Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 5. bis 10. Februar 2024.

Samstag, 10. Februar

20.58 Uhr: Mehr als 650 Lehrer neu eingestellt in Thüringen – Ein Viertel Seiteneinsteiger

Der Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern ist in Thüringen nach wie vor groß. Mit Blick auf die Einstellungszahlen zuletzt zeigt sich, wie wichtig Quereinsteiger geworden sind.

20.13 Uhr: Thüringer Energieministerium über Bayerns Stromtrassenpläne erstaunt

Strom aus dem Norden soll nach Süden kommen. Das funktioniert nur über Trassen. Aber deren Führung sorgt für Diskussionen. Neue Pläne aus Bayern lösen in Thüringen Erstaunen aus.

18.42 Uhr: Influencerin aus Portugal landet Volltreffer mit Erfurt-Video bei Instagram

Beim Stadtmarketing setzt die Erfurter Tourismus-Gesellschaft zunehmend auf sogenannte Influencer. Die Stars und Sternchen der sozialen Medien im Internet werden sogar aktiv nach Erfurt gelockt. Hübsche Videos über Erfurt zu drehen, kann sich durchaus lohnen.

17.30 Uhr: Krisengespräch zur Flüchtlingsunterkunft in Gera

Die Brisanz, in Gera wieder eine Flüchtlingsunterkunft zu eröffnen, ist in Erfurt angekommen. So soll es laut Thüringer Innenminister mit der geplanten Einrichtung im ehemaligen Wismut-Krankenhaus und andernorts im Freistaat weitergehen.

16.13 Uhr: Arm von Hebebühne kracht mitsamt Mitarbeiter im Korb auf Hausdach

Ein Mitarbeiter einer Gartenbaufirma ist in Bad Frankenhausen im Korb einer Hubbühne, als der Hebearm plötzlich umstürzt. Der Arbeitsunfall führt noch zu weiteren Verwicklungen.

15.20 Uhr: Demo für Weltoffenheit und gegen rechts in Gotha

Keine Karnevalskamellen, sondern klare Zeichen gegen rechts: In Gotha sind am Samstag Demonstrierende unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ auf die Straße gegangen. Von mindestens 1100 Teilnehmern sprach ein Vertreter des veranstaltenden Bündnisses gegen rechts, „Gotha ist bunt“. Die Polizei schätzte die Zahl auf etwa 1000. Die Veranstaltung sei bislang weitgehend störungsfrei verlaufen, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale am frühen Samstagnachmittag. Der Protestmarsch führte vom Coburger Platz zum Hauptmarkt. (dpa)

14.43 Uhr: Thüringer Modellbaumesse bezaubert die Besucher in Erfurt

Das Besucherinteresse an der „Modell leben - Die Thüringer Modellbaumesse“ ist auch am Samstag riesig. Bereits zu Messebeginn gegen 10 Uhr bildeten sich größere Schlangen am Einlass. Die zehnte Auflage der Messe bietet für die ganze Familie Spaß und unzählige Modelle im Aktion.

13.40 Uhr: Eigentlich sollte alles schnell gehen: Streit um die Thüringer Landarztquote

Kommt die Landarztquote in Thüringen zum Wintersemester 2024/25 oder nicht? Trotz Versprechen von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) vom vergangenen Sommer gibt es dazu noch immer keine endgültige Entscheidung. Die Opposition sieht darin ein Versagen von Ressortchefin und Landesregierung.

13 Uhr: Rathaussturm in Erfurt: Bausewein scheitert mit Schlüssel-Trick

Die Narren haben am Samstag in Erfurt die Macht ergriffen. Sie setzten 11.11 Uhr zum Rathaussturm an und eroberten wenige Minuten später den Rathausschlüssel, der den Zugang zum Machtzentrum der Landeshauptstadt ermöglicht. Allerdings wollte sich der Oberbürgermeister Andreas Bausewein in diesem Jahr nicht von seiner Macht trennen.

11.52 Uhr: Kind und drei Erwachsene bei Unfall verletzt

Ein sechs Jahre altes Kind und drei Erwachsene sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Nordhausen verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer habe trotz Gegenverkehr und Sperrfläche auf der Höhe einer Tankstelle ein Überholmanöver gestartet, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei sei er mit dem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen.

