergewöhnlicher Weise verdient gemacht haben, ehrt Ministerpräsident Bodo Ramelow ein Ehepaar aus Mechterstädt im Kreis Gotha und zwei Bürger aus anderen Bundesländern. Das sind die Geehrten.

13.35 Uhr: Innenminister Maier kritisiert Umgang von Union und FDP mit Grünen

Nach Protesten bei einem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Südthüringen hat Innenminister Georg Maier den Umgang von Union und FDP mit den Grünen kritisiert. Die Union habe die Grünen zum „Hauptfeind“ erklärt, auch der Thüringer FDP-Chef Thomas Kemmerich gefalle sich darin, die Grünen zum „Hauptfeind zu stilisieren“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Maier sagte, solche Proteste hätten zugenommen, in Seligenthal seien auch Journalisten an der Arbeit gehindert und beschimpft worden. (dpa)

12.45 Uhr: Prozess um schweren Unfall bei Bad Langensalza: Urteil gefallen

Am Amtsgericht Mühlhausen ist am Freitagmittag das Urteil im Fall des schweren Verkehrsunfalls am 1. April 2023 auf der Ortsumfahrung von Bad Langensalza gefallen. Der Angeklagte 35-Jährige aus dem Eichsfeld, der sich seit Mittwoch am Amtsgericht Mühlhausen verantworten muss, ist schuld am Tod von sieben Menschen. So lautet das Urteil.

10.45 Uhr: Falsche Polizisten bringen Seniorin im Landkreis Sömmerda um 73.000 Euro

Eine 86 Jahre alte Seniorin aus dem Landkreis Sömmerda ist Opfer von Betrügern geworden und hat so 73.000 Euro verloren. Laut Meldung der echten Polizei hätten sich die Betrüger bei der Dame telefonisch gemeldet und sie vor einer Bande gewarnt. Sie sollte ihr Geld „in Sicherheit“ bringen.

8.45 Uhr: Wieder deutlich kühler in Thüringen

Nach den für diese Jahreszeit sehr milden Temperaturen wird es in Thüringen am Wochenende wieder deutlich kühler. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, erreichen die Temperaturen am Freitag Maximalwerte von 16 bis 18 Grad, im Bergland 9 bis 15 Grad. Es bleibt zunächst meist trocken, in der Nacht zieht zeitweise schauerartig verstärkter Regen auf.

Bei zehn bis zwölf Grad wird der Samstag weitgehend niederschlagsfrei. Bei vielen Wolken lässt sich der Vorhersage zufolge am Sonntag auch die Sonne blicken. Das Thermometer zeigt nur noch maximal neun Grad, im Bergland sechs Grad. (dpa)

8.30 Uhr: Trotz sportlicher Lage: FC Carl Zeiss Jena beantragt Zulassung für 3. Liga

Der FC Carl Zeiss Jena plant trotz der sportlichen Lage, die Zulassung für die dritte Fußballliga beim Deutschen Fußball-Bund zu beantragen. So begründet der Geschäftsführer das Vorhaben.

7.40 Uhr: Bundespolizei warnt Fans des FC Rot-Weiß Erfurt: Stranden am Hauptbahnhof Gera möglich

Die Bundespolizei warnt vor Fans des FC Rot-Weiß Erfurt, die am Sonnabend in Gera stranden könnten. Auf der Reise von Erfurt zum Auswärtsspiel führt die Route über Gera, wo die Zugkapazität planmäßig reduziert werden soll. Außerdem könnte es zu einem Treffen mit Fans eines anderen Vereins kommen.

6.25 Uhr: Kindermedien-Festival-Chefin: Gerne mehr innovative Produktionen für die Jüngsten

Bei deutschsprachigen Film- und TV-Produktionen fürs Publikum im Kindergartenalter sieht die Leiterin des Kindermedienfestivals „Goldener Spatz“, Elisabeth Wenk, noch Luft nach oben. „Für die junge Zielgruppe gibt es tatsächlich relativ wenige neue und kreative Angebote“, sagte Wenk im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem im Animationsfilmbereich fehle es an einer Auswahl. (dpa)

Donnerstag, 15. Februar

20.48 Uhr: ThSV Eisenach verliert Spiel in Göppingen schon vor der Pause

Der ThSV Eisenach hat auch sein drittes Bundesliga-Spiel nach der Winterpause verloren. Bei Frisch Auf Göppingen kassierten die Thüringer Handballer ein 31:35 (12:17). Kurz vor der Pause war das Team von Trainer Misha Kaufmann mit einem 2:9-Negativlauf völlig aus der Spur geraten.

20 Uhr: Der verfolgte Vizekanzler Habeck unterwegs in Thüringen

Bundeswirtschaftsminister Habeck wurde in Südthüringen mal wieder mit Protesten und Drohungen konfrontiert. Demonstranten versperrten am Donnerstag mit Treckern einen Zugangsweg zu einem Werk des Nougatherstellers Viba.

19.08 Uhr: Kritik vom Thüringer Lehrerverband: Inklusion wird ausgebremst

Sonderpädagogische Fachkräfte müssen nach Darstellung des Thüringer Lehrerverbandes (TLV) nicht selten zwischen zu vielen unterschiedlichen Schulen pendeln. Die Belastung für die Kolleginnen und Kollegen dadurch sei groß, Inklusion werde ausgebremst. Das Bildungsministerium widerspricht.

18.35 Uhr: Schadstoffe gefunden: Dotsource plant späteren Baustart für Hochhaus in Jena

Im Untergrund der einstigen Feuerwache in Jena liegen Hinterlassenschaften der Gasanstalt. Welche Folgen das für das Bauprojekt hat.

18 Uhr: Ersthelfer schildern dramatischen Unfall von Bad Langensalza

Sie sind die wichtigsten Augenzeugen im sehr emotionalen Prozess um den schweren Verkehrsunfall am 1. April 2023 bei Bad Langensalza, bei dem sieben Menschen ihr Leben verloren. Die Frau (40) und ihr Mann (31) aus dem Unstrut-Hainich-Kreis waren die ersten am Unfallort. Am Amtsgericht Mühlhausen schilderte die Frau die dramatischen Ereignisse – weinend, mit zitternder Stimme.

17.51 Uhr: Thüringen Ausstellung geht in 34. Auflage

Auf der Thüringen Ausstellung präsentieren sich ab 24. Februar neun Tage lang in Erfurt 703 Aussteller. Die wichtigsten Informationen im Überblick:

17.35 Uhr: Jenoptik bietet Wirtschaftsminister Habeck einen Wohlfühltermin

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sucht in Jena das Gespräch mit Auszubildenden des Konzerns. Jenoptik-Vorstandschef Traeger unterstreicht indes den Stellenwert der Branche. So lief der Besuch:

17 Uhr: 30.000 Euro Schaden nach Forsthausbrand nördlich von Mühlhausen

Beim Brand eines Forsthauses im Unstrut-Hainich-Kreis ist hoher Sachschaden entstanden. Feuerwehren können Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindern.