Ein Kind und drei Erwachsene bei schwerem Unfall im Landkreis Nordhausen verletzt Ein sechs Jahre altes Kind und drei Erwachsene sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Nordhausen verletzt worden. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Ein 20 Jahre alter Autofahrer habe trotz Gegenverkehr und Sperrfläche auf der Höhe einer Tankstelle ein Überholmanöver gestartet, teilte die Polizei am Samstag mit. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Dabei sei er mit dem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Darin saßen das Kind und zwei weitere Personen im Alter von 31 und 29 Jahren; alle drei wurden leicht verletzt. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Der 20-jährige Fahrer des anderen Wagen zog sich bei dem Unfall am Freitagabend schwere Verletzungen zu. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Sein Auto war durch den Zusammenprall zusätzlich gegen eine Ampel geschleudert worden. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Die Polizei schätzt die Höhe des Gesamtschadens auf mindestens 50.000 Euro. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Ein sechs Jahre altes Kind und drei Erwachsene sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Nordhausen verletzt worden. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Ein sechs Jahre altes Kind und drei Erwachsene sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Nordhausen verletzt worden. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Ein sechs Jahre altes Kind und drei Erwachsene sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Nordhausen verletzt worden. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Ein sechs Jahre altes Kind und drei Erwachsene sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Nordhausen verletzt worden. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel 1 / 11

11.14 Uhr: Sternenkind-Mama über ihre Hermine: „Als wäre ein Teil von mir gestorben“

Antje Geinitz steht im Garten ihres Hauses in Crimla im Kreis Greiz mit dem neuen Familienmitglied Kana. Der Hund ist vier Monate alt. Die Sonne scheint. Und doch liegt da ein großer Schmerz im Blick der jungen Frau, der diesen sonnigen Tag nicht bis in ihre Seele vordringen lässt. Antje Geinitz hat ein Sternenkind zur Welt gebracht. Hermine starb, bevor sie geboren wurde. Jetzt will die Mutter ganz offen über ihre Gefühle sprechen.

10.22 Uhr: Polizei warnt vor mehr Trickbetrug über WhatsApp in Nordthüringen

Wegen Betrugsversuchen via Internet haben vermehrt Menschen in Nordthüringen Anzeige bei der Polizei erstattet. Dabei gehe es um Trickbetrug auf der Messenger-App WhatsApp, wie die Polizeiinspektion Eichsfeld am Samstag mitteilte. Zuletzt habe ein 63 Jahre alter Mann aus Heiligenstadt eine Nachricht über die App erhalten, deren Absender sich als Kind des Betroffenen ausgegeben habe.

9.46 Uhr: Regen und Wolken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Milde Temperaturen, Regen und wechselnde Bewölkung erwarten die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Samstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigen sich zunächst noch dichte Wolken am Himmel, nur in der Altmark kommt es am Vormittag noch zu leichtem Regen. Im Laufe des Tages lockert es überwiegend auf, dabei bleibt es regenfrei. Die Höchstwerte klettern auf Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad. Im Verlauf der Nacht verdichtet sich die Wolkendecke wieder. In Sachsen und im Südwesten Thüringens tritt gelegentlich leichter Regen auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad ab.

Am Sonntag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Am Vormittag wird es vor allem in einigen Regionen Sachsen-Anhalts neblig-trüb. Zum Nachmittag und Abend zieht der Regen weitestgehend ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 10 Grad. Nachts wird weiterhin Regen erwartet, dabei halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 6 Grad. (dpa)

9.10 Uhr: Thüringens Talsperren haben noch Platz für Wasser

Thüringens Talsperren sind trotz des Dauerregens der vergangenen Tage weiterhin aufnahmefähig für Wasser aus den Flussläufen. Einige Pegelstände vor allem an Flüssen in Nord- und Südthüringen waren stark angestiegen, vor allem die Helme und die Unstrut. Nun wird aber mit einer Beruhigung der Situation gerechnet.

8.47 Uhr: Strahlung in Thüringen: Einbildung oder ernsthafte Krankheit?

Es war Anfang der 2000er-Jahre. Im ländlichen Wartburgkreis gab es noch kein DSL. „Ich habe mir damals einen Internet-Stick für den Laptop gekauft, um schneller E-Mails abschicken zu können“, erinnert sich Manuela Ernst. Zu dieser Zeit begann die heute 64-Jährige, ein Kribbeln auf der Haut, Druck im Kopf und in der Herzgegend wahrzunehmen, wenn sie mit dem Stick arbeitete und kabellos telefonierte. Das sind die Erfahrungen von zwei elektrosensiblen Menschen aus Thüringen.

8 Uhr: Thüringer Verfassungsschutzchef für bessere Aufklärung von Geldströmen

Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer unterstützt Pläne des Bundesinnenministeriums, Nachforschungen zu den Finanzströmen extremistischer Gruppierungen zu vereinfachen. „Finanzermittlungen sind, im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse des Verfassungsschutzes, schon lange ein geeignetes und angewandtes Mittel zur Aufklärung von extremistischen Netzwerken“, sagte Kramer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). Allerdings seien die gesetzlichen Hürden und der Aufwand hoch. „Eine Senkung der Hürden wäre wünschenswert“, sagte Kramer.

Am Freitag war bekannt geworden, dass das Ministerium ein Gesetzesvorhaben vorbereitet, um die Hürden für Auskunftsersuchen des Verfassungsschutzes zu Konten und Finanztransaktionen zu senken. Ressortchefin Nancy Faeser (SPD) reagiert damit auf das Treffen radikaler Rechter in Potsdam im vorigen November, über das das Medienhaus Correctiv berichtet hatte.

Bislang sind Nachforschungen des Verfassungsschutzes zu Finanzaktivitäten von Extremisten nur dann möglich, wenn einer Gruppierung ein Gewaltbezug nachgewiesen werden kann oder etwa „zu Hass oder Willkürmaßnahmen gegen Teile der Bevölkerung“ aufgestachelt wird. Künftig soll hier zusätzlich das Gefährdungspotenzial mit Bezug auf die freiheitliche demokratische Grundordnung ausschlaggebend sein. (dpa)

Freitag, 9. Februar

19 Uhr: Ex-Richterin sitzt auf Anklagebank: Verhängnisvoller Beschluss in der Corona-Pandemie

Am Landgericht Gera beginnt im April das Verfahren gegen eine ehemalige Richterin aus Ostthüringen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, während der Corona-Pandemie mit einem Beschluss eine Rechtsbeugung begangen zu haben. Darum geht es im Detail.

18.25 Uhr: Verwirrend: Wird umstrittene Batterierecycling-Anlage in Gera schon vorzeitig gebaut?

Die Bürgerinitiative Cretzschwitz sieht Ungereimtheiten zur geplanten Ansiedlung von SungEel im Industriegebiet. Das sagt die zuständige Landesbehörde.

17.51 Uhr: Studie der TU Ilmenau: Wasser kann Schäden bei Blitzeinschlag in Kopf reduzieren

Wer im Gewitter unterwegs ist, sollte möglichst schnell Schutz suchen. Gelingt das jedoch nicht, könnte es helfen, einen nassen Kopf zu bekommen. Das zumindest legen neue Forschungsergebnisse nahe.

17.16 Uhr: MDR Thüringen soll erstmals von einer Frau geführt werden

Die Programmgeschäftsführerin des Kinderkanals, Astrid Plenk, soll neue Direktorin des MDR Thüringen werden. Nach Informationen dieser Zeitung wurde sie am Donnerstagabend in Erfurt der Landesgruppe des Rundfunkrates von MDR-Intendant Ralf Ludwig vorgeschlagen. Das Gremium votierte mit großer Mehrheit dafür.

16.20 Uhr: Grippewelle in Thüringen flacht nicht ab

Die Grippewelle in Thüringen baut sich weiter auf. In der Woche bis zum 2. Februar wurden 1341 Influenza-Fälle im Freistaat gezählt und damit so viele wie noch nie seit Beginn der Erkältungssaison, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

14.43 Uhr: Paarberaterin aus Weimar packt aus: Darum funktionieren viele Beziehungen heutzutage nicht

Die Rosen und Herzen am Valentinstag sind nicht für jeden etwas. Familien- und Paarberaterin Grit Heyse spricht über Einsamkeit, Ansprüche und die „Generation beziehungsunfähig“.

13.59 Uhr: 40 Produktionen im Rennen um den «Goldenen Spatz»

Nach der Sichtung von 190 Beiträgen hat die Auswahlkommission 40 für die Wettbewerbe des Kindermedienfestivals «Goldener Spatz» auserkoren. Mehr als 76 Stunden Programm schauten sich die 13 Fachleute an, um dann 34 Produktionen für die fünf Kategorien des Wettbewerbs «Kino-Tv» auszuwählen, wie die Stiftung hinter dem Festival mitteilte.

13.20 Uhr: Wegen Mehrwertsteuer-Erhöhung: Umsatzrückgang von neun Prozent

Die Erhöhung der Speisen-Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent, die seit 1. Januar wieder gilt, hat sich im ersten Monat 2024 mit Gäste- und Umsatzrückgängen im Gastgewerbe ausgewirkt. „Die von uns geäußerten Befürchtungen sind leider eingetreten“, so Mark A. Kühnelt, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Thüringen.

11.30 Uhr: 26,5 Millionen Euro Schaden durch Schwarzarbeit in Thüringen

Einen Gesamtschaden von 26,5 Millionen Euro hat der Zoll bei Kontrollen wegen Schwarzarbeit im vergangenen Jahr bei Betrieben in Thüringen aufgedeckt. Die Schadenssumme ergebe sich etwa aus nicht beziehungsweise zu wenig gezahlten Beiträgen zu Sozialversicherungen, Sozialkassen oder Berufsgenossenschaften.

9 Uhr: Zeugnisse für rund 210.000 Thüringer Schüler

In Thüringen haben rund 210.000 Schülerinnen und Schüler am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse bekommen, bevor es in die Winterferien geht. Die Winterferien starten in Thüringen zeitgleich mit Sachsen und Bayern. Eine Woche Pause, dann geht es in den Endspurt: Für die älteren Schüler stehen etliche Prüfungen an.