16.22 Uhr: A4 nach Lkw-Unfall wieder freigegeben

Nach einer stundenlangen Vollsperrung ist die Autobahn 4 in Osthessen nahe der Grenze zu Thüringen am Donnerstagmittag wieder komplett freigegeben worden. Ein querstehender Schwertransporter sei geborgen worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

16.10 Uhr: Unbekannte beschießen im Eichsfeld Kater „Hugo“ mit Spitzdiabolo

Unbekannte haben am Samstag, 10. Februar, in Dingelstädt den fünfjährigen Kater Hugo mit einem Spitzdiabolo beschossen und schwer verletzt. Das Tier musste notoperiert werden. Im gleichen Bereich sind zwei weitere Katzen abhandengekommen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

15 Uhr: Thüringer Industrie mit Umsatzeinbußen

Sinkende Preise und weniger Arbeitstage haben der Thüringer Industrie mit Blick auf den Umsatz zu schaffen gemacht. Zwar machten die Betriebe im vergangenen Jahr Umsätze in Höhe von 38,3 Milliarden Euro - und damit ein Plus von 0,9 Prozent, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Preisbereinigt sanken die Umsätze aber um 2,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. Negativ habe sich dabei auch ausgewirkt, dass es 2023 zwei Arbeitstage weniger gab. „Geprägt wurde das Jahr von sinkenden Preisen, steigenden Zinsen, geopolitischen Spannungen und auch damit einhergehend einem insgesamt schwachen Welthandel“, schrieben die Statistiker. (dpa)

14.12 Uhr: Mit 100 km/h durch 50er-Zone: 17 Fahrverbote nach Geschwindigkeitskontrolle in Erfurt

Bei einer Verkehrskontrolle in Erfurt erwischt die Polizei Tausend Verkehrsteilnehmer, die zu schnell sind. 17 davon werden wohl denmächst zu Fuß unterwegs sein.

13 Uhr: „Fridays for Future“ will zu Wahlen mobilisieren

Die Klimabewegung „Fridays for Future“ will zur Europawahl im Juni und zu den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September verstärkt junge Menschen mobilisieren. Dabei gehe es darum, eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu erreichen, sagte Klimaaktivistin Luisa Neubauer am Donnerstag in Berlin. Zugleich müssten die demokratischen Parteien auch ein wählbares Angebot für junge Menschen machen. Dabei wurde unter anderem auf eine „wachsende Popularität der rechtsradikalen und klimaleugnenden AfD unter jungen Menschen“ hingewiesen.

Die im Frühjahr startende Kampagne zur Europawahl werde von europaweiten Protesten unmittelbar vor den Wahlen begleitet, hieß es weiter: „Wir werden auch digitaler werden.“ Es gehe darum, deutlich zu machen, warum Repräsentation in den Parlamenten wichtig ist, sagte Neubauer. Eine Wahlempfehlung werde „Fridays for Future“ aber nicht abgegeben. (dpa)

12 Uhr: Warten auf Erfurter Theaterbericht: Kein Veröffentlichungstermin in Sicht

Bis es zur Veröffentlichung des Gutachtens der Berliner Kanzlei zur Erfurter Theater-Affäre kommt, wird noch unbestimmte Zeit ins Land gehen. Wann der Stadtratsbeschluss umgesetzt und das Papier veröffentlicht werden kann, sei taggenau nicht zu sagen, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Derzeit prüften die Juristen, was in welcher Form bekannt gemacht werden dürfe und was nicht. Dies gestalte sich aufwendig.

10.30 Uhr: Querstehender Schwerlasttransporter sorgt für Vollsperrung auf A4

Ein querstehender Schwertransporter hat am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 4 in Osthessen nahe der Grenze zu Thüringen für eine Vollsperrung in westlicher Fahrrichtung gesorgt. Der mit einem Betonteil beladene Lastwagen habe sich offenbar nach einem Reifenschaden nahe dem thüringischen Gerstungen quer gestellt. Die Aufräumarbeiten werden noch bis zum Mittag andauern. (dpa)

9.10 Uhr: Gedenkstättenleiter: Keine Veranstaltungen mit AfD-Landtagspräsidenten

Jährlich gedenkt der Thüringer Landtag NS-Opfern, teils sprechen KZ-Überlebende. Komme es zur Wahl eines AfD-Vertreters zum Landtagspräsidenten, würde die Zusammenarbeit der Gedenkstätte mit dem Landtag enden, sagte Wagner. „Das käme einer Verhöhnung der NS-Opfer gleich und würde geschichtsrevisionistische Positionen normalisieren.“ (dpa)

6.30 Uhr: Weniger Brachflächen: EU-Entscheidung stößt in Thüringen auf Vorbehalte

Die von der Europäischen Union beschlossene Lockerung bei Brachflächen in der Landwirtschaft stößt in Thüringen auf Vorbehalte. „Der bürokratische Mehraufwand für alle Beteiligten steht voraussichtlich in keinem Verhältnis zum Nutzen. Das trifft insbesondere dann zu, wenn man den Schaden für den Artenschutz mit einrechnet“, sagt Ottmar Ilchmann von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) Mitteldeutschland. Auch Umweltminister Stengele (Grüne) und der BUND kritisieren die EU-Entscheidung.

Mittwoch, 14. Februar

21.50 Uhr: Politischer Aschermittwoch der CDU Thüringen in Apolda: Die Rückkehr des Friedrich Merz

CDU-Chef Merz ist auf Angriffskurs, sucht die Konfrontation. Am Aschermittwoch präsentiert er sich in Thüringen als künftiger Kanzler. Das sind die ersten Eindrücke vom politischen Aschermittwoch der Thüringer CDU in Apolda.

CDU-Vorsitzender Friedrich Merz, rechts, mit Mario Voigt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

21 Uhr: Streit um Waschbär im Saale-Orla-Kreis: Jagdverband kritisiert Schleizer Feuerwehr

Die Schleizer Feuerwehr hat einen Waschbären eingefangen und im Wald ausgesetzt, dort tappt er in eine Fotofalle. Der Thüringer Landesjagdverband kritisiert die Aktion der Schleizer Feuerwehr. Laut Jagdverband gelten Waschbären als invasive Art. Jäger seien dazu aufgerufen, sie zu bekämpfen. „Das Tier hätte nicht wieder ausgesetzt werden dürfen“, heißt es in der Mitteilung des Landesjagdverbandes.

20.32 Uhr: Thüringer Grüne beim politischen Aschermittwoch in Eisenach

Mit dem Motto „Tatort. Thüringen“ schickte der Landesverband Thüringen von Bündnis 90/Die Grünen diesmal bei seinem traditionell in Eisenach stattfindenden politischen Aschermittwoch drei Zeugen auf Spurensuche. Ann-Sophie Bohm (Landessprecherin), Madeleine Henfling (Vize-Landtags-Präsidentin) Bernhard Stengele (Landesminister) bekamen es mit reichlich Beweisstücken zu tun, um die Fälle von „Anschlägen auf die Demokratie“ zu rekonstruieren.

20.15 Uhr: Thüringer SPD-Politiker für mehr Militärhilfe für die Ukraine

Der Jenaer SPD-Bundestagsabgeordnete Holger Becker ist nach einem Kurzbesuch in der Ukraine mehr denn je davon überzeugt, dass der Westen dem vom Russland überfallenen Land jede nur denkbare Unterstützung zukommen lassen muss. In der aktuellen Situation, in der der Krieg vergleichsweise statisch geworden sei, benötige die Ukraine alles, um den Druck auf die Frontlinien zu reduzieren, sagte der 59-Jährige in einem Gespräch mit interessierten Bürgern.

19.40 Uhr: CDU-Landeschef Voigt fordert erneut Neuwahlen im Bund

Thüringens CDU-Landeschef Mario Voigt hat seine Forderung nach Neuwahlen im Bund bekräftigt. „Deutschland ist ein starkes Land, aber es hat die schwächste, es hat die schlechteste, es hat die unbeliebteste Bundesregierung, die es jemals gesehen hat und wir brauchen Neuwahlen, denn so kann es nicht weitergehen in unserem Land“, sagte Voigt beim politischen Aschermittwoch der CDU Thüringen in Apolda. Schon Anfang Januar hatte Voigt Neuwahlen im Bund gefordert.

Bundes- und Landesregierung kümmerten sich nicht mehr um die Sorgen der einfachen Leute, beklagte er. „Das Deutschlandgefühl, das ist schlecht.“ Krisen und Kriege prasselten auf die Menschen ein. Aber während woanders die Wirtschaft wachse, kürze die Bundesregierung beim Agrardiesel für Bauern und erhöhe das Bürgergeld, sagte Voigt vor nach seinen Angaben 1200 Menschen in der Vereinsbrauerei Apolda.

In Richtung der Grünen sagte Voigt mit Blick auf Pläne für eine Tierwohlabgabe unter heftigem Jubel: „Die wollen den Leuten vorschreiben, was und wie sie zu essen haben.“ Die Tierwohlabgabe ist ein Vorschlag der Borchert-Kommission, die 2020 von der damaligen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) eingesetzt wurde. Für Thüringen könne er sagen: „Liebe Grüne: Lasst uns unsere Bratwurst, lasst uns unsere Rostbrätel.“ An der Veranstaltung nahm auch CDU-Bundeschef Friedrich Merz teil, der zuletzt Koalitionsoptionen mit den Grünen auf Bundesebene offen gelassen hatte. (dpa)

19.15 Uhr: Demo gegen politischen Aschermittwoch in Ronneburg

Im ostthüringischen Ronneburg haben nach Polizeiangaben rund 100 Menschen gegen eine Veranstaltung mit den Ex-AfD-Politikern André Poggenburg und Andreas Kalbitz demonstriert. Die Demo verlief am Mittwochabend friedlich, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Polizisten beobachten die Demonstration „Nie wieder ist jetzt!“ des Bündnisses „Gera gegen rechts“ in der Nähe der Bogenbilderhalle, wo zeitgleich der „Bauernaschermittwoch“ von „Aufbruch Deutschland“ stattfindet. © DPA Images | Jacob Schröter

19.00 Uhr: Verdi: Tarifverhandlungen im Thüringer Nahverkehr abgebrochen

Die Tarifverhandlungen im Thüringer Nahverkehr sind nach Angaben von Verdi von der Arbeitgeberseite vorzeitig abgebrochen worden. Wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte, hätten die Vertreter des kommunalen Arbeitgeberverbandes dies mit den angekündigten Arbeitskämpfen rund um den bundesweiten Klimastreik am 1. März begründet. Am Dienstag waren Verhandlungen in Weimar geplant.

Die Gewerkschaft hatte gemeinsam mit der Klimagruppe „Fridays for Future“ zu einem bundesweiten Klimastreik Anfang März aufgerufen. „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt.

18.12 Uhr: Unsachgemäßer Umgang mit einer Shisha: 100.000 Euro Sachschaden

Bei einem Brand in Neustadt an der Orla im Bereich am Kalkofen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Sachschaden in Höhe von polizeilich geschätzten 100.000 Euro entstanden. Angaben der Landespolizeiinspektion Saalfeld zufolge, gehe das Feuer auf einen „unsachgemäßen Umgang“ mit einer Shisha zurück.

Unsachgemäßer Umgang mit einer Shisha: 100.000 Euro Sachschaden Bei einem Brand in Neustadt an der Orla im Bereich am Kalkofen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Sachschaden in Höhe von polizeilich geschätzten 100.000 Euro entstanden. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Angaben der Landespolizeiinspektion Saalfeld zufolge, gehe das Feuer auf einen „unsachgemäßen Umgang“ mit einer Shisha zurück. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Das am Dienstag gegen 21.45 Uhr gemeldete Feuer war erst am Mittwoch gegen 4 Uhr vollständig erstickt. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Im Laufe des heutigen Tages wollen sich Brandursachenermittler der Kripo Saalfeld alles nochmal genauer ansehen. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Am späten Dienstagabend kam es in Neustadt an der Orla zu einem Wohnhausbrand. Mehrere Feuerwehren waren bis in die Mittwochmorgenstunden im Einsatz. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Am späten Dienstagabend kam es in Neustadt an der Orla zu einem Wohnhausbrand. Mehrere Feuerwehren waren bis in die Mittwochmorgenstunden im Einsatz. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Am späten Dienstagabend kam es in Neustadt an der Orla zu einem Wohnhausbrand. Mehrere Feuerwehren waren bis in die Mittwochmorgenstunden im Einsatz. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Am späten Dienstagabend kam es in Neustadt an der Orla zu einem Wohnhausbrand. Mehrere Feuerwehren waren bis in die Mittwochmorgenstunden im Einsatz. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Am späten Dienstagabend kam es in Neustadt an der Orla zu einem Wohnhausbrand. Mehrere Feuerwehren waren bis in die Mittwochmorgenstunden im Einsatz. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Am späten Dienstagabend kam es in Neustadt an der Orla zu einem Wohnhausbrand. Mehrere Feuerwehren waren bis in die Mittwochmorgenstunden im Einsatz. © DBGrafie / David Breidert | David Breidert Am Morgen danach sind am brandgeschädigten Haus am Kalkofen in Neustadt Brandermittler zugange. © Funke | Marcus Cislak Am Morgen danach sind am brandgeschädigten Haus am Kalkofen in Neustadt Brandermittler zugange. © Funke | Marcus Cislak Am Morgen danach sind am brandgeschädigten Haus am Kalkofen in Neustadt Brandermittler zugange. © Funke | Marcus Cislak Am Morgen danach sind am brandgeschädigten Haus am Kalkofen in Neustadt Brandermittler zugange. © Funke | Marcus Cislak Am Morgen danach sind am brandgeschädigten Haus am Kalkofen in Neustadt Brandermittler zugange. © Funke | Marcus Cislak Am Morgen danach sind am brandgeschädigten Haus am Kalkofen in Neustadt Brandermittler zugange. © Funke | Marcus Cislak Am Morgen danach sind am brandgeschädigten Haus am Kalkofen in Neustadt Brandermittler zugange. © Funke | Marcus Cislak Am Morgen danach sind am brandgeschädigten Haus am Kalkofen in Neustadt Brandermittler zugange. © Funke | Marcus Cislak Am Morgen danach sind am brandgeschädigten Haus am Kalkofen in Neustadt Brandermittler zugange. © Funke | Marcus Cislak Am Morgen danach sind am brandgeschädigten Haus am Kalkofen in Neustadt Brandermittler zugange. © Funke | Marcus Cislak 1 / 20

17.14 Uhr: Feuerwehr fasst bei Amtshilfe für die Polizei einen Maskierten

Bei einem Polizeieinsatz musste die Schleizer Feuerwehr ausrücken - die Umstände des Einsatzes sind kurios. Der „Täter“ ist auf Pfoten unterwegs.

Nicht gerade fröhlich blickt der Waschbär im Netz gefangen in die Kamera. © Ronny Hofmann | Ronny Hofmann

16.26 Uhr: Wann Rot-Weiß Erfurt den Kartenverkauf für das Thüringen-Derby startet

Der FC Rot-Weiß Erfurt bestreitet am 16. März das nächste Thüringen-Derby. Wann beginnt der Kartenverkauf – und wie viele Fans dürfen eigentlich mit nach Jena?