7 Uhr: Regen und milde Temperaturen in Thüringen erwartet

Auf einen nassen Start in den Freitag müssen sich die Menschen in Thüringen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ist im Thüringer Wald bis zum Mittag mit Dauerregen zu rechnen. Dazu gibt es Windböen und vereinzelt stürmische Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Am Nachmittag zieht der Regen langsam ab und es gibt vereinzelt Auflockerungen. Bis zu 13 Grad sind am Freitag möglich. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen dann bis auf 5 Grad. Dazu wird es bewölkt und teilweise nass in Thüringen. (dpa)

6.30 Uhr: Brennender Lkw fährt sechs Kilometer durch Rennsteigtunnel

Ein Lkw-Fahrer ist samt brennendem Anhänger sechs Kilometer lang durch den Rennsteigtunnel gefahren. Der Laster habe im Tunnel angefangen zu brennen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als der Fahrer das Feuer nicht löschen konnte, habe er geistesgegenwärtig entschieden, aus dem Tunnel zu fahren, um Schlimmeres zu verhindern.

Donnerstag, 8. Februar

19.35 Uhr: Neue Leitung am Erfurter Theater: Mit diesen beiden soll der Neuanfang gelingen

Drei Wochen nach der Beurlaubung von Generalintendant Guy Montavon ist die neue Leitung des Erfurter Theaters nun auch der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Christine Exner und Malte Wasem sollen Ruhe in das verunsicherte Haus bringen und zugleich einiges ändern.

18.40 Uhr: Ministerin: Thüringen für längere Übergangsfrist beim Agrardiesel

Thüringen will weniger Tempo beim Abbau von Agrarhilfen und macht sich stark für Alternativangebote für die Bauern. Das Land beteiligt sich jetzt an einer Initiative mehrerer Bundesländer.

17.47 Uhr: Insolvenzgericht setzt Schlussakkord für einen Wirtschaftskrimi in Lichte

Das Ende einer Tradition: Ehemals gab es hier einen Porzellanmarkt und eine Porzellanprinzessin, wurden rauschende Feste mit Tausenden Kaffeekannen gefeiert. Mehr als 250 Jahre lang, seit 1764, wurde im Ortskern Wallendorfer Porzellan hergestellt. Nach Abschluss des Verfahrens hinterlässt die Design House Lichte GmbH Schulden in sechsstelliger Höhe.

17.09 Uhr: Weimarer Polizei macht großen Fang: 18 Kilogramm Drogen, Waffe und Bargeld sichergestellt

Polizei und Kripo ist unerwartet ein großer Coup gelungen. Alles begann mit einem auffälligen Paket in einem Verteilerzentrum, das die Ermittlungen ins Rollen brachte. So kamen sie drei Tatverdächtigen auf die Spur.

16.30 Uhr: Thüringer Bauern lehnen Fleischsteuer ab

Beim Thüringer Bauernverband kommt die Idee über eine sogenannte Tierwohlabgabe nicht gut an. Die Landesagrarministerin und die Grünen im Landtag begrüßen hingegen die Pläne von Bundesminister Özdemir. Das sind die Reaktionen.

16.05 Uhr: Verbraucherzentrale: Großer Bedarf an Energieberatung

Mehr als 10.000 Beratungstermine hatten die Thüringer im vergangenen Jahr bei der Verbraucherzentrale. In einem Drittel der Fälle ging es um Heizen, energetisches Sanieren oder Förderung, aber auch unklare Energierechnungen, wie die Verbraucherzentrale am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Das seien insgesamt 1400 Energieberatungen mehr als 2022 gewesen. Ein Zuwachs von 15 Prozent. (dpa)

14.48 Uhr: Land reagiert auf überfüllte Züge: Zusatzbestellung bei Erfurter Bahn ausgelöst

In den vergangenen Monaten stand die Erfurter Bahn in der Kritik. Fahrgäste auf einer viel befahrenen Eisenbahnstrecke durch Ostthüringen können nun aber aufatmen: Bald verkehren die Züge mit mehr Wagen.

13.16 Uhr: Mehr Geld für interkulturelle Projekte verfügbar

Für die Förderung von interkulturellen Begegnungs- und Bildungsprojekten steht im Jahr 2024 deutlich mehr Geld zur Verfügung. Insgesamt seien dafür 180.000 Euro im Haushalt vorgesehen, teilte das Büro der Integrationsbeauftragten Mirjam Kruppa am Mittwoch mit. Im Jahr 2023 habe es Sparauflagen gegeben, weswegen in der zweiten Jahreshälfte keine Anträge mehr bewilligt werden konnten. Insgesamt seien damals 25 Projekte mit knapp 92.000 Euro gefördert worden. (dpa)

13 Uhr: Viele Umzüge in Thüringen bis Aschermittwoch

Nach Weiberfastnacht an diesem Donnerstag ist vor Aschermittwoch. Nur noch wenige Tage, dann ist die diesjährige, eher kurze Karnevalssaison vorbei. Der Karneval wird in den nächsten Tagen Tausende Menschen in Thüringen begeistern. In welchen Städten es besonders hoch her geht.