15 Uhr: Bergbauvorhaben im Eichsfeld: Widerstand gegen Pläne von Südharz Kali formiert sich

Eine Bürgerinitiative möchte das Vorhaben von der Südharz Kali GmbH, ein Bergwerk im Eichsfeld zu errichten, verhindern. Derweil gibt es eine erste bekannte negative Stellungnahme zu dem Vorhaben.

12.40 Uhr: Neuzulassungen: Mehr Benziner als E-Autos in Thüringen

Weniger Elektroautos, dafür mehr Benziner: In Thüringen gab es im vergangenen Jahr einen neuen Trend bei den Zulassungszahlen für Autos. Bei insgesamt leicht rückläufigem Trend erzielten 2023 einzig Autos mit Benzinantrieb einen Zuwachs, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Er habe 6,1 Prozent betragen auf rund 19.600 Fahrzeuge.

Die Neuzulassungen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sanken dagegen um 4,4 Prozent beziehungsweise 3,0 Prozent. Es wurden rund 12.700 Hybrid- und 6300 E-Autos angemeldet. Der Anteil der neu zugelassenen Pkw mit alternativen Antrieben – dazu gehört laut Landesamt in geringem Umfang auch Gas – verringerte sich von 42,5 Prozent auf 40,8 Prozent.

11.30 Uhr: Angeklagter räumt Vorwürfe nach Unfall mit sieben Toten bei Bad Langensalza ein

Der Angeklagte im Prozess um einen schweren Autounfall mit sieben Toten in der Nähe des thüringischen Bad Langensalza hat die Vorwürfe vollumfänglich eingeräumt. Das ging aus einer Erklärung seines Verteidigers direkt nach der Anklageverlesung am Amtsgericht Mühlhausen von Mittwoch hervor. Der 35-Jährige stimmte der Erklärung seines Verteidigers zu.

10.51 Uhr: Intershop in Jena: Schlechte Bilanz führt zu Konsequenzen

Die Führung des Jenaer Unternehmens Intershop hatte im Jahresverlauf schon mit einem schwachen Ergebnis gerechnet. Die Bilanz für 2023 fällt aber nochmal schwächer als prognostiziert aus. Das geht aus den am Mittwoch vorgestellten vorläufigen Jahreszahlen hervor und hat Konsequenzen.

10 Uhr: 60.000 Euro für neue Arztpraxen auf dem Thüringer Land

Die Kassenärztliche Vereinigung will auch in diesem Jahr die Neuansiedlung von Arztpraxen in unterversorgten Gebieten finanziell fördern. Möglich seien Zuschüsse in Höhe von bis zu 60.000 Euro, sagte KV-Chefin Annette Rommel. Entsprechender Bedarf bestehe allein bei Hausärzten derzeit in elf Regionen.

9.45 Uhr: Nur wenige Thüringer „Reichsbürger“ müssen Verwahrgebühren für Ausweise zahlen

Seit 2019 müssen „Reichsbürger“ in Thüringen eine Gebühr zahlen, wenn sie etwa ihre Personalausweise bei Behörden zur Verwahrung abgeben. Die entsprechende Gebührenverordnung hält das Thüringer Innenministerium dennoch für richtig. An der von Innenminister Georg Maier (SPD) 2020 geäußerten Einschätzung dazu habe sich nichts geändert, sagte ein Ministeriumssprecher. Verhängt wurden solche Strafzahlungen bislang aber nur selten.

7.15 Uhr: Stillstand bei Videoüberwachung auf dem Erfurter Anger

Die vom Stadtrat beschlossene und von der Mehrheit der Erfurter geforderte Videoüberwachung des Erfurter Angers tritt auf der Stelle. Grund sind offenbar unterschiedliche Erwartungshaltungen des Erfurter Ordnungsdezernats und des Thüringer Innenministeriums. Beide sehen den jeweils anderen mehr in der Pflicht.

6.45 Uhr: Finanzministerin Taubert: „Es muss in Thüringen gespart werden“

Nach der Landtagswahl am 1. September wird die nächste Landesregierung über einen Finanzpuffer von etwa 750 Millionen Euro verfügen. Wir sprachen darüber mit der zuständigen Ministerin.

6.30 Uhr: Rund 1800 Menschen feiern politischen Ascherdiensttag in Suhl

Knapp vier Stunden währte der Angriff auf die Lachmuskeln am traditionellen Politischen Ascherdienstag in Suhl. Denn auf der Südseite des Thüringer Waldes treten alljährlich die Landtagsparteien einen Tag früher als bundesweit üblich und gemeinsam zur Gaudi-Party gegeneinander an. Am Ende erhielt eine Politikerin den Rasselbock für ihre Büttenrede.

Der Politische Ascherdienstag aus Suhl in Bildern Beim „Politischer Ascherdiensttag in Suhl“ sind mit Ausnahme der AfD die Landtagsparteien in der Bütt gegeneinander angetreten © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Anja Müller von der Linkspartei hat das Publikumsvotum für die beste Büttenrede gewonnen. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Regierungschef Bodo Ramelow gratuliert der Parteikollegin zum Erfolg. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Für gute Unterhaltung sorgten auch Moderator Daniel Ebert sowie das Kammerballett Suhl. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Für gute Unterhaltung sorgten auch Moderator Daniel Ebert sowie das Kammerballett Suhl. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Innenminister Georg Maier (SPD) verkleidete sich als Märchenerzähler für seinen Auftritt in der Bütt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Innenminister Georg Maier verkleidete sich als Märchenerzähler für seinen Auftritt in der Bütt. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei seinem Auftritt als Wahrsager. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei seinem Auftritt als Wahrsager. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Anja Müller (Linke) während ihres Auftritts als Büttenrednerin. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm FDP-Chef Thomas Kemmerich kritisierte von der Bütt aus auch die Führung der Bundes-FDP. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Die Gaudi-Party in Suhl bereitete trotz aller Kritik den Politikern viel Spaß. Regierungschef Ramelow (li.) und FDP-Chef Kemmerich sind der Beweis dafür. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm CDU-Landeschef Mario Voigt sagt als Super Mario den anderen Politikern, wo es langgehen soll. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Auch Innenminister Georg Maier (SPD) hatte beim Politischen Ascherdienstag viel Spaß. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Auch für Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gab immer wieder einen Anlass zum Lachen. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Der Kabarettist Urban Pirol brachte als Überraschungsgast den Saal mehrfach zu Beifallsstürmen. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Stehende Ovationen erhielt für seine Büttenrede der Lokalmatador Joachim Scheibe als Sauerbrei. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm CDU-Landeschef Mario Voigt als Super Mario. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Shaking Hands: Der Politische Ascherdienstag in Suhl hat keine Narben hinterlassen, wie bei Bodo Ramelow (li.) und Mario Voigt zu sehen ist. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm 1 / 19

Dienstag, 13. Februar

21.10 Uhr: Erfurter Petersberg: Für fast 400.000 Euro soll das Mittelalter auferstehen

Mit einem virtuellen Rundgang über den historischen Petersberg hat der Erfurter Tourismus ein neues Leuchtturmprojekt am Start. Mithilfe einer Fördersumme von 297.750 Euro beteiligt sich der Freistaat Thüringen an dem Vorhaben, eine Führung mit Virtual-Reality-Brillen – kurz VR-Brillen – über den Petersberg zu ermöglichen. Das Unternehmen „Time-Ride“ soll anhand historischer Überlieferungen ein Programm entwickeln, mit dem der Petersberg zu Zeiten des Petersklosters erlebbar wird. Dafür werden Räume und Orte des Petersberg digital konstruiert und nachgebaut, die bei einer Führung mittels VR-Brillen besichtigt werden können.

20 Uhr: Habeck unternimmt Drei-Länder-Reise in Deutschland

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck reist von Mittwoch bis Freitag durch mehrere Bundesländer. Der Grünen-Politiker hat am Mittwoch zunächst Termine in Sachsen, am Donnerstag dann in Thüringen und am Freitag in München. Auf dem Programm einer „Fachkräfte- und Energiereise“ stehen zum Beispiel ein „Handwerkspolitisches Forum“ in Leipzig, Firmenbesuche, der Besuch eines Bürgerwindparks bei München sowie Bürgerdialoge in Leipzig sowie Nürnberg. (dpa)

19.02 Uhr: Wir übertragen den politischen „Ascherdienstag“ aus Suhl

Bodo Ramelow (Linke), Ministerpräsident von Thüringen, tritt am „Politischen Aschermittwoch in Suhl“ im Congress Centrum auf. In Suhl wird der Politische Aschermittwoch traditionell schon Faschingsdienstag gefeiert. Wir übertragen die Veranstaltung hier.

Bodo Ramelow (Linke) in Suhl. © DPA Images | Bodo Schackow

18.30 Uhr: Thüringer Kliniken erhalten mehr Geld

Ab Februar bekommen Kliniken in Thüringen mehr Geld pro stationär erbrachter Behandlung. Ausschlaggebend dafür ist die Erhöhung des Landesbasisfallwertes um mehr als 5 Prozent auf nunmehr 4201,76 Euro. Multipliziert mit den Fallpauschalen (DRG) ergeben sich daraus die von den Kassen zu zahlenden Vergütungen. Verhandlungspartner auf Landesebene sind die Landeskrankenhausgesellschaft und die im Land tätigen Krankenkassen.

17.54 Uhr: Thüringer Karnevalisten zufrieden mit Saison

Der Thüringer Karnevals-Präsident Christoph Matthes zeigt sich zum Ende der Saison sehr zufrieden, hat aber für die Zukunft noch ein besonderes Anliegen.

17.20 Uhr: Thüringer Finanzreserve wächst um gut 300 Millionen Euro

Das Finanzpolster Thüringens ist wieder gewachsen. Laut Finanzministerin Heike Taubert (SPD) wurden im vergangenen Haushaltsjahr verplante Rücklagengelder in Höhe von „etwas mehr als 300 Millionen Euro“ nicht benötigt. Über die genauen Zahlen will sie in der kommenden Woche das Kabinett informieren. Die gut 300 Millionen Euro addieren sich zu den 200 Millionen, die nach der Intervention der CDU nicht für dieses Jahr doch nicht aus der Finanzreserve des Landes verplant wurden.

16.15 Uhr: Youtuber aus Eisenach bekommt für seine Strick- und Häkelarbeiten über 20 Millionen Aufrufe

Marius Eger aus Eisenach hängt an der Nadel: Mit Handarbeitstechniken wie Häkeln und Stricken hat der 35-Jährige in den vergangenen neun Jahren ein sehr erfolgreiches Internet-Business aufgebaut. 20 Millionen Aufrufe verzeichnet bislang allein sein Youtube-Kanal, der schon mehr als 100.000 Abonnenten zählt; 40.000 Menschen folgen ihm bei Instagram, 20.000 bei TikTok und mindestens ebenso viele auf der Online-Pinnwand Pinterest. Längst sichert ihm seine Woll-Lust den Lebensunterhalt - und obendrein einen hohen Bekanntheitsgrad unter Handarbeitsfans in zahllosen Ländern.

15.46 Uhr: 20-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Nordhausen schwerst verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Nordhausen schwerst verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der 20-Jährige mit einem Bordstein und anschließend mit einem Verkehrszeichen.

13.30 Uhr: Rasende Sattelzüge auf Thüringer Autobahnen: Wie es Lkw auf über 130 km/h schaffen

Die Thüringer Autobahnpolizei hat in den vergangenen Tagen Sattelzüge erwischt, die mit bis zu 133 km/h unterwegs waren. Für Lkw in Deutschland ist eigentlich bei Tempo 80 Schluss – aber nur theoretisch.

12.40 Uhr: Thüringen 2023 mit Haushaltsüberschuss

Thüringen kann seine Finanzreserven trotz eines schwierigen Jahrs 2023 mit Energiekrise und Konjunktursorgen auffüllen. Nachdem unter den Landeshaushalt des vergangenen Jahrs ein Schlussstrich gezogen worden sei, stehe fest, dass erneut ein Betrag in dreistelliger Millionenhöhe übrig geblieben sei. Dieser stehe nun der kommenden Landesregierung zur Verfügung. (dpa)

11.15 Uhr: Supertalent: Trommelnde Teenager aus Erfurt begeistern Supertalent-Jury

Das war ein schweißtreibender Auftritt, keine Frage. Als die sechs Jungs auf der Bühne der „Supertalent“-Show ihre Kapuzen lüften, ist ihnen der Körpereinsatz deutlich anzusehen. Minutenlang hämmerten sie wie wild auf Mülltonnen, Leitern und anderen Gegenständen herum, eingehüllt in schwarz-grüne Regenponchos, die im schillernden LED-Licht für mystische Stimmung sorgen, unter den Scheinwerfern aber schnell zur Hitzefalle werden. Der Lohn? Viermal „Ja“ von der Jury der Castingshow „Das Supertalent“ mit Dieter Bohlen.

10.30 Uhr: Weiterer Lieferservice startet in Erfurt

Das Restaurantessen einfach nach Hause bestellen: Erst recht seit der Corona-Pandemie boomen Bestellservices auch in Erfurt. Nicht jeder Gasto-Betrieb leistet sich einen eigenen Online-Shop samt Fahrdienst. In die Lücke springen Lieferdienste, die Bestellungen und Auslieferung übernehmen oder vermitteln. Ein weiterer Anbieter aus Finnland will nun in Erfurt in den Markt einsteigen.

9.50 Uhr: Fahrverbot, Fristen, Bußgelder und Co.: Freikaufen geht nicht

In Thüringen müssen jedes Jahr Tausende Fahrer für mindestens einen Monat ihren Führerschein abgeben. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

9.30 Uhr: Nach Flucht aus dem Gefängnis: JVA Untermaßfeld muss umbauen

Es war ein kurzer Aufenthalt in der Freiheit: Einem Häftling gelingt der Ausbruch aus dem Gefängnis Untermaßfeld. Doch er wird wenige Stunden später wieder geschnappt. Wie aber gelang ihm die Flucht? (dpa)

8.15 Uhr: Mix aus Sonne und Wolken in Thüringen erwartet

Ein Mix aus Sonne und Wolken bestimmt die Wetterlage in Thüringen am Dienstag. Dabei tritt am Morgen im Bergland örtlich leichter Frost und lokale Glätte auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf kommt es zu längeren heiteren Abschnitten, dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad. Nachts ziehen in der zweiten Nachthälfte dichtere Wolken auf, gegen Morgen regnet es im Nordwesten etwas. Es kühlt auf Temperaturen zwischen minus 1 und 2 Grad ab.