11.56 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt will U23-Elf reaktivieren

Der FC Rot-Weiß Erfurt will die vor acht Jahren aufgelöste U23-Mannschaft reaktivieren – unter einer Bedingung. Das Projekt muss wirtschaftlich umsetzbar sein. Der Vorstand hat nun beschlossen, eine mögliche Anmeldung zum Spielbetrieb beim Thüringer Fußball-Verband (TFV) zur kommenden Saison aktiv zu bewerben, um damit die Finanzierung zu sichern.

11.38 Uhr: Elfjähriger in Gotha wird weiterhin vermisst

Seitdem ein elfjähriger Junge aus dem Helios Klinikum in Gotha verschwunden ist, fehlt jede Spur von ihm. Laut Polizeiangaben befand sich das Kind in ärztlicher Behandlung in dem Krankenhaus. Zuletzt sei er am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, vor dem Haupteingang gesehen worden.

11.01 Uhr: Deutsche Bahn lüftet Rätsel um „DB Campus“ in Erfurt

Mit dem „DB Campus“ in der Erfurter ICE-City will die Deutsche Bahn ein zentrales Schulungszentrum für ihre Mitarbeiter schaffen und zugleich das System Eisenbahn „verständlich erlebbar“ machen. Die genauen Pläne will der Vorstandschef Richard Lutz am Donnerstag persönlich vorstellen. Im Vorfeld wurde bekannt, dass das Projekt mit 40.000 Übernachtungen im Jahr verbunden sein soll. Nach neuen Informationen will die Deutsche Bahn 110 Millionen Euro in den Campus investieren.

9.02 Uhr: Laut Studie zu viele Antibiotika-Verschreibungen in Thüringen

In Thüringen werden immer noch zu viele Antibiotika verschrieben. Zu diesem Ergebnis kommt das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) in einer aktuellen bundesweiten Untersuchung. Speziell geht es dabei um sogenannte Reserveantibiotika. Eingesetzt werden sie bei Infektionen mit Bakterien, die gegen die gängigen Antibiotika resistent sind, oder wenn bei sehr schweren Erkrankungen eine Wirkung gesichert sein muss. Zwar sei der Anteil thüringenweit gesunken, von 65 Prozent im Jahr 2013 auf 48 Prozent im Jahr 2022. Mit 145 Verordnungen je 1000 Versicherten liege Thüringen sogar im Bundesvergleich im unteren Drittel.

8.21 Uhr: Mehrere Flüsse haben Meldegrenze für Hochwasser überschritten

Angesichts der Wetterlage haben einige Flüsse in Thüringen die Meldegrenze für Hochwasser überschritten. Die ersten zwei Pegelstände, die die Meldegrenze überschritten haben, sind an der Saale in der Region Rudolstadt und Saalfeld-Remschütz, so die Hochwassernachrichtenzentrale. (dpa)

6.38 Uhr: Thüringen hinkt bei Wirtschaftskraft hinterher

Thüringen hinkt bei der Wirtschaftskraft im Bundesländervergleich weiter hinterher. So lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2022 je Einwohner mit 33.656 Euro deutlich unter dem deutschen Durchschnitt von 45.993 Euro und auch unter dem Schnitt der neuen Bundesländer von 34.623 Euro. Der Freistaat belegt damit den vorletzten Platz.

Mittwoch, 7. Februar

21 Uhr: Bericht zum Erfurter Theater muss veröffentlicht werden

Guy Montavon bleibt als Generalintendant des Theaters Erfurt beurlaubt. Kulturdezernent Tobias Knoblich (parteilos) hat Montavons Anwälten ein entsprechendes Schreiben übersandt, unterrichtete Knoblich am Mittwochabend den Erfurter Stadtrat. Der Stadtrat beschloss, dass der Bericht über die Vorfälle am Theater unter Wahrung des Opferschutzes veröffentlicht werden.

20 Uhr: Abrechnungsbetrug in Thüringen: Tests offenbar nur erfunden

Das Verfahren um mutmaßlich in großem Stil zu Unrecht abgerechnete ärztliche Leistungen wird die Thüringer Justiz länger als geplant beschäftigen. Im Prozess gegen einen Weimarer Hausarzt gab es am Mittwoch Zeugenaussagen ehemaliger Patienten.

19 Uhr: Thüringer AfD-Chef Höcke muss wegen des Vorwurfes der Volksverhetzung vor Gericht

Thüringens AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke muss sich in einem weiteren Verfahren vor Gericht verantworten. Gegen den 51-Jährigen wurde eine Anklage wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung am Landgericht Mühlhausen zugelassen. Und auch ein weiterer Gerichtsprozess steht für ihn an.