Am Mittwoch wird es stark bewölkt bis bedeckt, von West nach Ost ziehen Regenschauer durch das Bundesland. In den Kammlagen werden Windböen erwartet - die Temperaturen liegen zwischen 8 und 10 Grad. In der Nacht zum Donnerstag halten sich weiterhin viele Wolken am Himmel, dabei bleibt es regnerisch. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 7 Grad. (dpa)

6.10 Uhr: Prozessauftakt: Unfall bei Bad Langensalza mit sieben Toten: Das droht dem Angeklagten

Der tödliche Verkehrsunfall bei Bad Langensalza im vergangenen Jahr gilt als einer der schwersten seit Jahrzehnten in Deutschland. Sieben Menschen kamen am 1. April 2023 auf der Ortsumfahrung von Bad Langensalza ums Leben – fünf Teenager im Alter von 19 Jahren, ein 60-Jähriger und ein 44-Jähriger. Als Unfallverursacher gilt, laut Staatsanwaltschaft Mühlhausen, ein 35 Jahre alter Mann aus dem Eichsfeld. Am Mittwoch beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher.

Montag, 12. Februar

20 Uhr: Ramelow wirft Bayern Dreistigkeit bei Stromtrasse vor

Bayerns Pläne für eine Stromtrasse durch Südthüringen stoßen auf massive Kritik der Landesregierung in Erfurt. „Dass die bayrische Regierung zulasten von Thüringen eine weitere Stromleitung plant und dabei einfach über einen Korridor auf unserem Territorium verfügt, ist eine Dreistigkeit sondergleichen“, erklärte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Montag in Erfurt. Das Vorhaben mache fassungslos, „weil es für genehmigte, auch landschaftsverträglichere und kostengünstigere Systeme jahrelang von Bayern aus Widerstände gab“, so Thüringens Regierungschef.

19.27 Uhr: Thüringen bei schnellem Internet Schlusslicht in Deutschland

Bei der flächendeckenden Versorgung mit Internet ist Thüringen in den vergangenen Jahren gut voran gekommen. Wenn es um eine schnelle Internetverbindung geht, gibt es jedoch Defizite.

18 Uhr: Politischer „Ascherdienstag“ in Suhl im Livestream

In Suhl treffen sich am Dienstag zum traditionellen „Ascherdienstag“ die Thüringer Landtagsparteien mit Ausnahme der AfD. Im Vorfeld der Wahlen ist ein offener Schlagabtausch zwischen den Politikern zu erwarten. Wir zeigen die Veranstaltung ab 19 Uhr im Livestream.

16.45 Uhr: Thüringer spenden 67.073 Euro für „Thüringen hilft“

Dank unserer Leserinnen und Leser können wir gemeinsam mit der Diakonie Mitteldeutschland über 20 soziale Projekte in ganz Thüringen umsetzen. Auch das Erfurter Luftwaffenmusikkorps und der Veranstalter der Reinhold-Messner-Tour unterstützen unsere Spendenaktion.

15.30 Uhr: Mann wandert nachts im Erfurter Hauptbahnhof umher und gibt sich als Jesus aus

Die Bundespolizei wurde in der Nacht zu Montag auf einen Mann aufmerksam, der kurz nach 3 Uhr allein durch den Erfurter Hauptbahnhof wanderte. Zu dieser Zeit ruht der reguläre Personenverkehr. Gegenüber der eingesetzten Streife gab die Person zu verstehen, dass sie „der Sohn Gottes“ sei.

14.25 Uhr: CDU: Angriff auf Helfer im Eichsfeld soll Ausschuss beschäftigen

Die Attacken auf Sanitäter und Polizei bei einer Feier im Eichsfeld am Wochenende sollen nach dem Willen der CDU-Fraktion Thema im Innenausschuss des Landtags werden. Einen entsprechenden Antrag kündigte die Fraktion am Montag für die nächste Ausschusssitzung am 7. März an. Das Innenministerium soll dann zu dem Vorfall Fragen beantworten und erklären, wie die Situation in dem Sportlerheim eskalieren konnte, hieß es.

13.30 Uhr: Königliche Besucher: Real Madrid muss Umweg über Thüringen nehmen

Die derzeit vielleicht beste Fußball-Mannschaft der Welt, Real Madrid, war am Montag in Thüringen. Wenn auch nicht lange. Die Königlichen sind statt in Leipzig gegen 11.40 Uhr auf dem Flughafen Erfurt-Weimar gelandet. Wer einen Blick auf die Kicker werfen wollte, brauchte gute Augen und viel Glück. Darum landete die Maschine in Thüringen.

12 Uhr: Thüringer Kommunen hatten mehr Ausgaben und Einnahmen

Die Ausgaben der Thüringer Kommunen sind in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres deutlich gestiegen. Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreisen gaben in diesem Zeitraum 5,2 Milliarden Euro aus - und damit 428 Millionen Euro mehr als noch in den ersten neun Monaten 2022, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Erfurt mitteilte. Der Anstieg betrug neun Prozent. Den Daten zufolge stiegen etwa die Personalkosten um 101 Millionen Euro auf 1,39 Milliarden Euro an.

Doch auch auf der Einnahmenseite war Bewegung: In den ersten drei Quartalen 2023 flossen 5,29 Milliarden Euro in die kommunalen Kassen - 514,5 Millionen Euro mehr als im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor. Der Anstieg betrug hier 10,8 Prozent. Rund 1,48 Milliarden Euro entfielen auf Steuern und steuerähnliche Einnahmen. Das Plus von 3,5 Prozent in diesem Bereich war laut Statistikern vor allem auf den Einnahmen bei den Gewerbesteuern zurückzuführen. (dpa)

10.15 Uhr: Millionenförderung für Meininger Klinik

Um den Betrieb von Krankenhäusern wirtschaftlich zu sichern, wurde mit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) eine duale Finanzierung eingeführt. Während weiter Forderungen nach einer höheren Investitionsförderung für alle Kliniken im Raum stehen, setzt das Land verstärkt auf Einzelzuwendungen.

9.25 Uhr: Regen und Wolken in Thüringen erwartet - nachts leichter Frost

Wolken und Regenschauer erwarten die Thüringer zum Wochenstart. Dabei kann es am Abend in den Kammlagen zu leichtem Schneeregen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad. Nachts ziehen die Schauer dann ab und es wird kein Regen mehr erwartet. Im Bergland tritt örtlich leichter Frost und Glätte auf. Dabei bleibt es wechselnd bis stark bewölkt - bei Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad.

Am Dienstag halten sich weiterhin hartnäckig die Wolken am Himmel, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es zunächst wolkig, in der zweiten Nachthälfte ziehen dichtere Wolken auf. Bis zum Morgen bleibt es laut DWD regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus 1 und 2 Grad. (dpa)

6.45 Uhr: Impfen beim Amtsarzt? Streit um öffentlichen Gesundheitsdienst

Bei der Vorschuluntersuchung gleich Impfungen nachholen? Rot-Rot-Grün kann sich das mit Erlaubnis der Eltern vorstellen. Doch ein Gesetzentwurf dazu stößt auf Kritik. Die FDP hat andere Vorstellungen. (dpa)

6.20 Uhr: Rechtsextremes Treffen am Aschermittwoch? – Verwirrspiel um den Veranstaltungsort in Thüringen

Die Thüringer Polizei bereitet sich auf einen Einsatz am Aschermittwoch in Ronneburg vor. Hintergrund ist nach Informationen dieser Zeitung eine Veranstaltung aus dem rechtsextremen Milieu, für die die kommunale Bogenbinderhalle angemietet worden sein soll. Bürgermeisterin Kriemhild Leutloff (CDU) bestätigt auf Anfrage, dass die Halle an diesem Tag für eine Veranstaltung vermietet worden sei.

Sonntag, 11. Februar

19.31 Uhr: Breite Ablehnung im Thüringer Landtag: Keine Mehrheit für höheren Rundfunkbeitrag

Die Opposition im Landtag lehnt eine Steigerung geschlossen ab. Auch die Minderheitsregierung sieht wenig Chancen für eine Verständigung.

17.10 Uhr: Thüringens Finanzministerin will den Soli abschaffen

SPD-Ministerin Heike Taubert begrüßt den Vorschlag von FDP-Bundesfinanzminister Lindner. Ihre Partei im Bund ist allerdings dagegen. Was die Thüringerin dazu bewegt.

15.25 Uhr: Narren feiern bei Nieselwetter in Erfurt

Nicht nur bunte Kostüme, sondern auch Regenschirme sind beim großen Karnevalsumzug am Samstag durch Erfurt zum Einsatz gekommen. Bei trübem Himmel und Nieselwetter zogen die Narren angeführt vom Fanfarenorchester Erfurt die rund vier Kilometer lange Strecke entlang. Nicht nur Funkenmariechen und das Erfurter Prinzenpaar hüllten sich in Regencapes.

Einige Vereine gingen direkt die Politik an, oder beschäftigten sich mit der Cannabis-Legalisierung und den Bauernprotesten. Es war der erste Karnevalsumzug seit der Coronapandemie in der Landeshauptstadt. Im vergangenen Jahr war der Aufzug aus Kostengründen abgesagt worden. (dpa)

Karnevalsumzug rollt durch Erfurt - die Fotos Der Karnevalsumzug rollt durch Erfurt. © Marco Schmidt | Marco Schmidt Narren sammeln sich vor dem Umzug auf dem Domplatz. Celine, Lilly, Viviane und Hannah sind trotz Regen gut gelaunt. © Marco Schmidt | Marco Schmidt Mit dabei sind auch Anspielungen auf die Bundespolitik. © Marco Schmidt | Marco Schmidt Der Karnevalsumzug rollt durch Erfurt. © Marco Schmidt | Marco Schmidt Auf einem Wagen fährt auch OB Andreas Bausewein mit. © Marco Schmidt | Marco Schmidt Bodo Ramelow als König. © Marco Schmidt | Marco Schmidt Der Motivwagen des Karneval Club Alach nimmt die Erfurter Clara-Zetkinstraße auf die Schippe. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Gute Laune trotz Regen - die Töttelstedter Mädels. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Am Sonntag zog bei Dauerregen mit 35 Karnevalsvereinen vor tausenden Besuchern durch Erfurt. Mit großen Regenschirmen und guter Laune ging der Karneval-Club Dittelstedt über den Fischmarkt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Am Sonntag zog bei Dauerregen mit 35 Karnevalsvereinen vor tausenden Besuchern durch Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Schnell noch vor Beginn ein Selfie von GEC-Präsident Thomas Kemmerich mit Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Mit „Hilfe die Katholik:innen kommen!“ zieht 103. Deutscher Katholikentag Erfurt 2024 e. V. durch die Straßen. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Tausende Schaulustige blieben an der Umzugsstrecke trotz Dauerregen gut gelaunt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Rosen für das Volk von Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Am Sonntag zog bei Dauerregen mit 35 Karnevalsvereinen vor tausenden Besuchern durch Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Warten auf den Start am Domplatz. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Es gab auch einige politische Motivwagen. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Die Thüringer Gugge Musiker aus Apolda verpassen keinen Umzug in Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Ralf Hüttner, Gewinner und treuer Fan, fuhr auf dem Funke-Wagen mit. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Das Lastenrad zählte zu den kleineren Umzugswagen. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Tausenden Besuchern säumten die Umzugsstrecke. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Die Draufgännger-Guggis liefen mit roten Holzpantoffeln. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Gut gerüstet bei den Regen war der Karneval-Club Dittelstedt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Mit roter Pappnase mischte sich Oberbürgermeister Andreas Bausewein unter sie Narren. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Berühmte Zaungäste an der Umzugsstrecke. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Es gab auch politische Motivwagen: Bodo Ramelow als Thüringischer König. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Auf dem Wagen der Funkemedien gabs eine fette Party. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Am Sonntag zog bei Dauerregen mit 35 Karnevalsvereinen vor tausenden Besuchern durch Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Bunter Ragen am Wagen des Erfurter Prinzenpaares. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Am Sonntag zog bei Dauerregen mit 35 Karnevalsvereinen vor tausenden Besuchern durch Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Gruppenbild mit Oberbürgermeister Andreas Bausewein. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Am Sonntag zog bei Dauerregen mit 35 Karnevalsvereinen vor tausenden Besuchern durch Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Ein Regenschirm dürfte am Sonntag nicht fehlen. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Am Sonntag zog bei Dauerregen mit 35 Karnevalsvereinen vor tausenden Besuchern durch Erfurt. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Stimmung auf dem Funke-Wagen. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Die Alacher gaben alles. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Wenns ums feiern geht - Sparkasse. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Fleißige Helfer - nach dem letzten Wagen wurde sofort saubergemacht. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer Über 35.000 Gäste zog der Erfurter Karnevalsumzug am Sonntag vor Rosenmontag in die Erfurter Innenstadt. Auch der Regen konnte die Stimmung bei den Narren nicht trüben - immerhin haben diese vier Jahre auf ihren Umzug warten müssen. © Michael Kremer / SnapArt | Michael Kremer 1 / 61

14.35 Uhr: Mutter nach Discobesuch in Südthüringen tödlich verunglückt

Eine Frau ist nach einem Discobesuch in Sonneberg tödlich verunglückt. Die 43-Jährige wurde nach einem mehrstündigen Sucheinsatz am Sonntagmorgen gefunden. Die mehrfache Mutter stürzte offenbar auf dem Heimweg, der über einen schmalen Schotterweg führte, in den Fluss Röthen und ertrank.

13 Uhr: Faschingsumzug startet in Erfurt

Der große Faschingsumzug in Erfurt startet: Die Narren sammeln sich auf dem Domplatz. Celine, Lilly, Viviane und Hannah sind trotz Regen gut gelaunt.

Gute Laune vor dem großen Umzug. © Marco Schmidt | Marco Schmidt

12.26 Uhr: Fahrer wird aus Auto geschleudert und stirbt

Ein 57 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall auf einer Autobahn zwischen Thüringen und Hessen aus seinem Wagen herausgeschleudert worden und ums Leben gekommen. Der Mann sei aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Auto gegen die Mittelleitplanke geraten und dann mit dem Wagen einen angrenzenden Hügel hochgerutscht.