18 Uhr: Kulturarena Jena wartet 2024 mit vielen großen Namen auf

Die Kulturarena Jena wartet 2024 mit vielen namhaften Künstlern der deutschen und internationalen Musikszene auf. Nach den bereits angekündigten Bands und Sängern wie Silbermond, Element of Crime, Faber und Deine Freunde gab das Jenaer Festival am Mittwoch das übrige Programm bekannt.

17.15 Uhr: Immer weniger Zahnärzte in Thüringen

Thüringen hat in den letzten fünf Jahren über 360 Zahnarztpraxen verloren. Meist finden Praxisinhaber, die in den Ruhestand gehen, keinen Nachfolger. Laut Prognosen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung werde die Suche nach einem Zahnarzt in Zukunft noch schwieriger.

14 Uhr: Flusspegel in Thüringen können wieder stark ansteigen

Thüringer Flüsse könnten in den kommenden Tagen wieder stärker ansteigen. Für Teile von Thüringen gilt bis Freitag eine Unwetterwarnung wegen Starkregens. Die Hochwassernachrichtenzentrale warnte am Mittwoch vor teils langanhaltendem Regen.

13.20 Uhr: Mehr als 8000 Euro Spenden für Brandopfer in Eisenach

Mehr als 8000 Euro an Spendengeldern sind nach einem Brand von mehreren Wohnhäusern in Eisenach zusammengekommen. Drei Häuser standen Ende Januar in Flammen, zwei davon sind weiterhin unbewohnbar, wie die Stadtverwaltung Eisenach mitteilte.

11.48 Uhr: Opel in Eisenach plant vorübergehend Kurzarbeit

Immer wieder hatte es Befürchtungen um die Zukunft des Opel-Werks in Eisenach gegeben. Nun plant das Unternehmen dort Kurzarbeit - aber nur vorübergehend.

11.17 Uhr: Deutlich mehr Ökostrom in Thüringen produziert

Die Ökostromproduktion in Thüringen hat im Jahr 2022 deutlich zugelegt. Insgesamt stammten 6813 Gigawattstunden aus erneuerbaren Energien und damit 13,9 Prozent mehr als 2021, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Der Anteil von Windkraft, Photovoltaik und Co. an der im Freistaat produzierten Strommenge erhöhte sich demnach von 59,6 Prozent auf 63,8 Prozent. (dpa)

10.27 Uhr: Seit Oktober fast 180 Corona-Tote in Thüringen

Covid-19 hat seinen Schrecken noch nicht ganz verloren. Nach wie vor ist das eine Erkrankung, die die Gesundheit vor allem älterer Menschen schwer belasten und sogar zum Tod führen kann.

9.30 Uhr: Nach dem Sturm kommt der Schnee nach Thüringen

Die Schneefallgrenze sinkt am Mittwochnachmittag teils bis in tiefe Lagen. Oberhalb von 400 Metern bleiben einige Zentimeter Neuschnee liegen.

8.45 Uhr: Herrgott will nach Sieg über AfD-Kandidat den Saale-Orla-Kreis zusammenführen

Nach dem knappen Wahlerfolg gegen einen AfD-Kandidaten will der neue Landrat Christian Herrgott (CDU) Ruhe in den Saale-Orla-Kreis bringen. „Mein Ziel ist es, die Menschen in diesem Landkreis wieder zusammenzuführen, aber auch Widerstreit und unterschiedliche Meinungen auszuhalten“, sagte er vor seinem ersten Arbeitstag am 9. Februar.

8.21 Uhr: Nachlassender Wind in Thüringen

Der Wind in Thüringen lässt im Laufe des Mittwochs nach. Am Vormittag gibt es noch verbreitet starke bis stürmische Böen, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte. Im Bergland sind zeitweise Sturmböen angekündigt, die aber ebenfalls abnehmen. Der Himmel ist meist bedeckt und es regnet zeitweise bei Höchsttemperaturen von zehn Grad, im Bergland neun Grad. Die Schneefallgrenze sinkt teils bis in die tiefen Lagen. Oberhalb von 400 Metern bleiben einige Zentimeter Neuschnee liegen. (dpa)

7.27 Uhr: Mindestens 80 Polizisten in Erstaufnahmeeinrichtung im Einsatz

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren am Dienstagabend in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl-Friedberg im Einsatz. Bei Ausschreitungen wurden insgesamt drei Personen verletzt.

Dienstag, 6. Februar

20 Uhr: Landtagspräsidentin fertigt umstrittenes Thüringer Waldgesetz aus

Das umstrittene Thüringer Waldgesetz ist von Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) am Dienstag ausgefertigt worden. Es soll am 22. Februar im nächsten Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet werden und kann damit in Kraft treten. Mit der Ausfertigung geht ein wochenlanger Streit inklusive intensivem Briefwechsel zwischen der FDP-Gruppe im Landtag und der Parlamentspräsidentin vorerst zu Ende.

19.15 Uhr: Interesse an Schusswaffen in Thüringen ungebrochen

Das Interesse an Schusswaffen in Thüringen ist weiterhin ungebrochen. Im Vorjahr nahm die Anzahl scharfer Gewehre und Pistolen bei Privatpersonen um weitere 1531 zu. Damit befanden sich nach Angaben des nationalen Waffenregisters zum Jahresende im Freistaat 126.554 Schusswaffen legal im privaten Besitz.

18 Uhr: Strafanzeige gegen Landrätin des Weimarer Landes

Die Landrätin des Kreises Weimarer Land, Christiane Schmidt-Rose (CDU), soll am 7. März in Mellingen durch den CDU-Kreisverband erneut als Kandidatin für den Landratsposten aufgestellt werden. Nun allerdings soll es ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Erfurt gegen sie geben.

17.30 Uhr: Kündigungswelle bei VR-Bank Schmalkalden-Bad Salzungen

Die VR-Bank Schmalkalden-Bad Salzungen hat zu kämpfen: nicht nur mit anhaltenden Negativschlagzeilen sondern auch mit einer steigenden Unzufriedenheit der Bankmitarbeiter. Seit Dezember haben 14 Beschäftigte das Unternehmen verlassen, teilt Asmus Schütt, Pressesprecher der Bank mit.

16.30 Uhr: Eisenacher OB Wolf lehnt Ramelow-Angebot eines linken Ministerpostens ab

Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf hat das Angebot von Ministerpräsident Bodo Ramelow (beide Linke) abgelehnt, für den Fall einer erneuten Landesregierung unter linker Führung nach der Landtagswahl einen Ministerposten zu übernehmen.

12.22 Uhr: Schwerer Arbeitsunfall bei Gerüstbau: Handwerker in Mühlhausen verletzt

Schwerer Unfall auf einer Baustelle in Mühlhausen: Ein Handwerker stürzt vom Gerüst und erleidet dadurch schwere Kopfverletzungen. Polizei und Arbeitsschutz ermitteln. Das ist bisher bekannt.

11.40 Uhr: Inflation in Thüringen auf niedrigstem Stand seit zweieinhalb Jahren

Die Inflationsrate in Thüringen hat im Januar den niedrigsten Stand seit Juni 2021 erreicht. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,7 Prozent, wie das Landesamt für Statistik in Erfurt am Dienstag mitteilte. Damit setze sich der rückläufige Trend fort. Im Dezember hatte die Jahresteuerungsrate bei 4,4 Prozent gelegen. Das Ende der Mehrwertsteuersenkung auf Speisen habe sich im Januar bemerkbar gemacht, so die Statistiker. Für Dienstleistungen in den Bereichen Gaststätten und Beherbergungen mussten Gäste demnach 1,8 Prozent mehr bezahlen. (dpa)

8.02 Uhr: Weiterhin windiges Wetter in Thüringen

Am Dienstag bleibt es weiterhin windig in Thüringen. Es gibt verbreitet starke bis stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Stunden pro Kilometer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Im Bergland gibt es zeitweise Sturmböen. Der Himmel ist bedeckt und es gibt gelegentlich etwas Regen bei Höchstwerten von zwölf Grad, im Bergland neun Grad. Die Nacht zu Mittwoch bleibt bedeckt und es regnet bei Tiefstwerten von bis zu vier Grad. Weiterhin weht ein teils starker Wind mit Böen. Für das Bergland werden Sturmböen vorhergesagt. (dpa)

7.58 Uhr: ADAC: Deutlich mehr Staus auf Autobahnen in Thüringen

Autofahrer in Thüringen standen im vergangenen Jahr deutlich länger im Stau. Wie der ADAC Hessen-Thüringen am Dienstag mitteilte, kamen auf den Autobahnen im Freistaat im vergangenen Jahr 3285 Staustunden zusammen.

7.12 Uhr: 2023 mehr rechtsextreme und antisemitische Vorfälle an Schulen

An den Schulen in Thüringen sind im vergangenen Jahr mehr rechtsextreme, rassistische oder antisemitische Vorfälle gezählt worden als 2022. Das Bildungsministerium hat dafür vor allem zwei Erklärungen.

6.33 Uhr: Behördenchef zu Flüchtlingsaufnahme: „Wir dürfen die Systeme nicht volllaufen lassen“

Im Landesverwaltungsamt laufen die Fäden für die Erstaufnahme von Flüchtlingen in Thüringen zusammen. 2023 stand die von Frank Roßner (SPD) geleitete Behörde immer wieder im Fokus, weil die Einrichtung in Suhl häufig überfüllt war. Im Interview schaut er zurück und auf das, was für Thüringen 2024 im Bereich der Flüchtlingsaufnahme zu erwarten ist.