11.32 Uhr: Männer greifen Sanitäter an und verletzen Polizisten

Sie wollten helfen und brauchten schließlich selbst Hilfe: Rettungssanitäter sind bei einer privaten Veranstaltung in einem Sportlerheim im Eichsfeld nach Angaben der Polizei beleidigt, bedroht und geschubst worden. Zudem sind drei Polizisten verletzt worden. Eine Beamtin sei in Folge stationär ins Krankenhaus aufgenommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

10.43 Uhr: Rot-Rot-Grün will Wahl des Landtagspräsidenten präziser regeln

Wird die AfD stärkste Kraft, könnte sie einen Landtagspräsidenten vorschlagen. Ein Anrecht auf den Posten gibt es aber nicht. Was passiert, wenn ein Kandidat bei der Wahl immer wieder durchfällt?

10.02 Uhr: Straßenkarneval geht weiter

Tag zwei für das Straßenkarneval-Wochenende in Thüringen: Am Sonntag organisieren die Narren unter anderem in Erfurt (13.00 Uhr) einen Umzug. Nachdem der Umzug dort im vergangenen Jahr aus Kostengründen abgesagt worden war und zuvor pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, sollen nun Mitwirkende von 35 Vereinen den Fasching auf die Straßen der Landeshauptstadt bringen. In den Jahren vor der Corona-Pandemie hatte der Erfurter Umzug mehrere zehntausend Zuschauer gelockt.

Karnevalsumzüge sind am Sonntag in Thüringen unter anderem auch in Großwechsungen (Landkreis Nordhausen), Heilbad Heiligenstadt, Weida (Landkreis Greiz) und Ilmenau geplant. (dpa)

Die schönsten Bilder vom Jubiläumskarneval in Wasungen Beim traditionsreichen Karnevalsumzug in Wasungen sind Narren bunt kostümiert und gut gelaunt durch die Südthüringer Faschingshochburg gezogen. Auf mindestens 10.000 schätzte der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Marcel Kißling, die Zahl der Zuschauer entlang der Straßen. Zwischen 1800 und 1900 Mitwirkende seien beim Umzug beteiligt gewesen. © DPA Images | Bodo Schackow Beim traditionsreichen Karnevalsumzug in Wasungen sind Narren bunt kostümiert und gut gelaunt durch die Südthüringer Faschingshochburg gezogen. Auf mindestens 10.000 schätzte der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Marcel Kißling, die Zahl der Zuschauer entlang der Straßen. Zwischen 1800 und 1900 Mitwirkende seien beim Umzug beteiligt gewesen. © DPA Images | Bodo Schackow Beim traditionsreichen Karnevalsumzug in Wasungen sind Narren bunt kostümiert und gut gelaunt durch die Südthüringer Faschingshochburg gezogen. Auf mindestens 10.000 schätzte der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Marcel Kißling, die Zahl der Zuschauer entlang der Straßen. Zwischen 1800 und 1900 Mitwirkende seien beim Umzug beteiligt gewesen. © DPA Images | Bodo Schackow Beim traditionsreichen Karnevalsumzug in Wasungen sind Narren bunt kostümiert und gut gelaunt durch die Südthüringer Faschingshochburg gezogen. Auf mindestens 10.000 schätzte der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Marcel Kißling, die Zahl der Zuschauer entlang der Straßen. Zwischen 1800 und 1900 Mitwirkende seien beim Umzug beteiligt gewesen. © DPA Images | Bodo Schackow Beim traditionsreichen Karnevalsumzug in Wasungen sind Narren bunt kostümiert und gut gelaunt durch die Südthüringer Faschingshochburg gezogen. Auf mindestens 10.000 schätzte der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Marcel Kißling, die Zahl der Zuschauer entlang der Straßen. Zwischen 1800 und 1900 Mitwirkende seien beim Umzug beteiligt gewesen. © DPA Images | Bodo Schackow Beim traditionsreichen Karnevalsumzug in Wasungen sind Narren bunt kostümiert und gut gelaunt durch die Südthüringer Faschingshochburg gezogen. Auf mindestens 10.000 schätzte der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Marcel Kißling, die Zahl der Zuschauer entlang der Straßen. Zwischen 1800 und 1900 Mitwirkende seien beim Umzug beteiligt gewesen. © DPA Images | Bodo Schackow Beim traditionsreichen Karnevalsumzug in Wasungen sind Narren bunt kostümiert und gut gelaunt durch die Südthüringer Faschingshochburg gezogen. Auf mindestens 10.000 schätzte der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Marcel Kißling, die Zahl der Zuschauer entlang der Straßen. Zwischen 1800 und 1900 Mitwirkende seien beim Umzug beteiligt gewesen. © DPA Images | Bodo Schackow Beim traditionsreichen Karnevalsumzug in Wasungen sind Narren bunt kostümiert und gut gelaunt durch die Südthüringer Faschingshochburg gezogen. Auf mindestens 10.000 schätzte der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Marcel Kißling, die Zahl der Zuschauer entlang der Straßen. Zwischen 1800 und 1900 Mitwirkende seien beim Umzug beteiligt gewesen. © DPA Images | Bodo Schackow Beim traditionsreichen Karnevalsumzug in Wasungen sind Narren bunt kostümiert und gut gelaunt durch die Südthüringer Faschingshochburg gezogen. Auf mindestens 10.000 schätzte der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Marcel Kißling, die Zahl der Zuschauer entlang der Straßen. Zwischen 1800 und 1900 Mitwirkende seien beim Umzug beteiligt gewesen. © DPA Images | Bodo Schackow Beim traditionsreichen Karnevalsumzug in Wasungen sind Narren bunt kostümiert und gut gelaunt durch die Südthüringer Faschingshochburg gezogen. Auf mindestens 10.000 schätzte der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Marcel Kißling, die Zahl der Zuschauer entlang der Straßen. Zwischen 1800 und 1900 Mitwirkende seien beim Umzug beteiligt gewesen. © DPA Images | Bodo Schackow Beim traditionsreichen Karnevalsumzug in Wasungen sind Narren bunt kostümiert und gut gelaunt durch die Südthüringer Faschingshochburg gezogen. Auf mindestens 10.000 schätzte der Präsident des Wasunger Carneval Clubs, Marcel Kißling, die Zahl der Zuschauer entlang der Straßen. Zwischen 1800 und 1900 Mitwirkende seien beim Umzug beteiligt gewesen. © DPA Images | Bodo Schackow 1 / 11

9.49 Uhr: Ramelow einstimmig zum Direktkandidaten für Erfurter Wahlkreis gewählt

Ministerpräsident Bodo Ramelow ist zum Direktkandidaten der Linken für einen der vier Erfurter Wahlkreise bei der Thüringer Landtagswahl gewählt worden. Die Entscheidung sei am Samstag bei der Mitgliederversammlung des Stadtverbandes einstimmig getroffen worden, teilte die Linke Thüringen mit.

Thüringen wählt am 1. September parallel zu Sachsen und Brandenburg einen neuen Landtag. Ramelow strebt eine weitere Amtszeit als Ministerpräsident an. Aktuell führt er das Land mit einer rot-rot-grünen Koalition in einer Minderheitsregierung an.

9 Uhr: Kriminelles aus Ostthüringen: Schlägerei auf Schützenfest führt zu langer Haftstrafe

Er hatte auf die sofortige Freilassung gehofft, doch führen ihn Justizbeamte wieder in Handschellen aus dem Saal. Das Schöffengericht am Amtsgericht Gera hat den jungen Mann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichtes war er einer der Täter bei einer Massenschlägerei beim Schützenfest im Ortsteil Gera-Aga. Das sind die weiteren Fälle der Woche.

Die komplette Chronik