Montag, 5. Februar

19.30 Uhr: Ramelow bietet Eisenachs Stadtchefin Wolf Ministerposten an

Thüringens Ministerpräsident und designierter Linke-Spitzenkandidat Bodo Ramelow hat Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf einen Ministerposten angeboten. Wolf hatte vor etwas mehr als zwei Wochen angekündigt, von der Linken zum Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wechseln zu wollen.

17.30 Uhr: Sparkasse Mittelthüringen tauscht alle Geldautomaten aus

Die Sparkasse Mittelthüringen zieht Konsequenzen aus den vermehrten Automatensprengungen. Am Montag kündigte sie an, alle Standorte sollen flächendeckend mit neuen Automaten ausgestattet werden, 140 an der Zahl. Zudem sollen an einem Standort in Erfurt zwei Millionen Euro investiert werden.

15.30 Uhr: Über 200 Millionen Euro für Thüringer Brennpunkt-Schulen

Vom milliardenschweren Startchancen-Programm für Schulen in schwierigen sozialen Lagen fließt bis 2034 ein dreistelliger Millionenbetrag nach Thüringen. Die Landesregierung rechnet nach Informationen dieser Zeitung mit Bundesmitteln in Höhe von rund 23 Millionen Euro jährlich. Wofür das Geld eingesetzt werden soll.

14.21 Uhr: Erfurter Grundschulkind wird Opfer von sexuellem Übergriff auf Nachhauseweg

Nach einem sexuellen Übergriff auf ein Schulkind der Erfurter Johannesschule ermitteln derzeit Kripo und Staatsanwaltschaft. Die Schulleitung informierte die Eltern per Schreiben am 31. Januar von einem Vorfall.

13.48 Uhr: Unternehmen verzichten auf Neubau Hunderter Wohnungen in Thüringen

Der Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft rechnet für dieses Jahr mit einem Rückgang bei Investitionen in Wohnungsneubauten und Instandhaltung. Kommunale und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen hätten bereits signalisiert, auf etwa die Hälfte ihrer für 2024 geplanten Neubauten zu verzichten, sagte Verbandsdirektor Frank Emrich am Montag in Erfurt.

12.28 Uhr: SRH-Klinikum Suhl erhält 36,9 Millionen Euro Förderung

Das SRH-Zentralklinikum in Suhl erhält Fördermittel in Höhe von 36,9 Millionen Euro und finanziert damit mehrere Umbauten. Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) übergibt den Fördermittelscheck am Montag, wie das Thüringer Gesundheitsministerium mitteilte.

10.48 Uhr: Klopapier-Fahndung im LKA Thüringen: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass die Thüringer Polizei versucht hat, einen Klopapierdieb in den eigenen Reihen zu fassen. Für ihre Ermittlungen wurden sogar Überwachungsetiketten gekauft. So ist der Stand der Ermittlungen.

10 Uhr: 133 km/h: Autobahnpolizei stoppt rasenden Lkw bei Waltershausen

Auf der A4 bei Waltershausen wurde ein rasender Lkw-Fahrer von der Polizei kontrolliert. Der Fahrtenschreiber brachte rekordverdächtige Zahlen zum Vorschein.

8 Uhr: Regnerisch und stürmisch bei milden Temperaturen

Ein windiger Start in die Woche erwartet die Menschen in Thüringen. Verbreitet kann es starke bis stürmische Böen geben, im Bergland teils auch Sturmböen, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen mit. Das Wetter ist wechselhaft und es regnet zeitweise. Die Temperaturen klettern auf bis zu 13 Grad, im Bergland auf bis zu neun Grad. Die Nacht zu Dienstag ist meist stark bewölkt und örtlich gibt es etwas Regen bei Tiefsttemperaturen von bis zu fünf Grad, im Bergland bis zu zwei Grad. Es weht ein mäßiger Wind mit starken bis stürmischen Böen, in Kammlage gibt es Sturmböen. Der Dienstag ist bedeckt und es regnet teilweise leicht. Die Höchstwerte liegen bei bis zu zwölf Grad, im Bergland bei bis zu neun Grad. Es weht ein starker Wind mit weiterhin stürmischen Böen, im Bergland mit Sturmböen. (dpa)

6.36 Uhr: Thüringer Innenminister Georg Maier: „Bei Abschiebungen liefern wir“

Thüringens Innenminister Georg Maier ist von der Ermahnung seines Parteifreunds Lars Klingbeil, die Bundesländer mögen mehr Ausländer ohne Bleiberecht abschieben, wenig erbaut: „Die Länder machen ihren Job“, sagte Maier dieser Redaktion. Das Mitte Januar vom Bundestag beschlossene Rückführungsverbesserungsgesetz, auf das auch der SPD-Bundesvorsitzende vor wenigen Tagen verwies, bringe zwar einige Erleichterungen in den Abschiebeverfahren. „Der große Durchbruch ist das aber nicht“, so Maier. So könne ein Bundesland allein die Bereitschaft des Herkunftslandes zur Aufnahme seiner Staatsbürger nicht wesentlich beeinflussen.

Auch interessant